● Генштаб підтверджує удар по НПЗ «Лукойлу» у Волгоградській області. Цей нафтопереробний завод за проєктною потужністю входить у десятку найбільших НПЗ росії та задіяний у забезпеченні армії рф.

● ЗСУ завдали удару по командному пункту угруповання "Курськ" у рф

● В Україні заблокували понад 4,5 тис. нелегальних онлайн-казино у 2024 році. Мова про 92 застосунки в App Store, 26 — в Google Pay та більше 4 тис. сайтів. Якщо ви бачите незаконне казино в Apple і Google – можете повідомити на пошту hello@thedigital.gov.ua з темою листа «Блокування казино».

● Українців невдовзі "відв’яжуть" від ТЦК, у яких вони стали на облік. Вирішити питання можна буде там, де зручно, — заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко в етері телемарафону.

● Велика Британія виділить Україні до £2 млрд на ППО та ремонтні бази

● Фінляндія відправляє Україні 27-й пакет допомоги на 200 мільйонів євро — міністерство оборони.

● Уряд Німеччини передав 5 автомобілів для громад Харківської області.

● Трамп не хоче надавати Україні більше допомоги і не хоче, щоб Україну прийняли в НАТО, - The Washington Post. Що стосується контролю за можливим припиненням вогню і забезпеченням безпеки України - без чого перемир'я було б безглуздим, враховуючи неоімперські амбіції москви - він вважає, що це проблема Європи.

❗️В Норвегии задержано судно Silver Dania с российским экипажем на борту по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море, сообщили в норвежской полиции. Сообщается, что на борту проходит обыск

● “російські полонені без дзвінків, поки українські захисники не отримають таке ж право” – Лубінець у Франківську

● Швеция выделяет Украине пакет помощи на 1,2 миллиарда долларов — Reuters

● Ангела Меркель подвергла острой критике нового главу ХДС Фридриха Мерца. Экс-канцлер Германии считает недопустимым для демократических партий использовать поддержку правых популистов.

● США весной собираются провести тестовый подземный подрыв небольшого количества плутония на полигоне в Неваде в целях проверки эффективности и модификации существующего ядерного оружия, сообщила вещательная компания NPR.

● Центральноазиатские “дочки” Газпромнефти попали под прицел санкций США

● Транзит нефти через Усть-Лугу остановлен, предположительно, после атаки украинских дронов на НПС "Андреаполь" в ночь со вторника на среду, - Bloomberg.

● До 90 російських організацій та працюючі в еміграції російські незалежні ЗМІ втратили американське фінансування через рішення адміністрації Трампа заморозити іноземну допомогу. Через це вони можуть припинити існування, - The Moscow Times. Чого варта російська "опозиція в екзилі" українці давно вже зрозуміли. Тільки поясніть, як поєднати "незалежні" та "припинять існування внаслідок втрати американського фінансування"?

● В Казахстане тоже вербуют несовершеннолетних для сбора "Шахедов" в ОЭЗ "Алабуга". В буклетах указано, что присоединиться может любой подросток от 14 лет "потому что собирать ударные дроны, уничтожающие врага - это круто".

● Тарологи заработали на россиянах больше 2,4 триллионов рублей за год. Каждый год заработок гадалок, астрологов и ведьм увеличивается на 30%. При этом запрет на их деятельность поддерживают 72% жителей страны, рассказали в госдуре.

● В россии планируют вернуть школьные дискотеки для повышения рождаемости — Минпросвещения видит в этом способ борьбы с демографическим кризисом. Других способов улучшить ситуацию пока не видно.

● В россии хотят запретить сатанизм и признать «движение» экстремистским. Если закон примут, участие в сатанинских ритуалах и пропаганда движения будут уголовно наказуемы.

● РЖД продолжает обновлять негативные рекорды. Участковая и техническая скорость движения грузовых поездов упала до уровня 1960 года. Из-за масштабных перевозок для армии российская сеть железных дорог — третья по протяженности в мире — погрузилась в хаос с тысячами брошенных поездов и заторами.

● рф сократила добычу нефти и газоконденсата на 2,8% в 24г до 516 млн т - Новак. Оценки падения добычи в пределах 3% ранее давали зарубежные эксперты.

● Рассказывая про вред искусственного интеллекта в госдуре, патриарх Кирилл два раза прочитал один и тот же текст. Сначала он сорвал овации, а потом ещё раз начал читать то же самое. Мы сейчас в той точке реальности, когда бес в рясе без намека на интеллект рассуждает об опасности искусственного интеллекта.

● Рубрика «Сверхдержавные новости»: в Пермском крае умерла 93-летняя пенсионерка, которую тащили до скорой по сугробам.

● Пошел прогрев. Омбудсмен рф москалькова призвала перестать видеть в Украине только «империю зла». В госдуре она рассказала, что вернувшиеся из плена россияне и жители Курской области говорили разное — некоторые вспоминали, как украинские военные делились с ними едой и спасали от наемников. москалькова подчеркнула, что украинцы разные, и отметила, что многие из них православные, поэтому «за их душу и духовность надо побороться».

Новости портала «Весь Харьков»