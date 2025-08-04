Новини одним рядком

❗️Президент Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних Сил ЗСУ

● НАТО рассматривает возможность размещения германо-нидерландского корпуса в эстонском городе Пярну, сообщает телерадиокомпания ERR.

● Прокуратура Мюнхена в ФРГ провела обыски в компании Spinner по подозрению в поставках станков в россию. Spinner подозревается в поставке более 20 высокоточных станков стоимостью около €5,5 млн в россию в обход западных санкций.

● Бундесвер стабілізував чисельність особового складу завдяки зростанню зацікавленості громадян у проходженні військової служби. За рік до Бундесверу приєдналося рекордні понад 20 тисяч новобранців.

● «Газпром» выгоняют из Молдавии. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии отзывает у компании "Молдовагаз" лицензию на поставку природного газа

● НАРЭ в мае назначило местную госкомпанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно - не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025. Передача функций от "Молдовагаз" к Energocom должна завершиться до 1 сентября без ущерба для потребителей. "Газпром" владеет 50% акций "Молдовагаз", правительство Молдавии контролирует 35,33% компании. Осенью 2023 ГТС Молдавии была на 5 лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету ЕС.

● Президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру обороны Руслану Косанову принять меры по повышению боевого потенциала Вооружённых сил Казахстана. В приказе министру прозвучали ключевые направления: развитие мобильности войск, усиление противовоздушной обороны, укрепление территориальных войск, расширение применения дронов, а также модернизация военной инфраструктуры. Токаев отдельно подчеркнул важность обеспечения безопасности условий прохождения воинской службы.

● Американская ПЛАРБ SSGN 726 Ohio покинула Брисбен на фоне угроз Медведева США.

● "Держитесь, мои украинские братья и сёcтры. Помощь на подходе!!!", - пастор Марк Бёрнс, личный духовник Дональда Трампа в ответ на его пост о перемещении ядерных подлодок.

● У берегов Крыма и Краснодарского края впервые за долгое время и так близко к границе замечены сразу два разведывательных самолёта ВС США - Boeing P-8A Poseidon и RC-135V Rivet Joint.

● Сенаторы США Джинн Шейхин и Джон Корнин представили новый двухпартийный законопроект о санкциях в отношении китайских фирм, сотрудничающих с россией, сообщается на сайте комитета сената по иностранным делам.

● Индия предупредила москву, что скоро с концами прекратит закупать российскую нефть, чтобы избежать санкций и заключить сделку с США. По словам источников, Нью-Дели собирается разорвать все официальные контракты, вплоть до 2030 года.

● Польская армия развернула летние учебные лагеря для базовой военной подготовки. Это связано с российской угрозой.

● Президент Молдовы Майа Санду заявила, что "Православная церковь Молдовы" является инструментом российского вмешательства.

● 5 тыс заражений смертельным вирусом чикунгунья зафиксировано в Китае. За последнюю неделю в Гуандуне выявлено 2,8 тыс новых случаев. Заболевание передаётся комарами, вызывает сильные боли, лихорадку и неврологические осложнения. США готовят предупреждение для туристов.

● Израиль и США собираются объявить ультиматум ХАМАСу:

– Разоружение сектора Газа

– Освобождение всех заложников

– Временное управление в Газе под американским руководством.

Если условия не будут приняты — Израиль начнёт военную операцию по ликвидации ХАМАСа.

● ХАМАС заявил, что не сложит оружие до образования независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

● Індія продовжить купувати нафту в росії попри погрози Трампа, пише Reuters. Це пояснюють тим, що укладені контракти є довгостроковими і їх не так просто розірвати.

● Невидимый флот: сразу пять Boeing 777 исчезли с радаров и приземлились в Иране. Исламская Республика Иран, по всей видимости, вновь обошла международные запреты на поставку западных самолётов: на днях в страну прибыли пять авиалайнеров Boeing 777-200ER. Подобно другим аналогичным эпизодам, процесс получения этих самолётов был многоступенчатым и сложным, включая смену владельца, изменение регистрации и тайный перелёт. Данные FlightRadar24 показывают, что один из Boeing 777 вылетел из Камбоджи и направился в Афганистан, где его транспондер был отключён для избежания отслеживания. Все пять самолётов эксплуатировались Singapore Airlines с 2001 до 2019 годы, затем перешли к её тайской дочерней авиакомпании NokScoot. После закрытия этого перевозчика воздушные суда в течение нескольких лет находились на хранении в различных аэропортах, пока в мае этого года их не приобрёл Иран для своей государственной авиакомпании Mahan Air. Тайная поставка сразу пяти Boeing 777 в условиях санкций является беспрецедентной операцией. Ранее Иран не получал широкофюзеляжные самолёты этого типа, предпочитая воздушные суда Airbus. Однако это уже не первый успешный случай завоза иномарок: в апреле из Омана в Иран прилетели два Airbus A330-200, которые ранее эксплуатировались Hong Kong Airlines. А в 2023-2024 годах Иран получил четыре Airbus A340.

● Индия пригрозила Пакистану ракетными ударами в случае новой террористической атаки. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в ответ будут применены крылатые ракеты BrahMos, которые производятся на совместном российско-индийском предприятии.

● Согласно информации от делегата, ОПЕК+ достигла принципиальной договорённости о новом существенном увеличении добычи нефти в сентябре, завершая таким образом восстановление ранее замороженных объёмов поставок, пока картель стремится вернуть свою долю на мировом рынке. Саудовская Аравия и её партнёры планируют утвердить увеличение добычи на 548 тысяч баррелей в сутки на следующем месяце во время видеоконференции в воскресенье, сообщил делегат. Это увеличение завершит отмену сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей, введённого восемью странами-участницами в 2023 году, и включает дополнительную квоту, поэтапно вводимую Объединёнными Арабскими Эмиратами.

● Велика Британія та Франція розроблять наступника ракети Meteor. 10 липня була опублікована декларація Lancaster House 2.0, в якому вказано що Велика Британія та Франція спільно розроблять наступне покоління ракет класу "повітря-повітря". розпочнуть спільне дослідження з промисловістю для отримання інформації і подальшого розвитку ракети Meteor та її наступника. Згідно угоди, обидва уряди розпочнуть спільне дослідження з промисловістю для отримання інформації і подальшого розвитку ракети Meteor та її наступника.

● Скандирования "Fuck Orbán"против мадьярского премьера Орбана и его партии "Фидес", ставшие обычными на музыкальных фестивалях и концертах в Венгрии, стремительно распространяются и за её пределами. На прошлой неделе это случилось на фестивале Gombaszög в Словакии, а в пятницу то же произошло и в польском Катовице на концерте группы "Kneecap", где десятки тысяч человек одновременно скандировали "Fuck Orbán". Тон задал солист, а толпа с энтузиазмом подхватила.

● США збільшують виробництво далекобійних ракет. Lockheed Martin отримав додаткові 4,2 мільярда доларів від уряду США на збільшення виробництва двох ключових високоточних ракет великої дальності. Контракт від 31 липня додає понад 4 мільярди до вже існуючої угоди щодо виробництва ПКР LRASM і КР повітряного базування JASSM, довівши загальну вартість замовлення до понад 9 мільярдів доларів. У Lockheed не розкривають, скільки саме вони можуть виробляти ракет, які мають спільне "коріння". Водночас раніше компанія повідомляла, що кожна з двох ліній JASSM/LRASM матиме змогу виготовляти понад 500 одиниць на рік, з поділом цього обсягу між двома типами ракет.

● Концерн Eurosam провел вторые успешные стрельбы модернизированной ракеты ASTER B1NT на полигоне DGA в Бискарроссе (Франция), подтвердив ее возможности перехвата целей на дальности около 150 км. Ракета разработана в рамках тристороннего проекта FSAF-PAAMS при участии Франции, Италии и Великобритании и входит в состав новейшей европейской системы ПВО SAMP/T NG. Новая модификация ракеты ASTER B1NT оснащена новым активным радаром от Thales, улучшенной электроникой и алгоритмами наведения, что позволяет ей перехватывать баллистические ракеты малой дальности, малозаметные воздушные цели и крылатые ракеты на больших высотах и скоростях. Новая ракета станет основой для сухопутной системы SAMP/T NG, которая заменит предыдущую версию у французских и итальянских военных. Помимо более совершенной ракеты, комплекс получил новую систему управления, усовершенствованный радар и повышенную мобильность за счет изменения колесной базы. Помимо применения в наземных комплексах, ракета ASTER B1NT будет использоваться и в морской среде, где ее планируют интегрировать в состав модернизированных фрегатов ПВО класса Horizon, находящихся на вооружении ВМС Франции и Италии. Такое решение обеспечит унификацию систем противовоздушной и противоракетной обороны на суше и на море. — Yigal_Levin.

● Крупнейшие армии в мире:

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● россия занимает четвертое место в мире по экспорту нефтепродуктов (после США, Индии и ОАЭ). На россию приходится 7% (1,9 млн баррелей в сутки) от общего объема мирового экспорта топлива. После того как крупнейшие европейские страны отказались от прямых покупок ГСМ у российских компаний, основным торговым хабом стала Турция: местные нефтяники покупают в россии топливо для внутренних нужд, тогда как произведенное на местных НПЗ направляют в Европу. Хотя бы на словах турецкий нефтяной базар выглядит так. В прошлом году на Турцию пришлось 17% российского экспорта нефтепродуктов. Второй по величине рынок сбыта — Китай (11%), Сингапур, ОАЭ, Индия и Бразилия (по 8%). Впрочем, российские экспортеры осваивают и другие рынки. Например, многострадальный российский бензин (который то разрешен к экспорту, то нет) за 2023 и 2024 год продавался в основном в Нигерию, ОАЭ, Ливию и Бразилию. Эти страны в совокупности получили 60% морского экспорта бензина из россии — такие данные дает Минэнерго США.

● В августе и сентябре в рф могут начаться временные перебои с поставками бензина, рассказали Reuters участники топливного рынка.

● россия — крупнейшая энергетическая сверхдержава. Она занимает третье место на планете по добыче сырой нефти. Но теперь в третий раз за последние семь лет россия находится на грани топливного кризиса — ей грозит нехватка бензина. Да, это какой-то гениальный стратег придумал: торговать нефтью, а своим бензин втридорога.

● россиянам посоветовали фотографировать свои земельные участки и дачи, чтобы их не изъяли. С 2025 и по 2028 года владельцы обязаны их осваивать, иначе последуют штрафы и даже изъятия участков. Чтобы доказать свою работу, юристы предлагают фиксировать состояние земли с помощью фото- и видеоматериалов.

● Элитный российский центр беспилотных систем «Рубикон» приступил к развертыванию ударных морских беспилотников, в том числе подводных.

● УАЗ стал шестым российским автозаводом, который переходит на четырёхдневку. Причина — падение спроса на отечественные авто из-за популярности китайских. Идут сокращения, цеха остановлены. Ранее похожие меры принимали ПАЗ, ЛИАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ и КамАЗ.

● Уперше за 600 років на Камчатці почав вивергатися вулкан Крашеніннікова. Викид попелу з вулкана піднявся на висоту в кілька кілометрів.

● В РПЦ разрешили бить детей. В своей последней проповеди протоиерей РПЦ Андрей Ткачёв заявил, что бить детей не только можно, но и нужно — если они растут в «полноценной» семье.

● Газета «московский комсомолец» провела сравнение нынешнего руководства Азербайджана с режимом Третьего Рейха в нацистской Германии

● Партия президента Сальвадора Найиба Букеле одобрила в законодательном собрании страны конституционные изменения, которые позволят переизбирать президента на неопределенный срок и продлить президентский срок до шести лет.

● В Рязанской области ввели выплаты за привлечение граждан на военную службу по контракту для участия в "СВО", - пишет "Рязинформбюро".

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