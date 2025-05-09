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Новини одним рядком

Новини одним рядком

❗️Рада підтримала ратифікацію угоди про корисні копалини та створення інвестиційного фонду відбудови. Абсолютна більшість ЗА - 338. Проголосували всі фракції та групи.

● Зеленський таки прийняв перемир'я путіна на три дні. Військові трьох підрозділів ЗСУ на сході та півдні України підтвердили: мають чітке розпорядження — відкривати вогонь тільки у відповідь. «З самого ранку росіяни лупили артилерією та йшли в штурм», — розповіли бійці 24-ї ОМБр у коментарі Радіо Свобода. Аналогічна ситуація була й під час «великоднього перемир’я».

● У Другій світовій війні загинуло близько 85 млн людей. Кожен десятий – з України. Півтора мільйона українських євреїв і ромів загинуло під час Голокосту, сотні тисяч українців полягли, визволяючи Польщу.

● 8 травня 2015 року попи т.зв. упц мп (російська секта) не встали під час зачитування у Верховній Раді імен Героїв України — бійців сучасної російсько-української війни.

Новини одним рядком

● Україна отримала €1 млрд кредиту від ЄС — це прибутки від заморожених активів рф. Гроші підуть на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення України.

● Європарламент на три роки продовжив "торговельний безвіз" для українських заліза та сталі, беручи до уваги, що з 6 червня 2025 року завершиться дія загальних автономних торговельних заходів для українських товарів, які експортуються в ЄC

● Франция предоставит Украине, новую систему залпового огня Foudre с дальностю поражения до 1000 км, альтернативу HIMARS.

● В начале мая котировки нефти Urals в российских портах опустились до $47-48, по данным Argus.

● Министр финансов Трампа Скотт Бессент назвал путина «военным преступником» и раскритиковал санкции Байдена против рф как «вопиюще слабые», утверждая, что они позволяют рф продолжать финансировать свою военную машину, особенно в энергетике.

● Мерц и Макрон договорились о создании двустороннего совета по обороне и безопасности, лидеры объявили о создании франко-германского совета по обороне и безопасности для координации действий против общих угроз.

● США ожидают получения образцов новой ядерной бомбы B61-13 до конца мая. Ранее работы по ее созданию планировали завершить весной 2026 года. Бомбой планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21. B61 — термоядерная гравитационная бомба, которая входит в долгосрочный запас ядерного вооружения США со времен окончания холодной войны.

● Мнение о том, что Украина могла бы победить россию без привлечения НАТО — ошибочно, — Байден. "Мы предоставили Украине все необходимое для защиты независимости и были готовы действовать более решительно, если бы путин пошел дальше".

● Каждый, кто думает, что путин остановится, если ему отдать украинские территории - просто дурак, - Байден. "Я просто не понимаю, как люди могут думать, что если мы позволим бандиту захватить не принадлежащую ему землю, то это его удовлетворит", - цитирует Reuters.

Новини одним рядком

● Литва вышла из конвенции о запрете противопехотных мин.

● Угорщина не блокує ухвалення нового, 17-го пакету санкцій ЄС проти росії — він може бути офіційно затверджений вже у травні, розповіли "ЄвроПравді" кілька представників дипломатичного корпусу ЄС у Брюсселі

● Вэнс: россия «просит слишком много» на переговорах по Украине.

● Новый глава МИД Германии: Европа будет защищать и поддерживать Украину всеми средствами.

● Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что США заключат торговое соглашение с Великобританией.

● Трамп передумал возвращать россию в G7.

Новини одним рядком

● Си Цзиньпин на встрече с путиным заявил, что российские и китайские народы 80 лет назад ценой тяжелых потерь одержали "великую Победу".

● Председатель ФРС Пауэлл заявил, что из-за пошлин, которые Трамп ввел на весь импорт в США, теперь совершенно не ясно, что делать дальше. По мнению Пауэлла, если пошлины останутся, то они, вероятно, приведут к ускорению инфляции, замедлению экономического роста и росту безработицы.

● Китай готов с россией защищать правду об истории Второй мировой войны, заявил Си Цзиньпин.

● «Всем в москве придётся с нами считаться» — новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

● Совет Европейского союза подготовил новый санкционный регламент, в котором впервые официально обвиняет путина в использовании слезоточивого газа CS в качестве средства ведения войны на территории Украины.

● "Я настоятельно рекомендую любой стране Западного полушария не сближаться с Китаем", — заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Джим Риш.

● С сегодняшнего дня в Азербайджане термин «Великая Отечественная война» больше не будет использоваться. Его сменяет фраза «Вторая Мировая война».

● В Гонконге отменили до 40% перевозок в Северную Америку. На неделе с 12 мая отменили 41% контейнерных перевозок из Гонконга на западное побережье Северной Америки, а в ближайшие две недели — 32%, сообщает South China Morning Post. Многие производители направления вынуждены сокращать рабочие места или экономить средства.

Новини одним рядком

● В рамках договорённости Maersk в течение 6 месяцев будет тестировать парусные технологии HD Hyundai, включая HiNAS и OceanWise, которые будут внедрены в контейнеровозах датской компании, построенных на южнокорейских верфях.

● Из ФРГ в Украину были переданы танки Leopard 1A5 и Leopard 2A4.

● Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить процесс присоединения Украины к ЕС и начать переговоры по существу в 2025 г.

● Канада передаст Украине тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 «Руслан»орков, который был арестован в феврале 2022 года в аэропорту Торонто после вторжения в Украину. Этот шаг стал частью пакета полезных санкций против режима и усиливает украинскую военную логистику.

Акции китайской Chengdu Aircraft Corporation выросли примерно на 20% после сообщений о том, что ВВС Пакистана сбили три французских и два раша истребителя ВВС Индии. Chengdu производит истребители JF-17 и J-10C, оба находятся на вооружении ВВС Пакистана.

- Акции производителя французских самолётов Rafale и Mirage 2000 Dassault Aviation упали более чем на 2%.

- Акции российских Сухой и МиГ никого не интересуют.

Новини одним рядком

● Китай и россия будут защищать международную систему, основанную на международном порядке и законе, и будут выступать против гегемонии и силовой политики — председатель КНР Си Цзиньпин.

● Цена Urals вновь опустилась ниже $50 за баррель, показывают данные Argus. К таким значениям марка уже опускалась в начале апреля, но лишь на один день. На ценник негативно влияют решение ОПЕК+ нарастить добычу и торговые войны.

● Экспорт российской нефти принес минимум денег за два с лишним года.

● В Германии конфисковали деньги «Газпрома» по иску за непоставленный газ.

● Массовые увольнения начались на одном из крупнейших трубных заводов рф — "Уралтрубпром". До 500 человек могут сократить безо всяких выходных пособий. В 2024 году выручка компании снизилась на 22% до 11,6 миллиарда рублей, убыток составил 453,6 миллиона.

Новини одним рядком

● Подконтрольная миллиардеру Усманову федерация фехтования допустила россиян до международных турниров.

● Дефицит российского бюджета вырос почти на 200% из-за обвала цен на нефть.

● ЕС готовится впервые наказать «Лукойл» за создание теневого флота.

● российские регионы в апреле 2025 года неожиданно зафиксировали резкий рост числа зарегистрированных смертей, отмечает демограф Алексей Ракша со ссылкой на данные региональных ЗАГСов.

● В РПЦ заявили, что те, кто не хочет войны — поклонники антихриста. Протоиерей Ткачёв уверен, что «нетвойнистам» нужен мир, чтобы грешить, есть, пить, зарабатывать и путешествовать «по всей вселенной».

Новини одним рядком

● александр лукашенко: Конечно, я пробыл у власти немного дольше, но, пожалуйста, потерпите еще немного. Я обещал, что приведу к власти новое поколение, и это уже произошло на практике.

● москвичей попросили не пользоваться лифтами 9 мая — если застрянешь, сигнал не дойдет до оператора из-за отсутствия связи.

● «Яндекс» установил рекорд по объему выданных силовикам данных россиян.

● В московском метро восстановят барельеф со Сталиным. Копию уничтоженной в 1960-х композиции «Благодарность народа вождю-полководцу» установят в переходе станции «Таганская».

Новини одним рядком

● Более 60 тысяч пассажиров застряли в аэропортах по всей россии из-за налетов БПЛА.

● кремль призвал «отнестись с пониманием» к отключению мобильного интернета в москве.

● москвичам отключили банковские переводы ради парада Победы.

● Жители регионов придумали новый праздник — День рунета без москвичей. Интернет настолько очистился…

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● В россии сократилось число пенсионеров, состоящих на учете в Соцфонде — с января по апрель показатель снизился с 41,169 млн до 40,961 млн человек. Наибольшее сокращение наблюдается среди получателей пенсий по старости — с 33,379 млн до 33,187 млн человек. Эксперты связывают это с последствиями пенсионной реформы.

● В москве коммунальщикам раздали бинокли, чтобы следить за беспилотниками

● Ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы. Это в 10,5 раз меньше, чем в Узбекистане и Казахстане и в 1,5-2 раза меньше, чем в Молдове и Беларуси.

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Новости портала «Весь Харьков»

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