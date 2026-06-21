Нова порція пекельних доставок для окупантів від операторів «Альфи» СБУ
Воїни Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ щодня перетворюють знайдені цілі на статистику втрат російської армії.
Лише за останній тиждень ударними БпЛА та іншими вогневими засобами вони знищили та уразили:
▪️ 4 танки
▪️ 7 ББМ
▪️ 22 артилерійські системи та РСЗВ
▪️ 9 засобів ППО та 4 системи РЛС/РЕБ
▪️ 598 одиниць автотранспорту
▪️ 1182 БпЛА, 79 їхніх розрахунків та 491 антену зв'язку
▪️ 348 ворожих позицій та укріплень
▪️ та багато іншого.
Крім того, на рахунку наших спецпризначенців — понад 1700 знешкоджених окупантів.
Хочеш так само ефективно нищити ворога? Тоді ставай частиною «Альфи» СБУ! Дізнавайся більше про відбір на alfa.ssu.gov.ua
З тебе — характер. Все інше забезпечимо ми.
Джерело: https://t.me/SBUkr/17857