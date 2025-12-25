Новини одним рядком

● российские пропагандистские каналы начали массово признавать полную потерю ВС рф Купянска, а также сел на север от города.

● Бойцы бригады СБС "Nemesis" (https://t.me/nemesis_412/1056) смогли выследить и поразить российский автомобиль, использовавшийся в качестве пусковой установки для дронов типа "Гербера". По видео точно не понятно масштаб повреждений машины и находившегося на ней беспилотника. Однако, стоит отметить уже сам факт начала охоты на цели этого типа, которая, вполне вероятно, будет масштабироваться.

● росія не перемагає в Україні, путін хоче всіх обманути, - сенатори США Шагін та Макконнелл.

● Україна має список із близько 500 викрадених дітей з адресами їх перебування в росії, – Володимир Зеленський. Повернули наразі 1880 дітей.

● У разі підписання мирної угоди між Україною, США, рф та Європою мобілізацію або скасують, або будуть проводити частково, — Зеленський.

● Вибори в Україні можуть пройти одночасно з референдумом щодо мирної угоди, – Зеленський.

● Норвегія готова боронитися і підтримує Україну – головнокомандувач ЗС Норвегії Ейрік Крістофферсен. Він розповів наскільки норвезьке суспільство готове до оборони та чому підтримка України в країні залишається стабільно високою. Крістофферсен також наголосив: Норвегія вивчає досвід України, зокрема щодо ролі різноманіття та гендерної рівності в армії.

● В этом году в подразделения ВСУ было поставлено около 15 000 наземных роботизированных комплексов, что в разы больше, чем в прошлом.

● Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщает, что вместе со своим шведским коллегой подробно обсудили прогресс в вопросе поставки самолетов Gripen Украине — уже идет подготовка к началу обучения украинских летчиков и технического персонала.

● Міністр цифрової трансформації України Mykhailo Fedorov повідомляє, що на платформі Brave1 Market [Amazon для військових] Сили оборони вже замовили дронів та обладнання на суму 10 мільярдів гривень, використовуючи єБали

● А всього за п'ять місяців на передову вже доставлено понад 100 000 одиниць техніки, представленої на Brave1 Market.

● До кінця року ЗСУ отримають 3 мільйони FPV-дронів — майже у 2,5 рази більше, ніж торік — Міноборони.

● Підтверджено успішне влучання дронів Сил оборони України по газопереробному заводу в Оренбурзі. Усі проїзди до місця події перекриті, триває ліквідація наслідків. Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших у світі та має ключове значення для газової промисловості рф. Об’єкт уже раніше зазнавав атак.

● Цены на природный газ в Европе находятся на многолетнем минимуме, несмотря на быстрое истощение хранилищ. Запасы сжиженного газа высоки, и в ближайшие годы ожидается еще более снижение цен на газ. Goldman Sachs ожидает, что в 2027 году цена составит 20 евро/МВтч.

● В Канаде разрешили начать сбор подписей за референдум о независимости главной нефтедобывающей провинции.

● Президент Польши своим указом продлил развертывание польского контингента в Ираке.

● Министр обороны Израиля: Мы создадим ячейки Нахал («Боевая халуцианская молодежь», фактически военные поселенцы) на севере сектора Газа.

● Министр обороны Германии заявил, что не верит в полномасштабную войну с россией.

● Компания Baykar (Турция), известная своими разработками в сфере БПЛА, занялась проектированием малого реактора мощностью 40 МВт(э). Принимая во внимание связи Baykar с оборонной промышленностью, её реакторный проект может иметь отношение к планам Турции по созданию собственных АПЛ.

● Textron підписала контракт на постачання навчальних літаків Beechcraft T-6JP Texan II для Повітряних сил самооборони Японії. Їх обрали для заміни парку літаків Fuji/Subaru T-7, які перебувають на службі з 2000-х років.

● Республіка Корея передала ВМС В’єтнаму третій корвет класу Pohang, який отримав бортовий номер HQ-21.

● Вкладчики и бенефициары в ЕС

● Мелони: Прошлый год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, следующий год будет еще хуже.

● Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба сообщил о гибели высшего военного руководства страны в авиакатастрофе близ Анкары.

● Німецькі оборонні компанії TDW та STARK оголосили про успішне проведення першого в Німеччині бойового випробування баражувального боєприпасу VIRTUS з інтегрованою бойовою частиною LION STRIKE 110.

● Литва планирует приобрести 100 боевых машин пехоты CV90 MkIV в рамках совместной закупки с пятью партнерами по НАТО.

● Пакистан поставить Лівії озброєння на понад 4 млрд доларів, незважаючи на ембарго ООН щодо продажу зброї до цієї північноафриканської країни. Домовленість, зокрема включає продаж багатоцільових винищувачів четвертого покоління JF-17.

● Литва замовила боєприпаси для ручних гранатометів Carl Gustaf і одноразові гранатомети AT4, загалом на понад 150 млн євро.

● 20 БМП на місяць: у Чехії готуються до запуску виробництва CV90. Чеське підприємство VOP CZ відновило роботи з підготовки до виробництва БМП CV90.

● Італійська армія отримала перший зенітний гарматний комплекс Skynex виробництва німецької компанії Rheinmetall.

● Трамп: Они должны строить заводы. Заводы по производству F-35, заводы по производству вертолётов, заводы по производству нового самолёта F-47.

● Андерс Аслунд: "Дания является лояльным членом НАТО. Датские солдаты воевали на стороне США в Афганистане и погибли там. Теперь Трамп угрожает неспровоцированной и неоправданной империалистической агрессией, подобно своему идеалу путину. Трамп разрушил НАТО и все западные альянсы. Трамп — враг США."

● «Гренландия должна стать частью США и она будет частью США», — спецпосланник по Гренландии Джефф Лэндри

● Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна не уступит требованию Дональда Трампа передать Гренландию, и вызвал посла США для объяснений комментариев президента. Лёкке провёл переговоры с послом Кеном Хауэри в Копенгагене в понедельник, после того как Трамп объявил о планах назначить губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландию — автономную территорию в составе Королевства Дания — с целью присоединения её к США.

● «Конкретных дат нет». США отказались от переговоров с россией о нормализации отношений до весны.

● США запретили импорт иностранных дронов.

● Глава Агентства кібербезпеки та захисту інфраструктури США Мадху Готтумуккала провалив перевірку на поліграфі, намагаючись отримати доступ до обмежених матеріалів.

● Администрация Дональда Трампа готова отказаться от "золотого стандарта" в соглашении об атомном сотрудничестве с Саудовской Аравией.

● Трамп: Якщо новинні телепередачі та їхні нічні шоу майже на 100% негативно ставляться до президента Дональда Трампа, руху MAGA та Республіканської партії, чи не слід анулювати їхні дуже цінні ліцензії на мовлення? Я кажу: ТАК!

● Вашингтон пытается понять, на что готова пойти москва для урегулирования украинского конфликта мяч сейчас находится на стороне россии — постпред США при НАТО Уитакер.

● Верховный суд США запретил развертывание в Чикаго подразделений Национальной гвардии, несмотря на решение Дональда Трампа.

● США перебросили в Карибский бассейн более десятка самолетов со спецназовцами.

● «Очень по-трамповски». За освобождение политзаключенных США дали Лукашенко лекарство для похудения. По данным WSJ со ссылкой на спецпосланника Джона Коула, во время ужина с алкоголем он обсуждал с Лукашенко отмену санкций. Когда тот спросил: «Вы похудели?», Коул ответил, что да, и объяснил, что это благодаря инъекционному препарату Zepbound. После этого Трамп разрешил поставки Zepbound для личного пользования Лукашенко в обмен на освобождение 250 политзаключенных.

● США заборонили в’їзд екскомісару ЄС та кільком борцям з дезінформацією. Їх звинуватили в цензурі американських соцмереж. Під обмеження потрапили:

- колишній європейський комісар Тьєррі Бретон;

- гендиректор Центру протидії цифровій ненависті Імран Ахмед;

- лідерки німецької організації HateAid, яка бореться з мовою ненависті, Жозефіна Баллон та Анна-Лена фон Ходенберг;

- співзасновниця Глобального індексу дезінформації Клер Мелфорд.

● Внутренние цены на СПГ в Китае упали до минимума за 5 лет из-за слабого спроса — BBG.

● Китай шокирован тем, что высокопоставленный чиновник [Ицунори Онодера] из аппарата премьер-министра Японии, который близок к премьер-министру Санаэ Такаичи, нагло заявил, что Японии следует иметь ядерное оружие, — заявил пресс-секретарь МИД Китая Лин Цзянь.

● Китай контролирует более трети добычи меди в Латинской Америке и более половины лития.

● В январе 2026 года вступит в силу "Закон Китайской Народной Республики об атомной энергетике", определяющий госполитику Китая по поощрению и поддержанию научных исследований и разработок в области технологии управляемого термоядерного синтеза и предусматривающий соответствующие меры по термоядерной безопасности, а также определяющий основные направления исследований и инноваций в области термоядерной энергетики.

● Венесуела криміналізувала захоплення нафтових танкерів. США нещодавно затримали два судна з венесуельською нафтою. Парламент ухвалив закон, який визначає злочином дії, що перешкоджають торгівлі — включно із захопленням нафтових танкерів. Закон передбачає штрафи та до 20 років ув’язнення.

● Международная федерация фехтования допустила российских юниоров к турнирам с флагом и гимном.

● Газовые доходы бюджета россии обвалились до минимума с пандемии.

● Китай и Индия не пустили в свои порты 20 танкеров с российской нефтью.

● В кремле заявили об отсутствии прорыва на последних переговорах с США по Украине.

● Банки россии предупредили о резком росте отказов в автокредитах с января

● Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков, заявлявший о действующем для чиновников кремля запрете на использование iPhone, купил себе новый iPhone 17

● «Роскосмос» пообещал через 11 лет построить электростанцию на Луне.

● российские власти отложили строительство новой железной дороги в Арктике из-за отсутствия денег.

● Прокремлевский ВЦИОМ отчитался о массовом желании россиян увидеть окончание войны в 2026 году.

● Rio Tinto отказалась признавать решение российского суда - Ведомости.

● россия нанесла удар по турецкому грузовому судну, возвращавшемуся в Турцию из Украины — турецкие СМИ.

● Экспорт нефти из россии достиг максимума за два с половиной года, сообщает Bloomberg. Поставки сырой нефти в день на 21 декабря составили 4,04 млн барр., или 3,86 млн барр. в среднем за последние четыре недели. Последний максимум был 14 мая 2023 года, тогда этот показатель составлял 4,07 млн барр. в день и 3,88 млн барр. в среднем за четыре недели. При этом объем нефти, которая находится в танкерах в пути, с конца августа вырос на 48%, достигнув 185 млн барр. По меньшей мере 20 танкеров, перевозящих российскую нефть, ожидают разрешения на швартовку в китайских и индийских портах, чтобы доставить свои грузы, пишет агентство. Отгрузка российской нефти в Индию в период с 1 по 17 ноября упала на 66% по сравнению с тем же временем предыдущего месяца.

● Восстановление дипломатических отношений Грузии с россией невозможно, пока не будет изменён статус Абхазии и Южной Осетии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

● Разговор путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется. Что касается возобновления диалога лидеров рф и Франции, кремль проинформирует, если такие предложения поступят, — спикер кремля Дмитрий Песков.

● У москві підірвали поліцейських, які воювали проти України та катували українських військовополонених, повідомили в ГУР.

● Недельные расходы на войну превысили годовые бюджеты 75% российских регионов.

● россия в ноябре снизила выпуск стали на 6,6% г/г, до 5,2 млн т - WSA. За январь - ноябрь текущего года выпуск стали в рф снизился на 5%, до 61,8 млн т.

● Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании "Победа" совершил аварийную посадку в москве из-за неисправности передней стойки шасси.

● Рост цен и налогов оказался для россиян важнее путина с Трампом.

● Правительство начало готовиться к банковскому кризису в россии.

● россия избавляется от инородных суши-баров и пиццерий: за год их количество снизилось на 7.5% и 6.4%. Им на смену приходит исконная чайхана: +131%

● путин поручил провести исследования "государствообразующего русского народа" с точки зрения его происхождения, особенностей и культуры.

● Хождение судов всех типов в акватории Балтийского моря в зоне терминала по приему, хранению и регазификации СПГ в Калининградской области запрещено с 1 февраля 2026 г. За исключением, естественно, судов ВМФ и ФСБ рф, а также газовозов. Приказ Минтранса рф.

● В россии начали банкротиться строители автодорог из-за массового доначисления налогов.

● Больных раком россиян лишили бесплатных билетов в крупные города для лечения.

● В россии завели уголовные дела на каждого третьего «иноагента».

● Рекордное за три года число россиян пожаловались на ухудшение материального положения.

● В Крыму ограничили интернет до конца войны.

● Володин заявил: российская экономика — №1 в Европе.

Прогноз ВВП на 2025 год:

- Германия — $5 трлн

- Великобритания — $4,5 трлн

- Франция — $3,4 трлн

- Италия — $2,6 трлн

- россия — $2,5 трлн

Ну да, «первая». Если считать с конца.

