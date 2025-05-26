Новини одним рядком

‼️Вдома! Триденний обмін “1000 на 1000” став шостим обміном цього року та 65 від початку повномасштабного вторгнення

● Воїни ГУР розтрощили військовий потяг з пальним для окупантів. 24 травня 2025 року майстри ударних БпЛА підрозділів активних дій ГУР МО України вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним.

● Речник Повітряних сил Ігнат пояснив, що легкомоторні літаки не можуть наразі полювати на "Шахеди" під час нічних атак, але українські командування шукають рішення, як їх задіяти у майбутньому. "Сили оборони застосовують усі методи для збиття. Я вже зауважив, що працювали і винищувачі, гелікоптери, мобільні вогневі групи, РЕБ, Сили безпілотних систем теж нарощують спроможності щодо дронової ППО", — заявив він

● Україна стане для Трампа Афганістаном, якщо не гірше, — Bloomberg. Трамп розуміє, що якщо він зрадить Україну, а рф доб'ється її капітуляції, це буде його гучною політичною поразкою.

● Нідерланди відправлять Україні останні з 24 обіцяних F-16, – міністр оборони Нідерландів

● Глава МЗС Туреччини їде в росію обговорювати війну в Україні. Очікується, що під час візиту Фідан зустрінеться з путіним і міністром закордонних справ росії Лавровим.

● Французька влада заявила, що відключення електроенергії на півдні Франції сталося через підпал на підстанції та пошкодження електроопори.

● Джо Байден уперше зʼявився на публіці після того, як публічно оголосив про свою онкохворобу. Байден 23 травня відвідав випускний вечір свого онука Роберта Хантера Байдена в Солсбері.

● Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины, сообщил глава МИД Украины Сибига.

● Президент Сирии аш-Шаара и спецпредставитель США по Сирии Баррак на встрече в Стамбуле достигли договоренности о полном уничтожении химического оружия на территории Сирии

● Турция рассчитывает создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, — Türkiye.

● Газета The Telegraph обвинила администрацию Трампа в намерении вмешаться во внутренние дела Великобритании. По ее данным, американские чиновники тайно встретились с британскими активистами, выступающими против абортов, объясняя это «из опасений за их свободу слова».

● Отменить пенсии в россии предложил олигарх Константин Малофеев — он заявил, что забота о пожилых должна лечь на детей, что якобы повысит рождаемость. Идея прозвучала после аналогичного предложения ведущего «Соловьёв Live» Сергея Мардана.

● Ждем выступление Терешковой, которая расскажет о том, что простые люди попросили её отменить пенсии.

● Участников СВО будут обязаны принять на работу. С сентября 2025 года компании московской области с численностью сотрудников от 200 человек должны трудоустраивать минимум одного участника боевых действий, согласно новому закону Мособлдумы.

● Противозачаточные таблетки хотят сделать недоступными для россиянок. В госдуре потребовали усложнить оборот контрацептива и продавать его только по рецепту. Ужесточение правил продажи «снизит нагрузку на организм» женщин, уверена депутат от Единой россии Татьяна Соломатина.

● Обществознание исключат из школьной программы 6–7-х классов уже с 1 сентября, а ещё через год этот предмет останется только для 9–11-х классов — Минпросвещения. Ранее помощник президента Мединский назвал этот предмет бесполезным.

● «Мир танков» могут запретить в россии уже через два дня. 27 мая начнётся суд по делу об экстремизме против компании «Леста Игры». Её подозревают в связях с Wargaming — бывшим владельцем проекта, которого обвиняют в поддержке ВСУ.

● В РПЦ назвали русских «овощами». Священник Павел Островский в эфире радио Sputnik заявил, что русские мужчины стали пассивными и не делают предложений, поэтому они выбирают мусульман: «Овощебаза с триколором ходит в барбершоп, а девушки тем временем выходят замуж за мусульман от безысходности».

● Николай Лукашенко стал «лучшим студентом» БГУ — его портрет повесили на Доску почёта. Какие именно заслуги привели туда Николая Лукашенко — не уточняется. Зато общественную активность он действительно проявлял: в 2020-м, во время массовых протестов, Лукашенко-младший позировал с автоматом рядом с отцом в Минске, защищая дворец от протестующих. С того самого момента из БГУ за три года были уволены около 500 преподавателей по политическим мотивам.

● Организация «Союз отцов россии» призвала мужчин идти на фронт ради «благосостояния семьи».

● россию застроят деревянными пятиэтажками. Сейчас такие строения проходят испытания пожарной безопасности, заявил зампред Комитета госдуры по строительству и ЖКХ Кошелев. И — инновации.

● У рф кажуть, що українські дрони застали путіна на Курщині. За словами командира дивізії ППО регіону Дашкіна, під час візиту путіна "українські військові почали безпрецедентну атаку", і нібито ППО знищила (https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/25/7513965/) 46 безпілотників. "Ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечували безпеку в повітрі прольоту вертольота путіна. Вертоліт був фактично в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників", — заявив він.

● В Чите детям из малообеспеченных семей выдали цирковые билеты с надписью «Бедолага». Скандал случился после того, как цирк «Огни манежа» прислал билеты по запросу соцзащиты. Из 17 обещанных пришло всего 7 — и все с обидной пометкой «Бедолага». Родители, мягко говоря, о#%ели и отказались от посещения.

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