Новини одним рядком

● В Сенате США предложили выделить Украине $54,6 миллиарда на ближайшие два года частично за счет конфискованных российских активов, - New York Times. Законопроект был внесен сенаторами Джинн Шахин (демократка) и Лизой Мурковски (республиканка). Проект также предполагает значительное расширение полномочий президента США по передаче оружия Украине без предварительного согласования с конгрессом, их предлагается увеличить с текущих $100 миллионов до $6 миллиардов ежегодно в 2026 и 2027 годах.

● Комитет Сената США по ассигнованиям заявил об одобрении помощи Украине на $800 млн в 2026 году и выделил $225 млн балтийским странам на "безопасность".

● В июне 2025 года экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США вырос на 660% по сравнению с маем и достиг 353 метрических тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

● Саудівська Аравія, ОАЕ та Кувейт готуються замінити російську нафту на ринку після введення американських санкцій у серпні, – Reuters. Країни мають 3,8 млн барелів на добу вільних потужностей, які вже почали запускати в роботу, збільшуючи видобуток щомісяця.

● Начальник генштабу Франції Тьєррі Буркхард вважає, що за п’ять років росія може стати "реальною загрозою" для Європи. На його думку, військові методи європейців повинні еволюціонувати і адаптуватися до нових умов.

● Посол Китая при ООН: «Украинский кризис находится на критическом этапе, открывающем возможности для политического урегулирования».

● Правительство Индии велело НПЗ готовится к полному запрету российской нефти. Правительство Индии поручило государственным нефтеперерабатывающим заводам подготовить планы на случай, если нефть из россии станет полностью недоступной, сообщает Bloomberg.

● Трамп: Если путин нарушит дедлайн мы введём санкции... Удар по Киеву это омерзительно. «Я считаю, что действия россии очень печалят... Я считаю, что это действительно по-настоящему отвратительно. Это война Байдена, а не моя», — сообщил Трамп.

● Канада может скоро стать крупнейшим экспортером СПГ в Азию - TC Energy.

● Оборонний гігант Raytheon отримав великий контракт на виробництво авіаційних ракет AIM-120 AMRAAM для США та іноземних замовників, серед яких і Україна.

● Трамп заявил, что США введут новые санкции против россии по истечении 10-дневного срока достижения мира в Украине.

● Австралійський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail прибув до Польщі для участі в місії НАТО. Очікується, що він передаватиме розвідувальні дані Україні.

● Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил оборонный бюджет на 2026 финансовый год в размере 852 млрд долларов, который включает 1 млрд долларов помощи Украине, что противоречит просьбе Трампа исключить финансирование Украины из бюджета Пентагона. Reuters отмечает, что комитет принял законопроект с сильной двухпартийной поддержкой голосами 26 против 3.

● Израильские высокопоставленные источники 12 каналу: формируется взаимопонимание между Израилем и США, что в свете отказа ХАМАСа от сделки, необходимо перейти от плана освобождения части заложников к плану освобождения всех заложников, разоружению ХАМАСа и демилитаризации сектора. Параллельно Израиль и США будут действовать для увеличения гуманитарной помощи, при этом продолжая боевые действия в Газе.

● Трамп ввёл в отношении Израиля пошлины в размере 15%, хотя там ожидали 10%.

● Высказывания Медведева в адрес США являются провокационными, но не повлияют на отношения москвы и Вашингтона, заявил в эфире Fox News Radio Рубио. «Он не принимает решений. Он не участвовал ни в одной из встреч или бесед, которые у нас когда-либо были», — сказал госсекретарь США.

● За последние 25 лет число нефтеперерабатывающих заводов в Европе сократилось со 148 до 103.

● Правительство Индии велело НПЗ готовится к полному запрету российской нефти. Правительство Индии поручило государственным нефтеперерабатывающим заводам подготовить планы на случай, если нефть из россии станет полностью недоступной, сообщает Bloomberg.

● Microsoft обвинила ФСБ в кибератаках на посольства через трояны от российских интернет-провайдеров.

● В июле экспорт трубопроводного газа из россии в Европу вырос на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Reuters. И на 4,7% больше, чем в июле 2024 года, когда он составлял 49,2 млн куб. м.

● Казахстан отдал Китаю вместо россии контракты на строительство двух АЭС.

● россия, Китай и Северная Корея отправляют огромное количество оружия и боеприпасов в Иран — крупномасштабное перевооружение в рамках подготовки к предстоящей войне с Израилем.

● Иранские каналы сообщают, что Иран через различные каналы заявил США, что если Израиль начнет новый конфликт, Иран в первые 48 часов парализует Израиль, выпустив множество тяжелых стратегических ракет по жизненно важным объектам Израиля.

● россиянам ограничат выбор фильмов и сериалов. путин подписал закон, согласно которому все картины, дискредитирующие традиционные ценности, будут блокироваться на территории россии.

● В Крыму ограничат мобильный и домашний интернет из соображений безопасности. Под ограничение попадут все операторы.

● Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил о замедлении мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников.

● США предложили купить Командорские острова у россии. Глава комитета госдуры по обороне Андрей Картаполов в ответ предложил США «вернуть Алясочку». Ведь россия землёй не торгует, а только «возвращает своё».

● В госдуре задумались, почему 90% детей тренируются, а к службе в армии годны лишь половина. По данным Минспорта, спортом регулярно занимаются 93% несовершеннолетних, однако к военной службе годны только около 58% старшеклассников и менее 30% студентов. Депутаты считают, что причина может быть в разрозненности данных и предложили создать единую цифровую платформу для учета занятий спортом и централизованной статистики.

● Близкий друг путина, глава «Ростеха» Сергей Чемезов купил в Дубае виллу за $30 млн. И организовал там дачный кооператив с коллегами по оборонной промышленности. Все они отдыхают в закрытом комплексе «22 карата» на острове Палм-Джумейра. А купаются в ванной из хрусталя за миллион долларов.

● Официант украинского ресторана в москве подал кусок сала мусульманам, из-за чего ему пришлось уволиться. Он не считает себя виноватым — злополучный столик внешне ничем не отличался от остальных, поэтому догадаться о религиозных взглядах гостей он просто не мог.

● По данным, приведенным в отчетности «Русагро», валовый сбор сахарной свеклы в 2024 году составил 41,9 млн тонн, потеряв 21% год к году.

● Нефтяной рынок отреагировал на последние санкции ЕС и ужесточение правил захода иностранных судов в порты. В результате ставки фрахта на перевозку российской нефти 21–27 июля выросли до 30% в зависимости от направления, а отгрузки сырья из портов упали до минимума с начала феврал

● Индекс Russia PMI mfg, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности вновь снизился в июле до 47.0 пунктов vs 47.5 в июне. Это минимум с марта 2022 года

● Объем списания кредитов регионам рф за 2024 год составит 160 млрд рублей. Замминистра финансов Павел Кадочников отметил, что в целом по стране на 4% или на 125 млрд рублей снизились поступления налога на прибыль

● Чистый убыток ПАО "Яковлев" по РСБУ в I полугодии 2025 года вырос в 9,2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 4 млрд руб.

● Компания "СовЭкон" снизила прогноз сбора пшеницы в россии в 2025 году на 0,3 тысячи тонн до 83,3 млн тонн.

● В ОАЭ закрывают счета владельцев с рос корнями. Связь с россией в таких случаях становится отягчающим обстоятельством.

● Таксисты пригрозили уйти в серую зону из-за налогов. Отрасль буквально оказалась на грани выживания: новые автомобили подорожали в 2 раза за три года, а лизинговые ставки превышают 30% годовых.

● Сразу четыре танкера с российской нефтью простаивают у западного побережья Индии, - Bloomberg. Причина — растущее давление со стороны США и ЕС, которые требуют от Нью-Дели отказаться от закупок сырья у москвы. Эти 4 корабля имеют на борту в среднем 400 тыс.барр нефти каждая. Это суточный объем закупки нефти Индией у кацапов

● «Никакого прогресса». кремль провел непубличные переговоры с США и отказался от уступок по Украине. Х#%ло хочет сейчас все, что он требовал в июне:

- Украинские войска должны быть полностью выведены с территории "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей;

- Обязательство Украины не вступать в НАТО;

- Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

Новости портала «Весь Харьков»