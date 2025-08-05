Новини одним рядком

❗ Що характерно, навіть майже не брешуть, коли хваляться, що "жодні об'єкти інфраструктури в місті Саки в результаті атаки не постраждали": дійсно ж, 5 винищувачів - це однозначно ніяка не "міська інфраструктура". Як і повний склад авіаційного озброєння на тому ж аеродромі.

● Украина построила стену беспилотников — эшелонированную оборону протяженностью 1000 км вдоль линии фронта. Это первая в Европе высокотехнологичная система обороны на передовой. Она остановила масштабное наступление орков в 2024 году.

● Спецпредставник США Келлог планує візит до України найближчим часом. Цей візит відбудеться на тлі наближення дедлайну 8 серпня, який Трамп встановив для укладення мирної угоди з росією.

● Нардепа від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова відправили під варту, передає «Суспільне». Також йому призначили заставу у розмірі 8 млн грн. Кузнєцов — фігурант справ про корупцію на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

● Очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків та відкрито дисциплінарне провадження — Державна митна служба України.

● Цены на нефть снизились после решения ОПЕК+ с сентября увеличить добычу на 547 000 баррелей в сутки. Brent подешевела до $69, WTI — до $67.

● Администрация Трампа хочет и впредь стоять плечом к плечу с Украиной, — Госдеп США.

Атомные подводные лодки, которые ранее было поручено направить в сторону россии, уже находятся «там, где им положено быть», заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера (Нью-Джерси).

● СМИ со ссылкой на публикацию проживающего в США журналиста Foreign Press и Kyiv Post Алекса Рауфоглу активно распространяют сообщение о том, что Армения и Азербайджан на этой неделе в Вашингтоне готовы объявить о своем намерении достичь мира. Ожидается, что в пятницу Трамп примет в Белом доме Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

● Трамп расценивает покупку российской нефти Индией как финансирование боевых действия на Украине. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

● США ужесточат санкции против россии, если к 8 августа не будет достигнуто перемирие на Украине — Трамп. Трамп обладает всеми возможностями – дипломатическими, финансовыми и другими - чтобы найти решение для прекращения войны в Украине, - замглавы администрации Белого дома Миллер.

● Словенія замовила два додаткові зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM у німецької компанії Diehl Defence.

● Трамп заявил, что атомные подлодки уже там, где им положено быть.

- Репортёр: Может ли россия что-то сделать, чтобы избежать санкций на данном этапе?

- Трамп: Да, заключить сделку, по которой людей больше не будут убивать.

● Китай відмовився припинити імпорт нафти з Ірану і росії, попри тиск США

● Китай планує боротися зі супутниками Starlink за допомогою лазерів.

● Индия в срочном порядке закупила американскую нефть у США вместо российской, — Reuters. Индийская нефтяная корпорация закупила 7 миллионов баррелей нефти с поставкой в сентябре. Из них — 4,5 миллиона баррелей американской нефти, 500 тысяч баррелей канадской нефти Western Canadian Select и 2 миллиона баррелей нефти марки Das, добываемой в Абу-Даби. По данным агентства, это связано с сокращением закупок российской нефти из-за санкций Трампа.

● Сообщается, что Саудовская Аравия оказывает сильное давление на ливанское правительство, чтобы вопрос разоружения «Хезболлы» и оружия был поднят на заседании правительства во вторник.

● Китайский флот ввёл в боевой состав все эсминцы проекта 052D, которые планировал принять в этом году. По качеству и количеству ежегодное строительство в Китае эсминцев, корветов, фрегатов превышает общий годовой объём аналогичного производства НАТО.

● США находятся на пути к тому, чтобы впервые за пять десятилетий иметь отрицательный чистый прирост населения. Согласно имеющимся данным, США зафиксировали обратный отток 2,8 миллиона человек.

● Комитет Сената США одобрил рекордный оборонный бюджет. В нем есть и деньги на поддержку Украины. Сенатский комитет по ассигнованиям утвердил проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год в размере $852 млрд Документ поддержали 26 голосами против 3, он направлен на модернизацию ВС, увеличение производства боеприпасов, поддержку союзников и усиление позиций США перед лицом растущих угроз со стороны Китая, россии, Ирана и Северной Кореи. - The Washington Post. Авторы инициативы — сенаторы-республиканец Митч Макконнелл и сенатор-демократ Крис Кунс — отмечают, что бюджет превысил запрошенный Белым домом и одобренный Палатой представителей. Он включает восстановление помощи Украине, усиление военного присутствия в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также дополнительные инвестиции в военно-промышленную базу. Одной из приоритетных задач станет расширение производства ключевых вооружений. На это выделяется $7,3 млрд. Также предусмотрено $8,7 млрд на модернизацию судостроения, включая подводные лодки класса «Вирджиния» и эсминцы DDG-51. Особое внимание уделено поддержке военнослужащих: предлагается повышение зарплаты почти на 4%, улучшение условий проживания и финансирование программ по уходу за детьми в военных семьях. Бюджет также включает восстановление финансирования «Инициативы по безопасности Украины» и других программ поддержки союзников. Сенаторы подчеркивают: инвестиции в партнеров повышают коллективную обороноспособность и снижают риски для самих американцев. «Доллары не могут купить вчерашний день». По их мнению, если США хотят быть готовы к завтрашним угрозам, действовать нужно уже сегодня.

● Руководители Visa и Mastercard – двух крупнейших платежных систем в мире – заявили, что они не видят в распространении стейблкоинов угрозы своему бизнесу. Глава Visa Райан МакИнерни рассказал, что компания тестировала эту технологию и готова предложить ее своим клиентам для ускорения трансграничных транзакций. Такой же проект разрабатывает и Mastercard.

● Британская армия начала развертывание новых гусеничных боевых машин Ajax, которые заменят CVR(T) Scimitar. Как сообщается, первые Ajax уже поступают в три полка кавалерии: Household Cavalry Regiment, Royal Dragoon Guards и Royal Lancers, а также в разведывательные подразделения бронетанковых частей, включая King's Royal Hussars и Royal Tank Regiment. Машина оснащена башней с 40-мм пушкой CT40 (совместная разработка британской BAE и французской Nexter), современной системой управления огнем, тепловизионными прицелами, сенсорами наземного наблюдения, системой передачи данных и бронезащитой уровня STANAG 4. Всего в рамках программы планируется поставка более 500 машин различных модификаций: разведывательные Ajax, бронетранспортеры Ares, командные Athena, ремонтно-эвакуационные Apollo и Atlas, а также инженерные Argus.

● Лидер Индии Нарендра Моди ответил на критику Трампа и чиновников американской администрации в своём последнем выступлении: "Страны заботятся только о своих собственных интересах... Интересы наших фермеров и мелких предприятий имеют первостепенное значение...". Он обещает, что Индия станет третьей экономикой мира.

● Крупнейшие китайские производители электромобилей, включая BYD, Li Auto и Ni, сообщили о снижении поставок в июле. — CNBC.

● С января по июнь 2025 года потребление электроэнергии в Китае составило составило 4 841,8 млрд кВтч, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне 2025 года потребление электроэнергии в Китае составило 867 млрд кВтч, что на 5,4% больше, чем в прошлом году.

● В прошлом месяце показатель экспорта Южной Кореи достиг рекордного (для данного периода) значения более чем в 60 млрд долларов. Согласно опубликованному Министерством промышленности, внешней торговли и ресурсов РК докладу «Тенденции экспорта-импорта в июле», объёмы исходящих поставок выросли на 5,9% (в годовом исчислении) и составили 60,82 млрд долларов. Месячный максимум фиксируется уже второй раз кряду (в июне также был зафиксирован рекорд). Тенденцию к росту продемонстрировали 3 из 15 основных категорий экспорта. В частности, крупнейшая статья – полупроводники – достигли значения в 14,71 млрд долл., что на 31,6% больше, чем годом ранее. Автомобили – вторая самая значимая во величине позиция экспорта – прибавили 8,8% (в годовом исчислении) и составили 5,83 млрд долл. «В плюсе» (уже 5 месяц подряд) оказалась и продукция судостроения – 2,24 млрд долл. и +107,6%. Экспорт продукции, не входящей в перечень 15 основных категорий, составил 14,2 млрд долл. (впервые преодолена планка в 14 млрд долл.). Здесь основными драйверами роста стали продукция сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и продовольствие (1,08 млрд долл., +3,8%), косметика (980 млн долл., +18,1%), электрооборудование (1,56 млрд долл., +19,2%). Исходящие поставки увеличились на 6 из 9 ключевых рынках. Так, экспорт в Китай сократился на 3% - до 11,05 млрд долл., в то время как отгрузки в США, наоборот, выросли на 1,5% - 10,33 млрд долл. Экспорт в АСЕАН – 10,91 млрд долл. (+10,1%), в ЕС – 6,03 млрд долл. (+8,7%). Импорт в июле вырос на 0,7% и составил 54,21 млрд долл.

● В 2024 стоимость аккумулятор батарей для энергоснабжения сократилась на 93% с $ 2571 за кВтч в 2010 до $192 за кВтч. Литий-ионные батареи (особенно LFP) доминируют на рынке. В Китае с 75% мировых производственных мощностей, стоимость на 20-30% ниже, чем в Европе и США.

● Польша станет третьей в НАТО по числу танков после Турции и Греции, - Euronews

● ЦИК Боснии и Герцеговины инициирует процедуру прекращения полномочий президента Республики Сербской Додика

● путин подписал закон о поиске экстремистских материалов. Теперь случайная фраза или просмотренный контент может повлечь за собой получение штрафов от 3000 до 5000 Р.

● Военный суд начал рассмотрение по существу дела о теракте в «Крокусе». Суд решил в закрытом режиме рассмотреть уголовное дело о теракте.

● Миллиардер и владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов покинул россию накануне судебного процесса о теракте в «Крокус Сити Холле», где погибли 149 человек. СМИ сообщают, что он улетел в Азербайджан. Процесс начнётся сегодня в Мосгорсуде.

● В Ялте и Алуште со вчерашнего вечера нет мобильной связи, - оператор "Волна". В Евпатории и Симферополе мобильного интернета тоже нет. В Севастополе отключили мобильный интернет сегодня.

● Чистый убыток КамАЗа в I полугодии 2025 года составил 20,8 млрд руб. против прибыли 641,1 млн руб. в том же периоде прошлого года, говорится в отчетности автогиганта.

● У каждого второго крупного застройщика обвалилась выручка на фоне падения продаж квартир.

● У Крымского моста скопилась рекордная по протяженности пробка.

● В Петербурге против 14-летнего подростка возбудили дело о «теракте» за поджог неработающего пункта полиции.

● 16-летний томич начертил на песке детской площадки гигантскую свастику ногой — на него завели уголовное дело. Подростку вменили сразу две статьи: административную за использование экстремистской символики и уголовную за реабилитацию нацизма.

● Экспорт «Газпрома» в Европу пробил «дно» за полвека.

● путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне, заявил Песков.

● Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД россии в розыск по уголовным статьям, говорится в карточках базы ведомства

● Силовики ликвидировали в Кабардино-Балкарии трех человек, якобы планировавших напасть на сотрудников правоохранительных структур в республике. "При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено", - сообщили в ФСБ.

● Тонировка лобового стекла — признак нетрадиционной сексуальной ориентации, — считает Милонов. Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнёром.

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