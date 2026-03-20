Новини одним рядком

● «Операція "Сліпа лють"» — журнал The Economist випустив нову обкладинку, на якій зображено "войовничого" Дональда Трампа.

● Вони відкотять Америку назад — права людини, виборчі права, права ЛГБТК+, права жінок. Вони хочуть повернути нас у минуле. Чесно, я… я навіть думаю, що це вже не 1960-ті. Іноді здається, що це взагалі 1860-ті. Ми втратимо цю країну. Тому ми маємо виграти й інформаційну війну. І саме тому нам потрібно діяти жорсткіше й говорити чітко, — губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом про політику адміністрації Трампа.

● Бывшая помощница Эпштейна оказалась дочерью ветерана российского гэбья, занятого на госпроектах в Иране. После смерти Эпштейна она вернулась в Россию и сменила имя. Похоже становится ясным, Эпштейн был агентом ФСБ и Трампа гэбье держит за я#$а через компромат Эпштейна. https://explainer.one/materials/iz-doma-na-naberezhnoj-na-ostrov-epshtejna-1

● Пентагон может использовать переброшенных из Японии морских пехотинцев для захвата островов к югу от Ирана, чтобы заставить Тегеран восстановить судоходство в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal.

● 426 млн баррелей нефти начали поступать на рынок из резервов Международного энергетического агентства — это исторический рекорд для нефтяной интервенции. При этом, если Ормузский пролив останется перекрытым, то этого объёма хватит всего на 20 дней.

● Саудовский порт Янбу возобновил работу. Поставки саудовской нефти в порт Янбу на Красном море возобновились после непродолжительной приостановки, вызвавшей резкий рост цен на нефть, сообщили Reuters.

● Соединенное Королевство, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония опубликовали совместное заявление, в котором выразили готовность внести свой вклад в надлежащие меры по обеспечению безопасного прохода коммерческого судоходства через Ормузский пролив.

● Іран завдав удару по найбільшому нафтопереробному заводу в Ізраїлі, який забезпечує країну 60% палива.ㅤ

● Агентство France Presse со ссылкой на иранского посла в Берлине Меджида Нели: Иран попросил Германию разъяснить роль американской базы Рамштайн в войне.

● «Иранский режим, вероятно, рухнет сам по себе» — министр финансов США Скотт Бессент об Иране.

● Репортер: Якщо війна майже закінчилася, чому Пентагон збирається просити Конгрес про додаткові 200 млрд доларів?

Трамп: Ми просимо з багатьох причин, навіть крім того, про що ми говоримо щодо Ірану. Це дуже нестабільний світ.

● США готовятся снять санкции с иранской нефти. «Мы сняли санкции с российской нефти, а в ближайшие дни мы можем снять санкции и с иранской нефти на танкерах», — министр финансов США.

● Журналист из Японии: Почему вы не предупредили союзников об атаке на Иран?

Трамп: Я хотел устроить им сюрприз. Кто лучше Японии разбирается в сюрпризах? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?

● США и Беларусь будут работать над организацией визита Лукашенко в Вашингтон, заявил спецпосланник президента США Джон Коул.

● США снимают санкции с «Белинвестбанка», Банка развития Беларуси и Министерства финансов, заявил спецпосланник Трампа Джон Коул. Также из санкционных списков исключены Белорусская калийная компания и «Беларуськалий». Белорусский калий занимает 20% мирового рынка, санкции приводили к росту цен на удобрения. Через перекрытый Ормузский пролив проходит 25% мирового экспорта удобрений.

● Лукашенко «на основании принципа гуманизма» помиловал 250 осуждённых, сообщает БелТА.

● Органы безопасности ОАЭ заявили о ликвидации «террористической сети», финансируемой и контролируемой Ираном и Хизбаллой, — The Wall Street Journal. В заявлении Управления госбезопасности Эмиратов утверждается, что эта сеть действовала внутри страны под фиктивным коммерческим прикрытием и стремилась проникнуть в национальную экономику и осуществить внешние схемы, угрожающие финансовой стабильности страны.

● США ускоряют отправку военнослужащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана. «США ускоряют размещение тысяч дополнительных матросов и морских пехотинцев на Ближнем Востоке. В ближайшие дни не менее 2,2 тыс. морпехов отправятся из Сан-Диего на Ближний Восток», — отмечают источники NBC.

● Трамп попросил Израиль воздержаться от дальнейших атак по газовым объектам Ирана, и мы это делаем, заявил Нетаньяху.

● Российские власти начали блокировать Telegram на оккупированных территориях Украины, несмотря на обещания не вводить ограничения в прифронтовых зонах, пишет «Радио Свобода».

● Нетаньяху заявил, что Иран больше не обладает возможностями по обогащению урана или производству баллистических ракет.

● ФИФА не будет отстранять Израиль от участия в международных соревнованиях.

● Раскритиковавшего Путина Z-блогера поместили в психбольницу

● Финляндию в девятый раз подряд признали самой счастливой страной мира. Второе и третье место заняли Исландия и Дания. Самой несчастливой страной, как и год назад, признан Афганистан (147-е место).

● Россия заняла 79-е место в рейтинге счастья ООН — между Боливией и Венесуэлой.

● Медведев заявил, что Зеленский никогда не будет для РФ «легальной стороной переговоров».

● Иран нанес удар по электростанции нефтехимическому объекту в Хайфе — агентство WAA. В результате удара над станцией поднялись столбы огня и дыма, а в районах залива Хайфы произошло отключение электроэнергии.

● Иранские атаки уничтожили 17% мощностей Катара по производству сжиженного природного газа, заявил Reuters генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, и на их восстановление потребуется от 3 до 5 лет.

● Разведка США: Путин уверен, что побеждает в Украине, и может пойти на столкновение с НАТО.

● Глава Пентагона Пит Хегсет связал истощение запасов США с поставками Украине. "Мы все еще имеем дело с последствиями того, что создал Джо Байден. Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и видим любую проблему, с которой сталкиваемся, все сводится к одному: "Ну, это отправили в Украину". Оружие отправляли не нашим собственным военным, а Киеву", - заявил он.

● Иран впервые повредил F-35 США: истребитель совершил экстренную посадку. По данным источников, самолет выполнял боевую задачу над территорией Ирана. В Центральном командовании США подтвердили инцидент.

● Посольство США в Саудовской Аравии призвало американцев покинуть страну: коммерческие рейсы из королевства часто переносят и отменяют из-за воздушных тревог.

● Генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби: Иранскими ударами выведены из строя две из 14 катарских технологических линий по производству сжиженного газа (LNG), а также один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо (GTL). Фактически Катар потерял 12,8 млн тонн производственных мощностей в год на срок от трех до пяти лет. QatarEnergy может быть вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай. Экспорт катарского конденсата сократится примерно на 24%, сжиженного нефтяного газа (LPG) - на 13%, производство гелия упадёт на 14%, нафты и серы - на 6%. Стоимость строительства повреждённых объектов составила около 26 млрд долларов.

● СМИ сообщают, что в обмен на военную помощь Украина получит от Катара 12 Mirage 2000-5s.

● Комитет по международной торговле Европарламента одобрил продвижение торговой сделки блока с США, назначив голосование по этому вопросу на пленарной сессии парламента на следующую неделю, несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно тарифного режима для экспорта из ЕС. В четверг члены комитета проголосовали за передачу торгового соглашения на голосование в полном составе парламента. Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила журналистам в Брюсселе в четверг, что голосование состоится на следующей неделе. Если соглашение будет одобрено парламентом, далее последуют переговоры с государствами-членами ЕС.

● Министр иностранных дел Омана Бадр Бин Хамад аль Бусаиди заявил, что Соединённые Штаты потеряли контроль над своей собственной внешней политикой, поскольку война с Ираном — это не война США. Также он заявил, что нет вероятного сценария, при котором Израиль и США смогут получить от войны то, чего они хотят.

● The Wall Street Journal сообщает, что арабские правительства были возмущены ударом Израиля по газовой инфраструктуре Ирана и неспособностью США предотвратить удар, заявив, что они подталкивали США избегать нанесения ударов по иранским энергетическим объектам и теперь чувствуют себя очень уязвимыми перед ответными действиями со стороны Ирана. Арабские союзники США разочарованы отсутствием влияния на администрацию Трампа, несмотря на значительные инвестиции.

● В Кувейте иранские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы. Первая группа беспилотников ударила по нефтеперерабатывающему заводу в порту Мина-аль-Ахмади, одному из крупнейших на Ближнем Востоке, с производственной мощностью около 730 000 баррелей в сутки.

● Вторая группа беспилотников ударила по НПЗ в порту Мина-Абдулла, который производит около 454 000 баррелей в сутки.

● Саудовская Аравия приостановила отгрузку нефти из порта Янбу на Красной море после ночных ударов иранских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу SAMREF, который расположен на территории порта. Ранее Саудовская Аравия активно перенаправляла миллионы баррелей нефти именно в Янбу на Красном море, чтобы обойти заблокированный Ормузский пролив.

● В ОАЭ были поражены газовый комплекс «Хабшан», одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий, расположенное в эмирате Абу-Даби, и нефтегазовое месторождения «Мурбан Баб». Объекты приостановили работу из-за повреждений.

● Польща увійшла до ТОП-20 найбільших економік світу.ㅤ Економіка Польщі випередила Швейцарію і стала 20-ю за величиною у світі з річним обсягом виробництва понад 1 трильйон доларів.

● Италия снизила налоги на топливо примерно на 20%, стремясь смягчить экономические последствия резкого роста цен на нефть для домохозяйств.

● Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов: Теперь мы летаем дальше на восток и проникаем глубже в иранское воздушное пространство, чтобы выслеживать и уничтожать системы одноразовых атак. Истребитель A-10 Warthog теперь участвует в боевых действиях на южном фланге, нацеливаясь на быстроходные ударные суда в Ормузском проливе. Кроме того, вертолеты AH-64 Apache присоединились к боевым действиям на южном фланге, продолжая операции вместе с союзниками, включая миссии по противодействию беспилотникам для одноразовых атак.

● По сообщению CBS News со ссылкой на британского чиновника, знакомого с ситуацией, Великобритания направила небольшую группу военных планировщиков для работы со своими американскими коллегами над возобновлением работы большей части закрытого Ормузского пролива. Эта группа является дополнением к уже размещенным планировщикам, приписанным к Центральному командованию США. По словам одного из чиновников, как Япония, так и Великобритания могут быть заинтересованы в отправке дополнительных ресурсов, включая, помимо прочего, оборудование для обнаружения мин, после окончания конфликта. Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи сегодня встретится с президентом США Дональдом Трампом, и этот вопрос, вероятно, будет поднят.

● Трамп оказывает давление на своих помощников и союзников, требуя найти способы вновь открыть Ормузский пролив на фоне роста цен на бензин. Его лучшим вариантом может стать Корпус морской пехоты США, пишет WSJ. Пентагон перебросил на Ближний Восток 31-й экспедиционный отряд морской пехоты — силы быстрого реагирования численностью около 2200 морпехов. По словам источников издания, США могут использовать это подразделение для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана — в качестве рычага давления или базы для противодействия иранским атакам на коммерческое судоходство. Подразделение, находящееся на борту десантного корабля USS Tripoli, должно прибыть в регион из Японии чуть более чем через неделю.

● Электромобили сократили потребление нефти на 2,3 млн баррелей в сутки в 2025 году.

● Орбана в Европарламенте назвали «полезным идиотом» и марионеткой путина. Это вызвало аплодисменты в зале.

● Китай начал негласно страховать иранские танкеры — это прямой вызов американским санкциям.

● Новый командующий иранским "Басидж", назначенный на эту должность вчера, был ликвидирован сегодня.

● По данным DR, в январе Дания, как сообщается, готовилась к полномасштабной войне с США из-за Гренландии при военной поддержке со стороны Франции, Германии и стран Северной Европы.

● Падение драг.металлов усилилось.

Золото: -5,6%

Серебро: -10,7%

Вероятно центробанки некоторых стран в условиях кризиса начали продавать золото.

Потери России от снижения цены золота могу превысить прибыль от роста цены нефти.

● США одобряют несколько продаж оружия странам Персидского залива.

ОАЭ:

- Боеприпасы и модернизация F-16 — 644 миллиона долларов США.

- Радиолокационная система дальнего обнаружения + интеграция с THAAD — 4,5 миллиарда долларов США.

- Современные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности — 1,22 миллиарда долларов США.

- Система противодействия беспилотникам (система уничтожения малых БПЛА, летящих на низкой скорости и на малой высоте) — 2,1 миллиарда долларов США.

Кувейт:

Радиолокационные системы ПВО низкого уровня и системы ПРО — 8 миллиардов долларов США.

● США ускорят производство бомбардировщиков B-21 Raider - поставят вторую сборочную линию.

● Бельгійська John Cockerill поставила Україні модернізований танк Leopard 1 зі встановленою новою баштою Cockerill 3105. Модернізований танк показав генеральний менеджер систем озброєння компанії та розповів деякі характеристики.

● ВМС США заключили контракт с компанией General Dynamics Electric Boat на сумму 15,4 млрд долларов на строительство подводных лодок класса «Колумбия», что позволит укрепить ядерный потенциал сдерживания и военно-промышленную базу до 2035 года.

● Польща завершує розробку національного дрона-камікадзе, який є аналогом іранського Shahed.

● Председатель правления крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что запасы средств противовоздушной обороны в США, Европе и странах Ближнего Востока «практически исчерпаны». В интервью CNBC он подчеркнул, что спрос на ракеты и системы ПВО сейчас «огромный» и поступает из всех регионов. «Думаю, на данный момент склады и у европейцев, и у американцев, и у стран Ближнего Востока пусты или почти пусты… Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, полагаю, у нас почти не останется ракет», — сказал он. Это, по словам Пеппергера, связано с тем, что современные дроны являются сравнительно дешевым средством поражения, тогда как противодействие им требует значительно более дорогих систем. Глава концерна подчеркнул, что эффективная защита сегодня возможна только при сочетании различных средств — ракет, артиллерийских систем и перехватчиков. Именно на такую комбинированную модель будет ориентироваться Rheinmetall, наращивая инвестиции в производство, отметил он. Пеппергер также сообщил, что компания уже ведет переговоры на Ближнем Востоке и рассчитывает получить новые заказы в ближайшие недели.

● Россияне начали массово пользоваться электронной почтой на фоне проблем с Telegram и перебоев со связью.

● Студентов в России начали шантажировать оценками и отправлять на пересдачу, если у них не установлен госмессенджер Max.

● Россияне массово ищут способы выехать из страны. По данным поисковых трендов, в конце 2025 — начале 2026 года в РФ снова фиксируется рост запросов, связанных с темой переезда. Люди чаще интересуются, как уехать из страны и какие есть варианты эмиграции. После пика в 2023 году (начало мобилизации) интерес снижался, но затем начал постепенно восстанавливаться и к 2026 году снова вышел на заметный уровень.

● Владелец крупнейшего в России металлургического комбината попросил о снятии санкций Канады.

● «Газпром» заявил о новых атаках дронов ВСУ на компрессорные станции.

● В больницах по всей России стали отменять надбавки и урезать зарплаты из-за проблем с деньгами.

● Почти 9 миллионов россиян стали невыездными из-за долгов.

● Россия пятый год не может избавиться от накопленных в Индии рупий.

● Белгородский губернатор заявил, что жители региона гибнут из-за отключенного интернета.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»