Новини одним рядком

Художник Нікіта Тітов

● Стало відомо, що двосторонньої зустрічі Трампа та Зеленського на G7 не буде, - The Guardian.

● В Латвии будут дислоцироваться украинские специалисты по борьбе с БПЛА. Со следующей недели (16–20 июня 2026 года) группа военнослужащих ВСУ по официальной версии займётся выстраиванием на латвийской территории системы противодействия БПЛА.

● Зеленский: «Война возвращается туда, откуда и пришла». «Украина выполняет план дальнобойных санкций против рф в ответ на отказ рф завершать эту войну. Мы предлагали руководству рф все возможные форматы переговоров, и ответом явилось продолжение агрессии и попытки её расширить».

● Уражено живу силу, пункти управління та склади противника. Уточнено результати влучань по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз" — Генштаб ЗСУ.

● Зеленский опубликовал разведданные о внутренней российской социологии, предназначавшиеся для путин. Согласно этим материалам, к сентябрю уровень одобрения деятельности путина может снизиться до 55%, а рейтинг «Единой россии» — до 22%.

● Украинские БпЛА, действующие на оперативной глубине, согласно заявлениям российских каналов, начали бить по логистике на трассе между Ростовом и Таганрогом.

● Вступление Украины в ЕС может занять ещё много лет, заявил премьер Венгрии Мадьяр. По его словам, этот процесс будет долгим и сложным — например, Черногория ведёт переговоры о вступлении с 2012 года и до сих пор не стала членом Евросоюза.

● Ну от, уже й бульбенфюрер став розповідати, що "в цієї війни нема військового вирішення". Все в один бік.

● "Тіньовий флот" росії — це інструмент війни. Кожне зупинене таке судно допомагає зменшити здатність рф фінансувати ракетні та дронові атаки на українські міста, — очільник МЗС Андрій Сибіга.

● Украина выполнила лишь 15% плана реформ, необходимых для вступления в ЕС, пишет The Guardian. Программа включает меры по усилению независимости антикоррупционных органов, а также реформы судебной системы и прокуратуры.

● Президент Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Зеленский поздравил Трампа с днём рождения. Разговор был “теплым и содержательным”.

● Австралійська Aspen Medical спільно з українськими дослідниками у Львові працює над вивченням нових методів лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та інших пов’язаних із травмою станів, які впливають на військовослужбовців і ветеранів.

● Після затримання Великою Британією судна російського «тіньового флоту» SMYRTOS в Ла-Манші кілька інших танкерів, які прямували через протоку, різко змінили маршрути.

● «Европе срочно необходимо предпринять законодательные шаги, которые позволят не только задерживать танкеры, но и изымать нефть», заявил Зеленский. «Я благодарен Великобритании за этот важный шаг против российского нефтяного флота», добавил он.

● В Україні триває розробка концепції створення нового відомства — Міністерства людського капіталу. «Міністерство єдності» Чернишова вже було і чим це все закінчилося.

● Великое историческое соглашение между США и Ираном... Шрёдингера... Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї застеріг від конкретних дат і заявив, що угода буде укладена "найближчими днями".

● В Израиле очень обеспокоены сделкой, которую собирается подписать Трамп с Ираном. Останутся как минимум три вещи, беспокоящие израильтян. Первая — программа баллистических ракет, на которую США не сделали акцент в ходе переговоров. А между тем Израиль начал операцию «Народ как лев» не из-за иранской ядерной программы, а именно из-за ускорения в этой стране производства баллистических ракет большой дальности.

● Іран погодився не вводити плату за прохід Ормузькою протокою, — Fox News.ㅤ Вашингтон та Тегеран одночасно розблокують судноплавство, після чого почнеться розмінування водних шляхів. Енергетичні ринки видихають.

● Президент Трамп заявил в интервью 12-му каналу, что передал Нетаниягу сообщение о своём недовольстве израильским ударом по Бейруту: «Зачем Биби провёл эту атаку? Это меня очень разозлило. Я не мог поверить, что это происходит. У Биби нет ни черта здравого суждения». Трамп подчеркнул, что считает соглашение с Ираном выгодным для Израиля, поскольку оно гарантирует, что у Ирана не будет ядерного оружия. Президент США добавил: «Мы должны были подписать соглашение сегодня утром, и израильская атака в Бейруте задержала этот процесс. Думаю, подписание всё же состоится сегодня через несколько часов».

● Партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в Армении и единолично сформирует правительство, следует из окончательных данных ЦИК.

● Польща має намір придбати ще дві ескадрильї винищувачів F-35. Плани озвучили під час церемонії офіційного прийняття перших F-35 на озброєння.

● Тихоокеанський флот ВМФ США відновив 3-тю ескадру підводних човнів CSS-3, яку було розформовано 14 років тому, та передислокував її з Гаваїв до Австралії.

● Японська ІТ-компанія NTT Data отримала контракт Міністерства оборони Японії на приблизно 29 млн доларів США має випробувати двосторонній супутниковий зв’язок між далекобійними ракетами та супутниками на низькій навколоземній орбіті.

● Литва, Польша и Франция проведут учения «Отважный кабан» у границы с Беларусью. Маневры пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора. В них примут участие военнослужащие польских и французских вооруженных сил, а также драгунского батальона пехотной бригады «Жемайтия» Литвы. Военные отработают совместные операции и навыки, необходимые для защиты региона. Аналогичные учения проходили в 2025 году с участием более 800 военнослужащих стран НАТО, тогда на маневрах отрабатывались сценарии коллективной обороны и быстрого реагирования.

● В Израиле не хотят сделки и недовольны переговорами с Ираном. «Трамп нас подставил», – сообщает Ynet со ссылкой на власти Израиля. По данным издания, в Израиле возможную сделку с Тегераном считают угрозой своей безопасности и жалуются, что фактически потеряли влияние на переговорный процесс. Источники утверждают, что Вашингтон больше не делится полной информацией о ходе обсуждений. При этом, как пишет Ynet, Дональд Трамп намерен добиться соглашения с Ираном даже вопреки возражениям союзников.

● Директорку Національної розвідки США Тулсі Габбард викрили в копіюванні російських пропагандистських матеріалів у презентації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI) про так звані «українські біолабораторії» (Далі буде докладніше)

● В то время как Уолл-стрит спешит включить военные риски в свои сценарии, те же специалисты, которые моделируют природные катастрофы, теперь адаптируют свои методы, чтобы помочь инвесторам, банкам и страховщикам прогнозировать военные конфликты. Согласно данным Института экономики и мира, с 2008 года количество стран, вовлеченных во внешние конфликты, почти удвоилось, превысив 100, а экономический ущерб от насилия в настоящее время достигает почти 22 триллионов долларов. Это эквивалентно более чем 10% мирового валового внутреннего продукта.

● Франція доручила MBDA розробку нової ядерної ракети ASN4G. Носієм ракети стане винищувач Rafale F5.

● Президент Литвы поддерживает введение всеобщей воинской обязанности

● Тайвань запустив сайт для китайців, які «втомилися» від влади Сі Цзіньпіна і «хочуть надати різну інформацію» — Reuters. Зі свого боку Китай намагався застосовувати аналогічну тактику, оголосивши про створення електронної пошти, на яку люди могли повідомляти про «злочини, скоєні тайванськими сепаратистами».

● Воздушные силы Израиля нанесли удар по одному из штабов "Хезболлы" в Дахийе в Бейруте. Атака была совершена после того, как сегодня ранее "Хезболла" нанесла удары по территории Израиля.

● ПРЕЗИДЕНТ США: "Сегодняшняя атака на Бейрут не должна была произойти, особенно в особый день, когда мы так близки к заключению мирного соглашения с Ираном. Израиль имеет право защищаться от угроз, но атака, на которую он реагировал, была очень незначительной и бессмысленной, никто не был ранен или убит, и она не должна нарушить этот важный процесс. Мы очень близки к соглашению, которое принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны прекратить боевые действия. Не должно быть больше атак Израиля в любой части Ливана, но также не должно быть больше атак со стороны любой другой стороны, включая "Хезболлу", против Израиля. Это может стать началом долгого и прекрасного мира - Давайте не упустим его! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу. Президент ДОНАЛД Дж. ТРАМП".

● В Латвии будут дислоцироваться украинские специалисты по борьбе с БПЛА. Со следующей недели (16–20 июня 2026 года) группа военнослужащих ВСУ по официальной версии займётся выстраиванием на латвийской территории системы противодействия БПЛА.

● НАТО готове до бою в разі нападу рф, каже головнокомандувач Об'єднаних сил Альянсу в Європі Алексус Гринкевич. "Ми готові вступити в бій сьогодні - у всіх 32 країнах (НАТО). Завтра ми будемо готові ще краще, а післязавтра - ще краще, ніж завтра", - говорить він.

● Великобритания и Япония подпишут инвестиционное соглашение на £18 млрд.

● Великобритания впервые задержала судно российского «теневого флота» в Ла-Манше.

● В Иране кибератака нарушила работу четырех крупнейших банков

● Два беспилотника «Хезболлы» взорвались на севере Израиля. ЦАХАЛ проинформировал США об ударе по Бейруту лишь за несколько минут до атаки. В Израиле готовятся к вероятной атаке со стороны Ирана, сообщили официальные лица.

● Дональду Трампу стукнуло 80 лет.

● Такий цирк нині під Білим домом. У США святкують велике прекрасне 80-річчя Дональда Трампа.

● Аэропорты Домодедово и Жуковский закрыли из-за атак дронов.

● Токсичний нафтовий дощ пішов у Рибінську після влучання дронів у нафтобазу.

● В Поволжье вслед за москвой и Питером ввели лимит на продажу бензина. Всеросійський челендж: черги за бензином вже дісталися нафтового Татарстану

● Весной 2026 года загрузка НПЗ оказалась на 15% ниже показателей предыдущего года, несмотря на конъюнктуру высоких цен.

● АТЕШ: Штаб Черноморского флота рф разрабатывает план переезда оставшихся органов управления с Крыма (Севастополь) в Новороссийск. Произошло это на фоне недавних ударов ракет Storm Shadow и Нептун по Севастополю.

● В регионах россии в летних детских лагерях запустили программы «Штурмовик». В Приморском крае власти открыли военно-патриотический лагерь, где школьников обучают начальной военной подготовке и управлению БПЛА. Аналогичные смены идут в Перми — там детей учат стрельбе, оказанию первой помощи, эвакуации раненых, а также тактике в зданиях и на местности. В Забайкалье ребята отрабатывают реакцию на воздушную тревогу и вооружённое нападение условного противника.

● российские чиновники массово скачивают VPN и используют несколько смартфонов, в том числе отдельный — для Max, пишет Reuters. «Даже если вы не замышляете ничего плохого, никому не хочется, чтобы ФСБ читала ваши сообщения», — рассказал собеседник агентства.

● В россии заработал запрет на авторизацию через Google, Apple ID и другие зарубежные сервисы. Игнорирование этого правила обернется для владельцев сайтов штрафами до 700 000 рублей.

● Вопрос о денуклеаризации КНДР окончательно и бесповоротно закрыт, — МИД страны. «Бессмысленная антикорейская риторика США и их сателлитов, а также скоординированные угрозы не могут оказать никакого влияния на наш необратимый статус ядерного государства», — говорится в документе, распространенном ЦТАК.

● Бензин в Крым начали завозить из Ростова втридорога. Но он тут же закончился и в Ростове.

● Жизнь в Туапсе полностью остановилась. Теперь отдыхающих на пляжах вообще нет. Не видно там и танкеров в порту. Зато можно найти ПВО и горы мазута. «Спецоперация» все еще шла по плану. Просто никто не видел план.

● Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский GlobalSign начал отзывать SSL-сертификаты российских сайтов.

● Военные расходы россии в первом квартале 2026-го составили рекордные 5,9 трлн рублей

● «Стіна пам’яті» в Дербенті виявилась найчеснішим звітом про втрати російської армії. Наприкінці 2023 року на меморіалі було лише 14 портретів загиблих на війні. На початок цього року їх стало вже понад 110. Менш ніж за два роки «Стіна пам’яті» збільшилася майже у вісім разів. "россия может воевать вечно". Але, недовго.

● В Севастополе цены на недвижимость рухнули на 40%. Самые умные начинают уе...

● Lada Granta превратили в катафалк и начали продавать в россии за 2,8 млн рублей. Внутри машины помещаются гроб, венки и лопаты.

● Chrome и Safari планируют признать 20 тысяч русских сайтов небезопасными из-за отзыва SSL-сертификатов. Японский удостоверяющий центр GlobalSign с 13 июня начал массовый принудительный отзыв SSL-сертификатов у русских компаний.

● Лимиты на продажу бензина появились в Кемеровской области. В Минпромторге региона заявили, что ограничения связаны с подорожанием топлива на оптовом рынке.

● В Нижегородской области начали вводить ограничения на продажу бензина.

● В Петербурге начнут раздавать бумажные карты на фоне отключений интернета.

● «Ну не смогли». Серийное производство путинского лимузина закроют из-за убытков.

● Окружение Путина требует немедленно закончить войну, чтобы избежать социального краха в РФ, — The Telegraph (ИМХО, дурня, ничего никто не требует, требователи обычно в окно выходять или сердечный приступ)

● В России ограничили заправку иностранных самолётов на фоне дефицита топлива в стране. Росавиация установила ограничения на заправку воздушных судов иностранных авиакомпаний. Теперь заправка иностранных самолётов должна согласовываться с поставщиками топлива. Объём отпускаемого авиакеросина не должен превышать количество, необходимое для выполнения полёта. Иностранные авиакомпании стали дозаправляться в значительно больших, чем требуется для выполнения рейса, объёмах. — говорится в сообщении Росавиации.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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