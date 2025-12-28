Новини одним рядком

● Проведення виборів чи референдумів в умовах нинішніх атак є неможливим, - Зеленський

● В Києві пошкоджень зазнали більше 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки, цивільна інфраструктура. У Дарницькому районі з-під ударів евакуювали майже 70 літніх людей із пансіонату, а в Дніпровському — спецпідрозділ «Дельта» проводить складні висотні роботи з демонтажу аварійних конструкцій, — міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

● Канада надасть Україні близько $1,8 млрд на відбудову. Про це сказав прем'єр Карні. Ці кошти допоможуть залучити фінансування з боку МВФ, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку для початку процесу відбудови.

● В Украину прибыла девятая по счету немецкая система ПВО «Iris-T», сообщает N-tv. С начала войны Германия стала одним из «ключевых поставщиков» современных средств ПВО для Киева.

● россия согласна на прекращение огня до заключения мирного соглашения, чтобы Украина смогла провести референдум по территориям, — Axios.

● США готові дати Україні гарантії безпеки строком на 15 років.

● россия обходит противовоздушную оборону Украины благодаря Беларуси. Скоро будет ответ — Зеленский.

● НАБУ каже, що викрило велику схему підкупу депутатів парламенту. Мова може йти про велику схему виплат грошей депутата владної фракції у конвертах. Про таку можливість у кулуарах говорили вже багато років - BBC NEWS Україна.

● Арестованное судно USKO MFU, которое вывозило ворованное украинское зерно через закрытые морские порты Крыма, было продано на аукционе. Судно продали по стартовой цене 2,48 млн. грн. Новый собственник уплатит также таможенные платежи в размере 4,42 млн. грн.

● Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції, синхронізовані з Великою Британією, йдеться на сайті президента України.

● Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что американцы открыто вооружают албанцев в Косово и Метохии. Турция также участвует в этом, поставляя тяжелое вооружение и все остальное. Задача - прямая угроза Сербии и ее территориальной целостности, нападение на гражданское население и военно-полицейские структуры.

● В Польше был представлен новый законопроект, направленный на повышение рождаемости. Если он будет принят, пары, зарабатывающие меньше 40000 долл. в год и имеющие двоих детей, не будут платить подоходный налог. Если не будет найдено решение проблемы с катастрофическим снижением рождаемости (коэффициентом рождаемости 1,03) ожидается, что к 2050 население сократится на 50%.

● Литва официально вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам, — Минобороны Литвы. 27 декабря истёк срок всех процедур, необходимых для выхода страны из соглашения. Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Решение принято на фоне ухудшения региональной безопасности и угроз со стороны россии. В Вильнюсе подчёркивают, что выход из конвенции направлен на усиление обороноспособности страны и не означает отказа от международного гуманитарного права в целом.

● Два аэропорта в Польше приостановили работу из-за российского удара по Украине.

● Глава МИД Азербайджана сообщил о «серьезных вопросах» к москве из-за закрытия дела о крушении лайнера AZAL

● Индустрия искусственного интеллекта в этом году создала больше миллиардеров, чем крипта и нефть одновременно. По данным Forbes, за год ИИ-сектор создал более 50 новых миллиардеров.

● Европа намерена завершить согласование гарантий безопасности для Украины в январе, — Euractiv. Издание пишет, что решение, принятое в январе, предоставит Украине "четкую" картину того, как будет выглядеть долгосрочная поддержка. "Десятки стран во главе с Францией и Великобританией несколько месяцев работали над гарантиями безопасности, включающими развертывание западных войск на Украине, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое, чтобы сдержать россию от повторного нападения. Некоторые гарантии, особенно предоставляемые США, все еще обсуждаются", — говорится в статье.

● Казахстан возбуждает сотни уголовных дел на своих граждан, которые поехали воевать с Украиной на стороне русских фашистов.

● Нигерия готова к дальнейшим совместным действиям с США против ИГИЛ после удара по террористам — Bloomberg. Власти дали понять, что открыты к дальнейшим совместным шагам для противодействия террористам совместно с США. "Я считаю, что это продолжающийся процесс, и мы работаем с США", – заявил министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар. Как сообщили Bloomberg высокопоставленные нигерийские чиновники на условиях анонимности, страна уже координирует свои действия с американцами, и в ближайшее время могут последовать новые удары.

● Техасская энергетическая компания предлагает перепрофилировать ядерные реакторы с военных кораблей ВМС для снабжения энергосистемы США. HGP Intelligent Energy подала заявку в Министерство энергетики на использование двух выведенных из эксплуатации реакторов на проект строительства ЦОД в Ок-Ридже. Американские авианосцы и подводные лодки оснащены двумя типами реакторов: блоками A4W производства Westinghouse или блоками S8G производства General Electric. необходимой инфраструктуры для подготовки реакторов к эксплуатации потребуется от 1,8 до 2,1 миллиарда американских денег и получить их хотят от Минэнерго.

● Норвегия сосредоточивает подготовку украинских военных в Польше на полигоне «Йомсборг». Норвегия переносит обучение украинских военнослужащих ближе к границе Украины, на крупнейший полигон «Йомсборг» в Польше

● Об этом в интервью агентству Укринформ сообщил начальник штаба обороны Норвегии генерал Э.Кристофферсен

● По его словам, решение направлено на усиление помощи Украине за счёт сокращения расстояния между местом подготовки и театром военных действий. Ранее обучение украинских бойцов проводилось в Норвегии, Литве, Великобритании, Германии, Румынии и других странах. Теперь основной упор делается на Польшу, где уже создан «логистический хаб». Также генерал подчеркнул, что проект в Польше может стать началом более широкой инициативы стран Сев Европы, Балтии и Польши по формированию устойчивых механизмов подготовки ВСУ.

● ЕС задействует БПЛА Flexrotor для воздушной разведки в морской зоне. 17 декабря Европейское агентство по морской безопасности (EMSA, Лиссабон, Португалия) заключило контракт с Airbus на поставку БПЛА вертолётного типа Flexrotor для ведения воздушной разведки в интересах береговой охраны стран ЕС. Flexrotor — беспилотный летательный аппарат тактического звена, предназначен для ведения разведки, наблюдения и целеуказания (РНЦ), оснащён оптико-электронной и ИК-аппаратурой, РЛС и автоматизированной системой управления полётом. Аппарат может базироваться на малотоннажных кораблях и неподготовленных площадках, обладает автономностью до 10 часов. Контракт на сумму €30 млн заключён сроком до 4 лет, исполнителем назначена французская компания Extensee.

● 21 декабря Эстония подписала контракт на сумму 290 млн евро с компанией Hanwha Aerospace (Тэджон, Республика Корея) на поставку шести боевых машин реактивной системы залпового огня К239 «Чёнму» с боеприпасами, обучением личного состава и логистическим обеспечением. «Чёнму» — мобильная РСЗО на шасси 8×8 с двумя контейнерными модулями. Эстония получит три типа управляемых боеприпасов: CGR-080 (дальность до 80 км), CTM-MR (до 160 км) и CTM-290 (до 290 км), что обеспечит возможность поражения целей на тактической и оперативной глубине. Данные системы восполнят дефицит. Планируется частичная локализация производства, аналогичная южнокорейским поставкам в Польшу, что усиливает роль Сеула в формировании оборонного потенциала восточного фланга НАТО.

● Компания Theon International обеспечена портфелем заказов на €2,4 млрд в сфере ночной оптики. 22 декабря компания Theon International (Никосия, Кипр) заявила о сформированном портфеле заказов и опционов на сумму €2,4 млрд с началом исполнения в 2026 — преимущественно на поставку приборов ночного видения и тепловизионных прицелов военного назначения. Тheon специализируется на разработке и производстве приборов ночного видения, тепловизионных монокуляров, прицелов, а также комплексных прицельно-наблюдательных систем для стрелкового оружия и бронетехники, поставляя продукцию в ВС 71 государства, включая страны НАТО. Основной контракт — поставка 100 тыс. ПНВ в рамках программы OCCAR для ВС одной из стран НАТО. Производство развернуто на предприятиях в Греции, США, Германии и Бельгии. В 2025 году компания усилила контроль над производством ЭОП третьего поколения и расширила линейку платформенных решений.

● В Японии спущен на воду последний фрегат типа «Могами» — «Ёсии». 22 декабря на судостроительном заводе Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки состоялся торжественный спуск на воду фрегата «Ёсии» (Yoshii) — последнего из 12 единиц типа «Могами», строящихся для ВМС Японии Корабль оснащён универсальной пусковой установкой Mk-41 (16 ячеек), артиллерийской установкой калибра 127 мм, ЗРК «СиРАМ», ПУ ПТУР Type 17, торпедными аппаратами, средствами ПЛО и ПМО, включая ГАС, буксируемую антенну, ПАБ и подводный беспилотник OZZ-5. Применена силовая установка типа CODAG, скорость полного хода — до 30 узлов. Боевые посты автоматизированы, экипаж сокращён до ~90 человек. Ввод корабля в боевой состав запланирован на 2027.

● Шведская компания Nordic Air Defence сообщила, что в зимний период проведет летные тесты своих дронов-перехватчиков Kreuger, прежде чем развернуть их на Украине для испытаний против российских ударных дронов серии Герань.

● Зеленський нічого не має, поки я це не схвалю. Тож подивимося, що він матиме, — Трамп.ㅤ

● «Экономика россии находится в тяжёлом состоянии, очень тяжёлом», заявил Трамп.

● Трамп може приїхати до України для підтримки мирної угоди щодо закінчення війни, — Зеленський. Стів Віткофф та Джаред Кушнер вже готові прибути до України для презентації плану, що може включати референдум.

● Трамп заявил, что планирует скоро поговорить с путиным.

● США отказались от возобновления авиасообщения с россией.

● Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утратил доверие ключевых фигур администрации Трампа — журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме. По данным Равида, на сегодняшний день глава кабмина Израиля уже окончательно утратил поддержку вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, зятя американского президента Джареда Кушнера, спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз. Единственный, кто сохраняет симпатию к Нетаньяху, — Дональд Трамп, но даже он хочет, чтобы мирная сделка по Газе продвигалась бы гораздо быстрее, чем сейчас.

● россия продлила временный запрет на экспорт бензина до конца февраля, чтобы сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива. Поставки бензина за пределы страны будут ограничены до 28 февраля, и ограничения коснутся всех экспортеров, включая производителей, согласно правительственному постановлению, опубликованному в субботу.

● Партизани руху «АТЕШ» вивели з ладу зв’язок окупантів у районі тимчасово окупованого Бердянська. Їм вдалося знищити технічний модуль телекомунікаційної вежі, що призвело до повної зупинки її роботи. Внаслідок диверсії у підрозділах рф, що базуються в районі аеропорту «Бердянськ», а також у підрозділах полку «Башкортостан», зʼявились значні порушення у координації та управлінні.

● Украинский конфликт близится к завершению, заявили в МИД россии. Замглавы министерства Рябков отметил, что 25 декабря 2025 года останется в памяти, как «рубеж, когда мир приблизился к решению». Он также отметил, что переговоры должны проходить в рамках, согласованных на саммите в Анкоридже.

● Ничего необычного, просто в россии начали продавать смартфоны специально под мессенджер MAX. Цена удовольствия 3000 рублей.

● Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин провів інспекцію ракетних заводів, закликавши до збільшення виробництва та створення нових підприємств.

● россия не смогла запустить новую ракету-носитель, которая должна была стать конкурентом SpaceX Илона Маска

● Правительство констатировало «обнуление» экономического роста в россии.

● На новогоднюю ночь в московский ресторан «Турандот» скупили все вип-билеты за 235 тысяч рублей. Остались только обычные от 95 000 рублей и детские за 60 000.

● Из россии начали уходить иностранные бренды, которые пришли после начала войны.

● Правительство предупредило об угрозе «коллапса» в строительстве жилья.

● Закон о сплошных рубках прошёл через госдуру aka «бешеный принтер» в режиме «спецоперации» и уже подписан путиным.

● россия — это не Эльдорадо, и даже после войны и после фюрера она останется токсичной для бизнеса. Американские инвесторы, опрошенные The Wall Street Journal, трезво оценивают будущие «возможности» в россии. Да, страна обладает огромными природными ресурсами, и да, торговцы недвижимости, такие как Стив Виткофф и Джаред Кушнер, посланники Трампа, снова присматриваются к ней. Но опытные игроки предупреждают: мечты о легких деньгах в россии обычно заканчиваются плохо. «россия — это не Изумрудный город или Эльдорадо… приз гораздо меньше, чем некоторые думают», — говорит Чарльз Хекер, аналитик геополитических рисков, проживший в СССР и россии сорок лет. российская экономика объемом 2,5 триллиона долларов (шестая в Европе) и нищим населением сталкивается с сокращением демографической численности, снижением доступности нефти и отсутствием реальных двигателей роста, кроме энергетики. Но еще хуже риск потерять свой бизнес — или оказаться в тюрьме. Американские инвесторы, имеющие непосредственный опыт работы в россии, утверждают, что именно это, а не санкции, приводит к краху стратегий. Даже мир в Украине не изменит ситуацию, утверждает Хекер: «Враждебность россии по отношению к Западу будет сохраняться до тех пор, пока путин находится в кремле, а возможно, и дольше. Наивно ожидать радушного приема для западных компаний».

● В Питере задержали около 70 членов секты, молившихся за здоровье Зеленского на собраниях, — СМИ. На семинарах и лекциях основатели говорили о ходе боевых действий и о том, что ВСУ — это светлые силы, и молились за Зеленского, пишут СМИ.

● Правительство РФ констатировало «обнуление» экономического роста в России.

По данным Минэкономразвития, в ноябре 2025 года ВВП вырос всего на 0,1% — это худший показатель с начала 2023-го. Промышленность впервые за почти три года ушла в минус, розница резко замедлилась, строительство почти встало, а оптовая торговля падает всё быстрее. Эксперты считают, что модель роста, завязанная на военные расходы, перестала работать, а бизнес и потребители перешли в режим жёсткой экономии.

Оказывается обнулился не только срок.

