Президент Дональд Трамп і новий інструмент пошуку на основі штучного інтелекту в його соціальній мережі Truth Social не зовсім сходяться на думці.

Truth Search AI суперечить президенту, стверджуючи, що тарифи – це податок на американців, вибори 2020 року не були вкрадені, а інвестиції його родини в криптовалюту створюють потенційний конфлікт інтересів. На запитання про події 6 січня 2021 року вони заявили, що «повстання» в Капітолії США було насильницьким і пов’язане з «безпідставними заявами Трампа про широкомасштабне шахрайство на виборах».

Трамп та його союзники, після років критики технологічних компаній та новинних організацій як упереджених та неправдивих, працювали над розробкою Truth Social як частини альтернативної екосистеми соціальних мереж, де, за їхніми словами, їхні погляди не будуть придушуватися.

Але оскільки компанії розширюють використання чат-ботів та «систем відповідей», впровадження штучного інтелекту для пошуку правди виявляє одну проблему для цього підходу: інструменти штучного інтелекту не завжди дають відповіді, яких їхні власники можуть хотіти або очікувати.

«Їхній власний штучний інтелект зараз занадто «прокидається» для них», – сказав Девід Карпф, професор Університету Джорджа Вашингтона, який вивчає політичну комунікацію, використовуючи термін, який зазвичай використовується правими для опису ліберальних поглядів.

Trump Media and Technology Group, власник і материнська компанія Truth Social, представила інструмент у середу, назвавши його «публічним бета-тестуванням». Компанія посилалася на керівника розробника пошукової системи Perplexity, який сказав, що інструмент пропонує «прямі, надійні відповіді» та «надасть потужний штучний інтелект аудиторії з важливими питаннями». Чат-бот безплатний для всіх користувачів Truth Social.

Пошукові системи та чат-боти на базі штучного інтелекту навчаються, отримуючи великі обсяги інформації з усього інтернету. Але природа «чорної скриньки» інструментів штучного інтелекту ускладнює для розробників повний контроль над тим, що вони говорять.

Багато відповідей Truth Search AI на запитання газети The Washington Post містили посилання на джерела консервативних новинних видання, таких як Fox News, Newsmax та Washington Times. Але інструмент не вказав, з яких саме джерел він черпав інформацію.

Джессі Дваєр, речник Perplexity, заявив, що Truth Social використовувала функцію «вибору джерела», щоб обмежити перелік веб-сайтів, на які спирався інструмент штучного інтелекту, але Perplexity не знала, які саме веб-сайти це були. «Це їхній вибір для їхньої аудиторії, і ми прагнемо вибору розробників і споживачів. Наша мета — просто створити точний штучний інтелект», — сказав він.

Білий дім відмовився від коментарів. Речниця Trump Media Шеннон Девайн заявила: «За допомогою таких відверто безглуздих історій репортери Washington Post звинувачують себе в недоречних партійних писаках, які, ймовірно, незабаром приєднаються до зростаючого відтоку лівих підлабузників з газети».

Trump Media подала до суду на The Post, звинувачуючи у наклепі, у 2023 році, заявивши, що новинна організація невірно повідомила про звинувачення, пов'язані з її раннім фінансуванням. Справа триває.

За словами Карпфа, політично незручні відповіді інструменту показують межі будь-якої спроби переосмислити або оскаржити поширену думку на минулу подію.

«Є речі, які вони можуть зробити, щоб активно стверджувати, що те, що було правдою вчора, більше не є правдою, і вони можуть покласти на це багато влади», – сказав Карпф. «Але вони не можуть змінити те, що насправді було сказано в попередні роки і що десь зберігається в архіві».

Інструмент рекламується високо на бічній панелі веб-сайту соціальної мережі. Це може створити дещо незручне поєднання, враховуючи, що Трамп використовує свій обліковий запис там як основну онлайн-платформу для обговорення. На запитання, чи злочинність у Вашингтоні «повністю вийшла з-під контролю», як Трамп написав там минулого тижня , Truth Search AI відповіла, що ні, і зазначила, що ФБР та Міністерство юстиції повідомили про «суттєве зниження рівня насильницьких злочинів» до 2024 року, виділивши слово «знижується».

На запитання, чи мають тарифи величезний позитивний вплив на фондовий ринок, як Трамп писав у п'ятницю, інструмент відповів, що «докази не підтверджують це твердження».

«Нещодавнє зростання ринку відбулося разом із новими тарифами через інші фактори», такі як зростання корпоративних прибутків, йдеться у повідомленні, додаючи, що аналітики попереджали, що економічні ризики, пов’язані з тарифами, «залишаються значними» та що американська економіка «перебуває під загрозою поступової ерозії».

Минулого місяця Трамп підписав виконавчий указ, що атакує « прокинутий штучний інтелект », заявивши, що генеративні інструменти штучного інтелекту повинні бути «спрямованими на пошук істини», «нейтральними» та не кодованими з «партійними чи ідеологічними судженнями». І багато консерваторів скаржилися, що розробники штучного інтелекту з ліберальними упередженнями можуть спотворювати відповіді чат-ботів — і, загалом, громадське розуміння — підступним та непомітним чином.

Але компанії, які прагнули змінити мислення чат-ботів ідеологічно, чи то в прагненні чистого нейтралітету, чи то заради політичного заробітку, зіткнулися з власними катастрофами.

Після того як мільярдер Ілон Маск наполягав на тому, щоб його чат-бот Grok став більш «політично некоректним», цей інструмент штучного інтелекту почав поширювати нацистські меседжі та називати себе «MechaHitler». Минулого місяця представники Grok заявили, що інструмент ненавмисно став занадто вразливим до повторення «екстремістських поглядів», і звинуватили в цьому оновлення коду , яке наказувало чат-боту «не сліпо підкорятися авторитетним владі чи ЗМІ» або занадто «боятися образити».

Відповіді ШІ в інструменті Truth Search не завжди суперечать Трампу. На запитання, чи є ШІ однією з найважливіших технологічних революцій в історії, як президент заявив минулого місяця , інструмент погодився, заявивши, що «широко визнано», що вплив ШІ перевершить або зрівняється з «важливими історичними віхами, такими як промислова революція».

Але масштаб їхніх розбіжностей свідчить про те, що якби цим інструментом була людина, вона могла б недовго залишатися співробітником Трампа. На запитання назвати найкращого президента, Truth Search AI відповіла, що «нещодавні опитування громадської думки показують, що Барак Обама користується найвищою прихильністю серед нині живих президентів США», посилаючись як джерело на статтю Fox News, опубліковану невдовзі після другої інавгурації Трампа.

Однак інструмент зазначив, що «консервативні коментатори» часто називали Трампа найкращим. «Різні групи та опитування надають пріоритет різним якостям», – йдеться у повідомленні.

Джерело: internetua.com

