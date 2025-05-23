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Новий есмінець КНДР зазнав аварії на церемонії спуску — він лежить у воді, а Кім Чен Ин лютує

Новий есмінець КНДР зазнав аварії на церемонії спуску — він лежить у воді, а Кім Чен Ин лютує

Новий есмінець КНДР зазнав аварії на церемонії спуску — він лежить у воді, а Кім Чен Ин лютує

Інцидент стався в порту Чонджін на очах лідера країни. Через несправний механізм корма 5000-тонного корабля передчасно скотилася у воду. Його корпус було потрощено, а ніс залишився на стапелі.

Кім Чен Ин назвав аварію «злочинним актом» і звинуватив низку держустанов в «абсолютній недбалості й безвідповідальності». Він наказав відновити есмінець до пленуму Трудової партії у червні та назвав це «справою національної честі».

Встигнути буде майже неможливо, кажуть спеціалісти, оскільки пошкодження надто серйозні. Один з фахівців задається питанням, чи мають взагалі нові есмінці КНДР двигуни, адже державні медіа не публікували їхні фото у русі.

Джерело: t.me/babel

Фото: Maxar Technologies, Open Source Centre / X

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