Новини одним рядком

● НАТО готується до війни з рф: аж 14 країн зараз проводять масштабні військові навчання поблизу кордону з рф, — «BILD».

● Угорщина погодилась ПОВЕРНУТИ Ощадбанку інкасаторські авто. Йдеться про обидві машини, затримані раніше. Водночас вилучені гроші та золото залишаться в Угорщині, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела.

● Проти співзасновника «monobank» відкрито справу через розголошення банківської таємниці. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відкриття провадження та початок перевірки щодо захисту персональних даних і банківської таємниці. "Визнання помилки не звільняє від відповідальності" – омбудсман про скандал.

❗️ Іран оголосив війну Італії: вночі здійснено атаку на італійську базу в Іраку, — ЗМІ

● Президенты Украины и Румынии подписали договор о стратегическом партнерстве. В частности, он предполагает строительство двух линий передач в Черновицкую область из Румынии для поддержки украинской энергетики. Помимо этого, Украина и Румыния будут совместно производить оружие, в том числе беспилотники.

● "Остапа несло" (с) Виктор Орбан обвинил Киев в саботаже и подготовке «покушения на него»

● Германия предоставляет Украине дополнительные 200 миллионов евро помощи для усиления защиты от российских атак. Средства будут выделены на беспилотники и меры гражданской защиты.

● Брент - 98,5. Цена поднялась после серии ударов по судам в Персидском заливе. За последние 36 часов в разных частях залива было 5 инцидентов в которых пострадало 6 судов, из низ 3 судна получили серьезные повреждения.

● Италия заявляет об атаке на свою военную базу в иракском Курдистане, пострадавших нет.

● По данным американской разведки, руководство Ирана по-прежнему "в значительной степени сохранено" и не находится под угрозой краха "в ближайшее время", сообщает Reuters.

● Дональд Трамп предупредил, что американские войска могут усилить удары до такого уровня, что восстановление Ирана станет «практически невозможным».

● The Spectator висміяв Трампа через удар по Ірану. На обкладинці нового номера художник Фредді Грей натякнув, що розрахунки США щодо паливної кризи через війну виявилися хибними.

● США выпустят на рынок миллионы баррелей нефти из своего стратегического резерва — Трамп. Это должно удержать или даже снизить цены на нефть. Последний раз США пользовались своим резервом в 2022 году. Тогда Байден выпустил на рынок рекордные 180 млн баррелей, чтобы остановить резкий рост цен после начала конфликта на Украине. Трамп начал наполнять резерв, но сейчас он заполнен только на 60%, это критически низкое значение по сравнению с прошлыми десятилетиями.

● План МЭА по высвобождению 400 миллионов баррелей нефти из резервов недостаточен для компенсации потерь поставок из Персидского залива, считает группа экспертов ING по товарным стратегиям.

● Президент Дональд Трамп заявил, что война с Ираном закончится «скоро», сказав, что «практически нечего больше атаковать», хотя официальные лица США и Израиля утверждают, что никаких указаний о прекращении операций не поступало.

● «Хезболла» объявила о начале военной операции против Израиля. Группировка выпустила более 100 ракетных снарядов по северным городам страны, сообщают СМИ.

● Командование Центрального командования США: Иранский режим теряет воздушные возможности день ото дня. Мы не просто защищаемся от иранских угроз, мы систематически их разрушаем.

● Источник в Индии заявил, что Иран разрешит индийским нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив. Однако иранский источник опроверг информацию о предоставлении подобного исключения. - Reuters

● Уже неделю продолжается наступление ВС Судана и союзных им группировок на боевиков RSF, поднявших восстание в стране.

● В Ираке иранские ударные БЭКи атаковали два нефтяных танкера в порту Умм-Каср. Горящая нефть выливается в море. Управление морских портов Ирака сообщило, что работа нефтяных портов страны после атак на танкеры приостановлена.

● «Мы победили. Скажу вам — мы победили. Знаете, никогда не хочется говорить о победе слишком рано. Но мы победили. Всё было закончено уже в первый час», заявил Трамп, говоря об Иране.

● В Бахрейне сообщили, что в результате атаки иранского дрона на нефтебазе начался пожар.

● Порт Салала в Омане продолжает гореть.

● На фоне роста цен на нефть Трамп заявил, что США задействуют стратегический нефтяной резерв, чтобы смягчить резкий рост цен. Минэнерго США сообщило, что из американского резерва высвободят 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней.

● Администрация президента Дональда Трампа инициировала первое из нескольких масштабных торговых расследований, которые создают основу для введения новых пошлин. Это ключевой элемент кампании по замене сборов, отмененных Верховным судом США. Торговый представитель США Джеймисон Грир в среду объявил, что его офис начнет расследование в отношении более чем дюжины крупных экономик в соответствии с Разделом 301 Закона о торговле, сосредоточив внимание на предполагаемых избыточных производственных мощностях.

● Иран объявил о секретных подводных ракетах, которые есть только у него и россии. Такие ракеты на скорости 100 метров в секунду могут поражать любые суда. Иран пригрозил использовать их в Ормузском проливе.

● Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции "Русская", которая обеспечивает на берегу работу "Турецкого" потока, и компрессорной станции "Береговая", которая обеспечивает на берегу работу "Голубого" потока — это очень тревожная информация, — сказал пресс-секретарь путина Дмитрий Песков.

● Переговорщик путина прибыл в США для обсуждения смягчения американских санкций.

● ФБР предупредило полицию Калифорнии, что Иран может попытаться отомстить за удары США, запустив атаки беспилотников с судна у западного побережья США, возможно, нацеленные на объекты в Калифорнии. В предупреждении говорится, что Иран рассматривал возможность внезапной атаки с использованием беспилотников в начале февраля 2026 года, но у официальных лиц нет подробностей о сроках, целях или методах атаки. - ABC News.

● Режим чрезвычайного положения объявлен в Калифорнии из-за сообщения ФБР о возможных атаках иранских «Шахедов» — такое решение принял губернатор штата Гэвин Ньюсом.

● Убытки российских угольных компаний за год превысили 400 миллиардов рублей.

● Два иностранных танкера, перевозивших иракское мазутное топливо, подверглись неустановленным атакам в территориальных водах, в результате чего загорелись — сообщил агентству Reuters представитель порта Ирака.

● Иран потребовал выплатить репарации, чтобы прекратить войну.

● Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II приступили к нанесению ударов по иранским прокси в Ираке.

● ЄС витратив близько 2 млрд євро на російський метал, купивши 5 млн тонн продукції, зокрема 3,72 млн т сталевих напівфабрикатів - на 18% більше, ніж торік. Найбільші покупці - Бельгія, Італія та Чехія.

● США начали расследование против Китая и 14 стран из-за избыточных мощностей. Торговый представитель США Джеймисон Грир начал расследование против Китая, Индии, Японии, Вьетнама, ЕС и других — всего 15 стран, а также острова Тайвань, которые подозреваются в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей. В ходе расследований будет определено, являются ли эти действия и практики необоснованными или дискриминационными, а также обременяют или ограничивают ли они торговлю США.

● Фон дер Ляйен:

- возвращение к ископаемому топливу из рф в условиях нынешнего кризиса было бы стратегической ошибкой

- зависимость Европы от ископаемого топлива обошлась ей в 3 миллиарда евро дополнительных расходов за первые 10 дней американо-израильской войны с Ираном

● ООН наконец-то признала депортацию украинских детей россией военным преступлением.

● Перші шість днів військової операції проти Ірану обійшлися Сполученим Штатам у щонайменше 11,3 млрд доларів.

● Трамп: Нам нужно победить. Победить быстро, но победить. Большинство людей говорят, что мы уже победили, и это лишь вопрос времени, когда мы остановимся. Я не хочу, чтобы угроза из Ирана снова развивалась, и мы хотим видеть там кого-то, кто знает, что делает, другими словами, кто сможет построить государство.

❗ ️Палестинский мусульманский лидер ХАМАС объясняет, что после уничтожения Израиля вместе со всем его еврейским населением ХАМАС перейдет к следующему этапу: «созданию мира, в котором не будет христианства».

● Индийская рупия упала до нового рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, сейчас торгуется на отметке 92,5.

● За последнюю неделю цены на дизельное топливо в США выросли на 25%, Франции - на 15%, Германии - на 14%, Италии - на 13%, Южной Корее и Великобритании - на 5%, Японии - на 1%.

● У Вашингтоні на Національній алеї встановили золоту статую Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна, які відтворюють знамениту сцену з фільму «Титанік».ㅤ Інсталяція заввишки близько 3,5 метра має назву «King of the World» і створена як політична сатирична робота анонімних художників.

● Оборонные компании Франции ArianeGroup и Thales Group готовят первый испытательный запуск управляемой ракеты FLP-T 150, который планируется провести в первой половине 2026 года. Ракета разрабатывается как французская система класса «земля-земля» с дальностью около 150 км для замены или дополнения американских GMLRS на установках M270 MLRS. FLP-T 150 использует элементы технологий малых баллистических ракет, что повышает дальность и устойчивость к РЭБ. Проект также конкурирует с альтернативной программой Thundard, которую разрабатывают MBDA и Safran.

❗ Відтоді, як Starlink було деактивовано для російських військ в Україні, інтернет-трафік знизився на 75%. Уявіть, що 3 з 4 терміналів були в руках росіян.

● Компания из Оттавы инвестирует 50 миллионов долларов в разработку высокотехнологичных беспилотников, которые будут летать рядом с истребителями F-35.

● Boeing уклав з Ізраїлем угоду на 298 мільйонів доларів на поставку приблизно 5000 інтелектуальних авіаційних бомб, повідомляє Bloomberg.

● Литва виділила близько 700 мільйонів євро на придбання 44 танків Leopard 2A8 із локалізацією виробництва.

● Сербські винищувачі МиГ-29 отримали на озброєння китайські планеруючі авіабомби LS-6.

● Польська компанія Rosomak S.A. та південнокорейська корпорація KIA підписали контракт на постачання шасі для антидронової системи SAN.

● Бельгія розпочне власне виробництво безпілотників та систем протидії дронам у співпраці з українським оборонно-промисловим комплексом.

● В москве рекордно выросли продажи пэйджеров и раций. Из-за отключения интернета москвичи возвращаются в 90-е. За неделю с 6 по 10 марта продажи пейджеров на Wildberries увеличились на 73%, раций — на 27%, стационарных телефонов — на 25%.

● Чистые продажи валюты 29-ю компаниями из числа крупнейших российских экспортеров в феврале 2026 года снизились на 31% м/м до $3,5 млрд — Банк россии.

● В россии почти нереально получить кредит. Доля отказов уже пятый месяц подряд держится на уровне 81–83%.

● Атакована перевалочная нефтебаза Тихорецк, Краснодарский край рф. Это очень важная нефтебаза куда приходит нефть из Махачкалы и Самары, и идет в порты Новороссийск и Туапсе, а так-же на все НПЗ Краснодарского края.

● Унывающих россиян ждут мучения в аду, заявили в РПЦ. По словам протоиерея Ильяшенко, уныние — это грех, который стоит в одном ряду с убийством, прелюбодеянием и воровством. С этим грехом человек не может бороться со своими неудачами, деградирует и духовно, и физически, и профессионально.

● На авиационном заводе в Иркутске из-за порыва двигателя воздушного судна обрушилась эстакада, сообщают РЕН ТВ и близкие к силовикам телеграм-каналы. Пострадали семь сотрудников завода. Четверо из них госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.

● Кадыров осудил удары Ирана по ОАЭ, где семья главы Чечни владеет роскошными особняками.

● Чистая прибыль Татнефти по МСФО за 2025 год снизилась в 1,93 раза г/г до ₽158,62 млрд, выручка ₽1,81 трлн (-10,5% г/г).

Чистая прибыль Татнефти по РСБУ за 2025 год снизилась на 42% г/г до ₽145,8 млрд, выручка ₽1,39 трлн (-11,8% г/г).

4-й квартал 2025

Чистая прибыль: 41,3 млрд.руб (-48%)

Выручка: 338,6 млрд.руб (-18%)

● Володин: "Стабильность — это крайне важно. Посмотрите, в мире напряжённость, турбуленции, взрывы, а у нас стабильность". Очень интересно — оказывается, что война, стагнация, коррупция, кризис, безработица и беспросветная бедность называется стабильностью.

● россия обогнала Китай по числу заблокированных доменов. По оценкам экспертов, в Китае сейчас около 171 тысячи блокировок, тогда как в россии их количество превысило 300 тысяч.

● россия продолжит поддержку братского народа Кубы в текущей непростой ситуации — МИД рф. (Как Иран? Или Венесуэлу?)

