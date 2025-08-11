Новини одним рядком

● Европа поддержала отказ Украины сдать территории без уступок от путина.

● Украина выведет войска из Донецкой области, только если россия покинет Херсонскую и Запорожскую области. Такое предложение подготовили лидеры ЕС совместно с Украиной перед встречей путина и Трампа 15 августа на Аляске.

● Макрон: "Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность. Европейцы также обязательно будут частью решения, поскольку от этого зависит их безопасность".

● Страны "коалиции желающих" не хотят отправлять свои войска в Украину, сообщила газета The Sunday Times. Вместо этого европейские державы намерены сосредоточиться на укреплении украинского военно-промышленного комплекса.

● Країни НАТО створять міжнародний оборонний банк «Банк оборони, безпеки та стійкості», який спеціалізуватиметься на кредитуванні оборонних закупівель НАТО та країн-партнерів.

● Трамп сначала рассказал европейским лидерам, что рф готова уйти из южных областей — Херсонской и Запорожской — в обмен на полный контроль над Донбассом, — WSJ. Когда стало ясно, каков план путина, Зеленский и европейские лидеры его сразу же отвергли.

● Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске во время встречи Трампа и путина 15 августа, сообщает CNN. По данным издания, не исключено участие президента Украины в некоторых встречах, однако они, скорее всего, произойдут после встречи Трампа и путина.

● "Мы убеждены, что только подход, который сочетает дипломатию, поддержку Украины и давление на рф с целью прекращения ее незаконной войны, может быть успешным. Мы готовы поддерживать эту работу дипломатически, а также путем военной и финансовой помощи Украине, в частности через работу Коалиции желающих, а также путем поддержки и введения ограничительных мер против россии", - говорится в заявлении, под которым поставили свои подписи Макрон, Мерц, Стармер, Туск, Мелони и другие политические лидеры.

● Україна вперше за війну атакувала російське місто за 2200 км від кордону. Під атакою був НПЗ у республіці Комі.

● Официально: Генштаб подтвердил атаку саратовского нефтеперерабатывающего завода

● Армия США испытала малогабаритные дешевые высокоточные ракеты для запуска из РСЗО HIMARS и M270 в рамках программы Direct Support Fires Technology (DSFT). В стандартный транспортно-пусковой контейнер помещается до 30 ракет 120-мм ракет DSFT, способных запускаться на расстояние до 40 км. Испытания проводились с мобильной автономной мультидоменной пусковой установки AML, представляющей собой безэкипажный вариант РСЗО HIMARS.

По задумке, новые боеприпасы должны стать более дешевым аналогом ракет GMRLS, и будут предназначены для поражения менее укрепленных целей вблизи линии фронта, на которые нецелесообразно тратить более дорогие дальнобойные средства - стоимость ракеты DSFT при массовом производстве заявляется на уровне 25 000 долларов США. Стоит отметить, что разработчиком 4,75-дюймовых твердотопливных двигателей для данных малогабаритных ракет выступила компания Anduril, которая стала третьим производителем ТРД в США на фоне возросшего в последнее время спроса на них. Предприятие компании в МакГенри к концу 2026 года планирует выйти на уровень производство в 6000 двигателей в год. Помимо двигателей для DSFT компания весной провела успешные испытания двигателей в рамках программы ЗУР Standard Missile для ВМС США, а также была выбрана компанией SAAB для разработки и производства ТРД для GLSDB.

● Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) отримала замовлення на протидронову лазерну систему ППО потужністю 100 кВт від європейської країни.

● Армія США планує укласти перший контракт на серійне виробництво лазерних систем ППО на базі БТР Stryker у 2026 році.

● США увеличили импорт обогащенного урана из россии на 62,2%. За первое полугодие 2025 года объём составил $755,6 млн, следует из данных американской статслужбы. В прошлом году главным поставщиком обогащенного урана в Штаты была Франция, а теперь — россия.

● Нас чекає небезпечний і жорстокий світ, якщо путін збереже окуповані території, — член Палати лордів Даніель Хеннан.ㅤ Це покаже іншим диктаторам, що можна силою відбирати чужі землі, а НАТО при цьому не захищатиме союзників. Світ, побудований після 1945 року, зникає, і на зміну йому приходить щось більш холодне і похмуре, - заявив він.

● В Норвегию прибыли три стратегических бомбардировщика В-1В.

● По арабским сообщениям, Абу Мазен собирается провозгласить палестинское государство в ООН в сентябре.

● Чатбот соцсети Truth Social Трампа не соглашается с его ключевыми заявлениями и называет Обаму лучшим американским президентом — WP

● Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отклонил требование администрации Трампа к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе о выплате $1 млрд в рамках урегулирования спора с федеральными властями, назвав его «политическим вымогательством», сообщили в офисе Ньюсома. «Трамп превратил Министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере $1 млрд. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа»

● Компанія Rheinmetall очікує, що збройні сили Німеччини до кінця 2025 року замовлять додаткові зенітні самохідні установки Skyranger на суму від шести до восьми мільярдів євро.

● До Хорватії доставили перший турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2. Також у Туреччині підготували перших операторів цих БПЛА.

● Тысячи человек вышли на протесты в Тель-Авиве и других городах Израиля после решения премьера установить полный контроль над сектором Газа, — пишет Times of Israel.

● Армія оборони Ізраїлю готує план захоплення міста Газа.

● Американська компанія Cummings Aerospace розробляє оновлену версію реактивного безпілотника Hellhound S4, адаптовану для використання в програмі національної протиповітряної оборони США «Golden Dome».

● Індія призупинила закупівлю протичовнових патрульних літаків P-8 Poseidon через мита, запроваджені Трампом. Нові мита підвищують вартість закупівлі літаків Boeing більш ніж на 50%, що не влаштовує індійський уряд.

● Німеччина відправила на утилізацію в Туреччину останні сім знятих з озброєння швидкісних ракетних катерів типу Gepard.

● В Финляндии с 2026 года планируют отменить выплаты по программе интеграции беженцев, - Yle. По данным издания, это финансирование также включает интеграционные программы для украинских беженцев, включая языковые курсы, помощь с трудоустройством и ознакомительные лекции. Проект об отмене выплат предложила министр финансов Рийкка Пурра, отметив, что это позволит сэкономить 317 млн евро в течение следующих двух лет. На украинцев сейчас приходится около 66% таких выплат, а в следующем году ожидается до 75%. Большинство беженцев в Финляндии - украинцы, которых там около 46 тысяч человек.

● Литовский стартап представил автономный модуль наведения «Padūkėlis» для высокоточных авиационных ударов без GPS

● ЦАХАЛ: ликвидированы несколько командиров ХАМАСа и "Исламского джихада"

● Талибы решили, что женская красота — угроза режиму, и устроили погромы в салонах красоты Кабула. Десятки тысяч женщин лишились работы, для многих это был единственный доход. Ранее боевики уже запретили афганкам учиться на врачей и медсестёр, отправив сотни тысяч в безработицу.

● Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо порівняв Україну з «травою» у суперечці «слонів» — Трампа та путіна. У МЗС України назвали такі слова образливими для народу, який щодня героїчно протистоїть російській агресії та захищає безпеку всієї Європи.

● Иран заблокирует поддерживаемый США коридор на Кавказе — при поддержке россии или без нее. Об этом заявил Али Акбар Велаяти, старший советник Верховного лидера Ирана. Он назвал план Трампа взять под контроль Зангезурский коридор угрозой территориальной целостности Армении и безопасности Южного Кавказа, сравнив идею президента США с арендой Панамского канала. Велаяти, ранее возглавлявший иранский МИД, буквально заявил. что Кавказский коридор станет могилой для «наёмников Трампа».

● россиян начали массово вносить в реестр повесток Минобороны

● Цена за литр воды в столице «угольной швейцарии» уверенно приближается к цене за литр бензина. Литр воды стоит 47 рублей, тогда как литр А-92 — 56. Такие реалии «руцкого мира».

● С 1 сентября по всей россии у детей с шести лет начнут проверять возможность рожать детей. Ранее проверка репродуктивного здоровья проводилась с 14 лет.

● Началась «Всероссийская перепись воробьёв». Она продлится до 17 августа и её цель — понять причины снижения численности пернатых. (Привет, Мао!)

● В Новосибирске неизвестный напал на маленького мальчика и отобрал барсетку. В ней было почти 2 (!) миллиона рублей.

● В китайской провинции Гуандун за неделю с 3 по 9 августа выявлено 1387 новых случаев лихорадки чикунгунья. Это примерно в два раза меньше, чем за предыдущую неделю (2892 случая).

● С начала 2025 года российские власти тихо засекретили 425 важных статистических показателей. Рождаемость, смертность, миграция и даже число россиян, уехавших работать за границу, исчезли из открытой статистики, а обновления просто прекратились — сейчас обновляются лишь 42% из почти 9 тысяч.

● «Русофобия итальянского правящего класса стала препятствием для проведения встречи путина и Трампа в Риме», заявил посол рф в республике Парамонов

● Хакеры, взломавшие «Аэрофлот», начали публиковать первые украденные данные. Хакерская группировка Silent Crow заявила, что опубликовала в даркнете медицинские карты пилотов и сотрудников авиакомпании. По данным хакеров, в архив попали результаты нагрузочных тестов, заключения врачебно-летных экспертных комиссий с диагнозами, личные данные сотрудников.

● По различным сообщениям, Иран прячет своих ядерщиков от израильских спецслужб. Иран усилил меры безопасности вокруг своей ядерной программы после июньских израильских ударов, в результате которых, по данным источников, погибло как минимум 14 ведущих учёных-ядерщиков. Об этом сообщает The Telegraph. Оставшихся специалистов переселили в безопасные районы и обеспечили круглосуточной охраной. Для каждого ведущего учёного назначен минимум один заместитель, а структура управления программой была перестроена. Их безопасность контролируют несколько подразделений, включая КСИР. По данным The Telegraph, у израильских спецслужб есть список из около 100 иранских ядерщиков, которых в Израиле называют «ходячими мертвецами». Среди выживших — эксперты по взрывчатым веществам, нейтронной физике и разработке боеголовок.

● российские операторы связи попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах.

● Новейший буксир российского флота затонул в Санкт-Петербурге накануне окончания строительства.

● В россии с начала года засекретили более 400 статистических показателей.

● российские авиастроители снова не выполнили план по выпуску самолётов. В 2025 году предприятия поставили только 1 из 15 запланированных коммерческих самолётов, сообщает Reuters.

● АлкоДимон вышел на связь и дал дружеский совет Трампу: пострелять не по наркокартелям в Латинской Америке, а прямо по зданию на Банковой, ведь там сидят фанаты Пабло Эскобара, использующие наёмников из наркокортелей Мексики и Колумбии. Про ядерную войну пока ни слова. То ли Финляндии было захвачено меньше, чем обычно, то ли язык ему всё-таки укоротили.

