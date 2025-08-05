Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 21

Новини одним рядком

Новини одним рядком

❗ Що характерно, навіть майже не брешуть, коли хваляться, що "жодні об'єкти інфраструктури в місті Саки в результаті атаки не постраждали": дійсно ж, 5 винищувачів - це однозначно ніяка не "міська інфраструктура". Як і повний склад авіаційного озброєння на тому ж аеродромі.

● Украина построила стену беспилотников — эшелонированную оборону протяженностью 1000 км вдоль линии фронта. Это первая в Европе высокотехнологичная система обороны на передовой. Она остановила масштабное наступление орков в 2024 году.

● Спецпредставник США Келлог планує візит до України найближчим часом. Цей візит відбудеться на тлі наближення дедлайну 8 серпня, який Трамп встановив для укладення мирної угоди з росією.

● Нардепа від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова відправили під варту, передає «Суспільне». Також йому призначили заставу у розмірі 8 млн грн. Кузнєцов — фігурант справ про корупцію на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

● Очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків та відкрито дисциплінарне провадження — Державна митна служба України.

● Цены на нефть снизились после решения ОПЕК+ с сентября увеличить добычу на 547 000 баррелей в сутки. Brent подешевела до $69, WTI — до $67.

● Администрация Трампа хочет и впредь стоять плечом к плечу с Украиной, — Госдеп США.

Атомные подводные лодки, которые ранее было поручено направить в сторону россии, уже находятся «там, где им положено быть», заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера (Нью-Джерси).

● СМИ со ссылкой на публикацию проживающего в США журналиста Foreign Press и Kyiv Post Алекса Рауфоглу активно распространяют сообщение о том, что Армения и Азербайджан на этой неделе в Вашингтоне готовы объявить о своем намерении достичь мира. Ожидается, что в пятницу Трамп примет в Белом доме Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

● Трамп расценивает покупку российской нефти Индией как финансирование боевых действия на Украине. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

● США ужесточат санкции против россии, если к 8 августа не будет достигнуто перемирие на Украине — Трамп. Трамп обладает всеми возможностями – дипломатическими, финансовыми и другими - чтобы найти решение для прекращения войны в Украине, - замглавы администрации Белого дома Миллер.

● Словенія замовила два додаткові зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM у німецької компанії Diehl Defence.

● Трамп заявил, что атомные подлодки уже там, где им положено быть.

- Репортёр: Может ли россия что-то сделать, чтобы избежать санкций на данном этапе?

- Трамп: Да, заключить сделку, по которой людей больше не будут убивать.

Новини одним рядком

● Китай відмовився припинити імпорт нафти з Ірану і росії, попри тиск США

● Китай планує боротися зі супутниками Starlink за допомогою лазерів.

● Индия в срочном порядке закупила американскую нефть у США вместо российской, — Reuters. Индийская нефтяная корпорация закупила 7 миллионов баррелей нефти с поставкой в сентябре. Из них — 4,5 миллиона баррелей американской нефти, 500 тысяч баррелей канадской нефти Western Canadian Select и 2 миллиона баррелей нефти марки Das, добываемой в Абу-Даби. По данным агентства, это связано с сокращением закупок российской нефти из-за санкций Трампа.

● Сообщается, что Саудовская Аравия оказывает сильное давление на ливанское правительство, чтобы вопрос разоружения «Хезболлы» и оружия был поднят на заседании правительства во вторник.

● Китайский флот ввёл в боевой состав все эсминцы проекта 052D, которые планировал принять в этом году. По качеству и количеству ежегодное строительство в Китае эсминцев, корветов, фрегатов превышает общий годовой объём аналогичного производства НАТО.

● США находятся на пути к тому, чтобы впервые за пять десятилетий иметь отрицательный чистый прирост населения. Согласно имеющимся данным, США зафиксировали обратный отток 2,8 миллиона человек.

● Комитет Сената США одобрил рекордный оборонный бюджет. В нем есть и деньги на поддержку Украины. Сенатский комитет по ассигнованиям утвердил проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год в размере $852 млрд Документ поддержали 26 голосами против 3, он направлен на модернизацию ВС, увеличение производства боеприпасов, поддержку союзников и усиление позиций США перед лицом растущих угроз со стороны Китая, россии, Ирана и Северной Кореи. - The Washington Post. Авторы инициативы — сенаторы-республиканец Митч Макконнелл и сенатор-демократ Крис Кунс — отмечают, что бюджет превысил запрошенный Белым домом и одобренный Палатой представителей. Он включает восстановление помощи Украине, усиление военного присутствия в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также дополнительные инвестиции в военно-промышленную базу. Одной из приоритетных задач станет расширение производства ключевых вооружений. На это выделяется $7,3 млрд. Также предусмотрено $8,7 млрд на модернизацию судостроения, включая подводные лодки класса «Вирджиния» и эсминцы DDG-51. Особое внимание уделено поддержке военнослужащих: предлагается повышение зарплаты почти на 4%, улучшение условий проживания и финансирование программ по уходу за детьми в военных семьях. Бюджет также включает восстановление финансирования «Инициативы по безопасности Украины» и других программ поддержки союзников. Сенаторы подчеркивают: инвестиции в партнеров повышают коллективную обороноспособность и снижают риски для самих американцев. «Доллары не могут купить вчерашний день». По их мнению, если США хотят быть готовы к завтрашним угрозам, действовать нужно уже сегодня.

● Руководители Visa и Mastercard – двух крупнейших платежных систем в мире – заявили, что они не видят в распространении стейблкоинов угрозы своему бизнесу. Глава Visa Райан МакИнерни рассказал, что компания тестировала эту технологию и готова предложить ее своим клиентам для ускорения трансграничных транзакций. Такой же проект разрабатывает и Mastercard.

● Британская армия начала развертывание новых гусеничных боевых машин Ajax, которые заменят CVR(T) Scimitar. Как сообщается, первые Ajax уже поступают в три полка кавалерии: Household Cavalry Regiment, Royal Dragoon Guards и Royal Lancers, а также в разведывательные подразделения бронетанковых частей, включая King's Royal Hussars и Royal Tank Regiment. Машина оснащена башней с 40-мм пушкой CT40 (совместная разработка британской BAE и французской Nexter), современной системой управления огнем, тепловизионными прицелами, сенсорами наземного наблюдения, системой передачи данных и бронезащитой уровня STANAG 4. Всего в рамках программы планируется поставка более 500 машин различных модификаций: разведывательные Ajax, бронетранспортеры Ares, командные Athena, ремонтно-эвакуационные Apollo и Atlas, а также инженерные Argus.

● Лидер Индии Нарендра Моди ответил на критику Трампа и чиновников американской администрации в своём последнем выступлении: "Страны заботятся только о своих собственных интересах... Интересы наших фермеров и мелких предприятий имеют первостепенное значение...". Он обещает, что Индия станет третьей экономикой мира.

● Крупнейшие китайские производители электромобилей, включая BYD, Li Auto и Ni, сообщили о снижении поставок в июле. — CNBC.

● С января по июнь 2025 года потребление электроэнергии в Китае составило составило 4 841,8 млрд кВтч, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне 2025 года потребление электроэнергии в Китае составило 867 млрд кВтч, что на 5,4% больше, чем в прошлом году.

● В прошлом месяце показатель экспорта Южной Кореи достиг рекордного (для данного периода) значения более чем в 60 млрд долларов. Согласно опубликованному Министерством промышленности, внешней торговли и ресурсов РК докладу «Тенденции экспорта-импорта в июле», объёмы исходящих поставок выросли на 5,9% (в годовом исчислении) и составили 60,82 млрд долларов. Месячный максимум фиксируется уже второй раз кряду (в июне также был зафиксирован рекорд). Тенденцию к росту продемонстрировали 3 из 15 основных категорий экспорта. В частности, крупнейшая статья – полупроводники – достигли значения в 14,71 млрд долл., что на 31,6% больше, чем годом ранее. Автомобили – вторая самая значимая во величине позиция экспорта – прибавили 8,8% (в годовом исчислении) и составили 5,83 млрд долл. «В плюсе» (уже 5 месяц подряд) оказалась и продукция судостроения – 2,24 млрд долл. и +107,6%. Экспорт продукции, не входящей в перечень 15 основных категорий, составил 14,2 млрд долл. (впервые преодолена планка в 14 млрд долл.). Здесь основными драйверами роста стали продукция сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и продовольствие (1,08 млрд долл., +3,8%), косметика (980 млн долл., +18,1%), электрооборудование (1,56 млрд долл., +19,2%). Исходящие поставки увеличились на 6 из 9 ключевых рынках. Так, экспорт в Китай сократился на 3% - до 11,05 млрд долл., в то время как отгрузки в США, наоборот, выросли на 1,5% - 10,33 млрд долл. Экспорт в АСЕАН – 10,91 млрд долл. (+10,1%), в ЕС – 6,03 млрд долл. (+8,7%). Импорт в июле вырос на 0,7% и составил 54,21 млрд долл.

● В 2024 стоимость аккумулятор батарей для энергоснабжения сократилась на 93% с $ 2571 за кВтч в 2010 до $192 за кВтч. Литий-ионные батареи (особенно LFP) доминируют на рынке. В Китае с 75% мировых производственных мощностей, стоимость на 20-30% ниже, чем в Европе и США.

● Польша станет третьей в НАТО по числу танков после Турции и Греции, - Euronews

● ЦИК Боснии и Герцеговины инициирует процедуру прекращения полномочий президента Республики Сербской Додика

Новини одним рядком

● путин подписал закон о поиске экстремистских материалов. Теперь случайная фраза или просмотренный контент может повлечь за собой получение штрафов от 3000 до 5000 Р.

● Военный суд начал рассмотрение по существу дела о теракте в «Крокусе». Суд решил в закрытом режиме рассмотреть уголовное дело о теракте.

● Миллиардер и владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов покинул россию накануне судебного процесса о теракте в «Крокус Сити Холле», где погибли 149 человек. СМИ сообщают, что он улетел в Азербайджан. Процесс начнётся сегодня в Мосгорсуде.

● В Ялте и Алуште со вчерашнего вечера нет мобильной связи, - оператор "Волна". В Евпатории и Симферополе мобильного интернета тоже нет. В Севастополе отключили мобильный интернет сегодня.

● Чистый убыток КамАЗа в I полугодии 2025 года составил 20,8 млрд руб. против прибыли 641,1 млн руб. в том же периоде прошлого года, говорится в отчетности автогиганта.

● У каждого второго крупного застройщика обвалилась выручка на фоне падения продаж квартир.

● У Крымского моста скопилась рекордная по протяженности пробка.

● В Петербурге против 14-летнего подростка возбудили дело о «теракте» за поджог неработающего пункта полиции.

● 16-летний томич начертил на песке детской площадки гигантскую свастику ногой — на него завели уголовное дело. Подростку вменили сразу две статьи: административную за использование экстремистской символики и уголовную за реабилитацию нацизма.

● Экспорт «Газпрома» в Европу пробил «дно» за полвека.

● путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне, заявил Песков.

● Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД россии в розыск по уголовным статьям, говорится в карточках базы ведомства

● Силовики ликвидировали в Кабардино-Балкарии трех человек, якобы планировавших напасть на сотрудников правоохранительных структур в республике. "При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено", - сообщили в ФСБ.

● Тонировка лобового стекла — признак нетрадиционной сексуальной ориентации, — считает Милонов. Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнёром.

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Свириденко доручила перевірити топмитника після журналістського розслідування
Сегодня 06:10    10
Оперативна інформація станом на 16:00 04.08.2025 щодо російського вторгнення
04.08.2025 16:30    145
росія намагається розширювати свій вплив у країнах Латинської Америки, прикриваючись культурною та освітньою співпрацею
04.08.2025 11:11    108
Червоний дім Вагнера: коли російські найманці демонструють свої злочини в Telegram
04.08.2025 10:49    135
Окупанти завозять воду лише для армії, ігноруючи цивільних
04.08.2025 10:36    124
За тиждень Нацбанк продав 640 мільйон доларів
04.08.2025 10:24    97
Ситуация с "Шахедами" кардинально изменилась около трёх месяцев назад
04.08.2025 10:01    127
Геноцид відбувається — але не в Ґазі, — Ніл Фергюсон для The Times
04.08.2025 09:39    154
Інформація про те, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян на пункті пропуску «Верхній Ларс», — фейк
04.08.2025 09:28    114
Брехня у церкві РПЦ (ФОТО)
04.08.2025 09:19    137
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 