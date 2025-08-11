Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 32

Новини одним рядком

Новини одним рядком

● Европа поддержала отказ Украины сдать территории без уступок от путина.

● Украина выведет войска из Донецкой области, только если россия покинет Херсонскую и Запорожскую области. Такое предложение подготовили лидеры ЕС совместно с Украиной перед встречей путина и Трампа 15 августа на Аляске.

● Макрон: "Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность. Европейцы также обязательно будут частью решения, поскольку от этого зависит их безопасность".

● Страны "коалиции желающих" не хотят отправлять свои войска в Украину, сообщила газета The Sunday Times. Вместо этого европейские державы намерены сосредоточиться на укреплении украинского военно-промышленного комплекса.

● Країни НАТО створять міжнародний оборонний банк «Банк оборони, безпеки та стійкості», який спеціалізуватиметься на кредитуванні оборонних закупівель НАТО та країн-партнерів.

● Трамп сначала рассказал европейским лидерам, что рф готова уйти из южных областей — Херсонской и Запорожской — в обмен на полный контроль над Донбассом, — WSJ. Когда стало ясно, каков план путина, Зеленский и европейские лидеры его сразу же отвергли.

● Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи Трампа и путина 15 августа, сообщает CNN. По данным издания, не исключено участие президента Украины в некоторых встречах, однако они, скорее всего, произойдут после встречи Трампа и путина.

● "Мы убеждены, что только подход, который сочетает дипломатию, поддержку Украины и давление на рф с целью прекращения ее незаконной войны, может быть успешным. Мы готовы поддерживать эту работу дипломатически, а также путем военной и финансовой помощи Украине, в частности через работу Коалиции желающих, а также путем поддержки и введения ограничительных мер против россии", - говорится в заявлении, под которым поставили свои подписи Макрон, Мерц, Стармер, Туск, Мелони и другие политические лидеры.

Новини одним рядком

● Україна вперше за війну атакувала російське місто за 2200 км від кордону. Під атакою був НПЗ у республіці Комі.

● Официально: Генштаб подтвердил атаку саратовского нефтеперерабатывающего завода

● Армия США испытала малогабаритные дешевые высокоточные ракеты для запуска из РСЗО HIMARS и M270 в рамках программы Direct Support Fires Technology (DSFT). В стандартный транспортно-пусковой контейнер помещается до 30 ракет 120-мм ракет DSFT, способных запускаться на расстояние до 40 км. Испытания проводились с мобильной автономной мультидоменной пусковой установки AML, представляющей собой безэкипажный вариант РСЗО HIMARS.

По задумке, новые боеприпасы должны стать более дешевым аналогом ракет GMRLS, и будут предназначены для поражения менее укрепленных целей вблизи линии фронта, на которые нецелесообразно тратить более дорогие дальнобойные средства - стоимость ракеты DSFT при массовом производстве заявляется на уровне 25 000 долларов США. Стоит отметить, что разработчиком 4,75-дюймовых твердотопливных двигателей для данных малогабаритных ракет выступила компания Anduril, которая стала третьим производителем ТРД в США на фоне возросшего в последнее время спроса на них. Предприятие компании в МакГенри к концу 2026 года планирует выйти на уровень производство в 6000 двигателей в год. Помимо двигателей для DSFT компания весной провела успешные испытания двигателей в рамках программы ЗУР Standard Missile для ВМС США, а также была выбрана компанией SAAB для разработки и производства ТРД для GLSDB.

● Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) отримала замовлення на протидронову лазерну систему ППО потужністю 100 кВт від європейської країни.

● Армія США планує укласти перший контракт на серійне виробництво лазерних систем ППО на базі БТР Stryker у 2026 році.

● США увеличили импорт обогащенного урана из россии на 62,2%. За первое полугодие 2025 года объём составил $755,6 млн, следует из данных американской статслужбы. В прошлом году главным поставщиком обогащенного урана в Штаты была Франция, а теперь — россия.

● Нас чекає небезпечний і жорстокий світ, якщо путін збереже окуповані території, — член Палати лордів Даніель Хеннан.ㅤ Це покаже іншим диктаторам, що можна силою відбирати чужі землі, а НАТО при цьому не захищатиме союзників. Світ, побудований після 1945 року, зникає, і на зміну йому приходить щось більш холодне і похмуре, - заявив він.

● В Норвегию прибыли три стратегических бомбардировщика В-1В.

● По арабским сообщениям, Абу Мазен собирается провозгласить палестинское государство в ООН в сентябре.

Новини одним рядком

● Чатбот соцсети Truth Social Трампа не соглашается с его ключевыми заявлениями и называет Обаму лучшим американским президентом — WP

● Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отклонил требование администрации Трампа к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе о выплате $1 млрд в рамках урегулирования спора с федеральными властями, назвав его «политическим вымогательством», сообщили в офисе Ньюсома. «Трамп превратил Министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере $1 млрд. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа»

● Компанія Rheinmetall очікує, що збройні сили Німеччини до кінця 2025 року замовлять додаткові зенітні самохідні установки Skyranger на суму від шести до восьми мільярдів євро.

● До Хорватії доставили перший турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2. Також у Туреччині підготували перших операторів цих БПЛА.

● Тысячи человек вышли на протесты в Тель-Авиве и других городах Израиля после решения премьера установить полный контроль над сектором Газа, — пишет Times of Israel.

● Армія оборони Ізраїлю готує план захоплення міста Газа.

● Американська компанія Cummings Aerospace розробляє оновлену версію реактивного безпілотника Hellhound S4, адаптовану для використання в програмі національної протиповітряної оборони США «Golden Dome».

● Індія призупинила закупівлю протичовнових патрульних літаків P-8 Poseidon через мита, запроваджені Трампом. Нові мита підвищують вартість закупівлі літаків Boeing більш ніж на 50%, що не влаштовує індійський уряд.

● Німеччина відправила на утилізацію в Туреччину останні сім знятих з озброєння швидкісних ракетних катерів типу Gepard.

● В Финляндии с 2026 года планируют отменить выплаты по программе интеграции беженцев, - Yle. По данным издания, это финансирование также включает интеграционные программы для украинских беженцев, включая языковые курсы, помощь с трудоустройством и ознакомительные лекции. Проект об отмене выплат предложила министр финансов Рийкка Пурра, отметив, что это позволит сэкономить 317 млн евро в течение следующих двух лет. На украинцев сейчас приходится около 66% таких выплат, а в следующем году ожидается до 75%. Большинство беженцев в Финляндии - украинцы, которых там около 46 тысяч человек.

● Литовский стартап представил автономный модуль наведения «Padūkėlis» для высокоточных авиационных ударов без GPS

● ЦАХАЛ: ликвидированы несколько командиров ХАМАСа и "Исламского джихада"

Новини одним рядком

● Талибы решили, что женская красота — угроза режиму, и устроили погромы в салонах красоты Кабула. Десятки тысяч женщин лишились работы, для многих это был единственный доход. Ранее боевики уже запретили афганкам учиться на врачей и медсестёр, отправив сотни тысяч в безработицу.

● Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо порівняв Україну з «травою» у суперечці «слонів» — Трампа та путіна. У МЗС України назвали такі слова образливими для народу, який щодня героїчно протистоїть російській агресії та захищає безпеку всієї Європи.

● Иран заблокирует поддерживаемый США коридор на Кавказе — при поддержке россии или без нее. Об этом заявил Али Акбар Велаяти, старший советник Верховного лидера Ирана. Он назвал план Трампа взять под контроль Зангезурский коридор угрозой территориальной целостности Армении и безопасности Южного Кавказа, сравнив идею президента США с арендой Панамского канала. Велаяти, ранее возглавлявший иранский МИД, буквально заявил. что Кавказский коридор станет могилой для «наёмников Трампа».

● россиян начали массово вносить в реестр повесток Минобороны

● Цена за литр воды в столице «угольной швейцарии» уверенно приближается к цене за литр бензина. Литр воды стоит 47 рублей, тогда как литр А-92 — 56. Такие реалии «руцкого мира».

● С 1 сентября по всей россии у детей с шести лет начнут проверять возможность рожать детей. Ранее проверка репродуктивного здоровья проводилась с 14 лет.

● Началась «Всероссийская перепись воробьёв». Она продлится до 17 августа и её цель — понять причины снижения численности пернатых. (Привет, Мао!)

● В Новосибирске неизвестный напал на маленького мальчика и отобрал барсетку. В ней было почти 2 (!) миллиона рублей.

Новини одним рядком

● В китайской провинции Гуандун за неделю с 3 по 9 августа выявлено 1387 новых случаев лихорадки чикунгунья. Это примерно в два раза меньше, чем за предыдущую неделю (2892 случая).

● С начала 2025 года российские власти тихо засекретили 425 важных статистических показателей. Рождаемость, смертность, миграция и даже число россиян, уехавших работать за границу, исчезли из открытой статистики, а обновления просто прекратились — сейчас обновляются лишь 42% из почти 9 тысяч.

● «Русофобия итальянского правящего класса стала препятствием для проведения встречи путина и Трампа в Риме», заявил посол рф в республике Парамонов

● Хакеры, взломавшие «Аэрофлот», начали публиковать первые украденные данные. Хакерская группировка Silent Crow заявила, что опубликовала в даркнете медицинские карты пилотов и сотрудников авиакомпании. По данным хакеров, в архив попали результаты нагрузочных тестов, заключения врачебно-летных экспертных комиссий с диагнозами, личные данные сотрудников.

● По различным сообщениям, Иран прячет своих ядерщиков от израильских спецслужб. Иран усилил меры безопасности вокруг своей ядерной программы после июньских израильских ударов, в результате которых, по данным источников, погибло как минимум 14 ведущих учёных-ядерщиков. Об этом сообщает The Telegraph. Оставшихся специалистов переселили в безопасные районы и обеспечили круглосуточной охраной. Для каждого ведущего учёного назначен минимум один заместитель, а структура управления программой была перестроена. Их безопасность контролируют несколько подразделений, включая КСИР. По данным The Telegraph, у израильских спецслужб есть список из около 100 иранских ядерщиков, которых в Израиле называют «ходячими мертвецами». Среди выживших — эксперты по взрывчатым веществам, нейтронной физике и разработке боеголовок.

● российские операторы связи попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах.

● Новейший буксир российского флота затонул в Санкт-Петербурге накануне окончания строительства.

● В россии с начала года засекретили более 400 статистических показателей.

● российские авиастроители снова не выполнили план по выпуску самолётов. В 2025 году предприятия поставили только 1 из 15 запланированных коммерческих самолётов, сообщает Reuters.

● АлкоДимон вышел на связь и дал дружеский совет Трампу: пострелять не по наркокартелям в Латинской Америке, а прямо по зданию на Банковой, ведь там сидят фанаты Пабло Эскобара, использующие наёмников из наркокортелей Мексики и Колумбии. Про ядерную войну пока ни слова. То ли Финляндии было захвачено меньше, чем обычно, то ли язык ему всё-таки укоротили.

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новини одним рядком

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Брехня: «Це буде несправедлива угода, але в Києві ми більше так не можемо»
Сегодня 06:10    25
Щодо перемовин Трампа та путіна на Алясці
Сегодня 06:09    25
росіяни, схоже, отримали на озброєння нову невідому крилату ракету, якою вже били по Україні — Defense Express
Сегодня 06:02    32
Оперативна інформація станом на 16:00 10.08.2025 щодо російського вторгнення
10.08.2025 17:10    142
Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок
10.08.2025 16:07    128
10 серпня 2012 року набув чинності мовний закон «Ківалова-Колесніченка».
10.08.2025 10:08    133
Обережно, хакери атакують українські держустанови та компанії через фішингові листи
10.08.2025 09:41    120
російські видавці повертаються на міжнародні ярмарки під чужим іменем
10.08.2025 09:34    137
Брехня: «виділення $500 млн на проєкт НАТО з постачання зброї США Україні – це боротьба русофобів за місце в рейтингу розпалювачів війни»
10.08.2025 09:29    140
Встреча на Аляске пока имеет тухлые прогнозы в репортажах всех агенств от FOX и до CNN
10.08.2025 09:22    170
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 