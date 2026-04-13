Новини одним рядком

● Станом на 07:00 12 квітня українські військові зафіксували 2299 випадків порушення режиму припинення вогню. У москві стверджують, що зафіксували 1971 порушення з боку ЗСУ.

● В Україні запрацювали приватні системи ППО на базі дистанційно керованих кулеметів Browning М2, — Флеш. Подібні турелі працюють на ● відстані до 2 км і захищають об'єкти критичної інфраструктури. Будь-який бізнес може замовити послуги приватної ППО.

● Хм... Актуалочка. Незабаром розпочнеться реконструкція Буковелю. Роботи заплановані на найближчі три роки. Стартом стане центральна площа – там оновлення розпочнуть вже цієї весни.

---------

● Война на Ближнем Востоке возобновляется, США и Иран не достигли соглашения.

● Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час понад 21 години переговорів жодної угоди досягнуто не було, зазначивши: «ми просто не змогли дійти до ситуації, в якій іранці були готові прийняти наші умови». Він також підкреслив, що іранська сторона не була готова поступитися щодо ключових вимог США, зокрема стосовно їхньої ядерної програми.

● По данным CBS, вся американская переговорная команда, от ключевых лиц, принимающих решения, до технической группы, покинула Исламабад, Пакистан, несмотря на сообщения пакистанских СМИ о том, что пакистанские посредники все еще работают над достижением точек соприкосновения между Ираном и Соединенными Штатами.

● Джей Ді Венс встановив історичний антирекорд популярності серед віцепрезидентів США. Згідно зі зведеними даними опитувань Інституту Рупера, його рейтинг схвалення впав до позначки «-18», що є найгіршим показником за весь час ведення такої статистики. Аналітики підкреслюють, що з минулого року популярність Венса впала на 21%.

● Трамп: Главный козырь президента, если Иран не уступит: военно-морская блокада.

● Саудівська Аравія повністю відновлює нафтопровід Схід-Захід, обходячи Ормузьку протоку, і перекачує 7 000 000 барелів на день. За даними Міністерства енергетики Саудівської Аравії.

● 11 апреля 2026 года через Ормузский пролив было отправлено 2 миллиона баррелей иракской сырой нефти и 4 миллиона баррелей саудовской сырой нефти. Один из трех супертанкеров VLCC находится в греческом владении, а два других - в китайском. - ТанкерТрекер.

● Газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что решение о следующем шаге американского правительства останется за Дональдом Трампом. По сообщению, после провала переговоров с Ираном и обострения напряженности в регионе администрация собирается вокруг президента, который, как ожидается, определит дальнейший курс — дипломатический или эскалационный.

● Американские войска начали операцию по разминированию в Ормузском проливе. Силы Центрального командования США (CENTCOM) начали подготовку к разминированию Ормузского пролива, в то время как два эсминца ВМС США с управляемыми ракетами проводили соответствующие операции. Эсминцы USS Frank E. Peterson (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полной очистки пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей исламской революции Ирана. «Сегодня мы начали процесс создания нового прохода, и вскоре мы предоставим этот безопасный путь морской отрасли, чтобы способствовать свободному перемещению товаров», — заявил адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США. Ормузский пролив — это международный морской проход и важнейший торговый коридор, поддерживающий региональное и глобальное экономическое процветание. В ближайшие дни к операции по разминированию присоединятся дополнительные силы США, включая подводные беспилотники.

● Трамп: СМИ, распространяющие фейковые новости, просто СУМАСШЕДШИЕ или откровенно КОРРУМПИРОВАННЫЕ! Соединённые Штаты полностью уничтожили военные силы Ирана, включая весь их военно-морской флот и ВВС, а также всё остальное. Их руководство мёртвое! Ормузский пролив скоро откроется, и пустые корабли спешат в Соединённые Штаты, чтобы "пополнить запасы". Но, если верить фейковым новостям, мы проигрываем!

● Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес прибув до Пекіна для чотириденного офіційного візиту, присвяченого зміцненню комерційних зв’язків із Китаєм, з акцентом на підписання інвестиційної угоди та співпраці у сфері технологій.

● Китай попередив, що не дозволить Японії стати «Ізраїлем Азії», звинувативши Токіо в переоцінці своєї сили під захистом США та закликавши припинити провокувати регіон. Пекін стверджує, що стабільність Азії залежить від присутності Китаю.

❗️Громадянська війна у Сирії: в Ес-Сувейді почалися бої між друзьким ополченням та армією нового режиму4

● Шведська віцепрем’єр-міністр Ебба Буш: Якщо ми, європейці, не зможемо повністю підтримати суверенітет українського народу, і росія переможе, росія не зупиниться на Україні. І це причина, чому боротьба українців — це наша боротьба.

● В течение многих лет Канада направляла 70 центов каждого доллара, выделенного на оборону, непосредственно в США. Марк Карни заявил, что этому положен конец. Зал устроил ему овацию стоя. Аргументы Карни были прямолинейными: США "начинают монетизировать свою гегемонию, взимая плату за доступ к своим рынкам и сокращая свой относительный вклад в коллективную безопасность"

● Франція наказує державним установам поступово відмовлятися від Microsoft Windows, щоб зменшити залежність від американських технологій. Усі урядові комп'ютери заплановано перевести на Linux до осені 2026 року.

● Пакистан направляет в Саудовскую Аравию 13 000 военнослужащих и истребители на фоне провала переговоров между США и Ираном.

● Пограничная служба Индии изучает возможность применения рептилий для охраны речных участков на границе с Бангладеш. Планируется, в соответствии с директивой министерства внутренних дел, использовать для этой задачи змей и крокодилов.

● Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обещает провести расследование вмешательства россии и связей с лавровым министра иностранных дел Петера Сийярто после того, как были раскрыты записи и стенограммы, показывающие его сговор с лавровым, передаче ему документов ЕС и противодействия санкциям ЕС.

‼️Орбан пытался фальсифицировать выборы в Венгрии. Зафиксированы случаи организованной доставки людей для голосования за действующего премьера (их регистрируют в недостроенных ЖК). Также были случаи нарушения тайны голосования - посторонние люди заходят в кабинки вместе с избирателями и контролируют заполнение бюллетеней, пишут местные СМИ.

● У Орбана коррупция просто феерическая и вот пример. Венгрия получила субсидии Евросоюза на строительство автодороги. Деньги украли, но для отчётной фотографии построили вот ЭТО. Затем в дело вступает функция кадрирования изображения и отчёт летит в Брюссель. Вуаля!

● Велика Британія готує нову версію масштабного плану підготовки всієї країни, який охопить усі аспекти — від армії та поліції до лікарень і промисловості — для переходу на воєнний стан.

● Американская разведка: Китай готовится тайно поставить в Иран системы ПВО.

● Велика Британія зацікавлена у впровадженні українських оборонних технологій, зокрема у сфері протидії безпілотникам, у власних Збройних силах та серед союзників по НАТО.

● Сербія готується найближчим часом відкрити спільний із ізраїльським оборонним гігантом Elbit Systems завод із виробництва дронів.

● Канадская компания ZenaTech 7 апреля заявила о намерении открыть на территории Украины специальный центр по испытанию своих беспилотных летательных аппаратов. Специалисты будут тестировать новые дроны-перехватчики в условиях реальных боевых действий, чтобы собрать точные данные и улучшить технологии. Компания также отмечает, что на Украине в настоящее время идет строительство завода по производству канадских БПЛА. На предприятии намечено организовать строительство дронов-перехватчиков Interceptor P-1. В настоящее время идет процесс поиска работников и привлечения юристов для работы. Параллельно специалисты получают разрешения на полеты от ВС Украины и государственной авиационной службы

● Франция увеличивает военный бюджет и прорабатывает создание «промежуточного» танка. 8 апреля министр ВС Франции Катрин Вотрен представила обновлённый закон о военном планировании, предусматривающий увеличение военных расходов на €36 млрд в ближайшие 4 года. К 2027 бюджет достигнет €63,3 млрд, к концу десятилетия — €76,3 млрд, что отражает почти двукратный рост за 10 лет. Несмотря на значительное увеличение, уровень расходов составит около 2,6% ВВП, что ниже целевого ориентира НАТО (3,5% к 2035 году). Ключевым направлением становится разработка «промежуточного» основного боевого танка, призванного закрыть временной разрыв между устаревающими машинами «Леклерк» и перспективной франко-германской программой Main Ground Combat System. Текущие танки «Леклерк» сохранят боеспособность до 2040 г. Дополнительно Франция направит €8,5 млрд на закупку беспилотников и ракет (2026–2030), включая массовые FPV-дроны (до 10 тыс. ед) и более тяжёлые системы. Отдельно €1,6 млрд выделено на средства борьбы с БПЛА, от ручных подавителей до мобильных комплексов с управляемыми ракетами. Значительное внимание уделяется развитию ударных возможностей. Заявлена цель поражения целей на дальности свыше 2500 км. В космическом сегменте предусмотрено €3,9 млрд на развитие разведки, связи и орбитальных систем, что отражает рост роли космоса в современных конфликтах. Также планируется расширение резервных сил до 50 тыс. человек к 2030 году (общая численность — около 330 тыс.) Параллельно французское военное ведомство объявило тендер на разработку перехватчиков дронов, поскольку существующие системы признаны недостаточно эффективными и слишком дорогими.

● В Испании расстреляли чучело премьер-министра Израиля Нетаньяху. Все произошло после того, как он пригрозил Испании.

● Власти испугались разрешить крёстный ход на Пасху напротив кремля. Впервые за 30 лет прихожанам храма мученицы Татьяны при МГУ на Моховой улице в центре москвы запретили выйти с крёстным ходом дальше двора факультета журналистки. «Вот так. Намазы совершать можно где угодно. А православным пройти с Крестным ходом вокруг храма теперь нельзя», — написала преподающая в МГУ пропагандистка из МИА «россия сегодня» Наталья Лосева. Официальной причиной послужили якобы «ковидные ограничения» — под этим предлогом власти москвы уже пять лет запрещают проводить акции протеста.

● Сюр... Син президента Уганди та головком армії Мухузі Кайнеругаба вимагає від Туреччини $1 млрд і "найкрасивішу жінку" країн. Якщо турки не приймуть таку вигідну пропозицію, він погрожує прикрити всі турецькі посольства в країні.

● Согласно опубликованному враждебными ресурсами в результате очередной утечки письму АО «Авиаремонт» в свою головную корпорацию Ростех, на август 2025 г. в рф эксплуатировалось около 368 самолетов типа «Ан» (Ан-12, Ан-26, Ан-72), принадлежащих МО рф, Нацгвардии рф и авиации ФСБ, из которых 143 нуждались в ремонте. «Авиаремонт» в письме констатирует, что «сложилась тяжелая ситуация при выполнении капитального ремонта данных воздушных судов». Министерство промышленности и торговли рф официально подтвердило «Авиаремонту» отсутствие на территории рф производства деталей, сборочных единиц и комплектующих изделий для самолетов типа «Ан», что делает невозможным ремонт и выполнение ремонтных контрактов в установленные сроки.

● Украина атаковала единственный оставшийся космодром россии в Плесецке.

● россия рискует отстать в сфере искусственного интеллекта, если будет создавать барьеры в этой области, заявил путин.

● В Комсомольске-на-Амуре бастуют китайцы. Администрация города и правоохранительные органы ведут переговоры с китайскими рабочими.

● россиянам массово приходят повестки из военкоматов для прохождения медкомиссии и военных сборов. Вызывают всех запасников, выпускников военных кафедр и даже женщин с военно-учётными специальностями. За неявку предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей. Позже вводятся ограничения на выезд из страны, оформление кредитов, регистрацию бизнеса и сделки с недвижимостью.

● Росстат: неплатежи в рф выросли до максимума с 2008 г. В 2025 году общая дебиторская задолженность компаний выросла до 123,8 трлн руб, просроченная задолженность увеличилась на четверть – с 6,1 трлн до 7,7 трлн руб. Доля просрочки достигла 10,3% (рост с 8,5%) – рекорд за 17 лет.

● Противник пытался атаковать дронами космодром Плесецк, когда оттуда запускали спутники широкополосного доступа в интернет, заявил глава "Роскосмоса" Баканов на встрече с путиным. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов: «У нас в этот день были попытки прилетов, серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты «Роскосмоса» и космических войск осуществили заданное», — Дмитрий Баканов.

● ЦБ заявил о выносе россиянами и бизнесом наличных из банков на фоне отключений интернета. Объём наличных денег в обращении в марте увеличился на 0,3 трлн рублей, в феврале — на 0,2 трлн рублей, что заметно выше значений прошлых лет, следует из доклада Центробанка. Такая динамика может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей, — заявил регулятор.

● В россии свернули проект многоразовой ракеты. Продолжение работ по созданию ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» в рамках нацпроекта «Космос» больше не ведётся, сообщил гендиректор АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» Денис Денискин. Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что россия точно бы опередила США и первой совершила бы полёт и высадку на Луне. Спустя время Рогозин удалил свой пост.

● Крупного изготовителя электронных компонентов для ракет и БПЛА оштрафовали за срыв запуска серийного производства кварцевых генераторов.

● В госмессенджере Max нашли сотни уязвимостей, позволяющих читать переписки.

● Вокруг резиденции Владимира путина на Валдае возвели дополнительные башни с комплексами «Панцирь». Строительство сразу семи новых башен началось 17 марта, причём часть из них уже оборудована зенитно-ракетными системами. В результате общее число таких объектов, обеспечивающих защиту путина и его семьи, достигло 27. Как и в случае с аналогичными установками вокруг москвы, системы ПВО на Валдае размещены по принципу двух колец — внешнего и внутреннего радиуса.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»