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Новини одним рядком

Новини одним рядком

● Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини — з другої спроби. Під час другого туру голосування його підтримали 325 депутатів із 316 необхідних. У першому турі голосування він отримав 310 голосів. Фрідріх Мерц офіційно став новим канцлером — він отримав посвідчення про призначення від президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Також це зробили 17 міністрів його кабінету. Після чого вони повернулися до Бундестагу і склали присягу.

● Победа во Второй мировой войне была достигнута «только благодаря США» — Трамп. Президент США объявил, что Штаты выиграли две мировые войны, «но никогда не ставили это себе в заслугу — это делают другие».

● Администрация Трампа распорядилась взыскивать просроченные студенческие кредиты на общих основаниях, приравняв их к коммерческим займам, с применением мер принудительного взыскания — включая удержание из заработной платы, налоговых вычетов и социальных пособий.

● NYP: Трамп запретит финансирование исследований «опасных патогенов» в Китае и Иране.

● Пока высокие тарифы сдерживают внешний спрос, Китай вынуждает экспортеров переориентировать продажи на внутренний рынок. Этот шаг грозит усугубить дефляцию в экономике, и без того обремененной слабым потреблением и избыточными мощностями, пишет CNBC.

● Еврейская хитрость: в россии выдвигают странные теории по поводу “специально пропущенной” йеменской ракеты. В россии предположили, что израильские ПВО специально не стали сбивать ракету йеменских хуситов, упавшую позавчера недалеко от аэропорта им Бен-Гуриона.

● США пообещали платить по 1000 долларов нелегалам за добровольный выезд из страны. Швеция заплатит по 32 тысячи евро с 2026 года, почувствуйте разницу.

● Власти Флориды отозвали законопроекты о создании Bitcoin-резерва штата — документы HB487 и SB550 были «отложены на неопределенный срок и сняты с рассмотрения».

Новини одним рядком

● Правительство Великобритании на фоне угроз со стороны россии собирается обновить секретный план 20-летней давности, который предусматривает действия в случае нападения и объявления войны.

● США провели в марте второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата Talon-A, говорится в заявлении Пентагона.

● "Золотой купол" Трампа: космическая ПРО США может обойтись в $542 млрд, - Bloomberg

● Несмотря на заявления о заморозке, США обложили пошлинами 70% экспорта ЕС на сумму €380 млрд в год и готовы довести их до 97%, сообщила Еврокомиссия.

● Канадская провинция Альберта может в 2026-м провести референдум об отделении от страны., - заявил премьер- министр провинции Даниэль Смит. Власти Альберты недовольны политикой центральных властей, а победившая на недавних выборах Либеральная партия, по их мнению, не представляет интересы жителей региона.

● Еврокомиссия хочет полностью запретить импорт российского газа в ЕС к 2028 г. Дорожная карта по отказу от импорта российских энергоносителей будет представлена 6 мая. План полного запрета импорта российского газа в страны ЕС будет представлен в июне — BBG.

● Китай, Япония, Южная Корея и страны АСЕАН выступили с совместным заявлением против растущего торгового протекционизма, направленного против тарифов Трампа. Они хотят углубить региональную торговлю, стимулировать финансирование в местной валюте и сократить зависимость от США.

● Глава Департаменту оборони США Піт Гегсет оголосив про план скорочення кількості вищих військових офіцерів, включно з генералами та адміралами.

● Хегсет приказывает «всесторонне преобразовать» армию США, объединив подразделения и сократив вооружения – первой жертвой стал M10 Booker, на очереди AH-64D Apache

● Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к опубликованному на его странице в соцсети изображению, где он представлен в образе папы Римского, отметив, что не знает, откуда оно взялось.

Новини одним рядком

● Президент Польши заявил, что Трамп «увидел реальность» и способен усилить санкции против россии, чтобы принудить ее к миру. Трамп хотел использовать ресурсное соглашение с Украиной в качестве рычага давления на россию.

● Європарламент позбавив імунітету польського депутата-українофоба Гжегожа Брауна

● Трамп решил привлечь Эрдогана для прекращения войны в Украине.

● Литва потратит почти миллиард евро на минирование границы с россией и Беларусью.

● Федеральная комиссия по связи США (FCC) единогласно проголосовала 28 апреля за пересмотр правил совместного использования спутникового спектра, что обостряет конкуренцию между операторами на геостационарной (GSO) и низкой (NGSO) орбитах. Принятое уведомление о намерении пересмотра (Notice of Proposed Rulemaking) касается обновления норм эквивалентной плотности потока мощности (EPFD), установленных более 30 лет назад для защиты GSO-спутников от помех со стороны NGSO-систем.

● Сообщают, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур представил правительству республики новую политику развития оборонной промышленности Эстонии на 2024–2030 гг. Весьма амбициозная программа ставит целью увеличение объема оборонного производства в Эстонии до 2 млрд евро в год к 2030 г., и в том числе увеличение объема оборонного экспорта до 1,4 млрд евро в год. Планируется, что оборонная промышленность к указанному сроку будет обеспечивать 2 процента ВВП Эстонии. В программу входят более тридцати различных мер поддержки и проектов для предприятий оборонной промышленности, включая создание в Эстонии мощностей по производству боеприпасов.

● Будівництво атомних підводних човнів визначено однією з національних цілей Туреччини для посилення власних ВМС.

● Число сирийских просителей убежища в Европе упало до рекордно низкого уровня — Европейское агентство по делам беженцев. Количество заявлений стало самым низким за последние более чем 10 лет.

● Хавьер Милей при поддержке США планирует сделать из Аргентины крупного газового экспортёра. После подписания в апреле 2025 года меморандума о поставках газа, американские компании Chevron и YPF решили инвестировать миллиарды в добычу и экспорт СПГ, используя месторождение Вака Муэрта — одно из крупнейших в мире. К 2026 году планируется пустить в работу новый трубопровод и плавучий завод Golar LNG.

● В Сан-Хуане, Аргентина, обнаружено одно из крупнейших в мире неиспользованных месторождений меди, золота и серебра. Предварительные оценки указывают на потенциальную возможность извлечения 32 миллионов унций золота, плюс ещё 49 миллионов предполагаемых запасов; 659 миллионов унций серебра, еще 808 миллионов предполагаемых запасов; и 13 миллионов тонн меди, плюс еще 25 миллионов тонн предполагаемых запасов.

● Армия Израиля призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающие к нему районы

● Поляки знову збираються блокувати кордон з Україною – цього разу акцію протесту планують на ПП «Дорогуськ-Ягодин». Офіційна причина – скасування дозволів для українських перевізників.

Новини одним рядком

● Канатные дороги россии оказались в критической зависимости от иностранного софта

● Цены на картофель взлетели до исторического рекорда. Теперь картошка стоит в среднем 85,4 рублей за 1 кг, это в три раза выше чем год назад. Оптовая стоимость с начала года увеличилась на 85%, к прошлой весне — в 4,4 раза, а розничные цены год к году увеличились в 2,8 раза. Всё из-за провала политики импортозамещения семян. В результате в россии остро не хватает своего картофеля. 40% этого продукта в магазинах — привозные из Египта, Пакистана и Китая.

● В россии резко выросло число нераспроданных квартир в сданных новостройках, в среднем на 30% по сравнению с мартом — исследование Яндекс Недвижимость.

● В екатеринбургском детском саду № 46 дети разыграли сценку с получением «похоронки». Девочка, игравшая мать солдата, уронила письмо, схватилась за голову и упала, а другие малыши клали ей по две гвоздики.

● На «НТВ» уже говорят о том, что любой государственный деятель в россии — это по умолчанию царь. В ином случае, это якобы бьет по русской государственности.

Новини одним рядком

● Кадыров подтвердил, что сам хочет покинуть пост главы Чечни. В ответ на вопросы журналистов о возможной отставке он заявил: «Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности». По его словам, он надеется, что просьбу удовлетворят, а новый руководитель сможет привнести свои идеи и видение.

● В Лисичанск пришёл руzzкий мир, поэтому там ко Дню Победы нарисовали граффити. Вот только от города остались одни руины, а живущие там люди до сих пор отрезаны от связи — чтобы куда-то позвонить, они пользуются таксофонами.

● Мобильный интернет — это «элемент боевого управления», его будут отключать во время крупных событий, чтобы защитить граждан, заявили в госдуре

● В некоторых ведомствах Чечни повесили портреты Адама Кадырова рядом с путиным и Рамзаном Кадыровым

● російська нафта впала до мінімуму за два роки — $48,92 за барель, або менше 4 000 рублів. Це на 40% нижче за бюджетні розрахунки рф. Бабки тютю

● россия планирует увеличивать количество агентов влияния в ЕС. Это часть стратегии для блокирования ключевых украинских логистических маршрутов

● Победобесие головного мозга: в Керчи оккупанты устроили «танкодром» для детей. Юные жители города всего за 250 рублей смогут ощутить себя «пушечным мясом».

● «Так устроен мир — все со всеми воюют», — уверена Боброедка. Поэтому Украину не ждёт никакая судьба, её ждёт судьба разделенной Польши. Тот факт, что мир — это отсутствие войны, в голову мыслящей пропагандистскими тезисами Симоньян почему-то не приходит. Только не перепутайте: они не косплеят Гитлера, а защищают своих людей.

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Новини одним рядком

Новости портала «Весь Харьков»

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