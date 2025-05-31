● Цієї ночі у Харкові зафіксували вісім влучань: два — у Шевченківському районі, шість — у Київському, повідомив міський голова Ігор Терехов. У Шевченківському районі Харкова під ударом опинилося СТО — пошкоджено приміщення та кілька автівок. У Київському районі через вибухи у кількох будинках вибиті шибки. У Київському районі внаслідок влучання у дах підприємства почалася пожежа, також займання є і в Шевченківському районі

● Україна готова до наступного раунду переговорів з росією, однак вона досі очікує від москви обіцяний текст "меморандуму" щодо припинення вогню, заявив глава МЗС Сибіга

● Кабмін запроваджує одноразову виплату у 200 тис. грн випускникам медвишів, які працевлаштуються в селах або на прифронтових територіях, — прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

● Підприємства, критичні для роботи Збройних сил України, тепер зможуть бронювати до 100% працівників — Мінекономіки.

● росія накопичила значну кількість балістичних та крилатих ракет, плануючи збільшити обстріли, – керівник ЦПД Коваленко

● Україна позитивно сприйме, якщо до зустрічі її президента Зеленського з путіним долучиться Трамп, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

● На північному напрямку Харківської області російські війська діють невеликими штурмовими групами, намагаючись виявити слабкі місця в українській обороні. Ознак підготовки до повномасштабного наступу наразі немає, повідомили в бригаді НГУ "Хартія"

● Україна отримає майже 3 мільярди доларів від Японії в межах механізму ERA – Шмигаль

● США выйдут из переговоров, если россия продолжит войну, - и.о. заместителя постпреда США при ООН Джон Келли. Он подчеркнул, что сделав это, США не откажутся от своих принципов и тем более, от партнеров. "Скорее мы признаем отказ россии сотрудничать с нами для достижения желанного результата. Мы осуждаем решение путина в течение прошлых выходных совершить один из наибольших ракетно-дроновых ударов. Это не демонстрирует желание мира. Соглашение, которое предлагается сейчас - лучший возможный результат для россии. путин должен заключить соглашение", - сказал он.

● Politico: Трамп більше прагне перезавантаження відносин із росією, ніж миру в Україні. Кэллог заявил, что между путиным и Трампом существует "мощная личная связь".

● Трамп розкритикував суддів за упередженість щодо нього та назвав скасування мит на імпорт «політичним кроком, який загрожує економіці США».

● Разочарование Трампа путиным в последние дни является искренним и растет - пишет Reuters. По словам источников, президент США серьезно рассматривает возможность введения санкций после того, как россия усилила свои атаки на Украину.

● Санкции США заморозили трасты российских олигархов в Лихтенштейне.

● Le Monde: Решение ввести санкции против россии в случае ее отказа от прекращения огня на Украине станет «тестом на надежность» для США, сообщил президент Франции. «Я разговаривал с президентом Трампом 48 часов назад, и он выразил нетерпение. Теперь вопрос в том, что нам с этим делать?» — сказал Макрон.

● Развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война обошлась компаниям в $34 млрд долларов из-за упущенной выгоды и более высоких издержек, сообщает Reuters со ссылкой на собственные подсчёты.

● Переговори між США та Китаєм зайшли в «глухий кут». Потрібна розмова між Трампом і Сі, вважає міністр фінансів США Скотт Бессент. "Неочікувано" для всіх, Дональд Трамп заявив, що Китай порушив усі домовленості з США щодо торгівлі. На тлі новин біткоїн впав на 2,9%.

● Израильские винищувачі завдали авіаударів по складах зброї в сирійській Латакії, повідомляє прес-служба армії Ізраїлю. Також було знищено компоненти зенітних ракет і "берегові ракети, які створювали загрозу міжнародній та ізраїльській свободі судноплавства".

● Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував заяву Кіта Келлога, який висловив готовність до обговорення припинення східного розширення НАТО. “Розширення НАТО сприяє безпеці самої росії. У тих місцях, де росія межує з країнами-членами Альянсу, немає війни. Там, де НАТО немає — війна є”, — зазначив він.

● Фінляндія все більше схожа на наступну ціль — росія стягує війська до кордону, заявив представник президента США Кіт Келлог.

● Японія частково скасувала санкції проти Сирії. Чотири сирійських банки виключать зі списку об’єктів, активи яких підлягали замороженню.

● У НАТО може не вистачити часу, щоб належним чином підготуватися до можливого збройного конфлікту з росією — в Європі дедалі більше впевнені, що загострення ситуації неминуче, повідомляє Bloomberg.

● Кит Келлог заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня и добавил, что обеспокоенность россии расширением НАТО на восток обосновано и США готовы обсудить с путиным его требования не расширять Альянс в этом направлении если это станет условием прекращения войны. Также Келлог сообщил, что на переговорах в Стамбуле будут не только украинцы и россияне, и добавил, что в Турцию также приедут советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании, так как, по словам Келлога, именно эти страны участвовали в формировании украинского варианта «меморандума» из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.

● Глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на заявление Келлогга о готовности обсудить с путиным расширение НАТО на восток. "Расширение НАТО соответствует интересам безопасности россии. Там, где россия граничит со странами НАТО, война не ведется, а в других регионах - ведется".

● Китай предложил Казахстану построить АЭС вдвое дешевле, чем россия.

● Китай отказался принять супертанкер с российской нефтью.

● Французская армия готовится к современной войне, строя мобильные лаборатории 3D-печати, способные производить 10 дронов каждые 3 часа.

● Wall Street Journal пишет: "Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Вашингтон разрабатывает новые условия для Ирана, требуя полной остановки обогащения урана. Если они не примут эти условия, это будет плохой день для иранцев".

● Ізраїль боїться потрапити у пастку переговорів США з Іраном.

● Оказывается, Катар не подарил дворец-самолёт Трампу в знак уважения и обожания (как Трамп утверждал), а Трамп выпросил (“begged”) у них этот Боинг. И теперь катарские власти требуют от Белого Дома официальную справку,что «просьба президента была удовлетворена».

● Пєсков заявив, що російська делегація буде знаходитись у понеділок вранці у Стамбулі для мирних переговорів з Україною і ТАМ покаже свій меморандум.

● У рф заступник міністра злетів з посади через зліт цін на картоплю

● У Сербії стався вибух на військовому підприємстві «Крушик», яке займається виробництвом боєприпасів, ракет та іншого озброєння. Напередодні служба зовнішньої розвідки росії заявила, що сербські компанії продовжують поставки боєприпасів Україні — «Крушик» був серед них.

● Президент Сербии пообещал блокировать отправку боеприпасов в Украину после обвинений россии.

● В россии предложили ввести налог для безработных — 2900₽ в месяц

● Мусульмане — это армия, способная быстро вырезать москвичей по приказу муллы, заявили в РПЦ. «МВД не успеет даже пикнуть», — предупредил отец Гавриил.

● Депутат из Ханты-Мансийска вдруг вспомнил, что Сибирь — это исторические земли Узбекистана, поэтому туда охотно едут мигранты, возвращаясь на «историческую Родину».

● Тoyota возобновила продажи новых автомобилей в россии. Продажи машин осуществляются через дочернюю компанию автоконцерна.

● По итогам первого квартала 2025 года российские банки зафиксировали совокупный убыток в размере 200 млрд рублей в результате укрепления рубля. Основной причиной таких потерь стала открытая валютная позиция, при которой объем активов в иностранной валюте превышает обязательства.

● Двух ученых отказались принять в академики РАН из-за подписи под антивоенным письмом.

● В Амурской области жену героя СВО поселили в затопленную комнату без дверей. Примерно такой руzzкий мир эти герои и несут в Украину.

● Появились подробности подрыва майора Гурциева, ответственного за бомбардировку Мариуполя. СВУ подорвал парень-вдвшник, который числился бывшим полицейским. За две недели до взрыва он снял квартиру в доме Гурциева, а майора узнал благодаря сайту гей-знакомств. Некоторое время они переписывались и отправляли друг другу обнажённые фото, а лично встретились лишь вчера. Некоторые СМИ пишут, что подрывник не знал о взрывном устройстве — его могли привести в действие дистанционно. «Семейные ценности для россии непреложны», — путин.

Новости портала «Весь Харьков»