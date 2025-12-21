● Велика Британія, наслідуючи приклад Європейського Союзу, вирішила не використовувати заморожені російські активи для надання допомоги Україні. Але й не виділила Києву нових кредитів.

● Разведка США: путин не отказался от идеи захватить всю Украину и страны Балтии.

● Більшість чехів вважає, що новий уряд Андрея Бабіша має продовжувати допомагати Україні. Понад половина населення виступає за гуманітарну допомогу, але за військову допомогу виступає лише 29%.

● Австралия передала ВСУ последнюю партию из обещанных 49 танков М1А1 Abrams, сообщает ABC News.

● Соединенные Штаты впервые провели испытания украинских безэкипажных катеров в интересах Пентагона.

● Президент Польши Навроцкий во время встречи с Зеленским подарил ему книгу о Волынской резне. Это было двухтомное издание Института национальной памяти под названием «Документы Волынского преступления». Публикация вышла в 2023 году, когда Навроцкий занимал должность президента этого института. (Автор книги - Навроцкий)

● Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито незрозуміло, хто став ініціатором війни, а саміт ЄС охарактеризував як «військову раду». У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко та з іронією нагадав про позицію угорського керівництва 1939 року, підкресливши очевидність російської агресії.

● Япония требует доступа к западному ядерному оружию на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем и Северной Кореей. Премьер-министр Сана Такаичи заявляет, что Японии необходимо ядерное оружие для укрепления западных интересов на территории Восточной Азии.

● Двое россиян арестованы в Болгарии по запросу США.

● В этом году Вьетнам активизировал работы по намыву территорий в Южно-Китайском море, начав строительство на восьми ранее не затрагивавшихся объектах в архипелаге Спратли. Этот архипелаг был превращён в милитаризованные искусственные острова главным образом Китаем и Вьетнамом.

● Германия разместила заказ на 168 большегрузных транспортных прицепов, каждый из которых способен перевозить до 70 тонн, у компании Doll Fahrzeugbau, что укрепляет мобильность тяжелой техники.

● Правительство Мерца подготовило законопроект, наделяющий службу разведки Германии полномочиями для совершения диверсий на территории других стран и кибероперации для вывода из строя систем вооружения.

● Компанія Raytheon, підрозділ корпорації RTX, отримала контракт на постачання Румунії компонентів зенітно-ракетного комплексу Patriot. Як зауважили в компанії, це вже другий контракт на системи Patriot для Румунії протягом останнього року.

● Польська компанія Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) веде розробку нової версії САУ Krab — Krab 2 та планує суттєво збільшити виробництво поточної версії САУ.

● Турецкая компания ASELSAN подписала экспортный контракт на 410 млн долл. на продажу систем радиоэлектронной борьбы Польше.

● За последние три дня над акваторией ЧМ зафиксировано около девяти самолётов и разведывательных БПЛА стран НАТО.

● Начиная с 2026 года, датская компания будет производить 10000 реактивных артиллерийских установок в год. Европа становится все сильнее.

● Центральне командування США (CENTCOM) 19 грудня о 23:00 за київським часом розпочало масштабну операцію Hawkeye Strike проти бойовиків ІДІЛ у Сирії.

● США провели запуск с корабля своего барражирующего боеприпаса дальнего радиуса действия. 16 декабря боевой корабль прибрежной зоны класса Independence USS Santa Barbara (LCS 32) ВМС США задействовался в Персидском заливе для испытательного запуска дронов-камикадзе LUCAS.

● Администрация Трампа отменила запрет на использование противопехотных мин, введённый при Байдене, — Washington Post

--------------

● Почему мы принимаем только людей из "дерьмовых" стран? Почему мы не можем принять людей из Норвегии, Швеции, Дании. Пришлите нам несколько хороших людей, пожалуйста... Но мы всегда принимаем людей из Сомали... из мест, которые грязные, отвратительные, криминальные, — Трамп

Дональд Фредорович, родившийся в Нью-Йорке, вряд ли знает, что у нас в гавани установлена такая небольшая скульптура, которая называется Статуя Свободы, - он к ней очевидно никогда не плавал на экскурсию. Внутри постамента Леди Либерти прикручена вот эта бронзовая табличка. На ней отлито стихотворение поэтессы Эммы Лазарус "Новый колосс", написанное незадолго до установки статуи.

Стихотворение завершается следующей строфой:

Храните, древние страны, вашу легендарную пышность,

А мне отдайте ваших усталых, ваших бедных…

А мне отдайте из глубин бездонных

Своих изгоев, люд забитый свой,

Пошлите мне отверженных, бездомных,

Я им свечу у двери золотой...

Но об этом Дональд Фредорович, конечно, тоже не знает. Он вообще, как вы понимаете, знает о вверенной стране очень немного.

©️ Александр Осташко

● Доходы похоронных компаний в россии резко выросли. Выручка топ-5 ритуальных фирм за 2024 год увеличилась на 24% и достигла почти 15 млрд рублей, при этом московский «Ритуал» и петербургские компании показали рост более чем на 20%. С начала СВО цены на гробы выросли на 84%, а рытьё могил подорожало на 51%.

● Банки Армении и Сербии начали приостанавливать транзакции россиян после того, как Евросоюз внес россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма

● россия завербовала на войну 202 граждан Индии, 26 из них погибли. Об этом заявил глава индийского МИД Кирти Вардхан Сингх.

● Свердловчанину, который пожаловался путину во время прямой линии на дефицит лекарств, перезвонили из местного Минздрава и потребовали «быть лояльнее», пишут СМИ.

● путина попросили не отключать интернет диабетикам. Тот в ответ велел им потерпеть ради «безопасности».

● В москве полиция задержала студента, раздававшего листовки против принуждения к установке мессенджера Max.

● путин в ноябре наградил армянского священника, завербованного в КГБ. Служба нацбезопасности Армении раскрыла документ, который доказывает, что брат Католикоса, ныне проживающий в россии и поддерживающий вторжение россии в Украину глава российской епархии Езрас — завербованный агент КГБ, он в настоящее время сотрудничает с иностранными службами.

● У Димона все стабильно:

● У Туреччині, знову впав російський розвідувальний дрон. Цього разу — поблизу міста Маньяс. Дрон відправили на попередню експертизу в Анкару. За попередніми даними, це дрон Мерлін-ВР.Уряд російської Федерації ухвалив рішення припинити дію низки військових угод із європейськими державами.

● В россии заблокировали приложение для незрячих Be My Eyes, которое помогало пользователям ориентироваться в пространстве. Хотя в реестре блокировок приложение не значится, разработчики подтвердили ограничение доступа из россии.

● Минфин поднимет цены на ̶с̶к̶р̶е̶п̶ы̶ алкоголь. С 1 января 2026 года минимальная цена бутылки водки составит 409 рублей — рост на 60 рублей. Приказ будет действовать до конца 2031 года. Также подорожают:

— Бренди — до 605 рублей за 0,5 л;

— Коньяк — до 755 рублей за 0,5 л.

● Ульяновские власти ищут автора жалобы путину о жизни «как в XIX-м веке». Чиновники заявили, что не понимают, что именно имел в виду житель, и пытаются установить его личность.

● В Питере появились бригады дворников из Индии, и один из них рассказал, что раньше работал программистом и занимался разработкой ИИ.

● В Минпросвещения хотят внести в словарь фразу путина «европейские подсвинки». По словам филологов, эти слова обозначают «страны, не имеющие суверенитета и политической субъектности». Ранее на заседании коллегии Минобороны путин заявил: «США и европейские подсвинки были уверены, что за короткий период развалят россию».

● По данным Следственного комитета россии, в результате массового отравления в пансионате московской области погибли три человека, более 40 пострадали.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Веселі фото про росію - майже усі Олександр Осташко

Новости портала «Весь Харьков»