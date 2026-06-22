Новини одним рядком 2.0

❗ ️Зеленський вдруге публічно повторив Лукашенку ультиматум. За словами президента, Білорусь має протягом тижня демонтувати ретранслятори, які росіяни використовують для управління та навігації “Шахедів”. Також пролунала повторна вимога припинити постачання пального росії.

● Минску нет никакого военного смысла от слова совсем становиться «участником конфликта на Украине», заявил министр обороны Беларуси Хренин.

● Польська Рада підприємництва звернулася до своєї та української влади із закликом негайно припинити публічний конфлікт та повернутися до прагматичного діалогу — Rzeczpospolita.

● Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз — не навпаки. Наші бійці захищають, і гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву — вони вибрали цю назву, — президент України Володимир Зеленський щодо присвоєння одній із військових частин імені «Героїв УПА».

● Відданість інтересам Української держави, честь і гідність президента України Володимира Зеленського, Збройних Сил України, моїх колег-дипломатів та вільного і незламного українського народу, а також глибоке почуття справедливості зобов’язують мене відмовитися від державної відзнаки Республіки Польща, — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич.

● 85 років тому, на світанку 22 червня 1941 року, близько 4-ї ранку, нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. Цей день став початком війни між двома тоталітарними режимами, які менш ніж за два роки до того фактично поділили між собою Центрально-Східну Європу. На світанку 22 червня 1941 року Третій Рейх почав бомбити Київ — близько 4-ї ранку. Через 80 років, вісім місяців і два дні носії «русского міра» символічно о 4-й ранку знову принесли війну в Україну.

● Иранская делегация не покидала место переговоров, а контакты с США продолжаются, пишет Axios. По данным издания, представители Тегерана по-прежнему находятся в отеле в Швейцарии.

● Иранская делегация покинула переговоры в знак протеста против новых угроз Трампа, пишут иранские СМИ. В Тегеране заявили, что президент США нарушил недавно подписанный мирный меморандум, запрещающий сторонам угрожать друг другу. Ранее Трамп пообещал уничтожить Иран. «Закроете Ормузский пролив — и у вас не будет страны», добавил он.

● Галибаф и Аракчи отказались участвовать в церемонии рукопожатия и официальной фотографии с Вэнсом и его командой.

● Иран и США на переговорах в Швейцарии договорились о снижении уровня обогащения урана, создании рабочих групп для подготовки окончательного соглашения и обеспечении свободного судоходства в Ормузском проливе в течение 60 дней, — глава МИД Пакистана Исхак Дар в комментарии Al Arabiya. По его словам:

- Основные запасы обогащенного урана, которыми располагал Тегеран, «по-прежнему находятся под землёй». Иран снизит уровень обогащения имеющихся запасов урана;

- Делегации достигли договоренности о создании технических и технологических комитетов для переговоров по окончательному соглашению;

- Проход через Ормузский пролив в течение 60 дней, во время которых будут идти переговоры о подготовке окончательной версии соглашения, будет полностью бесплатным и свободным;

- Переговоры между обеими сторонами развиваются позитивно.

● Иранское информационное агентство Fars: Ормузский пролив остается закрытым, и ВМС Корпуса стражей исламской революции не выдают разрешения на транзит судов до дальнейшего уведомления.

● Пресс-секретарь министра иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи: Пункт 13 Меморандума о взаимопонимании очень чётко гласит: начало переговоров по окончательному соглашению обусловлено пятью конкретными положениями, включая пункт 1 меморандума, касающийся прекращения боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

● Иран не откроет Ормузский пролив до установления перемирия в Ливане и снятия ограничений на экспорт иранской нефти, пишут иранские СМИ.

● Иранский президент Масуд Пезешкан: Одно можно сказать наверняка: мы никогда не откажемся от нашего права на обогащение урана, и у другой стороны не будет другого выбора, кроме как принять это.

● Трамп уверен, что премьер-министр Великобритании Стармер уйдёт в отставку. «Он потерпел крах по двум направлениям — иммиграция и энергетика», добавил он.

● Те, як корумпована й провальна газета New York Times висвітлює події в дуже понівеченому й розгромленому Ірані, використовуючи ФАЛЬШИВІ ТА ВИГАДАНІ «ФАКТИ», на мою думку, є «ЗРАДОЮ». Я додам усі їхні неправдиві та безглузді матеріали до мого позову проти них на суму в кілька мільярдів доларів. Вони — злочинці! — Дональд Трамп.

● «The Hill»: Союзники путина начинают прозревать на фоне ударов по москве.

● Открыть Ормузский пролив на бумаге оказалось проще, чем вернуть через него нормальное судоходство. В проливе находится около 80 мин, а основной маршрут через середину Ормуза закрыт и считается опасным. Для одной из главных энергетических артерий мира это, мягко говоря, не техническая пауза. 18 июня через Ормуз прошли 25 торговых судов, это максимум с 18 апреля. Но до нормализации еще далеко. Разминирование займет время, страховщики будут осторожничать, судовладельцы не станут рисковать дорогими грузами ради красивых заявлений. Поэтому разговоры о быстром возвращении ближневосточной нефти на рынок стоит воспринимать с поправкой на реальность: мины, страховые премии, флот и безопасность маршрута решают не меньше, чем дипломатические формулы.

● МЭА в своем первом прогнозе на 2027 год ожидает, что на нефтяном рынке снова появится избыток предложения. Агентство сразу оговаривается, что неопределенность по спросу и предложению выше обычной, но базовая картина выглядит так: если Ормуз начнет открываться, уже к следующему году рынок может снова получить слишком много нефти.

● Государственная энергетическая компания Словакии (SPP) ведет переговоры с российской компанией Газпромэкспорт о поставках газа в первом квартале 2027 года.

● Donald Tusk: Втягування у конфлікт між політиками в Польщі та Україні — це стратегічна помилка, на якій обидві сторони втратять: у бізнесовому, геополітичному та репутаційному плані. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин. У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знижувати напругу. Це не легке завдання.

● Військово-морські сили Іспанії провели випробування пускової установки дронів-перехоплювачів Hornet Block 1 з борту фрегата Santa María.

● Британська компанія Pearson Engineering, що спеціалізується на виробництві військового інженерного обладнання, та українська компанія Ukrainska Bavovna підписали ліцензійну угоду щодо ремонту й технічного обслуговування обладнання, поставленого в Україну.

● Франція замовила у шведської оборонної компанії Saab протитанкові ракетні комплекси NLAW. Постачання запланували на період 2026–2030 років.

● Українська компанія I-SEE, що спеціалізується на системах виявлення та ураження БпЛА, запустила платформу, яка дозволяє користувачам самостійно інтегрувати стороннє обладнання та програмне забезпечення.

● Південна Корея посіла дев’яте місце серед найбільших постачальників озброєнь у світі, охопивши близько 3% глобального ринку. Для європейських країн НАТО Сеул став найбільшим постачальником озброєнь після США.

● На Крымском мосту образовались огромные пробки. Сообщается, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стоят уже 400 машин, со стороны Керчи — 250. Время ожидания на въезд на полуостров составляет около двух часов, на выезд — около часа. Из-за временного ограничения движения 11 поездов прибудут с опозданием до 8 часов.

● В Крыму у части населённых пунктов нет воды после отключений электроэнергии — обесточены водонасосные станции, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Сейчас ведутся работы по восстановлению водо- и энергоснабжения.

● 11 поездов задерживаются из-за закрытого Крымского моста. В направлении москвы из Керчи задерживаются два состава. Также опаздывают поезда, следующие в Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь из москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Адлера и Минеральных Вод. Время задержки составляет от 1,5 до 8,5 часов.

● «Ничего критичного здесь нет», заявил депутат госдуры от Крыма Бахарев на фоне проблем с топливом, электричеством и водой на полуострове. По его словам, сложности носят временный характер, а поддержку региону окажет федеральный центр.

● Крупный застройщик «Страна Девелопмент» заявил, что в россии сегодня невозможно продать новостройки даже с большими скидками. Глава компании Александр Гайдуков признался на форуме «Движение»: «То, что строится сегодня, невозможно продать. Мы снижали цену на 20% в качестве эксперимента — всё равно никто не покупает. Даже если снижать цену комплексно на локации или в целом городе, количество сделок остаётся точно таким же». По его словам, в стране сейчас просто отсутствует спрос на жильё.

● московский аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО — в режиме полной остановки. ДОМОДЕДОВО и ВНУКОВО принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

● Бердянськ, Запорізька область (о). В проміжок часу між 01:30 та 03:00 під час атаки пролунали вибухи в районі залізничного вокзалу та в районі заводу "Дормаш". Після влучання виникла пожежа в районі залізниці. Також місцеві повідомляли про ураження на території заводу "Дормаш".

● Ракетная опасность в Тульской области, идёт налёт около 300 дронов. Брянск под жесткой атакой БПЛА.

● А в московской области жители с огромной радостью и благоговением встречали украинских птичек. Правда, злая противовоздушная оборона отчасти психовала и сбывала БпЛА прямо над головами несчастных рабсиян.

● Генічеськ. Попредньо уражено підстанцію в північно-західній частині від міста. Сигнатури пожеж FIRMS підтверджують факт пожежі

● Спецпредставитель путина попросил инопланетян убрать Мерца. Кирилл Дмитриев снова обратился к внеземной расе в соцсетях. В прошлый раз он просил «убрать» Стармера — теперь, после слухов о возможной отставке британского премьера, переключился на канцлера ФРГ.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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