Новини одним рядком

❗️ Третя Світова вже давно розпочалася Україні, — Буданов

● В результаті атаки зупинено потужності Кірішського НПЗ, — Генштаб. Ударом 26 березня пошкоджено установки первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, об’єкти з виробництва бітумів, установки гідроочистки та газофракціонування.

● Результати повторної нічної атаки на порт в Ленінградський області. Не встигли росіяни погасити попередню пожежу в Усть Луга, як в іншому секторі порту спалахнула нова. Порт в Усть Лугє атакували "шахєдоподібні" українські дрони, - росЗМІ. На каналах русні істерика, що українці створили свій "шахед"

● В Криму завдано удару по радіолокаційному комплексу "Валдай". Його призначення — виявляти та протидіяти малорозмірним безпілотникам. Саме тим цілям, які його й знищили, - АРМІЯ-Inform. У Євпаторії уразили наземну станцію управління БПЛА "Форпост". Також уражено склад боєприпасів у районі Мангуша

● ССО знайшли в Севастополі базу операторів російських морських безекіпажних катерів. Кілька дронів «Middle Strike» ССО успішно досягли цілі.

● Україна та Саудівська Аравія уклали угоду про оборонне співробітництво, — Зеленський

● У Сенаті США готують законопроєкт про санкції проти влади Угорщини через блокування допомоги Україні, — Financial Times.

● Сьогодні на зустрічі G7 я ще раз наголосив на тому, що президент Трамп прагне якомога швидше досягти припинення вогню та врегулювання конфлікту між росією та Україною шляхом переговорів, — держсекретар США Марко Рубіо.

● Окупанти засипають прифронтові населені пункти листівками із закликом до місцевих жителів не евакуюватися. Ворог добре знає, що українські військові не битимуть по будинках із цивільними, і прагне використати людей як живий щит у разі інфільтрації.

● Інформація про надсилання повісток через «Дію» не відповідає дійсності. Міністерство цифрової трансформації України спростувало (https://t.me/diia_gov/5844) цю інформацію та повідомило, що робота над запровадженням такого функціоналу в додатку не ведеться і не планується в майбутньому.

● В Україні вже зареєстровано понад 212 тисяч проваджень проти російських військових. Водночас станом на лютий 2026 до суду дійшло 465 справ, а вироків — лише 156 рішень.

● Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що рішення щодо майбутнього головного тренера збірної України Сергія Реброва ухвалять після товариського матчу з Албанією 31 березня

● 26 марта президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 13 марта 2026 года о неприменении уголовной ответственности в отношении граждан Республики Польша, которые принимали участие на стороне Украины в вооруженном конфликте, вызванном агрессией рф против Украины. Согласно закону, наказанию не подлежат граждане Польши, присоединившиеся к рядам ВСУ с апреля 2014 года. Эти военнослужащие обязаны в письменной форме уведомить министра национальной обороны Польши о дате и месте начала военной службы в ВСУ, а также о дате и месте прекращения ее выполнения.

● УП знайшла нардепа Юрія Корявченкова в Іспанії. За даними видання, він виїхав туди 14 березня після допиту НАБУ. Відомо, що в Іспанії з 2022 року мешкає родина нардепа. Сам Корявченков заявив, що перебуває в Іспанії законно — у відпустці за власний рахунок.

● Уряд Британії терміново виділить £100 млн на посилення української ППО.

● Ціни на дизель б'ють рекорди – вже по 91 грн/л: АЗС різко підняли вартість на пальне

● США виділяють $25 млн на повернення депортованих росією українських дітей

● Європа не скорочує підтримку України попри напруження на Близькому Сході – глава МЗС Франції. Європейські країни продовжують військову підтримку України, навіть попри мобілізацію ресурсів США та союзників через війну на Близькому Сході.

● Уряд Норвегії запровадив зміни до правил прийому переміщених осіб з України, згідно з якими новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту.

● Експертна група ЄС все ще перебуває в Києві в очікуванні дозволу з боку України здійснити візит до місця пошкодження нафтопроводу "Дружба" для його оцінки, повідомив "ЄвроПравді" обізнаний європейський посадовець

● Український дрон-перехоплювач STRILA-2 отримає ракетний прискорювач, аналогічний тому, який використовують на німецькому Jäger, - Бережний, керуючий директор Quantum Systems Ukraine

● Трамп заявил о наличии у ЦРУ данных о гомосексуальности нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

● У Ормузькій протоці горить тайський контейнеровоз, який намагався пройти без дозволу. У Корпусі вартових Ісламської революції заявили, що будь-які спроби проходу через протоку будуть припинені "жорсткою відповіддю".

● У Празі невідомі закидали будівлю «російського дому» коктейлями Молотова, повідомила поліція. Інцидент стався ввечері 26 березня, при цьому частина пляшок не спрацювала.

● Жертви сексуального злочинця Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації президента США та компанії Google. Позивачі звинувачують уряд у тому, що під час публікації файлів у справі Епштейна Мін'юст США розкрив їхні особисті дані. У мережу потрапила інформація про майже 100 людей. Після цього їм почали дзвонити, писати та погрожувати.

● росія може почати війну проти НАТО за три роки, вважає командувач військ Німеччини генерал Карстен Броєр. Йому доручили швидко розширити збройну могутність Німеччини, перетворюючи її армію на найпотужнішу бойову силу континенту.

● Історична справа: суд визнав, що Meta та YouTube відповідають за шкоду психіці від соцмереж. Дівчині, яка подала на них у суд, виплатять компенсацію в 3 мільйони доларів.

● США вперше в Ірані використали морські безпілотники. Але поки що лише для патрулювання, що, в принципі, відображено в їхній назві GARC, Global Autonomous Reconnaissance Craft.

● Израиль уведомил иностранные авиакомпании, что воздушное пространство будет закрыто до 16 апреля

● Европарламент после нескольких месяцев задержек ратифицировал торговое соглашение с США

● Через влучання українського дрона в димар електростанції в Естонії були перебої зі світлом. Але країна покладає провину на рф.

● Команда Дональда Трампа подарувала російським депутатам шкарпетки із його зображенням.

● росія та Індія планують відновити постачання скрапленого газу — вперше від початку повномасштабної війни, повідомляє Reuters.

● Трампу стає "трохи нудно" через війну в Ірані: у Білому домі зростає напруга. Як розповів виданню MS NOW старший співробітник Білого дому на умовах анонімності, заяви Трампа про "вже виграну війну" з Іраном - це "здебільшого гіпербола".

● OSINT-специалисты фиксируют постоянную активность авиации Сил специальных операций США на британской авиабазе Mildenhall. Как сообщается, с начала марта туда прибыло не менее 41 транспортного самолета MC-130J Commando II, не считая постоянно базирующихся машин.

● Бундесвер ускоряет поиск готовых решений по борьбе с дронами, в результате чего 12 мая 2026 года пройдет отбор уже существующих на рынке систем, ориентированных на перехват малых и средних БпЛА. Как сообщается, пока что ключевое требование, это не разработка "на будущее", а фактически готовые продукты с высоким уровнем технологической зрелости, то есть прошедшие испытания и как минимум готовые к серийному производству.

● Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню выступил перед нижней палатой французского парламента и объявил о дополнительных 8,5 млрд евро на закупку боеприпасов в 2026-2030 годах, которые лягут поверх уже заложенных 16 млрд по действующему военному бюджету.

● Министерство юстиции рф подало иск в Верховный суд с требованием признать «Мемориал» «экстремистской» организацией и запретить ее деятельность на территории россии.

● Куба просить допомоги у Ватикану, найменшої країни світу, через нафтове ембарго США

● Новая волна мобилизации в настоящий момент не требуется — заявил дмитрий медведев. В прошлый раз, когда объявляли мобилизацию, говорили тоже самое. Но можно не сомневаться в том, что ее объявят.

❗️ Естонія була територією росії, — заявив дмитро медведєв.

● Уйдет в запой: ВСУ атаковали дронами авиазавод в Смоленске во время визита медведева

● Пєсков заявив, що США роблять помилку, пов’язуючи економічну співпрацю з рф із мирною угодою щодо України

● Сербия начала систематически высылать россиян, живущих в стране без официального статуса по принципу «визарана»

● В россии власти запретили все митинги против блокировки Telegram.

● США намерены присвоить «Северные потоки», заявил в интервью France Télévisions глава МИД рф лавров.

● Трудовых мигрантов из Афганистана начнут массово завозить в россию. Консультации об их трудоустройстве в рф уже проходят на уровне экспертов, заявил спецпредставитель президента Замир Кабулов.

● «Почта россии» начала навязывать россиянам кредитки при получении посылок. Клиентам подсовывают бланки анкет на мультиподпись якобы для удобства получения писем, с уже проставленным согласием. Однако на самом деле это договор о выдаче кредитки и передаче данных банку. В случае отказа посылки не выдают, жалуются люди.

● Як пити багато горілки з Лукашенком і не п'яніти? Спецпосланець президента США у Білорусі Джон Коул поділився пікантними деталями цих подій в Інституті Маккейна у Вашингтоні.

● Юніорські збірні рф і білорусі повертають до міжнародних змагань. Міжнародна федерація гандболу (IHF) ухвалила рішення допустити молодіжні збірні росії та білорусі до міжнародних турнірів. Йдеться про всі юніорські категорії, включно з U21.

● Суд национализировал крупнейшую российскую онлайн-платформу по продаже подержанных автомобилей.

● «Селитры просто нет». россию охватил дефицит удобрений

Джерело: facebook.com/annopolsky

