Новини одним рядком

❗ В роддоме в Одессе, в который попал «Шахед», в этот момент находились 32 беременных женщины, 22 ребенка, а также 27 работников. Медперсонал успел всех эвакуировать. В частности, двойню новорожденных, которые были на ИВЛ.

● Сили Оборони уразили завод «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області рф ракетами «Фламінго», підтвердив Генштаб.

● Україна веде перемовини з країнами Близького Сходу щодо поставок дизелю.

● МЗС спростувало інформацію іранських ЗМІ про знищення складу з українськими протидронними системами в Дубаї. «Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції, і цим нічим не відрізняється від росіян», — заявив речник МЗС Георгій Тихий.

● Орбана освистали на власному передвиборчому мітингу у Дьєрі. Прем'єр Угорщини зірвався, почав обзивати протестувальників та звинувачувати у просуванні інтересів України. «Ви хочете українофільський уряд та віддати гроші угорців Україні!»

● Тепер принц Саудівської Аравії мусить цілувати мені дупу, — Трамп. «Він не думав, що війна з Іраном станеться. Він не думав, що йому доведеться цілувати мою дупу. Він дійсно не думав. … Тепер він повинен бути милим зі мною».

● Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива либо в честь Америки, либо в свою честь, сообщает The New York Post.

● Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива либо в честь Америки, либо в свою честь, сообщает The New York Post. Президент США намерен заняться переименованием пролива в «Американский пролив» или «Пролив Трампа» после взятия его под контроль.

● Йеменские хуситы впервые с начала войны выпустили баллистическую ракету в сторону Израиля.

● Йеменские хуситы подтверждают свое присоединение к войне с Ираном. В своем заявлении военное руководство хуситов сообщило о совершении нападений на Израиль и заявило: «Наши операции будут продолжаться... до тех пор, пока агрессия не прекратится на всех фронтах сопротивления»

● Госсекретарь Марко Рубио: люди, управляющие Ираном, — религиозные фанатики. Посмотрите, что они делают: атакуют посольства и отели. Представьте, что эти люди сделали бы, если бы у них было ядерное оружие. Президент делает это не только как услугу для Соединённых Штатов, но и для всего мира

● Таиланд достиг соглашения с Ираном, разрешающего тайским танкерам проходить через Ормузский пролив. «Достигнуто соглашение, позволяющее тайским нефтяным танкерам безопасно проходить через Ормузский пролив», — заявил премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул на пресс-конференции, согласно сообщению. - AFP

● CNN: За весь час свого другого президентського терміну Дональд Трамп ще ніколи не був настільки непопулярним.

● Активістки групи Pussy Riot зайняли штаб-квартиру американської технологічної компанії Ubiquiti, звинувативши її у підтримці воєнних злочинів рф.

● На встрече G7 глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас задала госсекретарю США Марко Рубио вопрос о том, почему США не предпринимают более жестких мер против россии. Каллас отметила, что прошел год без усиления давления, и спросила, когда же закончится «терпение» США. Рубио, явно расстроенный, парировал, что США делают все возможное, чтобы положить конец войне, и предложил критикам самим попробовать свои силы. - Axios

● Порт Салала в Омане снова подвергся атаке двух беспилотников. Один иностранный рабочий получил ранение, а кран был поврежден.

● Несколько иранских беспилотников атаковали международный аэропорт Кувейта, повредив радиолокационную систему аэропорта.

● WSJ со ссылкой на американских и саудовских чиновников: Иран атаковал вчера, 27 марта авиабазу "Принц Султан" в Саудовской Аравии. По базе попала как минимум одна ракета и несколько дронов. В результате были повреждены несколько американских самолетов-заправщиков и ранены 12 военнослужащих США. Военные находились внутри здания на базе, по которому пришелся удар. Двое из них получили серьезные ранения и 10 - контузии.

● По всему Тегерану подвергаются атакам станции радиопомех режима. Многие сообщают, что теперь они могут смотреть международные новостные каналы (такие как «Iran International»).

● Норвегия лишила прибывающих в страну украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет безусловного права на убежище. Мера коснëтся новых заявителей и не затронет тех, кто уже имеет временную коллективную защиту в Норвегии. Ужесточение также не коснётся мужчин, имеющих освобождение от военной службы, отцов-одиночек, а также лиц, эвакуированных в рамках программы медицинской эвакуации. Формально мера направлена на то, чтобы сделать институт убежища в стране более справедливым.

● Евросоюз может прекратить признавать часть загранпаспортов россиян.

● Министерство энергетики Израиля по рекомендации служб безопасности отклонило запрос Египта и Иордании на возобновление экспорта газа, остановленного с началом войны. Работа газодобывающих платформ на месторождениях "Левиатан" и "Кариш" остановлена, работа месторождения "Тамар" ограничена в связи с опасением попадания ракеты или дрона во время прокачки газа под высоким давлением (такой сценарий может привести к выводу месторождения из строя на многие годы).

● «Я не называю конфликт в Иране войной по юридическим причинам», заявил Трамп. «Чтобы начать войну нужно одобрение Конгресса или что-то в этом роде. Поэтому сейчас я называю это КВО», добавил он.

● Уряд Індії погодив масштабний пакет закупівель військової техніки та озброєння загальною вартістю близько 25 мільярдів доларів (2,38 трильйона рупій). Країна прискорює модернізацію збройних сил для поповнення ресурсів після конфлікту з Пакистаном.

● Також далекобійні БПЛА вночі атакували Ярославський НПЗ.

● россиянам не рекомендуется есть более 20 грамм чёрной икры в день. Специалисты советуют ограничиваться порцией в 15–20 граммов, что соответствует 3–4 чайным ложкам. По их словам, это позволяет получить пользу без избытка соли и риска аллергических реакций.

● Смог от пораженных российских балтийских портов растянулся на 1000 километров. Это дальше, чем до границ Украины по прямой.

● То, что какой-то беспилотник долетает куда-то глубоко, это даже хорошо, мы получаем опыт отражения массированных налётов, - глава комитета госдуры по обороне Андрей Картаполов.

● россия столкнулась с сильнейшим в истории кризисом экспорта нефти из-за ударов ВСУ по балтийским портам.

● Содержание автомобилей в россии резко взлетело в цене, пишет Baza. Основные запчасти подорожали на 20–40%, а стоимость технического обслуживания бюджетных машин теперь составляет 8–16 тыс. рублей, премиум-авто — 20–40 тыс. При этом владелец премиум-сегмента может тратить на содержание автомобиля больше, чем на его покупку. Основные причины — параллельный импорт, рост налогов и ужесточение таможенных проверок.

● ФНС начала начислять НДФЛ на банковский кэшбек, — Коммерсантъ. В одном из случаев россиянину учли ₽480 000 бонусов по премиальной карте как доход и доначислили налог по ставке 15%.

● «Роснефть» создала Telegram-канал вместо чата и уже год выкладывает туда личные данные сотрудников и их авиабилеты. Из ресурса, на который обратил внимание политтехнолог Василий Дамов, можно узнать имена, даты рождения, паспортные данные и подробности перемещений сотрудников «Роснефти».

● Грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat был угнан по пути в Польшу. Злоумышленники умыкнули 413 793 шоколадок и сам транспорт. Батончики активно завозятся из Польши в россию и кража такого масштаба может создать большой дефицит.

Джерело: facebook.com/annopolsky

