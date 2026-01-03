Новини одним рядком

● Кирило Буданов очолить Офіс Президента замість Андрія Єрмака, — Зеленський.

● ГУР Міноборони України замість Кирила Буданова очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, — народний депутат Ярослав Железняк, журналістка Юлія Забєліна.

● рф ударила двома ракетами по пʼятиповерхівці в Харкові. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про 30 поранених, керівник ОВА Олег Синєгубов — про 25.

● У 2025 році українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі — повідомляє Rzeczpospolita. У 2025 році українці зареєстрували близько 33 тисяч нових підприємств, що становить приблизно 10% від усіх новостворених бізнесів.ㅤ Більшість підприємств, заснованих українцями, працюють у будівельній галузі, значна частка – у сфері ІТ, послуг та торгівлі.

● The NY Times: Основным препятствием на пути к мирному соглашению для Украины является вопрос контроля над Запорожской АЭС — крупнейшей атомной станцией Европы, оккупированной россией. Обе стороны рассматривают её как критически важный энергоактив и настаивают на своём исключительном управлении объектом, тогда как запуск во время боевых действий считается недопустимо рискованным. США, проявляя собственные экономические интересы, предложили вариант трёхстороннего совместного управления станцией вместе с россией и Украиной. Однако Киев решительно отвергает эту идею, что и составляет ключевое разногласие на заключительном этапе переговоров.

● Банки Чехії дискримінують оборонні компанії, які співпрацюють з Україною. Відомий випадок, коли один із банків закрив рахунки не лише компанії, а й членів сім’ї особи, чия компанія виробляє зброю та відправляє її в Україну.

● 53% украинцев категорически против любых территориальных уступок в пользу орков, даже если это затянет войну и поставит под угрозу сохранение независимости.

● Зеленський доручив напрацювати й направити до ВР закон щодо оновлення ДБР

● Більшість поляків не вірять, що війна в Україні закінчиться у 2026 році. Опитування показує, що 59,6% респондентів не вірять у закінчення війни в Україні у 2026 році.

● Європа посилює захист космічних комунікацій на тлі гібридних загроз. Литовська компанія Astrolight за підтримки Європейського космічного агентства будує в Гренландії нову наземну станцію для супутникового зв’язку, яка використовуватиме лазерні промені для швидкої та захищеної передачі великих обсягів даних.

● Военные и руководители служб безопасности в Европе все чаще открыто говорят о том, что граждане должны готовиться к возможной войне с россией уже в ближайшее время - The Economist.

● Капитализация публичных компаний торгуемых на американских биржах выросла по итогам 2025 года более чем на 9 триллионов долларов.

● Польская армия приобрела гусеничные минные заградители Baobab-G за 1 млрд злотых (277,6 млн долл.). Поставки этих машин в польскую армию, как ожидается, начнутся в 2029. Baobab-G производится польской государственной компанией Huta Stalowa Wola SA (HSW), входящей в состав Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA). Польское агентство вооружений заявило, что новая система основана на шасси самоходной гаубицы Krab. Подписанный контракт охватывает разработку и производство, а также поставку различных запасных частей, услуги по обучению и учебные тренажеры.

● В США испытали бронемашину «Страйкер» с 30-мм автоматической пушкой. Подразделения СВ США провели на полигоне Якима (шт. Вашингтон) учебно-боевые стрельбы днём и ночью с опытным образцом БТР «Страйкер» (Stryker ICVVA1), оснащённого необитаемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой XM813. Машина оснащена системой управления огнём, тепловизионными и телевизионными каналами, средствами цифровой связи и входит в автоматизированную систему управления- АСУ тактического звена. Усиленная противоминная защита, цифровые интерфейсы и возможность поражения как наземных, так и воздушных целей делают БТР перспективной платформой для ведения боевых действий в многосферной среде.

● Польша развернёт эшелонированную систему ПВО малой дальности против БПЛА на границе с Беларусью. В рамках инициативы «Восточный щит» минобороны Польши приступает к строительству фортификационно-инженерной системы ПВО/ПРО малой дальности протяжённостью более 400 км. Стоимость проекта — свыше €2 млрд, завершение работ ожидается к концу 2027. Комплекс включает радиолокационные посты ближнего действия, тепловизионные и телевизионные средства наблюдения, средства РЭБ (подавление навигации и каналов управления), а также пулемётные и артустановки калибра 12,7 мм и 23–35 мм на дистанционно управляемых модулях. Средства поражения будут применяться в сочетании с ПЗРК и ЗРК малой дальности по целям типа FPV-дронов, барражирующих боеприпасов и БПЛА разведывательного назначения.

● США призвали своих граждан немедленно покинуть россию: "Госдепартамент США настоятельно рекомендует американцам срочно выехать из россии из-за высоких рисков: терроризма, незаконных задержаний и произвольного применения местных законов на фоне войны против Украины. В ведомстве предупреждают, что российских чиновники регулярно без оснований допрашивают и запугивают граждан США, а также существуют случаи арестов по сфабрикованным обвинениям без справедливого суда. Тем, кто всё же остаётся в рф, советуют заранее подготовить завещание, выйти из всех социальных сетей и не пользоваться ими, а также учитывать, что все электронные устройства и коммуникации могут контролироваться. Отдельно подчёркивается: американские банковские карты в россии не работают, переводы денег практически невозможны, а любой визит может закончиться задержанием на неопределённый срок".

● Финская полиция задержала моряков судна Fitburg по делу о повреждении кабеля. Судно Fitburg, следовавшее из россии в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин, было задержано 31 декабря. На борту находились 14 человек — граждане россии.

● Количество стоматологов на 10 000 человек в Европе.

● МОК не поверне росію на зимову Олімпіаду, навіть якщо війна в Україні закінчиться

● Министр юстиции Германии Штефани Хубиг (социал-демократка) хочет лишить пассивного избирательного права лиц, виновных в подстрекательстве к ненависти к народам и религиям. Это необходимо для обеспечения «мирного сосуществования в нашем демократическом обществе».

● Сообщается, что Нигер требует от Франции либо вернуть, либо компенсировать стоимость урана, добытого в Нигере с 1968 года, что вновь поднимает давний спор об эксплуатации ресурсов. Согласно утверждениям, нигерский уран продавался Франции всего за 0,8 евро (520 франков КФА), а затем перепродавался на международном рынке за гораздо большие суммы. Эта система, как утверждается, обходилась нигерскому государству примерно в 15 трлн франков КФА ежегодно в течение этого периода. Этот вопрос вновь разжег дебаты о колониальном наследии, ресурсном суверенитете и контроле Африки над своими стратегическими полезными ископаемыми.

● США наступного тижня передадуть Іраку ключову військову базу коаліції міжнародних сил.

● У Литві затримали оператора, чий дрон літав поблизу аеропорту Вільнюса

● Кількість мігрантів, які торік перетнули Ла-Манш, стала найвищою з 2022 року

● Німеччина зафіксувала значне зниження кількості незаконних перетинів кордону

● У п'ятницю, 2 січня, фінська поліція заявила, що досягла прогресу в кримінальному розслідуванні пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, що належить оператору Elisa.

● Дональд Дж. Трамп: Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действию. Благодарим вас за внимание к этому вопросу! (А путину за убийство украинцев не пригрозил)

● Уиткофф заявил, что США провели продуктивные консультации с представителями Британии, ФРГ, Франции и Украины по урегулированию.

● Трамп дал Зеленскому прозвище "ублюдок" из-за своих старых обид – New York Times. Газета пишет, что в первый срок Трамп обвинял Украину, а не рф, во вмешательстве в выборы 2016 года. Именно его попытка добиться от Зеленского расследования в отношении семьи Байдена привела к первому импичменту, за что, по словам пяти помощников, Трамп начал называть президента Украины ублюдком. Издание вспоминает об этом в связи со скандальной перепалкой между Трампом и Зеленским в феврале 2025 года в Овальном кабинете.

● Білий дім оприлюднив дев’ятитижневий графік отримання дозволів на будівництво бального залу, запропонованого президентом Дональдом Трампом.

● Беглец танкер BELLA 1 официально переименовался в MARINERA в российском судоходном реестре. Преследование США началось, когда танкер считался бесфлажным. Сейчас он транслирует местонахождение AIS из Атлантического океана, двигаясь на северо-восток.

● За последние 48 часов в Тегеране приземлились пять российских грузовых самолетов Ил-76, что указывает на резкий рост поставок российских грузов в Иран. Некоторые полеты осуществлялись беларуской авиакомпанией Rubystar.

● россия обратилась к США с просьбой прекратить преследование танкера «Белла-1», заявив, что судно теперь ходит под их флагом и не нарушало санкций, связанных с поставками иранской нефти в Венесуэлу.

● «Замгубернатора» оккупированной части Запорожской области Александр Зинченко арестован в москве по обвинению в крупном мошенничестве.

● Центробанк предупредил о сокращении расходов бюджета, если цены на нефть не вырастут.

● У росії знову оголосили в розшук командира РДК Капустіна

● Китай повертає податки на презервативи та контрацептиви, щоб стимулювати народжуваність.

● Окупаційні медіа протягом останніх тижнів перестали висвітлювати тему водної кризи на ТОТ Донеччини, розповідаючи натомість про новорічні свята.

● россия стала страной женщин: в 2024 году их оказалось 63%, а мужчин — только 37%.

● россия рассчитывает, что украинской темы не будет в итоговой декларации G20 и на повестке председательства США в "Двадцатке", — представитель путина по делам группы ведущих индустриальных государств Светлана Лукаш.

● 19:11, пятница, 2 января (по местному времени): В настоящий момент мы наблюдаем крупнейшие одновременные протесты в разных районах городов Тегеран, Кухдешт, Лордаган, Шираз, Хамадан, Алигудерз, Ясудж, Мешхед, Исфахан и Керманшах. На скрине ещё одна карта от Иран Интернешнл. П.С. На карте отсутствует город Захедан

