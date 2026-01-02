Новини одним рядком

● Еще два комплекса ПВО Patriot прибыли в Украину, сообщили в Минобороны страны. Этого удалось достичь благодаря недавним договоренностям с правительством Германии.

● Макрон: страны Европы и союзники встретятся в Париже 6 января, чтобы согласовать обязательства по защите Украины после окончания войны.

● Украина атаковала Ильский НПЗ на Кубани и нефтебазы под Калугой и Альметьевском.

● росіяни скинули КАБ на екопарк під Харковом: Влучання було поруч із будівлею. Є руйнування. Поранена волонтерка, є загиблі птахи

В результате российских ударов 1 января 2026 года пострадала инфраструктура "Укрзализныци": в Одесской, Сумской и Волынской областях.

Повреждены здания локомотивного депо в Ковеле, на территории зафиксировано около семи попаданий вражескими дронами.

Также армия рф ударила по станции в Конотопе, поражены грузовые вагоны.

"Кроме того, оккупанты нанесли удары шахедами по логистической инфраструктуре Одесской области, там до сих пор сохраняется угроза повторных атак, что затрудняет восстановительные работы", - рассказал Кулеба.

● Від сьогодні українці, які подорожують чи тимчасово перебувають у Європі, можуть користуватися мобільним інтернетом і зв’язком за домашніми тарифами — Мінцифри.

● ССО ВСУ сообщили, что за предыдущие сутки и новогоднюю ночь нанесли удары по командному пункту 68-го танкового полка ВС рф, складу горюче-смазочных материалов в оккупированном Иловайске и складу дронов типа Shahed на территории Донецкого аэропорта.

● З січня 2026 року Раду безпеки ООН очолить Сомалі, уряд якої контролює тільки урядовий квартал. Якщо в когось з дипломатів є почуття гумору, треба подати на розгляд якусь антипіратську резолюцію. Здається, світовий порядок остаточно схибився.

● Между Финляндией и Эстонией зафиксировали повреждение телекоммуникационного кабеля. Как пишет Yle со ссылкой на финскую Пограничную службу, в этом подозревают корабль Fitburg, который уже задержали. Грузовое судно под флагом Сент-Винсента и Гренадин следовало из россии в Израиль.

● Финские власти взяли под контроль судно, подозреваемое в причинении повреждений телекоммуникационному кабелю, и начали уголовное расследование по поводу очередного инцидента, затронувшего подводные линии связи в Балтийском море. Пограничная служба Финляндии перехватила это судно в среду, после того как компания Elisa Oyi утром обнаружила повреждение кабеля между Хельсинки и Таллином, сообщила полиция в заявлении. Якорная цепь судна в момент обнаружения была опущена в море.

● Финляндия готова к вызовам безопасности различного рода и будет реагировать на них по мере необходимости — президент Финляндии Александр Стубб после вероятного повреждения российским судном подводных кабелей в Финском заливе.

● Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что вступление Болгарии в еврозону в четверг свидетельствует о способности Европы к сотрудничеству и противостоянию глобальным вызовам. «Евро — это мощный символ того, чего может достичь Европа, когда мы работаем вместе, и тех общих ценностей и коллективной силы, которые мы можем использовать для противостояния текущей глобальной геополитической неопределенности», — сказала она, приветствуя 21-го участника валютного союза.

● Экс-советник Макрона по вопросам обороны французский генерал Тринканд в интервью на France Info потребовал введения «румынского сценария» во Франции с массовым арестом всех оппозиционных действующему президенту страны Макрону сил как пророссийских «агентов путина»: "Абсолютно точно, что выборы во Франции и французское общество в 2026 и 2027 годах будут дестабилизированы российскими спецслужбами!...[...] Будет необходимо нейтрализовать политическую оппозицию, тех, кто будет продолжать утверждать, что все это не важно, что Украина не имеет значения и что путин не представляет опасности".

● В Латвии с 1 января 2026 года введён запрет на изучение русского языка как второго иностранного в школах

● С этой же даты не допускается русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ. Кроме того, повышается НДС до 21% на продажу книг на русском языке.

● Заместитель министра иностранных дел Японии уйгурского происхождения Арфия Эри:

• Япония считает, что участие в Организации тюркских государств возможно в различных качествах. Япония имеет глубокие культурные связи с тюркским миром.

• Я, в частности, представляю уйгурских тюрков в этническом плане; мы также являемся частью тюркского мира. В этом контексте новый формат, созданный со странами Центральной Азии, является историческим шагом. Мы считаем, что в будущем будет выгодно установить более всесторонние отношения с другими тюркскими государствами.

● Віце-прем'єр-міністр Швеції Ебба Буш запропонувала запровадити загальнонаціональну заборону на носіння паранджі та нікабу в усіх громадських місцях. У своїй заяві Буш сказала: «Іслам має адаптуватися до Швеції. Його не можна практикувати так само, як у мусульманських країнах. Саме тому я пропоную заборонити паранджу та нікаб у всіх громадських місцях Швеції».

● США выделяют $386 млн на создание опытных образцов БМП XM30 в 2026 г. Пентагон профинансирует этап проектирования и сборки опытных образцов перспективной боевой машины пехоты XM30, предназначенной для замены БМП M2 «Брэдли». Работы ведутся в рамках программы FLRAA с прицелом на серийное производство после 2028 года. XM30 проектируется с возможностью интеграции с беспилотными наземными платформами, средствами РЭБ и автоматизированными системами управления. В конкурсе участвуют General Dynamics (на базе платформы «Гриффин III») и Rheinmetall («Линкс KF41»), боевые модули и цифровые компоненты разрабатываются с учётом открытой архитектуры.

● Капитализация криптовалют снизилась в 2025 году более чем на 325 миллиардов долларов.

● Турция объявила о начале строительства в Сомали космодрома.

● Мерц посвятил войне в Украине часть своего первого новогоднего обращения. Украинцы уже четвертый год подряд будут праздновать Новый год "в самых неблагоприятных условиях - многие без электричества, под градом ракет, в страхе за друзей и родных", заявил канцлер ФРГ в новогоднем обращении к немцам. Но продолжающаяся война касается не только Украины - это часть плана москвы против Европы и она напрямую затрагивает европейские страны, отметил канцлер ФРГ. "Ежедневно и Германия подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам", - добавил он. Мерц напрямую не обвинил россию в росте цен на энергоносители в Германии, но сказал, что "наша стратегическая зависимость от сырья все чаще используется как политический рычаг против наших интересов". Кто именно ее использует, канцлер не уточнил. Отдельно политик высказался о росте расходов на оборону и новой системе призыва в армию в Германии. Мерц подчеркнул что хоть эти действия и могут беспокоить граждан, они направлены на повышение обороноспособности. "Мы живем в безопасной стране. Чтобы это оставалось так и впредь, мы должны повысить нашу способность к сдерживанию. Мы хотим уметь защищать себя, чтобы нам не пришлось этого делать", - резюмировал канцлер.

● США, Канада и Финляндия формируют “Arctic Pact”, чтобы расширить своё влияние в Арктическом регионе. Партнёрство может привести к строительству до 90 ледоколов для противодействия российскому и китайскому влиянию в регионе. Канада, США и Финляндия заявляют, что недавно объявленный “Arctic Pact” по строительству флота полярных ледоколов бросит вызов контролю Китая над рынком, поскольку страны борются за влияние в Арктике. В рамках Инициативы по сотрудничеству в области ледоколов Канада построит два полярных ледокола в Ванкувере и флот из шести ледоколов на верфях в Квебеке. В настоящее время у россии самый большой арктический флот, её 40 кораблей намного превосходят как США, так и Канаду.

● Майя Санду признана газетой The Telegraph мировым лидером года за то, что, бросив вызов кремлю, превратила Молдову в передовую линию демократии в Европе.

● Польша и Южная Корея запустят совместное производство управляемых ракет для РСЗО HOMAR-K. Варшава и Сеул подписали контракт стоимостью 3,3 млрд евро на совместное производство управляемых ракет CGR-080 для реактивной системы залпового огня HOMAR-K, являющейся польской адаптацией южнокорейской РСЗО K239 «Чёнму». Соглашение заключили министерство казначейства Польши и консорциум производителей, в который вошли Hanwha WB Advanced System (совместное польско-корейское предприятие) и компания Hanwha Aerospace (Сечхон, Республика Корея) Производство будет развернуто на новом заводе в городе Гожув-Велькопольски (Любушское воеводство, Польша), а поставки начнутся с 2030. Ракеты CGR-080 с дальностью до 80 км предназначены для точечного поражения целей и дополнят уже существующие боекомплекты РСЗО HOMAR-K.

● Южная Корея построит для ВМС Филиппин два фрегата с ЗРК вертикального пуска по контракту 2025 г. 26 декабря агентство DAPA сообщило о заключении контракта с судостроительной корпорацией HD Hyundai Heavy Industries (Ульсан, Республика Корея) на строительство двух многоцелевых фрегатов для ВМС Филиппин водоизмещением 3200 тн, со сроком сдачи до конца 2029 г. Корабли будут оснащены системой ПВО ближней и средней дальности с вертикальным пуском, трёхкоординатной РЛС кругового обзора, комплексом РЭБ и АСУ боевыми действиями корейского производства.

● США выделили $2,04 млрд на модернизацию стратегических бомбардировщиков B-52 с заменой силовой установки. 23 декабря корпорация Boeing получила контракт ВВС США на $2,04 млрд по программе CERP, предусматривающей переоснащение бомбардировщиков B-52Н новыми турбореактивными двигателями Rolls-Royce F130 с переходом к практической отработке на летных прототипах. Работы включают установку двигателей, модернизацию мотогондол, несущих узлов, электросистем, цифровой кабины и перевод борта в конфигурацию B-52J. Первоначальная доработка двух самолетов продлится до 2033 на объектах в Оклахоме, Техасе и Сиэтле. Двигатели F130 обеспечат прирост дальности, надёжности и электромощности, необходимой для перспективного бортового радиоэлектронного оборудования и применения современных высокоточных средств поражения

● Президент Трамп отказался от планов по развертыванию Национальной гвардии в Чикаго, Лос-Анджелесе и Портленде. Это решение последовало после вердикта Верховного суда, запретившего подобные действия без согласия властей штатов. Шаг знаменует временное отступление в попытке Трампа расширить пределы федеральной власти. Ранее развертывание гвардии вызвало массу судебных исков, поскольку губернаторы и мэры обвиняли администрацию в нарушении прав штатов и превышении полномочий.

● Редакция NY Post уничтожает Трампа. "Загляните за пределы Украины. россия долгое время поддерживала Иран, и на этой неделе запустила три спутника для исламского режима. путин поддерживает коррумпированный, контрабандный режим Николаса Мадуро в Венесуэле. российское грузовое судно, затонувшее у берегов Испании в прошлом году, вероятно, занималось контрабандой ядерных деталей в Северную Корею. Во всем мире россия выступает против программы Трампа. А он как слепой крот не хочет ничего видеть".

● Лесли Маршалл сообщила, что демократы отвоевали 25 мест в законодательных собраниях штатов у республиканцев, в то время как республиканцы не смогли отвоевать ни одного, а Трамп теряет поддержку избирателей из-за экономических проблем.

● Состояние Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года, — Bloomberg. По подсчетам агентства, в настоящее время оно оценивается в районе $6,8 млрд. Прирост дохода обеспечили криптовалюты, а также повышение стоимости медиакомпании Trump Media.

● Nikkei пишет, что в 2025 г. Китай впервые обойдет Японию и станет лидером в мире по общемировым продажам. Китайские производители продадут 27 млн машин. Япония - 25 млн

● Китайские производители очень хорошо выросли в продажах в Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Мьянма, Лаос, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам). Население 700 млн человек. В этих странах долгие годы в топах по продажам сидели японские производители.

● Индия сократила закупки российской нефти в декабре до минимума, — Bloomberg. Объем поставок российской нефти в Индию в декабре 2025 года составит около 1,1 млн баррелей в сутки, что станет самым низким показателем с ноября 2022-го. В ноябре Индия покупала у рф 1,77 млн баррелей сырья в день.

● Китай (КНР) объявляет, что "успешно завершил" свои военные учения вокруг Тайваня (РОК).

● В Иране уже четвертый день продолжаются массовые народные выступления, бунты и протесты, начавшиеся после обвала курса иранского риала. Уже известно о первых погибших силовиках (из "Басидж" КСИР) и протестующих.

● россия обладает всеми возможностями, чтобы нанести удар по резиденции Зеленского, заявил Лукашенко.

● «Еле откачали». Кадырова экстренно госпитализировали перед заседанием Госсовета в москве.

● За даними мінекономрозвитку рф, у листопаді 2025 року ВВП росії зріс лише на 0,1% у річному вимірі. Це найгірший показник із початку 2023 року і фактичний сигнал про вхід економіки в стагнацію.

● Не приходя в сознание из алкогольного запоя, медвед написал:

Джерело: facebook.com/annopolsky

