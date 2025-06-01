Новини одним рядком

● Афганистан и Пакистан вступили в боевые действия. Согласно информации Al Arabiya, в спорном приграничном районе Бахрамча, расположенном в провинции Гильменд, произошли вооружённые столкновения между Афганистаном и Пакистаном.

● Эрдоган призвал путина и Зеленского провести личную встречу «без промедления».

● ОПЕК+ может еще сильнее увеличить добычу нефти.

● Трамп заявил, что Вашингтон удваивает пошлины в отношении импорта стали в США — они будут повышены до 50%.

● Средняя зарплата в 1 кв 2025:

Латвия - 1757 €

Литва - 2337,7 €

Эстония - 2011 €

Польша - 8962,28 злотых (2108 €)

● Учительница из Чехии получила 7 месяцев условно за дезинформацию о войне в Украине. Тезисы учительницы были основаны на роспропаганде. "Она выбрала в качестве слушателей детей 13-14 лет, которым ничего не оставалось делать, кроме как молча слушать её", - пояснила своё решение судья.

● "Мы должны дать Украине больше радаров, Patriot, артиллерии и самолетов, а не только риторику" — Блюменталь. "Мы не ждем, чтобы выяснить, что собирается делать путин. Мы движемся вперед в Конгрессе, и я очень, очень надеюсь, что наше движение вперед станет сигналом для него. Но я не знаю, примет ли он это послание. Я думаю, что он очень недооценивает США и считает нас слабыми и нерешительными, и что мы никогда не сможем собраться с мыслями", – подчеркнул сенатор.

● "Украина не проигрывает эту войну, это российская пропаганда. Если вы посмотрите на карту год назад и сейчас, то она практически не изменилась" — Грэм. Сенатор также пообещал обсудить с европейцами снижение ценового потолка на российскую нефть. "Если Европа сделает это, это будет иметь значение. Это повредит российской военной машине, если Европа пойдет по этому пути. Кроме того, выровняйте санкции против Китая. Сенат будет действовать. Мы возвращаемся, чтобы проинформировать наших коллег. Я буду говорить с лидером большинства, а он – с лидером меньшинства, сенатором Шумером. На следующей неделе мы проведем брифинг в Сенате, и собираемся обсудить эту идею", – отметил сенатор.

● Правительство США потратило примерно на 250 миллиардов долларов больше за первые 50 дней при Трампе, чем за первые 50 дней 2024 года, последнего года правления Байдена, что означает рост на 10%.

● Израиль заблокирует запланированный на воскресенье визит министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции в Палестинскую автономию.

● В ФРГ разрабатывают мини ракету DroneHammer против БЛА и FPV. В рамках выставки AFCEA 2025 в Бонне две немецкие компании, e-Wolf GmbH и WARGdrones GmbH, представили DroneHammer — недорогую ракету для борьбы с дронами на ближнем расстоянии. По данным обеих компаний, одна ракета DroneHammer серийного производства будет стоить несколько тысяч евро. Это достигается за счет последовательного использования недорогих, а в некоторых случаях и нетрадиционных технологий и компонентов. Например, управление ракетой обеспечивается простым оптическим датчиком в носовой части ракеты. Интересна также используемая технология боевой части, диаметр поражения которой составляет 10 м. Это достигается за счет того, что картридж с CO² ускоряет осколки в направлении цели. При этом достигается эффект, сравнимый с выстрелом из дробовика. Простой твердотопливный ракетный двигатель обеспечивает скорость перехвата более 500 км/ч и эффективную дальность более 600 м. Время перехвата составляет 3 секунды. Таким образом, система предназначена в первую очередь для борьбы с дронами на очень близком расстоянии. Однако определение ближнего расстояния в данном контексте является относительным, поскольку разработчики предполагают использование ракеты на широком спектре пусковых платформ. Помимо использования с плеча, DroneHammer также может служить вооружением наземных платформ и летающих истребительных дронов, ракета в настоящее время имеет уровень технологической зрелости TRL 5.

● Трамп о Байдене и его болезни: "Если вам его жаль, не жалейте его так сильно, потому что он жесток... Мне его совсем не жаль"

● Сенат США на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта, предусматривающего введение 500-процентных торговых пошлин в отношении россии, а также государств, продолжающих закупки российских энергоресурсов, - Линдси Грэм.

● Patria начнет сборку боевых машин пехоты ASCOD в Латвии. Завод DPL в Валмиере будет заниматься сборкой и техническим обслуживанием боевых машин пехоты ASCOD, а первые серийные единицы ожидаются в июне 2026 года.

● Quantum Systems розробила систему MOSAIC UxS для одночасного управління кількома БПЛА. Система дозволяє інтегрувати наземні, повітряні та морські безпілотники в єдину мережу, забезпечуючи ефективне планування місій і обмін даними в реальному часі.

● Roshel та OMNIPOL створюють спільне підприємство для виробництва бронемашин Senator у Європі. В Україні вже експлуатуються понад 1800 автомобілів Senator і нове підприємство допоможе збільшити цю кількість.

● Индонезия ведет переговоры о заказе во Франции ещё 16 истребителей Rafale, в дополнение к 42 уже законтрактованным. Также индонезийская сторона намерена приобрести дополнительное количество 155-мм/52 самоходных гаубиц CAESAR и рассматривает возможность приобретения во Франции "легких фрегатов". Соответствующие соглашения о намерениях были подписаны 28 мая в ходе визита в Индонезию президента Франции Эммануэля Макрона (фото) министрами обороны обеих стран. Сами контракты могут быть подписаны в ходе ответного визита во Францию президента Индонезии Прабово Субианто, намеченного на 14 июля.Тогда же может быть объявлено и о вступлении в силу уже подписанного в марте 2024 г. контракта на постройку для ВМС Индонезии двух неатомных подводных лодок типа Scorpene.

● Трамп в конце концов откажется от мирных инициатив по Украине и переключится на другую горячую точку на планете, где можно получить быстрый результат ради Нобелевской премии мира, - экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон.

● Макрон призвал Китай помешать размещению войск Северной Кореи на «европейской земле», если тот хочет избежать расширения роли НАТО в Азии. Об этом французский лидер заявил, выступая на форуме безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре.

● Меморандум Украины по урегулированию включает положения о прекращении огня на суше, на море, в небе и о его мониторинге международными партнерами – источники NYT.

● Минюст США начал процедуру снятия санкций с главы Ростеха Сергея Чемезова. Опубликованный документ подписан лоббистом, близким к окружению Трампа. Это может свидетельствовать о начале кампании по ослаблению санкционного давления на высокопоставленных российских руководителей, чтобы восстановить деловое сотрудничество.

● Посол Канады в Украине Наталья Цмоц заверила, что военно-морские силы Канады готовы помочь с разминированием Черного моря. Об этом она заявила на втором международном форуме безопасности в Одессе.

● Швеция для защиты фланга НАТО перебрасывает свою авиацию в Польшу. Также в Польше появится британская и немецкая авиация. На авиабазу в Литве приземлились 3 самолёта ДРЛО Е-3.

● Постпред россии при ООН заявил о готовности вечно воевать с Украиной.Западные танкеры вновь начали перевозить российскую нефть из-за падения цен Urals ниже потолка G7 в $60 за баррель. Это позволило им работать в рамках санкций, особенно после ухода с рынка теневого флота под давлением санкций администрации Байдена.

● В москве задержали камерунца, который обещал превратить рубли в доллары с помощью магического ритуала и раствора. «Волшебник» показывал жертвам трюк, люди верили и отдавали ему деньги. После проведения ритуала камерунец передавал им якобы пачки долларов, которые запрещал сращу вскрывать. Так он похитил у одного потерпевшего 500 тысяч, а у второго — 1,25 млн рублей.

● Казахстан отказался вступать в БРИКС.

● Китайские госкомпании отказываются от российской нефти из-за страха вторичных санкций США: супертанкер Big Star с 2,1 млн баррелей нефти "завис" у побережья Китая.

● Microsoft окончательно уходит из россии — российское юрлицо компании — ООО «Майкрософт рус» подало на банкротство. Об уходе из рф компания объявила еще в марте 2022 года и только сейчас оформляет все юридически. С 1 октября 2023 года корпорация больше не продлевает отечественному бизнесу лицензии на свое программное обеспечение.

● Западные танкеры вновь начали перевозить российскую нефть из-за падения цен Urals ниже потолка G7 в $60 за баррель. Это позволило им работать в рамках санкций, особенно после ухода с рынка теневого флота под давлением санкций администрации Байдена.

● Согласно данным Минфина, за первые 6 месяцев 2025 года в бюджет удалось собрать всего 97 млрд руб — это в 5 раз меньше запланированных 500 млрд. Несмотря на регулярную индексацию утильсбора, реальных денег поступает всё меньше. Причины очевидны: обнищание населения.

● У східній частині Балтійського моря росіяни почали глушіння та спуфінг сигналу GPS. Повідомляється про випадки, коли кораблі зникають із радарів, а їхні сигнали AIS передають некоректне місцезнаходження.

● Жителю Обнинска дали 2 года принудительных работ за сообщение про Бучу в домовом чате

● В госдуре обвинили в проблемах экономики россиян с ожирением.

● Не написавший ни одной научной работы экс-премьер Украины Азаров стал академиком РАН.

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● российским избиркомам разрешили не публиковать на участках информацию о судимостях кандидатов.

● Если вы до сих пор не понимали, что такое «денацификация» и «демилитаризация», то это = захват всей Украины. Философ Дугин наконец-то внёс ясность. А установить мир дипломатическим путём с россией невозможно, пока она не проглотит Украину.

● За май российские оккупанты потеряли более 34 тысяч личного состава - Сырский

● российские авиабомбы продолжают падать на свои территории: в Белгородской области обнаружена уже 82-я "нештатно сошедшая" ФАБ с начала 2025 года.

● россияне в Крыму продолжают разбирать на металлолом старые корабли, чтобы продать металл, сообщил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

● «Казна пуста». В бюджете не нашли денег на помощь РЖД.

● Иностранцев обязали за трое суток сообщать о планах въехать в россию.

● Цены на бензин в россии будут расти в два раза быстрее, прогнозируют эксперты. Стоимость вырастет из-за сложной ситуации в мире, а также увеличения налогов и сборов. Рост акцизов на топливо в 2026 году составит 4%, что скажется на цене бензина.

● россия передала Северной Корее австрийские снайперские винтовки.

● Западные игры и фильмы формируют у российской молодежи негативное отношение к своей стране и подрывают традиционные ценности, заявил Бастрыкин. По его словам, такая продукция это «насмешка» над российской культурой, поэтому ее нужно ограничить.

● Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») отменила рейсы из Новокузнецка в москву и на ряде других маршрутов из-за проблем с поставками запасных деталей для своих самолетов, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе прямой линии.

● Заявление о попадании вертолета путина в «эпицентр атаки дронов» придумали в кремле, — The Moscow Times

● В госдуре анонсировали создание «убийцы» Whatsapp и Telegram. российские власти решили пересадить граждан с «доживающих свой век» мессенджеров Whatsapp и Telegram на новый «национальный многофункциональный сервис», интегрированный с «Госуслугами», сообщил в телеграм-канале глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский.

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