● Нафтогаз та МЗС провели брифінг з 31 країною світу, на якому були опубліковані фото- та відеодокази наслідків атак рф на нафтопровід Дружба. На брифінгу були присутні партнери з Європи та країни G7. Було підкреслено, що відновлення обʼєкту є складним, тривалим та несе загрозу для персоналу через можливість атак з боку РФ.

● Артур Костюк, український борець, спустився з п'єдесталу та повернувся спиною до триколору рф під час нагородження росіянина на чемпіонаті Європи U23. Костюк завоював бронзу, а росіянин – золото. Так, росіяни та білоруси вже і тут можуть не тільки брати участь, але й використовувати національну символіку. Гроші не пахнуть. І жодної моралі.

● Трамп хочет восстановить торговлю с россией и достичь мирного урегулирования конфликта в Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на митинге в Северной Каролине. «Было много споров о том, какой должна быть наша внешняя политика в отношении россии и Украины, президент Соединенных Штатах высказался предельно ясно: он хочет, чтобы убийства прекратились, вернуться к торговле», — сказал он.

● Трамп заявил, что США провели одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока и полностью уничтожили все военные объекты Ирана на острове Харк. Остров Харг является базой, через которую идет практически весть экспорт нефти Ирана (более 90%). Приказ президента США Дональда Трампа был "уничтожить все военные объекты на острове, но на данный момент не трогать нефтяную инфраструктуру". При этом Трамп подчеркнул, что если атаки на суда в Ормузском проливе не прекратятся, то остров будет атакован повторно.

● Трамп, 8 марта: Великобритания задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток? Они нам больше не нужны, премьер Стармер. Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили!

Трамп, 14 марта: Мы уже всех победили, но Ирану легко отправить один-два беспилотника, сбросить мину или запустить ракеты. Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания направят корабли!

● Индия послала три военных корабля к Ормузскому проливу для обеспечения безопасности судоходства своего торгового флота.

● ХАМАС призывает Иран прекратить «нападения на соседние страны». Через две недели после начала войны, под угрозой изгнания из Катара, руководство террористической организации ХАМАС опубликовало заявление с призывом "к братьям в Иране воздержаться от ударов по соседним странам и к сотрудничеству с другими странами региона в целях прекращения этой агрессии".

● Куба начала переговоры с США после трех месяцев нефтяной блокады.

● Судя по всему ОАЭ закрывают все гражданские структуры, ассоциированные с Ираном. Официальных заявлений властей нет, уведомления о закрытии по распоряжению властей публикуются самими организациями. В частности, закрывается местный филиал "Исламского университета Азад", Иранская больница, "Иранский клуб", иранские школы.

● Іранській ударний БпЛА вивів з ладу радар системи ППО C-RAM на даху посольства США в Багдаді.

● «Иран больше не способен производить новые баллистические ракеты», — министр войны США Пит Хегсет. Он также добавил, что в ближайшее время будут выявляться и уничтожаться все предприятия оборонной промышленности по всей территории Ирана.

● «Когда КСИР и иранский режим смотрят вверх, они видят только две вещи на борту самолетов: звезды и полосы, и звезду Давида. Худший кошмар злобных режимов», — добавил министр войны США Пит Хегсет. Израиль и США поразили около 15 000 целей в Иране за 13 дней войны. «Мы поддерживаем геев, но они сбрасывают геев со зданий», заявил Трамп, говоря об Иране. «Мы должны уничтожить зло. Это злое проклятье. Они — злые люди», добавил он.

● Иран рассматривает возможность разрешения прохода ограниченного количества нефтяных танкеров через Ормузский пролив только в том случае, если груз будет торговаться в китайских юанях.

● Секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана, экс-коммандующий КСИР Мохсен Резаи озвучил условия прекращения войны с США. Во-первых, выплата компенсаций со стороны США. Во-вторых, это вывод войск и баз США из стран Персидского залива.

● Власти Катара прекращают программу бесплатного проживания и питания для туристов, сообщает посольство россии в Катаре. Теперь им рекомендуется покинуть страну до 15 марта или продлить проживание за свой счёт.

● Трамп отправил на Ближний Восток 5 тысяч бойцов морской пехоты.

● Американский танкер подвергся удару и загорелся возле города Шарджа в ОАЭ.

● Федеральный совет Швейцарии принял законопроект об углублении связей с ЕС.

● Трамп отклонил предложение путина перевезти иранский уран в рф — Axios.

● Іран ракетним ударом по авіабазі «Принца Султана» у Саудівській Аравії, пошкодив 5 літаків-заправників ВПС США на землі, — WSJ. Літаки були пошкоджені, але не знищені, ніхто не загинув у результаті цього удару.

● Уранці суботи, 14 березня, в Амстердамі стався вибух у єврейській школі. Мер міста Фемке Халсема назвала інцидент "навмисним нападом на єврейську громаду"

● Новые израильские технологии сделали подземные бункеры бесполезными. Современные системы наблюдения обнаруживают тепловые, вибрационные и другие сигналы даже из глубоких подземных слоев.

● Шансы демократов на большинство в Сенате превысили 50%. Впервые за все время. Ну а на победу в Палате представителей и так были хорошие шансы. Выборы, напомню, пройдут в ноябре. Переизбирается 1/3 Сената и вся Палата.

● Велика Британія замовила виробництво 37 артилерійських частин для нових самохідних артилерійських установок (САУ) RCH 155 для заміни переданих Україні AS90.

● Армія США перекинула на Близький Схід 10 000 дронів-перехоплювачів системи Merops, щоб відбивати атаки Ірану без використання дорогих ракетних систем протиповітряної оборони.

● По сообщениям, кубинцы подожгли штаб-квартиру коммунистической партии в Мороне, провинция Сьего-де-Авила.

● Почти 4,3 миллиона украинцев в ЕС имеют временную защиту

Наибольшее количество украинцев:

- Германия - более 1,17 миллиона человек

- Польша - более 990 тысяч

- Чешская Республика - почти 395 тысяч

Украинцы не только получают помощь, но и приносят значительную прибыль государствам, предоставившим им убежище:

- С начала полномасштабного вторжения в россию вклад украинцев в ВВП Польши составил 328,6 млрд злотых, а общая сумма польской помощи Украине и украинским беженцам составляет около 40,3 млрд злотых.

- Украинские беженцы вносят в чешский бюджет больше средств, чем получают в виде помощи. По данным Министерства труда страны, чистый вклад украинцев в бюджет только за первые три квартала 2025 года составил 11,7 миллиарда крон. А за весь год Чешская Республика выплатила украинцам 8,8 миллиарда крон в виде гуманитарной помощи.

● В Абу-Даби арестовали 45 человек за съёмку мест происшествий и публикацию видео на фоне эскалации в регионе, сообщила полиция ОАЭ. Их обвинили в распространении дезинформации, которая могла «спровоцировать общественное мнение и распространить слухи».

● Эпштейн писал, что Трамп начнет бомбить Иран, если его «загонят в угол, как крысу». «Вам нужно понять, что он психопат», — предупреждал Эпштейн.

● Кристи Ноэм (американский государственный и политический деятель, член Республиканской партии США, Губернатор Южной Дакоты с 5 января 2019 по 25 января 2025 года. Министр внутренней безопасности США с 25 января 2025) внесена в чёрный список и ей запрещено иметь дело с Трампом. Он сказал своим людям и охране, что ей нельзя находиться в Белом доме и что ей следует держаться от него подальше. Трамп также лишил её членства в Maralago, куда ей тоже запрещено ходить. Когда в прошлом году, после возвращения Трампа в Белый дом Ноэм заняла этот пост, она считалась одной из самых заметных фигур в администрации. Она быстро привлекла внимание тем, что лично участвовала в иммиграционных рейдах, часто появляясь в бронежилете вместе с агентами, проводившими эти операции. Рано или поздно советники в окружении президента Дональда Трампа усваивают одно негласное правило: никто не должен затмевать босса.

● Вучич обвинил Албанию и Хорватию в «подготовке нападения на Сербию». «Они формируют альянс, чтобы атаковать нас. Они ждут эскалации конфликта между россией и Европой, а также момента, когда на Ближнем Востоке разразится более крупная война. Они ждут, когда всемирный хаос позволит им это сделать», — сказал он.

● В российские вузы спустили квоты по отправке студентов в беспилотные войска.

● В госдуре предложили россиянам пользоваться VPN, одобренными ФСБ.

● Проблемы с доступом к интернету распространились на Подмосковье, сообщает Мособлдума: "Сложности с мобильной связью и доступом к сети интернет возможны в связи с предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности".

● Сообщают, что интернет в москве отключили для проверки информации о передаче алгоритмов доступа к уличным камерам спецподразделению ЦРУ, которые позволили разведке в реальном времени наблюдать за перемещением путина и членов СБ и определять места их постоянных сходок. Более детальный анализ показал что в некоторых случаях отмечалось присутствие путина сразу в трех разных локациях, что снова поставило вопрос об идентификации субъекта верховного права!

● россия потратила на войну в пять раз больше доходов всех россиян, живущих за чертой бедности.

● Интернет начнут массово отключать и в Подмосковье. В Мособлдуме сообщили, что ограничения вводятся из соображений безопасности.

● Портреты почётных жителей Петербурга заменили в Мариинском дворце. Теперь вместо блокадницы Берггольц, академика Лихачёва и ветерана ВОВ Боброва там висят путин, Матвиенко и патриарх Кирилл.

● соловйов у прямому ефірі назвав жителів брянська «тварюками», бо їхні відео псують картинку «все йде за планом».

● Вокруг резиденции путина в Сочи планируют построить 3-километровую охранную зону. На территории также запретят школы, которые используют «внешне похожие на оружие предметы», пишет «Агентство.Новости». Также похожие зоны создадут еще в 4 местах в Сочи и в Кисловодске, где находится правительственная дача. В ФСО отметили, что якобы возместят убытки людям, чьи права на территории будут ограничены.

