Новини одним рядком

● Польща. Остаточні результати 1го туру:

- мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади набрав 31,36%,

- директор Інституту нацпам’яті Кароль Навроцький — 29,54%.

● Австралія почала відправку Україні обіцяних танків Abrams. Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підтвердив, що партія вживаних M1A1 вже прямує до України. Їх має бути 49. У Білому домі США невдоволені цим рішенням. Хоч Вашингтон офіційно дав розвіл на передачу, але приватно американські чиновники «залишаються розчарованими».

● Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных российских активов на 90 миллионов евро, сообщает в понедельник финское минобороны.

● Страны ЕС договорились о создании оборонного фонда в размере 150 миллиардов евро для финансирования оборонных проектов государств-членов Евросоюза, Британии и Украины.

● Националист и поклонник Трампа Джордже Симионе признал поражение на выборах президента Румынии. Во втором туре выиграл политик либеральных проевропейских взглядов Никушор Дан.

● Нікушор Дан заявив, що Румунія має продовжувати підтримувати Україну, а сам він хотів би приїхати із візитом.

● Наступний тиждень буде вирішальним для України, — Урсула фон дер Ляєн.

● "Сегодня стало известно, что руководство партии «Альтернатива для Германии», опасаясь судебного процесса по делу о запрете, приняло решение больше не демонстрировать публично свою близость к россии. Новый курс проявился, в частности, по информации издания Politoco, в том, что один из самых пророссийских политиков этой партии — депутат-виолончелист Маттиас Моосдорф, почётный профессор российской академии музыки имени Гнесиных, — лишился поста представителя парламентской фракции по внешнеполитическим вопросам, а представители партии проигнорировали приглашение на официальный приём российского посольства по случаю Дня Победы. В своей дальнейшей деятельности «Альтернатива для Германии», по данным Politico, будет больше ориентироваться на Вашингтон, а не на москву."

● Австрия допускает свое участие в миротворческой миссии в Украине, – Минобороны Австрии.

● После решения президента США Дональда Трампа о полном снятии санкций с Сирии, нескольким государственным и частным сирийским банкам были вновь выданы коды SWIFT.

● Американские официальные лица в частном порядке предупредили коллег из ЕС о том, что Трамп рассматривает возможность принятия законопроекта о "сокрушительных санкциях" против рф, если россия не пойдет на уступки в переговорах по Украине — BBG.

● Анкара почтила память жертв депортаций крымских татар и черкесов.

● По данным источника Deutsche Welle, кремль планирует вернуться к переговорам с Украиной в октябре, рассчитывая сначала провести летнюю волну наступления.

● Впервые после Второй мировой войны к власти в Португалии приходит ультраправое правительство.

● Польша конфисковала шины для Boeing, отправленные из Испании в Азербайджан транзитом через Беларусь и россию.

● Турецкая компания Roketsan объявила, что испытание ее новой ракеты с дальностью полета более 2000 км и возможностью доставки ядерной боеголовки, с использованием национальных и отечественных средств, будет проведено в июне 2025 года.

● Компания Roketsan объявила, что в первом квартале 2025 года в срочном порядке будет запущено производство 10 новых проектов, включая технологию ракет большой дальности.

● Гиперзвуковой беспилотник Stratolaunch Talon-A2 успешно преодолел скорость 5 Махов в ходе двух последовательных испытаний, подтвердило МО США. Многоразовый автономный БПЛА впервые преодолел скорость 5 Махов, порог для гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука, в декабре 2024, а затем повторил это в марте 2025 побив рекорд скорости, установленный в предыдущем полёте.

● Прибутковість 30-річних казначейських облігацій США (U.S. Treasury Bonds) досягла 5,02%, що є найвищим показником з листопада 2023 року.

● У Китаї чиновникам наказали скоротити витрати на алкоголь, сигарети та урочисті прийоми. Це частина кампанії Сі Цзіньпіна проти марнотратства на тлі зростаючого боргового навантаження та падіння доходів. Нові правила вже вдарили по акціях компаній, що виробляють алкоголь та споживчі товари.

● По итогам 2024 года общая стоимость продукции китайской индустрии спутниковой навигации и услуг позиционирования выросла на 7,39% в годовом исчислении и достигла 575,8 млрд юаней /около 79,9 млрд долл. США/ в стоимостном выражении.

● рф не смогла запустить межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" по Украине, потому что что-то "пошло не так", - Defense Express.

● «Игра престолов», «Гарри Поттер», «Секс в большом городе» и «Карточный домик» могут попасть под запрет из-за пропаганды чайлдфри, сообщает «Парламентская газета». Эксперты отмечают, что, например, Бриенна из «Игры престолов» стремится к равенству с мужчинами и отвергает материнство.

● В россии резко вырос дефицит разработчиков промышленного софта.

● россия усиливает военное присутствие на границе с Финляндией, у страны есть 5 лет до того, как войска дорастут «до угрожающего уровня» — The New York Times.

● Новые изменения в Конституции россии допустили в госдуре. По словам депутата Толстого, они будут «гораздо более существенными», чем пять лет назад, потому что «многое изменилось с начала СВО».

● Пропагандистка RT Маргарита Симоньян пожаловалась на блокировку Telegram-каналов RT в Европе и США после слов Дурова о свободе СМИ в Telegram.

● У Венгрии нет никаких обязательств по оказанию военной помощи Украине. Страна намерена по-прежнему оставаться в стороне от конфликта, заявило МИД Венгрии

● На Красной площади тысячи детей вновь приняли в пионеры. Ведь страна «пионерии была счастливой и уникальной» — там было всё для людей. Хочешь — пломбир по 15 копеек, хочешь — ГУЛАГ за анекдот.

● PlayStation начала массово блокировать аккаунты пользователей из россии. Даже смена региона в настройках профиля не помогает избежать блокировки. Предположительно, компания наказывает тех, кто продлевал подписку через неофициальные сервисы и посредников.

● Врач из Владимира избит после осмотра девушки в никабе — муж девушки угрожал врачу расчленением

● российским аграриям предложили начать проводить шаманские обряды для повышения урожайности картофеля — Ateo Breaking

● Цены в отелях Анапы снизились на 30-50%, падение бронирований на лето составляет на данный момент 60-70%

● Количество рецидивистов в россии сократилось на 30 000 или на 14,5% в 2024 году — с 207 513 человек в 2023 году до 177 022, свидетельствуют данные судебного департамента о состоянии судимости, - Ведомости. Это временно, скоро будет всплеск

● СВОшникам спишут часть ипотеки и понизят пенсионный возраст до 60 лет. Также ветеранам боевых действий повысят ежемесячные пособия сразу в 4 раза. Такие поправки в законодательство уже готовит госдура.

● Медведев будет лечить алкоголизм вином. Он ошарашил россиян внезапной идеей: чтобы победить алкоголизм, надо развивать в стране виноделие и пить больше вина. По мнению Медведева, проблемы с алкоголем «проистекают от других напитков» — например, водки. А на Западе, где развито виноделие, с алкоголизмом «проблем нет». P.S. В 2025 году объем производства вина в стране составит 59 млн декалитров (дал) – на 15% больше показателя 2024 года, говорится в исследовании Центра отраслевой экспертизы россельхозбанк (РСХБ).

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