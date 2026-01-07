Новий перехоплювач «шахедів» Салют презентували в Україні

Новий дрон-перехоплювач, який називається Салют, презентували в Україні.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє проєкт УП Оборонка, посилаючись на надісланий українським розробником пресреліз.

«Система активної протидії ворожим БпЛА малого та середнього класу (Shahed, Гербера, Ланцет, ZALA), призначена для захисту критичної, цивільної та військової інфраструктури в умовах обмеженого часу реагування», – повідомили в компанії.

Зенітний перехоплювач Салют має підвищену швидкість перехоплення, оптимізоване живлення, інтеграцію sine.link, конструктивні рішення для безпечної експлуатації в бойових умовах та стабільне серійне постачання.

Зазначається, що максимальна швидкість дрона сягає 320 км/год, а крейсерська оцінюється у 180-200 км/год. Салют оснащений сутінковою аналоговою камерою/тепловізійною відеокамерою. Перехоплювач має можливість встановлення автоматичного захоплення/донаведення.

За словами військових, час крейсерського польоту дрона – до 20 хвилин, максимальну висоту польоту – 6 км, а бойовий радіус застосування – 20 км.

У компанію кажуть, що розробка дрона тривала до двох місяців – від ідеї до першого збиття цілі. Після місяця роботи команда вирушила на фронт, щоб продемонструвати перехоплювач деяким підрозділам ППО. З собою взяли 3D-принтери, інструменти та стаціонарні ПК.

