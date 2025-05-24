Новини одним рядком

● 27 мая Совет Европейского союза рассмотрит возможность приостановки права голоса Венгрии на основании статьи 7. В случае принятия такого решения Будапешт может лишиться возможности блокировать поддержку Украины и введение санкций ЕС против россии. Обходной путь, прозванный «параллельными переговорами», приведет к тому, что 26 государств-членов будут продвигаться вперед с Киевом.

● Заморожені російські активи залишаться такими, допоки рф не припинить війну й не виплатить репарації Україні, йдеться у спільній заяві G7.

● НАТО впервые протестирует запуск больших разведывательных беспилотников с авиабазы в Финляндии, сообщает телерадиовещатель Yle. Испытания начнутся в июне, запускать дроны RQ-4D Phoenix будут с авиабазы "Пирккала" у города Тампере.

● До конца 2025 года на Украину будет поставлено более 240 орудий CEASAR.

● Финляндия усиливает контроль за военной активностью рф вблизи своих рубежей.

● Финляндия спустила на воду первый многоцелевой Корвет класса Pohjanmaa — ключевая часть ВМФ по проекту Laivue 2020. До 2029 года планируется построить 4 таких корабля. Проект реализуется финской верфью Rauma Marine Constructions совместно с Минобороны, шведским Saab и рядом других отечественных и зарубежных подрядчиков.

● Українсько-естонський розробник Deftak отримав інвестиції у 600 тисяч євро на розробку високоточного ударного боєприпасу для малих безпілотних систем. Deftak розробляє новий тип озброєння, який може бути інтегровано з будь-якими безпілотними авіаційними платформами. Це дозволить перетворювати розвідувальні дрони на високоточні ударні БПЛА навіть в умовах складної радіоелектронної обстановки, коли GPS-сигнал недоступний.

● New York Times сообщает, что Министерство внутренней безопасности отозвало у Гарвардского университета сертификацию Student and Exchange Visitor Program. Таким образом, Гарвард не только не может принимать на обучение иностранных студентов, но и сегодняшние иностранные студенты должны срочно перейти в другие учебные заведения или станут нелегальными мигрантами.

● В Испании засекретили материалы дела об убийстве Андрея Портнова.

● Британский стартап Tiberius Aerospace, основанный в 2022 году, представил новый управляемый артиллерийский снаряд Sceptre (TRBM 155HG). Это 155-мм боеприпас с прямоточным жидкостным двигателем, развивающий скорость до 3,5 Маха и обеспечивающий точность попадания с КВО менее 5 м. Дальность достигает 150 км в зависимости от боевой нагрузки (до 5,2 кг). Снаряд полностью совместим с Гаубицами НАТО калибра 155 мм и не требует доработки орудий. Sceptre построен по модульной схеме, использует открытое программное ядро с API, что облегчает интеграцию с системами управления огнём и обновление ПО. Двигатель поддерживает несколько типов топлива, что упрощает снабжение и позволяет хранить снаряд до 20 лет. Стоимость не раскрыта.

● После некоторых сомнений США присоединились к странам G7 в заявлении, осуждающем вторжение россии в Украину. «Суверенные активы россии в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине».

● Министерство технологий Вьетнама дало провайдерам телекоммуникационных услуг указание со 2 июля заблокировать мессенджер Telegram за отказ от сотрудничества в борьбе с преступлениями, согласно правительственному документу, с которым ознакомился Reuters.

● Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер вновь заступился за "Северный поток-2". Экономике Германии нужны надежные и дешевые источники энергии, а "зеленая" энергетика пока не может конкурировать с природным газом, написал он в письме к парламентской следственной комиссии ландтага Мекленбурга - Передней Померании. По его словам, экологичнее качать газ по трубопроводам, чем перевозить в сжиженном виде танкерами. Шрёдер также упомянул, что разговаривал с президентом россии Владимиром путиным о возможности восстановить газопровод "Северный поток-2" из рф в Германию.

● Канцлер Германии Мерц выступает за введение общеевропейских санкций в отношении «Северного потока», — сообщает FT. Германия и Еврокомиссия договорились запретить «Северный поток», чтобы не дать США и россии его активировать.

● Республиканец Линдси Грэм собрал более 80 подписей сенаторов в поддержку закона о вторичных санкциях на российскую нефть. Если при голосовании закон поддержат более 67 сенаторов, он сможет преодолеть вето президента США.

● Госсекретарь США Рубио «почти ежедневно» поднимает вопрос о новых санкциях против россии и хочет, чтобы Конгресс принял подготовленный сенатором Линдси Грэмом законопроект о «сокрушительных санкциях», пишет New Lines. Однако Трамп не желает вводить дополнительные ограничительные меры против москвы, отмечает издание.

● В Конгресс США внесен законопроект «Stop TRUMP in Crypto Act», который предлагает запретить Трампу и его близким владеть и продвигать криптовалюту. Документ охватывает президента, вице-президента, членов Конгресса и их родственников. По словам инициаторов, семья Трампа получила миллиарды дохода от токена Trump Coin, используя связи с его крупными держателями.

● Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что президент Дональд Трамп подтвердил свои планы принять участие в саммите НАТО в Гааге в июне. «Его присутствие будет очень важным»,— сказал Схоф журналистам в четверг после телефонного разговора с американским президентом (цитата по Bloomberg). Саммит, который пройдет 24-25 июня в Гааге, будет посвящен формальному принятию новой минимальной цели расходов в 5% от национальных бюджетов для всех стран НАТО.

● США «не убеждены» в необходимости снизить потолок цен на российскую нефть, - Reuters. По словам источников, 22 мая на совещании министров финансов G7 ЕС предложил снизить цены на поставляемую морем российскую нефть с $60 до $50 за баррель.

● Трамп грозит ЕС 50% пошлинами с 1 июня. Американський президент звинуватив ЄС у торговельному дефіциті з США на понад $250 млрд щороку та заявив, що переговори з Європою не дають результату.

● Трамп погрожує ввести мита проти Apple. Каже, що якщо компанія не буде виробляти і збирати в Сполучених Штатах, то Apple має сплатити США мито у розмірі щонайменше 25%.

● Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Польши более 1400 авиабомб GBU-39 на сумму около $180 млн, говорится в заявлении Пентагона.

● Данные по мировому теневому Флоту (все использующие страны - рф, Иран, Венесуэла и тд):

● Общее количество активных «теневых» танкеров — 1223

Танкеры в черном списке:

- США: 576

- ЕС: 330

- Великобритания: 263.

Пересечение между всеми тремя: 47 (это всего лишь 3,8%).

● Boeing Defense нарощує темпи виробництва винищувачів F-15EX Eagle II через зростаючий попит на глибоко модернізований винищувач 4-го покоління.

● Словаччина виготовила першу бронемашину Patria 8×8. CSM Industry завершила ліцензійне виготовлення першого фінського бронетранспортера Patria 8×8 для Збройних сил Словаччини.

● Індійська компанія Reliance Defence та німецька Rheinmetall уклали стратегічне партнерство у сфері виробництва боєприпасів.

● В Китае успешно испытали тяжелый беспилотный транспортный самолет CH-YH1000, пишет газета Global Times. Грузовой дрон способен брать на борт 1200 кг груза, а дальность его полета составляет 1500 километров.

● «Урожай закончился». В Минсельхозе заявили, что россияне съели все выращенные в стране овощи.

● рф хоче провести вибори в Україні до підписання мирної угоди, — Лавров

● Комитет по иностранным делам и национальной обороне Бразилии одобрил два вотума порицания президенту Луису Инасиу Луле да Силве (ПТ) за "поддержку авторитарных режимов россии и Китая". По данным комитета, Лула принял участие в праздновании «Дня Победы» в москве вместе с в том числе представителями военных хунт и президентом россии, а в Китае левый лидер попросил Си Цзиньпина помочь в регулировании социальных сетей в Бразилии.

● В россии утвердили официальный список машин для работы в такси — в основном это «Лады» и китайские модели: Lada Granta, Vesta, Aura, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Все эти автомобили можно будет использовать в эконом- и комфорт-классах, а вот для бизнес-класса подходящих машин не нашлось. Новые правила начнут действовать летом 2026 года, а цены на такси, вероятно, вырастут.

● Вернуть в каждый дом проводной телефон и радио предложили в госдуре. По мнению депутата Наумова, это необходимо из-за отключения мобильного интернета на фоне атак дронов. «На первых порах всем, кто будет скучать по новостям из Telegram, можно дать скидку на бумажную версию газет», — добавил депутат.

● Крупнейшая судоходная компания россии стала убыточной после санкций против «теневого флота».

● В госдуре назвали целью «СВО» создание единого союзного государства россии, Украины и Беларуси.

● Лавров объявил об отказе россии проводить переговоры с Украиной в Ватикане. россия выступает против привлечения Ватикана к переговорам по Украине, - Bloomberg. путин вряд ли приедет в Ватикан на переговоры, учитывая сложные отношения между Римско-католической церковью и РПЦ, а также роль Италии и самого Ватикана, который помогал украинскому правительству и не был нейтрален.

● Патриарх Кирилл скрывается в налоговой как «Иван Захарович Прохоров», выяснили журналисты. Вообще-то в миру он Владимир Михайлович Гундяев, но ради сокрытия доходов и обхода санкций стал «Прохоровым». При этом все остальные данные, включая ИНН и дату рождения, совпадают в реестре с данными патриарха. Pанее об использовании налоговых псевдонимов было известно только в отношении силовиков и чиновников.

● Автор «расследования» про боевых комаров, ближайший друг путина Михаил Ковальчук на этот раз похвастался, что мир вот уже 80 лет живёт без тяжёлой войны благодаря тому, что изобрели ядерное оружие. А война с Украиной, в которой десятки тысяч погибших и раненых — это, видимо, 1% мармеладок.

● Крупнейшая российская судоходная компания «Совкомфлот» ушла в минус, показав убыток в $393 млн в первом квартале.

● Продажи дорожно-строительной техники в россии рухнули почти на 40%. Отгрузки телескопических погрузчиков сократились на 95%, кранов-трубоукладчиков — на 80%, катков — на 77%, автогрейдеров — на 54%, автокранов — на 47%, фронтальных-погрузчиков — на 33%, гусеничных бульдозеров — на 26%, а экскаваторов-погрузчиков — на 25%. Рост отгрузок был зафиксирован только в сегменте экскаваторов — на 39%, кранов-манипуляторов — на 7% и мини-погрузчиков — на 1%.

● ЦБ обнаружил у каждой шестой компании проблемы с деньгами на финансирование текущей деятельности.

● Правительство резко сокращает расходы на ключевые программы поддержки экономики после обвала нефтегазовых доходов бюджета.

● Лавров: праця Кучми «Україна не росія» стала фундаментом для українських націоналістичних еліт. Український фатум: будучи партократом, червоним директором і відбитим автократом все одно стати фундатором українського націоналізмму.

Новости портала «Весь Харьков»