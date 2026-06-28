Новини одним рядком 2.0

● Ормузский коридор открыли в обоих направлениях, ранее было разрешено двигаться только на выход из Персидского залива.

● Также сегодня Иран отправил предупреждение трем судам и они поменяли маршрут на проход через иранский коридор.

● Супертанкер, який перевозив катарську нафту, потрапив під удар в Ормузькій протоці. Це судно стало другим торговельним судном і першим танкером, що зазнали атаки після підписання мирної угоди між США та Іраном.

● Дешева нафта після відкриття Ормузької протоки завдає Росії більше шкоди, ніж українські дрони, — DW.ㅤ

● Президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке в течение нескольких недель и назначении досрочных президентских и парламентских выборов несмотря на то, что его второй и последний срок полномочий должен закончиться в середине 2027 года.

● Ещё 4 польских политика вернули награды Украине.

● Адмірал Роб Бауер, колишній голова Військового комітету НАТО щодо пастки енергетичної залежності Європи: Ми з'ясували, коли Путін закрив клапани у 2022 році, ми думали, що маємо контракт із Газпромом, але насправді мали контракт із паном Путіним. Тепер те саме станеться — і це прогноз — коли ми перейдемо на зелену енергію. 90% того, що виробляється щодо сировини для відновлюваної енергетики, виробляється Китаєм, і 60% з того належить Китаю. Через 10 років ми використовуватимемо лише відновлювану енергію, і Сі зробить те, що Путін у 2022 році — у нас не буде світла, ми не зможемо їздити, ми не зможемо працювати, ми не матимемо опалення, нічого. Ми маємо припинити бути такими наївними... Готуйтеся до війни, тоді ймовірність того, що війни не буде, зросте. - TVP World

● Латвия, Литва и Эстония призвали Евросоюз ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, эта тема обсуждалась на встрече министров энергетики, которая прошла 26 июня — СМИ.

● КЕЛЛОГГ: Українці зараз виконують чудову роботу. Вони ізолюють Крим, завдають ударів углиб Росії та змушують росіян відступати. Люди якось казали: «Вау, знаєш, це ж Україна, вони не можуть протистояти Росії». Ну, так, можуть, і вони це зараз довели. Хлопець, у якого зараз проблеми, — це Путін. Він намагається вигадати спосіб, як вибратися з цього. Він просить допомоги в США, сподіваючись, що ми зможемо це завершити. Це завершиться, коли Путін вирішить, що з нього досить, і повернеться додому. Ось що йому потрібно зробити. Я бував в Україні, бував у Києві та Одесі. Український народ не здасться. Вони боротимуться зубами й нігтями до самого кінця, і я високо ціную їх за це. Я захоплююся тим, що вони намагаються зробити, бо вони справжні бійці і прагнуть перемоги. Уся ця наративна ідея, що Росія перебувала на виграшній смузі, була фальшивою. Це був поганий наратив, створений для споживання громадськістю тут, у Сполучених Штатах. Люди тепер усвідомлюють, що це не так. Українські дрони змінили війну, і зараз вони на наступальній позиції.

● 36,4% поляков считают, что лишение Зеленского ордена "Белого орла" укрепит позиции Варшавы на международной арене, — результаты опроса SW Research. 31,6% опрошенных думают, что решение Навроцкого негативно повлияет на статус Польши во всём мире, 32% — не смогли сделать выбор.

● Президент Навроцький позбавив себе можливості вести діалог із президентом важливої країни, яка веде війну - Сікорський

● В Германии могут ввести обязательный призыв в армию с 2027 года.

● Фінський президент Александр Стубб: «Росія не припинить цю війну через економічні труднощі, вона не припинить цю війну через загибель російських солдатів. Вона припинить цю війну лише тоді, коли населення повернеться проти неї... У Другій світовій війні Радянський Союз увійшов до Берліна менш ніж за чотири роки… Це було місто за 1400 кілометрів. У активній війні проти України вони просунулися лише на 60 кілометрів. Ось де все закінчується... Які були стратегічні цілі Росії в цій війні? Одна з них полягала в тому, щоб заперечити незалежність України, її суверенітет, територіальну цілісність. Невдача номер один: Україна стане членом ЄС і НАТО. Невдача номер два: мета полягала в тому, щоб перешкодити розширенню НАТО. Фінляндія та Швеція не приєдналися б, якби Росія не напала на Україну, і ми є однією з найсильніших військових держав у регіоні. Невдача номер три: мета полягала в тому, щоб стримувати витрати Європи на оборону, а тепер ми просуваємося понад 5%. Тож коли люди говорять про посилену Росію, я просто не вірю в цю наратив.

● Трамп объявил демократов «безбожными коммунистами» и назвал коммунизм самой серьезной угрозой США за 250 лет.

● Генеральный секретарь Хизбаллы Наим Касем в заявлении против соглашения между Израилем и Ливаном, подписанного вчера вечером в Вашингтоне: «Какая ужасная ошибка, какой тяжкий грех отказаться от суверенитета в пользу израильского врага. Пилотный период может продолжаться месяцами. Ливанские власти придают легитимность оккупации на многие годы вперед, а это может привести к аннексии этих земель сионистским образованием. Увязывать вывод израильских войск с разоружением сил сопротивления по всему Ливану это чрезвычайно опасное предложение, которое переходит все красные линии и превращает Ливан в игрушку в руках израильского врага. Соглашение, подписанное в Вашингтоне, унизительно, позорно и означает отказ от суверенитета. Пункты меморандума о взаимопонимании между США и Ираном должны быть выполнены. Мы примем все необходимые меры и окажем международное и арабское давление, чтобы заставить израильского врага выполнить первый пункт меморандума о взаимопонимании и вывести войска из Ливана».

● Мохсен Резаи, советник верховного лидера Ирана о новом Ливан-Израильском соглашении: "Соединенные Штаты, поддерживая свои прокси силы в регионе, нарушили первый пункт меморандума о взаимопонимании. Кроме того, продолжая эскалацию в Ормузском проливе, они также нарушили пятый пункт. На каждое нарушение любого из пунктов меморандума о взаимопонимании последует быстрый, жесткий и решительный ответ".

● Рейтинг немецкой СДПГ упал до 12%, партия уже отстаёт не только от блока ХДС/ХСС и АдГ, но и от «Зелёных», и вот-вот упадёт ниже «Левых». На этом фоне экс-президент Германии Йоахим Гаук призвал власти ФРГ отказаться от пассивного управления и проводить реальные реформы.

● Airbus спільно з японською компанією Kawasaki Heavy Industries підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення морської протичовнової версії безпілотника Eurodrone U950. Сторони опрацюють концепцію адаптації платформи під завдання протичовнової оборони та морського патрулювання з урахуванням вимог Японії.

● У Повітряних силах Японії створять космічне командування, через що їх перейменують на Повітряно-космічні.

● Под Тбилиси завершились совместные учения спецназа Азербайджана, Грузии и Турции «Caucasus Eagle-2026».

● Військово-морський флот США прийняв до складу флоту два модернізовані есмінці типу Arleigh Burke — USS Chung-Hoon (DDG-93) та USS James E. Williams (DDG-95). Програма DDG Modernization 2.0 передбачає поетапне оновлення застарілих есмінців типу Arleigh Burke. ВМФ США оновлюють бойові системи, радари та засоби радіоелектронної боротьби, а також продовжують ресурс кораблів середнього віку.

● По сообщениям российских СМИ, Путин и Лукашенко второй день подряд проводят незапланированные закрытые переговоры.

● В Севастополе пообещали возобновить продажу топлива по талонам.

● Без MAX оформить загранпаспорт в Москве больше не получится, сообщают пользователи. По их словам, сначала нужно получить QR-код в чат-боте через «Мои документы» в госмессенджере и только после этого можно подать заявление в МФЦ.

● Губернатор Хабаровского края сообщил о нехватке бензина на 40% автозаправок региона.

● Прокремлевские экономисты объявили «новый застой».

● Дроны массово атакуют Москву, уже сбито 67 беспилотников — Собянин. Аэропорты Внуково и Домодедово частично закрыты.

● Любой телефон, купленный на оккупированной территории Украины, содержит предустановленную программу слежения «Друг». Она передает спецслужбам РФ переписку, фото и данные о местоположении владельца. Удалить ее невозможно. На блокпостах отсутствие программы вызывает подозрение, а обнаружение Signal или другого защищенного мессенджера почти гарантирует арест.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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