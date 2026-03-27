Новини одним рядком

● Военное руководство США дало оценку украинской армии: Генерал Уитни: «Их уровень инноваций просто запредельный». Генерал Лайонс: «Армия Украины внедряет изменения быстрее, чем армия США».

● Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запросил переговоры с Зеленским касательно закупки украинских дронов - перехватчиков. Встреча ожидается в начале следующей недели. - Ynet.

● Назарія Гусакова суд відправив під нічний домашній арешт із 22:00 до 06:00.

● На території Румунії вночі впав російський безпілотник. Дрон, який атакував південь Одещини, потрапив під дію українського РЕБ і залетів на 4 км вглиб Румунії. Дрон розбився за межами населенних пунктів, нікого не травмував і не пошкодив майна місцевих.

● Командующий ВМС Ирана: Американская ударная группа USS Lincoln находится под постоянным наблюдением Ирана и будет атакована, как только она окажется в пределах досягаемости ракетных систем.

● Израиль объявил о ликвидации командующего флота КСИР, отвечавшего за блокаду Ормузского пролива.

● Иран заявил, что Трамп врет - ракетные и ядерные программы Ирана не уничтожены.

● Глава Моссад: на смену режима в Иране может уйти год - The Jerusalem Post.

● США уже запланировали наземную операцию в Иране, она может начаться в ближайшее время, сообщил журналист WSJ Алекс Уорд со ссылкой на трех республиканцев в Конгрессе, включая председателем комитетов по вооруженным силам Палаты представителей и Сената.

● WSJ: Трамп заявил помощникам, что хочет закончить войну с Ираном в ближайшие недели.

● В Белом доме заявили, что Трамп «устроит ад», если Иран не заключит сделку, пишет CBS News.

❗ ️«Іран запропонував мені стати верховним лідером. Я відповів: Ні, дякую, я не хочу», — Трамп.ㅤ

● Уганда вступит в конфликт на стороне Израиля, если будут угрозы его уничтожения.

● Турецький нафтовий танкер атаковано дронами поблизу протоки Босфор біля Стамбула, — турецьке медіа NTV. Пошкоджено палубу та машинне відділення судна, до якого почала надходити вода. Постраждалих немає. Танкер «Altura» перевозив 140 000 тонн нафти з росії з Новоросійська. Компанія Altura знаходиться під санкціями Великобританії та ЄС, але не США.

● WSJ: США ради переговоров исключили из списка целей для ликвидации главу МИДа и спикера парламента Ирана.

● Британия усиливает надзор за теневым флотом. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал флоту разрешение останавливать и досматривать российские нефтяные танкеры в британских водах. После задержания судна против его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского санкционного законодательства.

● Более 70% поляков выступают за сохранение членства в Европейском союзе, несмотря на давление со стороны крайне правых и российскую пропаганду.

● россия поставляет в Иран беспилотники, а также спутниковые снимки, данные для целеуказания и разведывательную поддержку, — заявили западные представители служб безопасности изданию Financial Times. Поставки начались вскоре после начала войны. Западная разведка сообщает, что россия близка к завершению поэтапных поставок беспилотников, медикаментов и продовольствия в Иран после секретных переговоров, состоявшихся после ударов США и Израиля по Тегерану. Это будет первая известная смертоносная поддержка москвы Ирану с начала войны.

● Нетаниягу хотел на прошлой неделе обратиться к иранцам с призывом выйти на улицы, однако Трамп сказал ему, что это слишком рискованно, сообщает Axios. «С какой стати нам призывать людей выходить на улицы, если их просто расстреляют?», — сказал Трамп Нетаниягу во время телефонного разговора. США и Израиль сходятся в большинстве военных целей войны, однако их позиции расходятся по вопросу смены режима в Иране и по тому, какой уровень хаоса и кровопролития допустим ради достижения этой цели, говорится в публикации.

● Американские военные в ходе операции против Ирана используют систему ИИ от компании Palantir. Военные назначают цель, система анализирует сопутствующие параметры и выдаёт наиболее подходящие способы её уничтожения. Таким образом формируются "карточки заказов", за выполнением которых также следит программный комплекс.

● Понад 500 заправних станцій в Австралії залишилися без пального через посилення паливної кризи в країні. З них на 187 повністю закінчилося дизельне паливо, тоді як на 32 автозаправних станціях закінчилися всі види палива.

● Новая технология позволит создавать микрочипы в 10 раз меньше современных. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн инвестиций на разработку передовой технологии производства микрочипов, в которой вместо света используется пучок атомов гелия. Такой подход позволяет достичь разрешения около 0,1 нанометра (примерно ширина атома водорода) против 13,5 нанометров у современных систем глубокой ультрафиолетовой литографии.

● Нідерландські колісні БМП Schakal планують оснастити системами, які дозволять виявляти та знищувати безпілотники за допомогою штатного бойового модуля.

● США перехопили повідомлення уряду України, в яких обговорювалася змова щодо спрямування грошей на переобрання Байдена, — Трамп запостив новину.

● Вчера в Гавиан-Пейшоту, штат Сан-Паулу в присутствии президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы состоялась церемония презентации первого истребителя F-39E Gripen бразильской сборки. Контракт стоимостью 39,3 млрд. шведских крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов 28 одноместных и восьми двухместных был подписан командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 г.

● Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе.

● Благодаря «беспрецедентной открытости и прозрачности» российской избирательной системы уровень доверия избирателей к выборам существенно повысился, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

● Владимир Машков предложил разрешить использовать произведения без согласия наследников, если те отказывают российским театрам, а путин эту идею поддержал. путин поддержал эту инициативу, заявив, что «так называемые наследники» могут злоупотреблять своими правами, и добавил, что этот вопрос нужно решать «цивилизованным способом» и «так называемое нарушение авторских прав не может являться воровством по определению».

● россиянам полностью запретят электронные сигареты и вейпы.

● Отключение мобильного интернета — «новая нормальность» в россии, — заявил депутат госдуры Боярский. Он посоветовал россиянам пользоваться проводной связью и иметь при себе наличные.

● 18-летний Адам Кадыров стал самым молодым майором в россии.

● Налоги могут вырасти в россии — глава Минфина Силуанов не исключил такую возможность.

● Десятиклассник из Челябинска выстрелил в учительницу и одноклассницу из арбалета, после чего распылил газовый баллончик и выпрыгнул в окно.

● Бензин в россии взлетит в цене из-за войны на Ближнем Востоке. Цены уже ползут вверх, экспорт снова выгоднее, поэтому топливо могут начать активнее вывозить, а внутри страны начнётся рост цен. Власти пытаются срочно это притормозить.

● В россии запретили показ фильма «Господин Никто против путина». Так решил суд Челябинска. По мнению прокуратуры, фильм выражает «негативное отношение к власти и президенту» после начала СВО. Картина недавно получила «Оскар»

● путін заробляє по $760 млн. на день, оскільки попит на російську нафту підвищує війна в Ірані, — The Telegraph

● Військовий злочинець Шойгу засудив удари по електро- та водопостачанню Ірану

