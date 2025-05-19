Новини одним рядком 2.0

● ФБР обнаружило ранее не разглашавшиеся материалы, связанные с расследованием «сговора с Россией», и вскоре ожидается их публикация.

● Зеленский заверил, что согласен на диалог с Россией в любом формате, и поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров.

● «Индия только что сняла все пошлины с США после того, как Пакистан сбил несколько их самолетов», Fox News.

● Представитель МИД Румынии Андрей Цэрня заявил, что во втором туре президентских выборов были обнаружены «признаки российского вмешательства».

● Китай взял под контролироль мировой рынок "теневой" нефти, где и покупает её с дисконтом. В 2017-2023 гг Китай поглотил 15% мирового морского экспорта сырой нефти (97 млн т), перевозимой "теневым флотом" России, Ирана, Венесуэлы и Сирии.

● Новый пакет санкций, над которым работает Евросоюз, будет нацелен на российский финансовый сектор. Блок также нацеливается на сторонние банки, поддерживающие Россию.

● Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил, что нужно «усилить давление» на Россию. «Важно, чтобы этот новый пакет санкций был сильнее и амбициознее и действительно обеспечивал это давление», - сказал он.

● Государства-члены ЕС поддержали 17-й пакет санкций против России в начале этой недели, они нацелены на нефтяные танкеры, а также на лиц и организации, которые, по данным ЕС, помогают обходить энергетические ограничения. Санкции требуют единогласной поддержки всех 27 государств-членов. Новый пакет, предложенный президентом комиссии, также введет санкции в отношении трубопроводов Nord Stream, снизит «потолок» цен на нефть.

● "Зеленые" потребовали провести парламентское расследование отношений правительства Ангелы Меркель с "Газпромом". "Без серьезного парламентского расследования вопросы, которые остаются открытыми сегодня, не будут разрешены", - сказал газете Süddeutsche Zeitung (SZ) сопредседатель партии "Союз 90"/"зеленые" Феликс Банашак.

● Bloomberg: Китай предоставил Пакистану помощь в области ПВО и спутниковые снимки в дни военных столкновений с Индией.

● Великобритания вслед за Германией создаст подразделение для защиты объектов инфраструктуры.

● Компания Eurotrophy, являющаяся совместным предприятием израильского концерна Rafael, германского KWM и американского General Dynamics, сообщила о получении контракта на интеграцию израильских систем активной защиты Trophy на бронемашинах финской компании Patriа.

● Пекин мог бы "поставить Путина на место" и закончить войну. Россия является "экономическим вассалом КНР", сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкому изданию Tagesspiegel. Однако "на данный момент все выглядит не так", отметил он.

● Польша заказала спутники ICEYE для нужд Минобороны.Традиційно «прозахідна» Нігерія підписала меморандум про взаєморозуміння з китайською компанією Norinco щодо запуску локалізованого виробництва боєприпасів та модернізації військової техніки.

● Новый китайский высотный БЛА «Цзютянь» поступит на вооружение в июне. Имея потолок полета 15 км, он пролетает выше большинства систем ПВО. Он также может нести модульные грузы, включая системы запуска роя дронов FPV, таким образом превращаясь в транспортируемый по воздуху носитель дронов.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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