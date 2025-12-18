Новини одним рядком

● Сообщается, что 14 декабря был нанесён удар по колонне комплексов С-400. Удар был нанесён посредством БПЛА во время выполнявшегося марша в районе захолустья Раевка, Белгородской области. Дроны полностью уничтожили одну пусковую установку 5П85СМ2-01 с ракетами 48Н6ДМ и одну серьёзно повредили, в следствие чего она непригодны к применению. Охота за российским ПВО продолжается в режиме нон-стоп. С таким ходом событий Нарендра Моди никогда от россии не дождётся поставки обещанных ЗРС С-400.

● В Одеській області оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня через російські атаки по енергетиці

● США готуються запровадити додаткові санкції проти росії, якщо путін відхилить мирну угоду з Україною.ㅤ - Bloomberg.

● Союзники по итогам «Рамштайна» договорились выделить на поддержку Украины около 20 млрд евро в 2026 году.

● Канцлер Германии Мерц охладил надежды на скорейшее прекращение огня в Украине, несмотря на переговоры в Берлине. «Вы видели по реакции россии — это еще не означает конец войны… Мы должны продолжать действовать вместе, мы должны продолжать вместе поддерживать Украину», — ZDF.

● Шанси схвалення репараційної позики для України становлять п’ятдесят на п’ятдесят, заявив Мерц в ефірі ZDF. ( ̶А̶б̶о̶ ̶с̶х̶в̶а̶л̶я̶т̶ь̶,̶ ̶а̶б̶о̶ ̶н̶і̶)

● 8 государств НАТО встретились в Хельсинки на первом в истории «Восточном фланговом саммите».

- Польша

- Финляндия

- Швеция

- Румыния

- Болгария

- Эстония

- Латвия

- Литва

Они договорились о новых областях военного сотрудничества и политике ЕС по коллективной обороне от российской агрессии и поддержке Украины.

● Білоруські повітряні кулі з контрабандою, які останнім часом тероризують Литву, залетіли на територію Волині.

● Франция настаивает на гарантиях безопасности для Украины до начала территориальных переговоров, — Le Monde. Макрон заявил, что любые переговоры по территориям возможны только после предоставления Украине четких и надежных гарантий безопасности. «Благодаря уточнению условий американской поддержки мы добились прогресса в вопросе гарантий, опираясь на работу, проделанную Коалицией желающих», — сказал он. Кроме того, по его словам, европейские лидеры предложили создать многонациональные силы поддержки для Украины.

● В Южной Африке умерла львица Василиса, которую эвакуировали из Харьковской области

● У США компанія Lockheed Martin спустила на воду перший фрегат для Королівських військово-морських сил Саудівської Аравії проєкту MMSC.

● Фінляндія озброїть свої винищувачі п’ятого покоління F-35A новітніми американськими ракетами середньої дальності AIM-120D-3. Це найсучасніший варіант ракет «повітря-повітря» цього типу.

● Морські сили самооборони Японії готуються встановити лазерну зброю на бойові кораблі. Корабель JS Asuka вже отримав 100-кіловатну лазерну установку для проходження циклу морських випробувань.

● Болгарія отримала всі замовлені багатоцільові винищувачі F-16 Block 70 за першим контрактом зі Сполученими Штатами.

● Концерн Rheinmetall успешно продемонстрировала свои возможности в противодействии малым беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на демонстрационных днях наземной противовоздушной обороны (GBAD) на полигоне в Лохтая, Финляндия. Основное внимание в выступлении было уделено обнаружению, классификации и отслеживанию широкого спектра дронов в различных воздушных пространствах и на разных скоростях полета. В центре презентации была система Skyspotter, многосенсорная система раннего предупреждения и разведки компании Rheinmetall.

● Kongsberg Defence & Aerospace уклав угоду про придбання компанії Zone 5 Technologies LLC, що спеціалізується на розробці доступних і придатних для масштабного виробництва ракет. Компанія Zone 5 розробляє низьковартісні ракети, які можуть використовуватися для ударів на далекі дистанції та протидії повітряним загрозам, зокрема безпілотним літальним апаратам.

● Массовый запуск спутников Starlink запланирован на конец 2026 года, что позволит увеличить пропускную способность канала связи сети Starlink до 60 терабит в секунду.

● Вооруженные силы Норвегии приняли меры, которые в случае войны с рф позволят разрушить при необходимости несколько новых мостов, сообщает газета VG со ссылкой на норвежские ВС.

● Германия планирует передать ВСУ 21 палубный вертолет Sea Lynx, которые выводятся из состава морской авиации Бундесвера.

● Лидеры ЕС могут договориться на саммите 18 декабря о формулировках для конфискации активов рф, а технические вопросы оставить на рассмотрение совета ЕС и европарламента — Politico.

● JPMorgan ожидает цену нефти в 2027 году в $30 за баррель.

● Латвия заблокировала доступ еще к 10 сайтам российской пропаганды.

● Казахстан переходит на стандарты НАТО в производстве оружия и отказывается от ВПК россии, пишут местные СМИ. В рамках проекта ASPAN в стране построят четыре новых завода по производству артиллерии и мин, боеприпасы будут впервые выпускаться под стандарты НАТО. В госдуре уже назвали этот шаг недружественным и призвали на него «отреагировать».

● У Канаді заарештували офіцера військової контррозвідки за підозрою в передачі секретної інформації іноземній стороні.

● Міністр закордонних справ Литви: безкарність СРСР за окупацію країн Балтії призвела до нинішніх злочинів росії. «Наша історія вчить, наскільки життєво важливими є репарації і відповідальність за міжнародні злочини. Свого часу не було жодних репарацій за радянську окупацію Литви та інших балтійських держав за пактом Молотова-Ріббентропа. А тепер путін і його режим діють так, ніби цих злочинів ніколи не було! Це заперечення злочинів і ця безкарність надихнули росію на агресію проти Грузії у 2008 році та проти України у 2014 і ще раз у 2022», – заявив Кястутіс Будріс під час виступу у Гаазі.

● Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США «всю нефть, землю и другую собственность». Он уверен, что Венесуэла их украла у него. Трамп объявил власти Венесуэлы «иностранной террористической организацией» и приказал ввести полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из неё.

● Трамп: "Витков ничего не знал о странах, с которыми ему предстояло работать, особенно о россии и ее границах. У него была невероятная харизма. Он был агентом недвижимости в Нью-Йорке, а сейчас он круче путина <... > У меня есть и другие ребята, которые тоже умеют заключать сделки…"

● В мирный план Трампа включили размещение европейских солдат в Украине.

● Трамп продлил крайний срок для продажи или запрета TikTok в пятый раз, перенеся дату на 23 января 2026 года, несмотря на постоянные вопросы о законных полномочиях администрации постоянно откладывать запрет, предписанный Конгрессом.

● Трамп визнав, що він перший єврейський президент США.ㅤ

- Марк Левін: «Шість років тому я стояв тут і сказав, що це наш перший єврейський президент».

- Трамп: «Це правда».

- Марк Левін: «Тепер він перший єврейський президент, який обіймає цю посаду два не послідовних терміни».

- Трамп: «Правда. Це правда».

● Трамп объявил нефть Венесуэлы украденной, а Мадуро - террористом, и приказал ввести морскую блокаду попавших под санкции нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Четыре супертанкера, первоначально направлявшиеся в Венесуэлу, изменили курс после того, как США захватили в Карибском море танкер, подозреваемый в перевозке нефти в обход санкций. Речь идёт о судах Bella 1, Seeker 8, Karina и Eurovictory, следует из данных компании Kpler.

● Тринидад и Тобаго разрешат американским самолетам полный транзит через свои аэропорты в рамках сотрудничества с Вашингтоном.

● Трамп каже, що його будівництво бальної зали в Білому домі вартуватиме $400 млн

● Саудовская Аравия казнила 340 человек в 2025 году, установив новый рекорд.

● Из россии в Кению вернулись только 18 из 82 граждан, которые обратились к кенийским властям после того, как были завербованы для участия в боевых действиях в Украине, сообщает KTN News.

● Поставки нефти из россии в Индию остаются стабильными, на них не повлияли санкции: несмотря на ожидание резкого падения, в декабре и январе объём отгрузок может превысить 1 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters.

● Не принятые в Индии танкеры с российской нефтью стали накапливаться у берегов Китая.

● кремль заявил, что готов «обсуждать» размещение европейский войск в Украине.

● Китайские власти выступают против использования Европейским союзом замороженных российских активов в интересах Украины, заявил на брифинге представитель МИД КНР Го Цзякунь. «Китай последовательно выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не одобренных Советом Безопасности ООН», – сказал он.

● Эксперты сообщили об обеднении новогодних столов россиян. российские семьи отказываются от дорогих продуктов и деликатесов, а также в силу санкций переходят на отечественные продукты и напитки, рассказал председатель Союза потребителей россии Алексей Койтов. Самым ярким примером он назвал красную икру, отметив, что с учётом стоимости от 10 тыс. рублей за 1 кг многие начали от неё отказываться.

● В Минобороны рф заявили, что перевыполнили план по добровольцам в 2025 году

● Андрей "ошибаться можно, врать нельзя" Белоусов — это министр обороны россии телом и генератор кринжовых цитат ртом, кто забыл, — выступил и заявил, что более 90% раненых, эвакуированных с поля боя, спасают, а эффективность ПВО рф при атаках ВСУ составляет в среднем 97%.

● Текущая цена нефти марки Urals в портах рф (на 17 декабря 2025 года):

- В балтийских портах (Primorsk, Ust-Luga): около $51–52 за баррель (FOB).

- В черноморском порту (Novorossiysk): около $38–39 за баррель (FOB).

● Хакеры проникли на созвон ключевого разработчика реестра воинского учета рф. На нем руководство раскрыло масштаб атаки на инфраструктуру компании. Казанская компания «Микорд», один из ключевых разработчиков единого реестра воинского учета (ЕРВУ), потеряла значительную часть своей IT-инфраструктуры в результате хакерской атаки. Об этом директор компании Рамиль Габдрахманов сообщил на онлайн-встрече с сотрудниками, прошедшей после взлома. Чтобы вы понимали, они всё уничтожили: и Jira, и Confluence, и Git (инструменты для разработки), то есть нет ничего вообще. Есть только исходные коды на ваших компьютерах, — рассказал Габдрахманов на созвоне через российский сервис «Яндекс Телемост». По его словам, рабочие компьютеры в офисе не пострадали. При этом из-за атаки компании придется закупить сотрудникам новые ноутбуки. Директор «Микорда» сообщил, что команда не сможет работать как минимум неделю, то есть до середины декабря. Всего, по словам хакеров, было стерто 43 терабайта данных, включая 12 терабайтов резервных копий. Хакеры утверждают, что это замедлит процесс разработки реестра как минимум на несколько месяцев.

● На прямую линию с путиным не допустят журналистов на электросамокатах, с вейпами и пауэрбанками, пишут СМИ. Запрещено приносить баннеры, контейнеры, банки и бутылки, еду и напитки, а также все виды жидкостей, включая парфюмерию.

● путин назвал европейских политиков «подсвинками». Все полагали, что за короткий период времени рф развалится, а европейские подсвинки тут же включились в эту работу в надежде поживиться на развале нашей страны. Теперь понятно кто ведет телегу Димону

● «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца года, заявил путин.

● «Ядерные силы россии будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранения баланса сил в мире», заявил путин.

● «Мы предпочли бы дипломатию, но если Киев от разговора откажется, мы освободим наши исторические земли военным путем», заявил путин.

● «Задача создания и расширения буферной зоны безопасности в Украине будет последовательно решаться», заявил путин.

● «Цели СВО будут безусловно выполнены», заявил путин.

● Такой армии, как у россии, ни у кого больше нет, она «воёванная» — путин.

● «НАТО начало подготовку к столкновению на рубеже 2030-х годов», заявил Белоусов.

● Власти подтвердили попадание БПЛА по НПЗ в Славянске-на-Кубани. Более 12 тысяч жителей остались без света после атаки.

● Из-за обломков дронов загорелись оборудование и трубопровод НПЗ в Славянске-на-Кубани, заявили в оперштабе Краснодарского края.

● «Стали не по карману». В россии обрушились продажи премиальных китайских автомобилей.

● «Наступило время затянуть пояса». Работникам стратегического завода военно-морского флота перестали платить зарплаты.

● российские IT-компании начали массово банкротиться.

● В Новороссийске после атаки по подлодке вход в Военную гавань полностью перегородили притопленными баржами - данные спутниковой съемки. Также имеется два ряда боновых заграждений в виде сетей из тросов.

● Игрока в CS2 развели на миллион рублей по «схеме Долиной». Игрок купил AWP Dragon Lore за $11,5 тысяч, но через пару дней скин пропал из инвентаря. В техподдержке ответили, что продавец продал предмет «под влиянием мошенников». Геймеру не смогли вернуть деньги, потому что их уже вывели в крипту

● Последние макроэкономические данные указывают на то, что прогноз Минэкономики рф о росте ВВП в 2025 году на 1%, реализован не будет. Слабая экономическая динамика свидетельствует о переходе экономики рф к стагнации, — Коммерсант.

● Доля убыточных российских угольных предприятий достигла 74% убытки угольной отрасли по итогам 2025 года могут составить 350 млрд руб. Минэнерго рф разработало проект постановления о продлении мер поддержки угольной отрасли с 1 декабря 2025 г. до 31 мая 2026 г.

● россия, некогда второй в мире производитель серы и крупный экспортёр, до 3,9 млн тонн в 2019, за 3 года санкций и нарушений логистики превратилась в импортёра. Производство серы в рф традиционно связано с переработкой нефти и газа: 90% приходится на газовые месторождения, ключевые — Астраханское и Оренбургское. После 2022 г. ограничения в морской логистике, переход на ж/д перевозки, санкции ЕС и атаки на НПЗ привели к сокращению производства и нарушению внешних поставок. К 2025 г. ситуация изменилась окончательно: из чистого экспортёра рф стала покупателем. В октябре рф впервые закупила серу на внешнем рынке — 35 тыс. тн по $390 за тн. По оценкам аналитиков, стране может потребоваться импорт около 1 млн тн серы ежегодно.

● Правительство решило переписать все мобильные телефоны россиян и поставить их на государственный учёт. Для этого Минцифры в 2026 году создаст базу уникальных номеров устройств — IMEI, сообщил замглавы министерства Дмитрий Угнивенко. Он объяснил необходимость такого шага борьбой с украинскими беспилотниками.

● Зумеры начала угрожать правительству переездом из страны, если РКН в ближайшее время не разблокирует Roblox. Геймеры буквально завалили чиновников спамом: властям прилетело уже 63 тысячи жалоб с требованием вернуть Roblox. Половина зумеров настроена радикально — либо разбан, либо «чемодан-вокзал-заграница».

