Новини одним рядком

● В ночь с 27 на 28 июня российские захватчики совершили массированную атаку по Киеву, в результате чего пострадал производитель лекарств, компания Дарница. Вже зараз можемо підтвердити, що загиблих і постраждалих серед працівників немає, завод продовжить роботу, — директорка ради директорів Катерина Загорій про наслідки ворожої атаки на столицю.

● ТЕЙЛОР: російське вторгнення в Україну почалося в Криму в 2014 році, і вони там досі. Тепер українці нарешті перейшли в наступ. У них є імпульс, і вони зараз витісняють росіян із Криму. Зеленський дійсно забирається путіну в голову.

● ХОДЖЕС: Було б добре мати американського президента, який би сказав росіянам: «Кожен раз, коли ви погрожуєте використати ядерну зброю, це ще один корабель, повний боєприпасів і постачання, який ми відправимо в Україну». І: «Наступного разу, коли я почую, як ви погрожуєте використати ядерну зброю, дозвольте нагадати вам, що в нас приблизно 5000 бойових голівок, а в наших союзників ще сотні». І ось це моя головна критика адміністрації Байдена: скільки б добра вони не зробили, допомагаючи Україні, вони ніколи не могли сказати, що хочуть, щоб Україна перемогла. Бо вони хвилювалися, що це буде сприйнято як надто провокаційне щодо росії. І тому загалом це була дійсно провальна політика врешті-решт.

● Новоазовськ, Донецька область (о). Мінус міст. Вночі було пошкоджено міст через Грузький Єланчик в Новоазовську. Рух через міст зупинено повністю. Ступінь руйнування поки невідома

● Из Германии в Украину перебросили очередной ЗРК IRIS-T.

● У Лаврі поставили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Зеленський також анонсував встановлення пам’ятника Івану Мазепі в центрі Києва — на місці падіння колишнього пам’ятника Леніну під час Євромайдану. Йдеться про простір на бульварі Шевченка біля Бессарабки. За словами президента, постать Мазепи заслуговує на повноцінний монумент у столиці.

● Голова ВР Стефанчук вручив Кучмі нагрудний знак Верховної Ради України "За розбудову парламентаризму ім. Вячеслава Чорновола". Кучмі дали нагороду ім.Чорновола, - не лише дисидента та лідера Народного Руху України, а одного із головних опозиціонерів Кучми. Цинізм ситуації зашкалює...

● Статистика уражених НПЗ в картинках. Яскраво.

❗ ️Спека б'є рекорд за рекордом по всій Європі: понад 1000 людей вже загинуло у Франції від аномальної спеки лише за 3 дні: температура там сягає вище 40°C, — «Euronews». У Швейцарії третій день поспіль тримається червневий рекорд у 39°C, а в Німеччині взагалі зафіксували абсолютний історичний максимум за весь час спостережень – 41,5°C. У Німеччині через спеку "плавиться" автобан між заходом і сходом. Спека побила понад 100-річний рекорд у Польщі — 40,5 °C

● США та Іран третій день поспіль продовжують обмінюватися ударами.

● CENTCOM сообщает, что силы США прошлой ночью нанесли новые удары по нескольким иранским целям в ответ на атаку иранского беспилотника на танкер M/T Kiku под флагом Панамы возле Ормузского пролива. ВВС США ударили по иранской инфраструктуре наблюдения, системам связи, объектам ПВО, складам беспилотников и средствам постановки мин. Американский чиновник заявил Fox News, что это был «более масштабный удар, чем прошлой ночью». По его словам, у Ирана «был шанс прекратить стрельбу», но Тегеран им не воспользовался и вместо этого утром атаковал еще одно судно в районе Ормуза. Тот же источник сказал, что ночью Иран атаковал американские силы в Бахрейне. Силы США и Бахрейна совместно сбили девять иранских ударных дронов-камикадзе. Пострадавших и повреждений нет.

● Трамп об ударах по Ирану: Вполне возможно, что они так никогда ничему и не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность и будем вынуждены военным путём завершить работу, которую мы начали и весьма успешно продвигали. Если это произойдёт, Исламская Республика Иран перестанет существовать!

● США ищут быстрый и дешевый способ производства ракет после операции в Иране, — Financial Times. Сейчас американская военная промышленность производит недостаточно ракет, а их стоимость очень высока. Для пополнения арсеналов ВВС США запросили $12 млрд на закупку 28 тысяч ракет в течение следующих пяти лет.

● Армия ДР Конго начала масштабное наступление против M23 и Руанды, фактически сорвав мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа.

● В секторе Газы был ликвидирован Валид Хания, племянник ликвидированного в 2024 году в Тегеране покойного лидера ХАМАСа Исмаила Хании, командовавший отрядом "Нухбы" в ходе резни 7 октября 2023 года.

● США перестали делать для Израиля исключение из принципа «Америка превыше всего», еврейское государство утратило статус «особого союзника», — Politico. «Лицом» смены курса по отношению к Израилю стал Джей Ди Вэнс. Ранее он жестко раскритиковал руководство Израиля, призвав помнить о том, что США остались «единственным мощным союзником» в мире.

● Франция пригрозила ответными мерами после разрыва дипломатических отношений с Буркина-Фасо, сообщили в МИД страны. В Париже назвали решение властей Буркина-Фасо «враждебным и необоснованным».

● Норберт Рёттген Член бундестага Германии: Якщо війна стане успіхом для росії, війна стане зразком і наблизиться до Німеччини. Тому провал цієї війни є екзистенційною потребою Німеччини. Це інтерес батьківщини, який AfD як непатріотична партія не представляє.

● Японское правительство обязало оснастить все свои АЭС системами обнаружения дронов. Комитет по контролю за атомной энергетикой принял решение установить на всех атомных станциях и смежных объектах аппаратуру для выявления беспилотников, а также устройства радиоэлектронной борьбы. Требование направят владельцам 22 объектов, сообщает Kyodo. Парламент Японии в этом месяце расширил радиус запретной зоны для полетов дронов у АЭС с 300 м до 1 км. До аварии на «Фукусиме-1» в стране работали 54 реактора, обеспечивавших треть электроэнергии. Сейчас из-за повышенных мер безопасности идет частичный перезапуск: действуют 14 реакторов, их число постепенно растет.

● США направят Венесуэле второй пакет помощи на сумму свыше $100 млн для ликвидации последствий землетрясений — Washington Post. Ранее США уже выделили $150 млн, эти средства направлены на финансирование поисково-спасательных работ. Поисково-спасательные группы из Вирджинии и Калифорнии уже работают в Венесуэле, а дополнительные силы спасателей из Флориды, как ожидается, прибудут в субботу.

● Землетрясение в Венесуэле унесли жизни почти 1500 человек, и ещё миллионы людей могут столкнуться с нехваткой санитарных условий и других предметов первой необходимости.

● Число действующих нефтяных буровых установок в США выросло до максимума за 12 последних месяцев.

● Производство авиакеросина в США установило новый рекорд: 2,2 млн баррелей в сутки.

● Председатель КНР Си Цзиньпин лично и на высшем уровне давал аналогичные публичные гарантии суверенитета и территориальной целостности ряду других государств, чаще всего в рамках двусторонних совместных заявлений или авторских статей.

- Помимо Казахстана, к таким странам относятся:

- Беларусь: Китай последовательно заявляет о поддержке независимости и территориальной целостности Беларуси, что особенно ярко закреплено в статусе «всестороннего стратегического партнерства».

- Узбекистан: В ходе официальных визитов Си Цзиньпин подчеркивает, что КНР поддерживает выбранный путь развития и территориальную целостность Узбекистана.

- Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан: В рамках встреч и саммитов «Китай — Центральная Азия» Пекин регулярно дает гарантии поддержки суверенитета этих стран.

- Камбоджа: В июне 2026 в ходе визита лидера Камбоджи в Пекин Си Цзиньпин официально предложил установить security partnership, заявив о твердой поддержке защиты национального суверенитета и безопасности этой страны.

● Европейский энергетический оператор NatPower и американская Tesla заключили контракт на строительство накопителей энергии стоимостью $5 млрд и общей мощностью 25 ГВт/ч в Италии и Великобритании. Этот проект стал стартовым этапом более масштабной программы, которая в перспективе предусматривает увеличение емкости хранилищ до 100 ГВт/ч. Европейские страны активно наращивают портфель проектов в сфере систем накопления энергии (СНЭ), чтобы компенсировать непостоянство генерации от возобновляемых источников. В рамках соглашения NatPower будет применять системы Tesla Megapack, а также использовать торговую платформу американского производителя для управления покупкой и продажей электроэнергии. На первом этапе запланировано строительство пяти объектов. Капитальные затраты на их возведение оцениваются в диапазоне $4-5 млрд. При этом потенциальная выручка от эксплуатации этих мощностей за 20 лет может превысить $15 млрд.

● США начинают первый этап реализации своей ядерной программы. Правительство выдало Westinghouse $17,5 млрд кредитов для ускорения строительства 10 крупных реакторов по технологии AP1000 мощностью более 11 ГВт. Эти меры, по заявлению главы ведомства Криса Райта, позволят сократить сроки ввода объектов на три года. По данным Управления энергетической информации США (EIA), по состоянию на 2026 год в стране эксплуатируются 57 атомных электростанций со 96 реакторами общей установленной мощностью около 103,6 ГВт. Президент США Дональд Трамп поставил цель увеличить мощность атомной энергетики США в четыре раза - до 400 ГВт к 2050 году. Ранее Минэнерго США уже заключило рамочное соглашение на $80 млрд с владельцами Westinghouse - канадской Cameco и Brookfield Asset Management - для финансирования и содействия в получении разрешений на строительство реакторов в обмен на 20% будущей прибыли. Помимо этого, в ближайшие годы планируется перезапуск трёх закрытых ранее станций: Палисадес в Мичигане, Три-Майл-Айленд в Пенсильвании и Дуэйн-Арнольд в Айове. Тем не мнее атомная отрасль сталкивается с серьёзными трудностями. Ядерные проекты капиталоёмки, подвержены перерасходу средств и жёсткому регулированию. Последние два реактора, построенные в США на АЭС Вогтль в Джорджии, вошли в строй с семилетней задержкой и с многомиллиардным превышением бюджета. Минэнерго США рассчитывает, что новые кредиты позволят не повторить подобные результаты Вогтль по срокам и стоимости. Новые кредиты пойдут на закупку критически важных компонентов с длительным сроком изготовления - корпусов реакторов, парогенераторов и модульных конструкций, на производство которых уходят годы

● Южная Корея планирует внедрить систему беспилотников-камикадзе дальнего действия, поскольку военные стремятся к созданию более дешевого оружия массового производства после того, как БПЛА изменили ход войны в Украине. МО Ан Гю-бак заявил, что Сеул ускорит развертывание барражирующего боеприпаса дальнего действия корейского образца, известного как K-Lucas. План Южной Кореи появился на фоне растущей обеспокоенности Сеула по поводу возможностей Северной Кореи в области беспилотных технологий. Ан заявил, что Пхеньян продолжает развивать целый ряд систем беспилотников, создавая новые угрозы для южнокорейской армии, критической инфраструктуры и гражданских объектов. В соответствии с планом, Южная Корея стремится приобрести более 20000 недорогих БПЛА к 2030 включая разведывательные БПЛА малой дальности и малогабаритные барражирующие боеприпасы. Корея также планирует разрабатывать системы следующего поколения, такие как рои дронов, управляемые ИИ.

● Германия может вновь ввести обязательный призыв после провала кампании по добровольному набору. The Telegraph со ссылкой на Томаса Рёвекампа, члена парламентского комитета по обороне Германии, сообщает, что решение должно быть принято до конца июля 2027 года.

● Тайвань готовится наводнить небо и море миллионами БПЛА, чтобы превратить любое китайское вторжение в кошмар.

● Тайвань представил план автономной обороны стоимостью 5,6 миллиарда евро для развёртывания более 210 000 беспилотных систем, включая дроны-камикадзе, разведывательные беспилотники и надводные суда без экипажа. Вдохновлённая уроками войны в Украине, стратегия направлена на то, чтобы сокрушить любую вторгшуюся силу и сделать десантную атаку Китая чрезвычайно дорогостоящей.

● Правительство Израиля одобрило проект резолюции о признании Геноцида армян. Теперь резолюцию должен рассмотреть и вынести на голосование Кнессет.

● рф справится с террористическими атаками по ее инфраструктуре, заявил путин. Ага-ага...

● путин назвал нынешнее время судьбоносным для страны. «россию не могут победить на поле боя» — заявил он на съезде партии Единая россия. Ага-ага...

● «россия твердо стоит на ногах, заявляет свои коренные интересы и готова за них сражаться», — заявил путин. Ага-ага...

● Человек не может быть свободен, если не свободны его народ и страна, заявил путин. Ага-ага...

● «Единая россия» на протяжении многих лет удерживает лидерство в россии благодаря умению жить с россиянами одними заботами, — Медведев. Ого-ого!..

● «Единая россия» впервые с 2007 года вновь объявила себя партией путина. На съезде партии представили агитационный плакат с его изображением и слоганом: «Быть ZA путина — базовый минимум».

● Бензин на многих заправках в рф подорожал примерно в два раза. Если три месяца назад он в среднем стоил по 68 рублей за литр, то на данный момент довольно часто можно видеть цены до 150 рублей.

● В Иркутской области губернатор попросил силовиков разобраться с перекупщиками бензина.

● Проблемы c топливом так или иначе коснулись уже абсолютного большинства из 89 субъектов россии.

● Индекс Мосбиржи падает 16 недель подряд - это новый рекорд. Индекс гособлигаций RGBI параллельно ушёл ниже 116 пунктов. Одновременное снижение акций и длинных ОФЗ показывает, что инвесторы сокращали риск практически во всех классах рублёвых активов сразу — а не перекладывались из акций в облигации, как бывает при классической коррекции.

● Волгоград. росія, 2026 рік. Місцевих жителів почали затримувати за відео наслідків ракетної атаки. За даними місцевих медіа, авторам таких роликів уже погрожують статтею про держзраду і покаранням до 20 років ув’язнення. Хорошо. З кожним кроком росія більше занурюється в репресії та наближає власний політичний крах. Це вже паніка режиму на старті. Просто хорошо

● Найбільш за все дивує те, що всі ці z-людожери та воєнкори досі реально вважають, що росії є чим вдарити "таким", чим вони не били (і мова не про ядерку) і що тут працює або "договір не бити", або це така спроба показати гуманність. При тому, що по тону вони так дійсно думають. Це багато каже про рівень інфопростору росіян. Хто його формує та як. Ну а далі - відповідно про самих росіян.

● Крымчане жалуются на увольнения и задержки зарплат на фоне топливного кризиса. Работников заставляют уходить «по собственному», брать отпуска за свой счёт, а «власти» не вводят меры поддержки — жалобы поступили Аксёнову, но ответа нет.

● Медведев пригрозил Армении «тяжелыми последствиями» за сближение с Западом. Он заявил, что разрыв связей с москвой ударит по простым гражданам, а Запад якобы использует Армению как инструмент против россии. Алкаша никак не отпускает проигрыш их прокремлевского кандидата.

● Сайт «Алабуги» взломали. На «Алабузі» українські агенти залишили сотні «сюрпризів» у російських дронах — «Шахеди» вибухатимуть під час запуску. Рух опору повідомив, що за останній місяць партизани заклали «сюрпризи» в нові партії БпЛА та викрали базу всіх працівників заводу.

● Иностранным гражданам из «недружественных стран» начали блокировать банковские вклады в российских банках на фоне нового указа путина, сообщает РБК.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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