Новини одним рядком 2.0

Пока Путин и Трамп говорили по телефону акция концерна Rheinmetall, крупнейшего немецкого производителя вооружений, достигла своего исторического максимума.

Пока остаётся открытым один вопрос, реально ли Путин хочет мира — Вэнс. По его мнению, фюрер не знает, как выйти из конфликта. "Мы ждём реального мирного предложения, кроме того, Трамп предложит Путину экономические выгоды и восстановление отношений с остальным миром"

Западная разведка: Путин в случае окончания войны в Украине перебросит сотни тысяч солдат к границам НАТО.

Трамп «устал» от переговоров по разрешению украинского кризиса и разочарован Украиной и Россией, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

ЕС предложит «семерке» снизить ценовой потолок для российской нефти до $50 за баррель.

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны». Трамп заявил, что хорошо поговорил с Путиным, Москва согласилась немедленно начать переговоры с Киевом.

Прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей, заявил Путин. Он добавил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.

Зеленский попросил Трампа обсудить с Путиным возможную встречу Зеленский-Путин, в которой мог бы поучаствовать и сам Трамп, сообщает Reuters.

Литва подала на Беларусь в Международный суд в Гааге по поводу миграционного кризиса, вызванного режимом Александра Лукашенко и нарушающего международное право, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел.

У Румунії набув чинності закон, який надає Збройним силам право збивати ворожі безпілотники та проводити військові операції на території країни навіть у мирний час.

Вашингтон пригрозил Израилю лишить его военной и экономической помощи, если война в секторе Газа будет продолжена.

Перезагрузка после Brexit: ЕС и Великобритания договорились о возобновлении партнерства в торговле и обороне. Новий договір між ЄС та Великою Британією, зокрема, відкриє шлях для британських компаній до участі у спільних військових закупівлях країн ЄС.

Министерство обороны Финляндии объявило о соглашении с Европейской комиссией по поставке сотен тысяч тяжелых боеприпасов Украине. Закупки будут производиться у финских производителей, а финансирование будет осуществляться за счет доходов от замороженных активов путинского общака.

Венгрию охватили многотысячные протесты из-за скопированного с российского закона об «иностранных агентах».

Биткоин достиг рекордной капитализации в $2 трлн и обогнал Google и Meta, став одним из самых дорогих активов в мире.

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Китай предупредил об угрозе российской экономике в случае продолжения войны.

В России резко вырос теневой отток капитала.

Доля считающих Украину врагом россиян упала до минимума с 2014 года.

Amnesty International объявили нежелательной в России.

Корпоративных дефолтов в первом квартале 2025года оказалось столько же, сколько за весь прошлый год. У Челябинского металлургического комбината совокупный долг превышает прибыль в 22 раза. Дефолт компании потянет за собой её поставщиков и подрядчиков.

Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга «вреда, причиняемого России иностранными государствами и организациями»

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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