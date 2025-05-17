Новини одним рядком 2.0

● Трамп не вважає Путіна перешкодою для миру, – Fox News. У свіжому інтерв’ю президент США висловив думку, що Путін має намір досягти домовленостей.

Головною перепоною на шляху до миру він назвав відсутність «козирів» у Володимира Зеленського.

● Переговоры в Стамбуле завершились после требования России о выводе украинских войск «со всех своих территорий». Требования России на переговорах нереалистичны и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее — Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник.

● Рубио провел телефонные разговоры со своими коллегами из Франции, Великобритании и Германии. Он заявил, что Россия недоговороспособна и он приложит все усилия для окончательного склонения Трампа оказать максимальное давление на Кремль.

● Глава Еврокомиссии анонсировала санкции против «Северных потоков» и снижение потолка цен на российскую нефть.

● Зеленский, Макрон, Страмер, Мерц и Туск позвонили Трампу сразу после завершения переговоров в Стамбуле.

● Евросоюз, после введения 30000 санкций против России и своих 17 пакетов ограничений, рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго, сообщает Politico. Европа рассматривает введение «карательных тарифов» на российский импорт. Введение тарифов ЕС ранее рассматривалось в качестве варианта обхода противодействия санкций со стороны Венгрии.

● Україна отримає 2 млн боєприпасів від ЄС до кінця року - удвічі більше, ніж торік, - очільник Військового комітету ЄС Роберт Брігер. Для досягнення цілей Євросоюз стимулює країни-члени збільшити закупівлі та виробництво, зокрема через контракти Європейського оборонногоагентства (EDA). Крім того, ЄС планує посилити співпрацю з українською оборонною промисловістю та розглядає нові фінансові ініціативи для підтримки виробництва

● Польша готовит 47-й пакет военной помощи для Украины на 200 миллионов евро.

● Польща знімає з озброєння радянські винищувачі МіГ-29 та планує передати їх Україні, — посольство. Мова йде по кілька десятків літаків, ці винищувачі модернізовані під стандарти НАТО та мають сучасні радари.

● Европейские лидеры хотят усилить давление на Путина после отмены переговоров в Турции, — Politico. Четыре европейских чиновника сообщили, что на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, неформальной встрече лидеров континента, основное внимание будет уделено резкому ужесточению санкций против Москвы.

● Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей.

● Как передаёт Bloomberg, власти этих стран будут использовать экономические меры, чтобы заставить технологические компании разрабатывать эффективные механизмы контроля доступа к соцсетям для подростков.

● Появилась оценка российских и китайских стратегических средств поражения от Разведывательного управления министерства обороны США:

- Россия сейчас: 200-300 гиперзвуковых управляемых блоков (ГУБ)*, 350 МБР, 192 БРПЛ, 300-600 крылатых ракет наземного базирования

- Россия 2035: 2000 ГУБ*, 400 МБР, 192 БРПЛ, 5000 КРНБ, 12 частично орбитальных бомбардировочных (ударных) систем

- Китай сейчас: 600 гиперзвуковых управляемых блоков (ГУБ)*, 400 МБР, 72 БРПЛ, 1000 крылатых ракет наземного базирования

- Китай 2035: 4000 ГУБ*, 700 МБР, 132+ БРПЛ, 5000 КРНБ, 60 частично орбитальных бомбардировочных (ударных) систем.

*Включает аэробаллистические ракеты.

● Дания планирует снять 40-летний запрет на развитие атомной энергетики в стране.

● Королівський військово-морський флот Великої Британії представив свій перший безекіпажний підводний човен.

● В США усилились тревоги в сфере энергетики после того, как внутри некоторых солнечных панелей, импортированных из Китая, были обнаружены закладки.

● Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США с самого высокого уровня Aaa до Aa1, ссылаясь на рост государственного долга и дефицита бюджета в крупнейшей экономике мира. Прогноз по рейтингу теперь - стабильный, вместо предыдущего негативного. Об этом сообщает Financial Times. Ранее наивысший рейтинг США уже сняли другие ведущие агентства - Fitch и S&P.

● Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов.

● Россиян призвали устраивать шаманские обряды ради хорошего урожая картофеля.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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