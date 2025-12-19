Новини одним рядком

● Звільнені з полону військові зможуть взяти додаткову оплачувану відпустку на 90 днів і не зобов’язані одразу вирішувати, чи залишаться вони на службі. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада.

● Підозрюваному в убивстві Андрія Парубія продовжили термін арешту ще на 60 діб без права застави.

● СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів. Остаточний кошторис нічного візиту ввічливості: від $182 до $292 мільйонів.

● Без фінансування навесні Україна зменшить виробництво дронів у рази — Зеленський. Також зменшаться і далекобійні українські можливості. Також президент додав, що до деяких систем ППО наразі вже немає ракет

● "Коли я чую, що Україна має провести вибори, то відповідаю, що росія також має взяти на себе зобов’язання провести вільні та чесні вибори, яких у них не було вже 25 років. Потрібно змістити фокус туди, де насправді є проблема", — головна дипломатка ЄС Kaja Kallas.

● Україна на межі банкрутства , — AP. За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2026–2027 роках Україні знадобиться загалом 137 млрд євро. Київ має отримати ці кошти до весни. ЄС пообіцяв знайти фінансування будь-яким способом.

● Франкфуртер Альгемейне Цайтунг: "Для Києва мова йде про фінансове виживання". Україна має отримати до 210 мільярдів євро, забезпечені російськими активами. Поки неясно, чи вдасться зібрати необхідну для цього більшість.

● Тaz: "Вибухонебезпечний саміт". Одні хочуть надати Україні російські гроші, інші країни — такі як Бельгія або Мальта — чинять опір. Чого бояться противники.

● У грудні Міністерство оборони України передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу

● Германия и Украина подписали ряд соглашений в области оборонного сотрудничества на сумму более чем €1,2 млрд. Среди договоренностей:

- долгосрочная поставка запчастей к ЗРК Patriot;

- закупка украинских БПЛА на сумму €200 млн;

- крупнейший артиллерийский проект по производству 200 САУ «Богдана» на новом шасси Zetros общей стоимостью €750 млн;

- совместное производство украинских БПЛА «Линза» в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой Quantum Systems;

- контракты на бесперебойную поставку новейших средств РЭБ.

● Тagesschau: "російські гроші для України — день рішення". Україні терміново потрібні нові фінансові вливання. Однак не всі країни ЄС підтримують ідею використання заморожених російських активів. На саміті в Брюсселі сьогодні це питання має бути остаточно вирішене.

● Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер перед начинающимся в четверг саммитом ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос финансирования Киева за счет замороженных на Западе российских активов, заявил, что подготовительная работа по планам финансирования Украины на 2026-2027 годы продолжается, несмотря на все разногласия.

● Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС не уйдут с саммита, пока не будет принято решение о финансировании Украины на ближайшие годы, подчеркнув важность использования замороженных российских активов в качестве одного из вариантов, что вызвало споры внутри Евросоюза, но она настаивает, что соглашение будет достигнуто сегодня. «Я полностью разделяю позицию главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня, и мы не уйдём, пока его не примем», — Урсула фон дер Ляйен.

● Отправит ли Мерц немецкие войска в Украину? «Да или нет», — спрашивает депутат от партии «Альтернатива для Германии» во время вопросов канцлеру.

● Мерц: «Германия не повторит ошибку 2014 года и не оставит Украину беззащитной перед россией без гарантий безопасности».

● Великобритания направляет Украине автоматизированные турели и ракеты для уничтожения БЛА в рамках пакета ПВО стоимостью 600 млн фунтов. На сайте британского правительства говорится, что финансирование охватывает поставку современных систем, предназначенных для защиты городов, объектов энергетики и критической инфраструктуры в зимний период.

● российская разведка угрожала лидерам Бельгии и Euroclear, чтобы не допустить передачи замороженных резервов Украине.

● Der Freitag: "Тягнучи канат навколо російських активів: чи підуть країни ЄС на порушення табу?" На майбутньому саміті ЄС буде вирішуватися, чи використовувати заморожені російські активи для збереження здатності Києва вести війну. Саме обговорення плану Euroclear показує серйозність ситуації.

● Уиктофф и Дмитриев проведут новый раунд переговоров по Украине в выходные.

● Die Welt: "Рішучий тиждень для Європи — що поставлено на карту на саміті ЄС". За допомогою юридичного трюку ЄС хоче перетворити заморожені російські активи на кредит для виснаженої України. Але багато країн ЄС бояться помсти путіна. Саміт стане випробуванням на міцність — і в кінці Німеччина може отримати болісний рахунок.

● Премьер министр Израиля Нетаньяху объявляет об утверждении сделки по продаже природного газа с Египтом на сумму $ 35 млрд, крупнейшего соглашения по экспорту газа в истории Израиля.

● Die Zeit: "Гібридна війна відкрила ще один фронт". У суперечці про російські мільярди в європейських банках росія успішно залякує ЄС судовими позовами. Відповідальність за це несуть самі європейські уряди.

● Абрамович задонатил ВСУ: Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер разрешил перевод Украине 2,5 млрд. фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси». По данным информационного агентства Bloomberg, это положило конец трехлетнему тупику вокруг судьбы замороженных средств.

● Jane's сообщает, что Германия может передать Украине свои скоро подлежащие списанию морские корабельные вертолеты Westland Sea Lynx Mk 88A. Выступая по случаю передачи авиации ВМС Германии первого нового морского многоцелевого вертолета NHIndustries NFH NH90 Sea Tiger, призванного заменить вертолеты Sea Lynx, командующий морской авиацией ВМС Германии капитан цур зее Бродер Нильсен предположил, что вертолеты Sea Lynx могут быть переданы Украине по аналогии с 6 вертолетами Westland Sea King, переданными Украине после снятия с вооружения авиации ВМС Германии в 2024 г. В распоряжении морской авиации ВМС Германии находится 21 вертолет Sea Lynx Mk 88A, из которых 14 были поставлены в 1980-е гг. и затем модернизированы, а 7 были поставлены новыми в 1999 г. Они оснащены РЛС обнаружения надводных целей Marconi (Leonardo) Sea Spray 3000, многоцелевой оптико-электронной турелью, опускаемой активной ГАС, 324-мм торпедами Mk 46 или MU90, противокорабельными ракетами BAe Matra Dynamics (MBDA) Sea Skua и 12,7-мм пулеметом, установленным на борту.

● Польша строит бетонные противотанковые укрепления вдоль границ с Беларусью: соответствующие кадры появились в сети

● Фон дер Ляйен: доля российского газа в импорте ЕС снизилась до 13%.

● Цены на бензин в США упали до минимума за пять лет.

● Данія підписала контракт на придбання судна для моніторингу критичної підводної інфраструктури.

● Ердоган хоче повернути російський С-400, щоб здобути прихильність США.

● Німеччина розширить угоду з Ізраїлем щодо постачання системи протиракетної оборони Arrow 3 на 3,1 мільярда доларів.

● Данія отримала перший із замовлених зенітно‑ракетних комплексів NASAMS. Його доставили на авіабазу Скальструп, де базуються винищувачі F-35.

● Финская компания Valmet Automotive сообщила, что ее завод в Уусикаупунки начнет выпускать бронеавтомобили Sisu GT. Ранее на этом заводе производили машины Mercedes.

● Депутати Європейського парламенту закликають скасувати внутрішні кордони для переміщення військ і військової техніки територією ЄС з метою посилення протидії росії.

● Tatra Defence Slovakia отримала рекордний контракт на постачання 4 000 військових автомобілів T‑810 M.

● Військово-морський флот США уклав контракт із компанією Boeing на продовження ресурсу палубних винищувачів F/A-18E/F Super Hornet на 4 тисячі льотних годин.

● Нижняя палата индийского парламента приняла новый законопроект об атомной энергетике, открывающий ядерный сектор для частных игроков.

● Правительство Австралии открыло пять новых участков для разведки шельфовых месторождений с целью снижения цен на электроэнергию и обеспечения доступа отечественной промышленности к газу.

● "Китайский «Манхэттенский проект» по производству чипов близок к прорыву". Агентство Reuters в эксклюзивном материале сообщает, что «Китай тайно построил прототип экстремально ультрафиолетовой (EUV) литографической машины — самого передового инструмента, необходимого для производства современных чипов ИИ — что является важным шагом на пути к самообеспечению полупроводниками».

● Французькі, саудівські та американські офіційні особи проведуть переговори з головою ліванської армії у четвер у Парижі з метою завершення дорожньої карти для створення механізму роззброєння групи «Хезболла», повідомили дипломати.

● 18 декабря Великобритания ввела санкции против четырех крупных российских нефтяных компаний: "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз" и "ННК-Ойл"

● "З нашої країни сміялися по всьому світу — тепер уже не сміються", - Трамп

● Süddeutsche Zeitung: "Трамп саботує європейський кредитний план для України". План ЄС передати Києву заморожені російські державні активи опинився під загрозою. Опір йде не тільки з Бельгії. Мабуть, США підживлюють протест, переслідуючи інші цілі використання мільярдів.

● «Придется вернуть». США выступили против конфискации российских активов в Европе.

● Палата представителей США отклонила резолюцию, которая запретила бы проводить военные действия на территории Венесуэлы или против неё без одобрения конгресса. Согласно трансляции, 211 законодателей проголосовали за, в то время как 213 проголосовали против.

● Трамп за один день заработал на крипте больше, чем на недвижимости за всю жизнь

● Президент Трамп подтвердил, что бывший блогер, а сейчас заместитель директор ФБР Dan Bongino покидает свой пост. Президент предположил, что Бонжино хочет вернуться на свое шоу.

● Дональд Трамп: Мы устали побеждать, люди мне говорят «Мистер президент, нам уже хватит, мы не можем больше побеждать». Мы победили везде. (ВПС Таїланду вчора завдали серію авіаударів по території Камбоджі.)

● Трамп ввел санкции против племянников жены Мадуро и шести судов, перевозивших венесуэльскую нефть, под флагами Панамы, Островов Кука и Гонконга. Минфин США утверждает, что "Эфраин Антонио Кампо Флорес и Франки Франсиско Флорес де Фрейтас, известные в народе как «нарко-племянники», задерживались в Гаити, когда завершали сделку по транспортировке кокаина в Штаты. В ноябре 2016 года они были осуждены, но в октябре 2022-го Байден помиловал их".

● Венесуэла вывела в море военные корабли для защиты танкеров от флота США, — The New York Times.

● Венесуэле вскоре придётся начать закрывать некоторые нефтяные скважины из-за нехватки хранилищ после захвата танкера и планов США блокировать другие суда, находящиеся под санкциями. Нефтехранилища и танкеры могут достичь максимальной вместимости примерно через 10 дней.

● МИД рф: рф подтверждает солидарность с венесуэльским народом и поддержку курса правительства Мадуро. Сколько еще Трамп будет верить, что путин его «друг и союзник»?

● SWIFT: Доля китайского юаня в качестве глобальной платежной валюты в ноябре составила 2,94%.

● У Китаї спустили на воду четвертий і останній підводний човен класу Hangor, побудований на китайських підприємствах для Військово-морських сил Пакистану.

● "Китайский «Манхэттенский проект» по производству чипов близок к прорыву". Агентство Reuters в эксклюзивном материале сообщает, что «Китай тайно построил прототип экстремально ультрафиолетовой (EUV) литографической машины — самого передового инструмента, необходимого для производства современных чипов ИИ — что является важным шагом на пути к самообеспечению полупроводниками».

● На биржах растут запасы никеля, Китай отказывается от никель-металлогидридных аккумуляторов. Китай профинансировал и построил никелевую промышленность в Индонезии, превратив страну в крупнейшего в мире производителя за десять лет. Но теперь Китай не так уверен в том, что ему нужен весь этот никель. Китайские производители электромобилей отказываются от никель-металлогидридных аккумуляторов в пользу литий-железо-фосфатных. Всё больше добываемого в Индонезии сырья отправляется не на завод по производству аккумуляторов для электромобилей, а на склад Лондонской биржи металлов. Большую часть этого года цены оставались на рекордно низком уровне.

● Свежий сенсационный опрос общественного мнения в Венгрии, проведённый авторитетной социологической службой, показывает, что "Фидес" Виктора Орбана отстаёт от ТИСЗА лидера оппозиции Петера Мадьяра с результатом 36:53. Несмотря на то, что в последние недели он бросил все силы на Мадьяра, разрыв только увеличился. Всего четыре месяца до парламентских выборов.

● У миллиардера Ротенберга арестовали виллу в Финляндии.

● В Басманный суд москвы поступило уголовное дело против немецкого скульптора Жака Тилли. Тилли делает скульптуры из папье-маше для карнавалов и уличных акций. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии.

● В москву прибыли около 10 тысяч мигрантов из Индии, сейчас они массово оформляют документы. Эксперты ожидают, что поток будет расти - до 5 млн.

● русня проводить випробування нової балістичної ракети "Іскандер-М" яка має здатність летіти 1000 кілометрів, — ЗМІ

● У росіян черговий зрив вєлікобєсія. Вони, бачите обурені тим, що українець Антон Птушкін зняв свою "Антарктиду" українською мовою!

● У Північній Кореї відбувся концерт в пам'ять ліквідованих у Курській області найманців КНА.

● В россии рекордно с начала войны выросли продажи средств от похмелья.

● россияне почти вдвое сократили траты на Новый год из-за нехватки денег.

● В россии впервые с начала войны сократилось число компаний.

● російські діти, отруєні кремлівською пропагандою, починають етнічні чистки в російських школах, копіюючи нацистів російських "Русич".

● Военные расходы бюджета россии почти на 20% превысили план.

● Прощай, нефтяная сверхдержава! Правительство готовится к обвалу сырьевых доходов бюджета до уровней начала 2000-х годов.

● Первый город-миллионник в россии полностью отключили от мобильного интернета на неделю.

● россиян будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.

● В госдуре назвали декларации для чиновников — «лжестандартами, навязанными Западом».

● В Чувашии мошенники силой женили алкоголиков на проститутках, заставляли их идти на СВО и похищали все выплаты. Также в результате такой схемы аферисты продавали жильё жертв. Во главе банды оказался 49-летний мужчина, который ранее отбывал срок за риелторское мошенничество.

● Студенческие и зачетки привяжут к Max — закон уже приняли депутаты госдуры. Интересно, когда введут уже талонную систему, чтобы продукты можно было покупать только через согласование в MAX?

