● ВСУ получили новые БМП из Германии (фото ілюстративне)

● Бывший спикер президента Евросовета Лейтс стал волонтером в Украине.

● БПЛА атаковал контейнерный терминал імені Дэн Сяопина в Татарстане. 1230 км от границ Украины. Он служит логистическим центром, предназначение которого - обеспечить контейнерные перевозки грузов между россией и Китаем. Возможно, что и компоненты для БПЛА доставляли через этот хаб.

● Президент Польщі Кароль Навроцький відвідає Білий дім 3 вересня 2025 року, — глава канцелярії Павел Шефернакер.

● Дональд Трамп: Я не занимаюсь политикой ради Нобелевской премии мира

● Зустріч між мною та путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у штаті Аляска, — Трамп. Представники України, США та ЄС зустрінуться наступного тижня у Великій Британії щоб узгодити позиції перед самітом Трампа і путіна на Алясці – Axios.

● Евросоюз одобрил четвертую плановую выплату Украине в рамках механизма Ukraine Facility, говорится в заявлении Совета ЕС. Сумма транша составит более €3,2 млрд. В ЕС уточнили, что средства предназначены для укрепления макрофинансовой стабильности и обеспечения работы системы госуправления Украины.

● Канада приєднається до зниження цінової стелі на російську нафту. В уряді країни анонсували, що в найближчі тижні вони знизять ціну з $60 до $47,60 за барель.

● Посланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина: он решил, что россия собирается уйти из Запорожской и Херсонской областей Украины. На самом деле путин говорил, что оттуда должны уйти украинские войска, — Bild со ссылкой на источники.

● Азербайджан та Вірменія підписали мирну угоду.

- Сегодня мы вместе с моим армянским коллегой поставили точку в деятельности Минской группы ОБСЕ, — заявил Алиев.

● Пашинян допустил возможность обмена территориями между Арменией и Азербайджаном: «Есть территории, которые по этой логике принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, и есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем».

● Процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном продолжится, границы стран советского времени должны быть восстановлены, сообщил Пашинян.

● У Польщі висунули звинувачення громадянину Білорусі, який хотів співпрацювати з білоруським КДБ і здійснювати диверсії на території Євросоюзу.

● В США представили технологию прямой огневой поддержки (Direct Support Fires Technology - DSFT) для HIMARS. В стандартный блок ракет HIMARS/M270 можно загрузить 30 ракет диаметром около 120 мм, что в пять раз больше, чем у существующего шестизарядного блока GMLRS.

● Кабинет Нетаньяху полностью теряет Европу. Мы поддерживаем Израиль, но не политику израильского правительства. - Министр иностранных дел Нидерландов.

● Трамп наорал на Нетаньяху во время недавнего телефонного разговора — NBC. Нетаньяху сказал Трампу по телефону, что информация о массовом голоде в Газе недостоверна и была сфабрикована ХАМАС. Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать, что голод — это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают, говорится в сообщении.

● Верховный суд Великобритании подтвердил решение об аресте 59-метровой суперяхты Phi Сергея Науменко. Верховный суд Великобритании постановил, что яхта останется под российскими санкциями, несмотря на то, что её владелец не находится в санкционном списке.

● Над Германией за три месяца обнаружили более 500 неизвестных дронов.

● Ракета Smart Dragon-3 (SD-3) в субботу утром стартовала в восточной китайской провинции Шаньдун, выведя на расчетную орбиту спутники группировки Geely-04. Пуск с морской платформы у города Жичжао состоялся в 12:31 по пекинскому времени. Оффшорную миссию провёл Тайюаньский центр управления пусками спутников.

● Правительство Германии предупредило о готовящихся россией атаках на железнодорожную инфраструктуру ФРГ.

● Американская корпорация Northrop Grumman, норвежская Nammo и литовское государственное предприятие Giraitė Armaments Plant подписали соглашение о совместном производстве боеприпасов среднего калибра на территории Литвы. Главная цель проекта: ускорить поставки боеприпасов для нужд вооруженных сил Литвы, союзников по НАТО и Украины.

● Європа має бути на мирних перемовинах, щоб не допустити нав’язування Україні невигідних умов, - Воллес.

● Представители Украины, Европы и США летят в Великобританию, чтобы попытаться достичь общих позиций накануне встречи Трампа и путина, - Axios.

● Адміністрація Трампа приватно вивчає реакцію європейських союзників на можливу пропозицію про припинення вогню з росією, повідомили посадовець Білого дому

● Казахстан увеличил экспорт нефти в Германию на 38%.

● Японія отримала перші винищувачі вертикального зльоту F-35B, які у майбутньому будуть розміщені на борту новітніх «вертольотоносців» Izumo та Kaga.

● В росії до електронного реєстру повісток масово вносять жінок-лікарів, старшокласників та тих, хто обмежено придатний до служби — базу Міноборони рф активно поповнюють перед осіннім призовом

● Объем торговли Китая и россии сократился в январе - июле на 8,1% в годовом исчислении, до $125,8 млрд. Китайский экспорт за 7 мес составил $56,23 млрд, снижение на 8,5%. Импорт рф товаров в Китай опустился на 7,7%, до $69,57 млрд. Китайский экспорт в Украину с января по июль 2025 составил $9,9 млрд, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

● путин обзвонил лидеров Китая, Индии и трех постсоветских республик накануне встречи с Трампом.

● С момента начала войны в Украние Рамзан Кадыров и его родственники получили почти 150 наград.

- На первом месте — сам Кадыров. У него 31 медаль. В среднем его награждают каждые 40 дней.

- На втором месте — Адам Кадыров. У него пока только 16 медалей и знаков отличия.

- На третьем месте — дочь Кадырова Айшат. У неё 10 наград.

● В Китае стартуют Всемирные игры. С 7 по 17 августа 2025 года Чэнду провинции Сычуань примет 12-е Всемирные игры. Соревнования представляют неолимпийские виды спорта, такие как бильярд, вейкбординг, гонки на драконьих лодках, самбо, перетягивание каната, фрисби, ушу и другие — всего 34 основных и 60 дополнительных видов. В Чэнду соберутся 4 тыс. спортсменов из 110 стран и регионов. Китайская делегация направила на Игры 321 спортсмена, в том числе 10 — с ограниченными возможностями. На соревнования допущены 36 российских атлетов в нейтральном статусе. Всего в рамках Всемирных игра запланировано 256 спортивных мероприятий.

● путин вручил специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу Орден Ленина, предназначенный для заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины. Ее 21-летний сын Майкл Глосс, страдавший психическим расстройством, погиб в 2024 году, воюя в Украине на стороне российских войск.

● Північна Корея почала демонтувати гучномовці на кордоні з Південною. Раніше це зробила Південна Корея.

● Дефіцит бюджету рф перевищив річний прогноз мінфіну. У липні 2025 року дефіцит федерального бюджету росії зріс на 1,2 трлн рублів ($15,1 млрд) і перевищив річний прогноз мінфіну на понад 25%.

● ЦБ спрогнозировал крах экономики в случае заморозки вкладов россиян.

● Крупнейший цифровой банк Европы начал блокировать переводы граждан россии из стран бывшего СССР.

● Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил, что Иран непременно отреагирует, если будет предпринята попытка создания Зангезурского коридора вдоль границы Ирана и Армении.

● Кораблі росії та Китаю розпочали спільне патрулювання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

● росія найближчими днями може провести випробування новітньої крилатої ракети з ядерною силовою установкою «Буревесник». Запуск планується на полігоні, розташованому на архіпелазі Нова Земля.

● Чиновникам в Китае запретили писать документы размером больше 3 страниц.

● Лукашенко объявил о планах покинуть власть.

● Денежные поступления в экономике рухнули максимальными темпами со времен пандемии. «Ни технологий, ни заводов, ни инженеров». В россии за полгода смогли собрать один пассажирский самолет вопреки требованию путина возродить авиапром как в СССР.

● Власти объявили об ограничении мобильного интернета в 11 районах и городах Иркутской области. «Принято решение снизить скорость мобильного интернета до 256 Кбит/с. Эта скорость позволяет только обмениваться в мессенджерах и социальных сетях текстовыми сообщениями.

● В Казани оштрафовали Исуса Христоса за фиктивную регистрацию мигрантов. 45-летний мужчина прописал в своей квартире 45 иностранцев за вознаграждение по 2 тыс. рублей с каждого. Суд назначил ему штраф в 13 тыс., учтя инвалидность, признание вины и раскаяние, хотя обвинение просило 110 тыс.

● Із іграшки Лабубу почали виганяти демонів та проводити хрещення

● В Стерлитамаке произошёл «хлопок газовоздушной смеси» на крупнейшем содовом заводе. Пострадало не менее 36 человек. Причиной взрыва стал «технологический инцидент». Знаете, что пишут люди под этой новостью в прокремлёвских каналах? Не надо было массово завозить украинских беженцев в россию

● В Питере у причала Балтийского завода пошел на дно новейший буксир «Капитан Ушаков». В один из отсеков судна вечером стала поступать вода, а утром буксир пополнил подводный флот рф

● москва молчит: ни МИД рф, ни путин не комментируют мирное соглашение Армении и Азербайджана, подписанное в США. Исторический шаг на Кавказе оставляет кремль без реакции уже сутки.

● В россии собираются отменить домашние задания для школьников.

Новости портала «Весь Харьков»