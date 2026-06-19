Новини одним рядком

● Якщо горітиме Україна, горітиме і ваша москва. Останні атаки на росію стали відповіддю на російські удари по Україні, зокрема по Києво-Печерській лаврі, — Зеленський. Якщо путін не хоче закінчити цю війну, хоче продовжувати, ми не будемо сидіти склавши руки. Ми відповімо, — додав президент.

● Украина атаковала москву рекордным с начала войны числом дронов.

● В Маріуполі чисельні пожежі. Мелітополь та Бердянськ під атакою. На трасах Маріуполь. - Донецьк та Новоазовськ - Симферополь - просто пекло. Приморській район частково без вікон через російську ППО.

● Внаслідок влучання КАБом у Харкові пошкоджені щонайменше 15 приватних житлових будинків, складське приміщення. Шестеро людей постраждали внаслідок удару армії РФ по Холодногірському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Станом на 05:26 виявили понад 40 пошкоджених приватних будинків

● Германия выделит Украине $400 млн на системы ПВО и ракеты для комплексов Patriot, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

● Президент Литви Гітанас Науседа виступив проти поспішних мирних переговорів ЄС із Росією. Його позиція контрастує з останніми спробами окремих європейських посадовців налагодити канал комунікації з Кремлем щодо завершення війни в Україні. Науседа фактично попереджає: говорити з Путіним зараз означає створювати для Москви дипломатичний простір без достатніх підстав вважати, що Кремль готовий до справедливого миру. Для України ця позиція важлива, бо країни Балтії продовжують наполягати: переговори не мають замінити тиск, санкції та військову підтримку.

● Позиция россии по конфликту в Украине не изменилась, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам своего визита в рф 16-17 июня. В среду в Казани прошли его переговоры с президентом Владимиром путиным.

● В ближайшие дни Украина приступит к реализации ряда новых идей, касающихся переговорного процесса, — Ukraine Context.

● Председатель Еврокомиссии предложила ограничить въезд в ЕС украинцев призывного возраста.

● МАКРОН: Американці намагалися вести переговори з росією. Яким був результат цих зусиль? Нічим. Ми, європейці, також намагалися вести переговори з росією. Що сталося? Нічим. Зеленський також сказав: «Я готовий вести переговори з росією». Що сказав путін? «Ні». Отже, президенте Трампе, як і всі члени G7, погодився, що росія не виявила жодної серйозної готовності брати участь у мирних переговорах. Ми всі погодилися посилити нашу підтримку України. Ми всі заявили, що посилимо тиск на росію, і ми всі погодилися залишатися непохитними на цьому шляху. Це являє собою реальну зміну порівняно з останніми кількома місяцями, не лише з Європи, а й від усіх членів G7 та всіх тих, хто підтримує Україну.

● МАКРОН: Усі члени G7 погодилися посилити протиповітряну оборону України та її можливості далекого радіусу дії. Ми надамо додаткову підтримку енергетичній інфраструктурі України. Ми також посилимо тиск на росію. Президент Трамп підкреслив той факт, що мобілізація американської військової промисловості є важливою, а ліцензування та виробництво зброї на українській території прискорить прогрес ще швидше... Усі члени G7 погодилися щодо нашої непохитної підтримки України та її народу. Ми підтвердили, що підтримка територіальної цілісності України є життєво необхідною. Ми також погодилися, що баланс сил змінився за останні місяці: Україна чинить опір, росія втрачає позиції.

- CNN: Ви сказали, що Україна врешті-решт переможе у цій війні.

- КАРНІ: Ми, німці, британці, французи, всі поділяємо однакову думку, що відплив повернувся. путін програє цю війну. Це лише питання часу. Відтепер і до моменту, коли він це усвідомить чи визнає, це абсолютно безглузда різанина.

● Бельгія цього року поставить Україні сім додаткових винищувачів F-16, — міністр оборони країни Франкен. Три літаки будуть боєготовими, а чотири будуть використані як запасні частини. Міністр оборони сказав, що Бельгія зрештою може передати весь свій парк F-16, як тільки повністю замінить їх на F-35.

● "Прощаємо і просимо прощення": Львівська міськрада закликала Київ і Варшаву до примирення

● Уряд Німеччини, ймовірно, профінансував закупівлю норвезьких комплексів протиповітряної оборони NOMADS для України.

● Брент - 77,2 (-3%). Світові ціни на нафту впали до найнижчого рівня від березня. Усе через підписаний меморандум між США та Іраном.

● США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании - соглашение о прекращении войны. Документ уже вступил в силу и был подписан в цифровом формате. В МИД Ирана подтвердили электронное подписание и сообщили, что церемонии в Швейцарии не будет.

● Иран: "Если Израиль останется в Южном Ливане и не выведет оттуда свои силы в ближайшее время, меморандум о взаимопонимании с США будет аннулирован".

● Высокопоставленный иранский чиновник: "Продолжение преступлений и эскалации в Газе приведёт к нарушению соглашения".

● Цены на бензин в США впервые с марта опустились ниже отметки в 4 доллара за галлон, что стало долгожданным облегчением для потребителей после того, как исторический сбой в мировых поставках в течение нескольких месяцев приводил к резкому росту стоимости топлива. В четверг, по данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена обычного неэтилированного бензина на национальном уровне составила 3,999 доллара. Снижению цен способствовало подписание США и Ираном временного соглашения о прекращении войны и возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

● Дональд Трамп о замороженных иранских активах на $300 млрд: «Мы забрали у них много денег. Я думаю, нам придётся их вернуть, понимаете? Если бы мы их не вернули, то никто бы никогда больше не инвестировал в доллар».

● Трафик судов через Ормузский пролив. 16 июня

- вошло 16 (+10)

- вышло 8 (+2)

● За даними Financial Times, Європейський Союз скасує мита на вірменські товари, які росія заборонила.

● Саудовская нефть в движении: 3 принадлежащих Саудовской Аравии супертанкера (VLCC) вновь появились за пределами Ормузского пролива с запасами около 6 миллионов баррелей. Это пока не признак возобновления добычи в Саудовской Аравии, а скорее переброски нефти, отгруженной в конце февраля - начале марта, в Персидский залив.

● Польская полиция и Агентство внутренней безопасности (ABW) задержали близ Варшавы подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого. По данным СМИ, он из Чечни. Об этом сообщают премьер страны Дональд Туск и правоохранители.

● Подозреваемый в убийстве россиянина в Бяла-Подляске задержан полицией Люблина и ABW! Он использует грузинский паспорт. Ведется работа по установлению личности организатора преступления, — заявил Туск.

● Американська корпорація Lockheed Martin представила нову модифікацію реактивної системи залпового вогню — HIMARS FLEX.

● Іспанська компанія EM&E розробила та запустила у масове виробництво нову версію комплекту модернізації Alkon 122 Laser – A2L із напівактивним лазерним наведенням для 122-мм реактивних снарядів РСЗВ БМ-21 «Град».

● Израильский оборонный концерн "Рафаэль" объявил, что в сотрудничестве с компанией SpearUAV разработал новый перехватчик БПЛА. Модель получила название "Железная оса" (Iron Wasp).

● Компанія KNDS провела вогневі випробування новітньої гусеничної самохідної артилерійської установки RCH 155 LORAS на території Швеції.

● 527 рейсов отменено и задержано во всех аэропортах москвы из-за атаки БПЛА, пишут СМИ. Кроме того, наблюдаются проблемы с доступом к сайтам аэропортов и онлайн-табло.

● Индекс Мосбиржи рухнул до минимума за 1,5 года.

● В госдуре сообщили о невозможности забрать пенсионные накопления из НПФ. россиянам отказывают в единовременной выплате, не дают перевести деньги в другой фонд, а сам фонд реорганизуется и меняет название без согласия клиента, сообщил зампредседателя комитета госдуры по бюджету и налогам Каплан Панеш. Если раньше человек мог получить все накопления разом, то теперь — только мизерную пожизненную прибавку. Люди, которые копили годами, остаются ни с чем — заявил Каплан Панеш.

● росія у 2026 році планує на війну збільшити витрати на 4-5 трильйонів рублів

● россияне могут лишиться уже выданных шенгенских виз и видов на жительство в странах ЕС, пишут СМИ. Страны Евросоюза обсуждают такую возможность с начала весны, но пока не смогли согласовать ограничения.

● БПЛА повторно атаковали московский НПЗ в Капотне. Также, атакована нефтебаза в Гуково, Ростовская обл. Вночі 18 червня безпілотники атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне в Ічкінському районі тимчасово окупованого Криму. Ця споруда є критично важливою частиною залізничної гілки Джанкой — Керч.

● Концентрация загрязняющих веществ в москве не превышает допустимых значений после атаки беспилотников на московский НПЗ — Мосэкомониторинг.

● путин не стал комментировать атаку дронов на москву во время своего первого выступления в Казани на саммите россия — АСЕАН.

● Доходи росії від експорту нафти у травні знизилися на $710 млн порівняно з квітнем і склали $20,8 млрд. МЕА знизило прогноз видобутку росії на 2026 рік на 200 тис. барелів на добу — до 8,95 млн — через тривалі удари по нафтовій інфраструктурі. Це ~$18,4 млн втрат щодня, або близько $6,7 млрд на рік.

● Крупнейшая русская сеть торговли электроникой М Видео движется к банкротству. Работникам уже перестали платить зарплату.

● Продуктовые сети открыли минимальное за 15 лет число новых магазинов из-за экономии россиян.

● Для «героев СВО» начнут проводить мини-парады.

● У вылетевшего из Сочи самолета российской авиакомпании в полете отказал двигатель.

● Издание Politico Europe отказалось публиковать статью сергея лаврова, сообщили в МИД РФ.

● Яскраво про "нас за что" и "давайте ударим". Дивно, що росіяни всіх калібрів реально думають, що окрім ядерної бомби в них залишилось "щось", чим ще не били по Україні. русня. Прокидайся. В тебе вже просто немає чим не те що бити. Відбиватись. Хорош скиглить з диванів. Просто здавайся.

● Мемний підрив резервуару московського нафтосховища спричинила саме російська ракета ППО, - росЗМІ

Джерело: facebook.com/annopolsky

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