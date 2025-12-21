Новини одним рядком 2.0

● США запропонували формат переговорів за участі України, США, РФ й, імовірно, Європи, — Зеленський.

● В Румынии с 2026 начнёт работу второй логистический хаб НАТО для поставок оружия Украине. С января 2026 на территории Румынии начнёт функционировать новый логистический центр НАТО, который будет отвечать за координацию и транзит вооружения для нужд Украины. Об этом сообщил заместитель командующего миссией НАТО по безопасности и подготовке ВСУ (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, штаб-квартира — Брюссель, Бельгия) генерал Майк Келлер.

- Новый центр станет вторым стратегическим узлом после польского хаба в Жешуве (Польша), через который до сих пор шли основные поставки военной помощи Украине.

- Центр в Румынии будет работать в тандеме с польским, что позволит НАТО вдвое увеличить объёмы транзита оружия по инициативе союзников, включая механизм PURL — поставки США за счёт средств европейских стран.

Ожидается, что новый центр возьмёт на себя часть логистической нагрузки, повысит устойчивость поставок критически важного вооружения — от систем ПВО и ракет к ним до боеприпасов и техники. Центр в Румынии будет находиться под прямым управлением НАТО и интегрирован в систему оценки оперативных потребностей Украины (артиллерия, ПВО, РЭБ) с учётом наличия ресурсов у стран-доноров. Где он будет расположен не указывается, но вероятно местом размещения станут либо авиабаза Михаил Когэлничану или Кымпия-Турзий.

● Украина будет совместно с Португалией производить морские беспилотники. Там же будет размещена их операционная база, с которой Украинские дроны смогут патрулировать акваторию Атлантики. Соглашение было достигнуто сегодня во время визита премьер-министра Португалии Монтегрю.

● Путін особисто обрав Віткоффа ключовим переговорником із США, — The Wall Street Journal. Російсько-американські контакти на початку року стартували після того, як спадкоємний принц Саудівської Аравії передав Віткоффу сигнал із кремля. У ньому йшлося, що Путін хоче особисто зустрітися саме з ним. Джерела WSJ стверджують, що у Кремлі ретельно вивчали оточення Трампа і зрештою зупинилися на кандидатурі Віткоффа як прийнятній для Москви. Його залучення до російсько-українського напряму відбувалося, зокрема, за участю помічника Путіна Кіріла Дмитрієва, який мав тісні контакти як із саудитами, так і з американцями. Раніше Трамп публічно заявляв, що Віткофф «нічого не знав» про Росію на початку роботи, але досягає успіхів, бо «люди його люблять».

● Банки Армении и Сербии начали блокировать счета и переводы россиян из-за черного списка ЕС. Армения и Сербия ограничивают операции, чтобы избежать потери доступа к финансовой системе ЕС.

● Страны Европейского союза с 2028 года начнут ежегодно выплачивать около €3 млрд в виде процентов по займу, предоставленному Украине. Об этом сообщает Politico. Издание пишет, что впоследствии эти займы будут покрыты репарациями и замороженными российскими активами.

● Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с Трампом новые удары по Ирану, который "быстрыми темпами восстанавливает свою ракетную программу".

● США задержали судно, находящееся под санкциями, в международных водах у побережья Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

● Німецький уряд канцлера Фрідріха Мерца готує законопроєкт, який суттєво розширить повноваження Федеральної розвідувальної служби (BND).

● Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер: Я думаю, что наши американские друзья понимают, что единственная региональная держава, которая сможет обеспечить мир и стабильность в регионе после ухода США с Ближнего Востока, - это Турция.

● Сейм Литвы утвердил рекордный оборонный бюджет: 4,79 млрд евро на оборону в 2026 году, или 5,38 процента ВВП.

● Аргентина приветствует давление Трампа с целью освободить Венесуэлу — президент Аргентины Милей выразил готовность поддержать свержение режима Мадуро в случае интервенции США.

● Окружение Трампа - советник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер - разработали план Project Sunrise по превращению Газы в мегаполис. Общая стоимость проекта составит $112 млрд, а США обязуются найти грантов на $60 млрд и гарантий по долгу в течение 10 лет.

● Адміністрація Трампа скасувала політику часів Байдена, яка забороняла застосування протипіхотних мін поза Корейським півостровом.

● Данська компанія SkyPro Propulsion отримала «зелене світло» на виробництво 122-мм ракет і готова розпочати виробництво 10 000 одиниць на рік влітку 2026 року. Реактивні снаряди будуть адаптовані під РСЗВ PULS та HIMARS.

● В 2025 году Румыния экспортировала в Украину ряд передовых беспилотных систем отечественного производства, которые значительно расширили тактические возможности украинских вооруженных сил: Cuda, Stingray, Kraken, Sirin, Spectre и Phoenix.

● В Індонезії відбулася офіційна церемонія спуску на воду першому фрегату типу Merah Putih — KRI Balaputradeva, який став першим великим бойовим кораблем, повністю збудованим у країні.

● В ЕС обсуждают самый жёсткий сценарий давления на российскую нефть — полный запрет на морские сервисы для её перевозки. Речь идёт о возможной отмене ценового потолка G7 и введении безусловного запрета для компаний ЕС и «семёрки» на страхование.

● В течение пяти дней в Турции произошло три отдельных инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Орлан

● Стратегический газопровод «Центральная Азия — Центр» вышел из строя в Волгоградской области. Экстренные службы стянуты на место инцидента. Официальной причиной названо «проседание грунта». Транспортировка газа приостановлена на неопределённый срок.

● Тайвань представил свои первые гиперзвуковые ракеты «Цинтянь» и «Чан-Конг», способные достичь Пекина в течение 3 минут.

● Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана и его жену к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции.

● ВМС Греції офіційно прийняли на озброєння новітній фрегат Kimon (F-601) класу FDI HN, побудований компанією Naval Group.

● Российские суды установили 30-летний рекорд по приговорам за шпионаж и госизмену.

● Путин в ноябре наградил армянского священника, завербованного в КГБ. СБ Армении раскрыла документ, который доказывает, что брат Католикоса, ныне проживающий в России и поддерживающий вторжение России в Украину глава российской епархии Езрас — завербованный агент КГБ.

