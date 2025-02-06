● Київ поки що не може повернути усі окуповані росією території, але й ніколи не визнає їх російськими, заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану президент України Володимир Зеленський.

● Уже 14-16 лютого буде офіційно представлено плани Трампа щодо припинення війни в Україні. Це станеться на Мюнхенській конференції, — спецпредставник Кіт Келлог.

● Глава МЗС Сибіга заявив, що досягнення миру в Україні є в національних інтересах США, і в цьому зв’язку Сполученим Штатам могло б бути цікаво, якби закуплений у них газ для Європи зберігався в українських газосховищах

● Колишній директор української ГТС, який втік у Канаду, через суд вимагає виплатити йому 10 млн грн. Сергій Макогон, який у 2022 році після звільнення з посади оформив фіктивне відрядження і втік з країни, подав позов до Верховного суду України, з вимогою виплатити йому 10 млн грн. Ці гроші Макогон хоче отримати як «премію» за 2021.

● Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 лютого під головуванням Британії, а не США, — Радіо Свобода

● Воєнний стан та мобілізацію продовжили до 9 травня цього року, — Зеленський підписав законопроєкт

● Сегодня россия контролирует около 20 % территории Украины, из которых значительная часть представляет собой сплошную руину. Дальнейшая поддержка этих территорий может стать тяжелым бременем для российского бюджета — Foreign Affairs

● Международный депозитарий Euroclear в марте планирует осуществить второй платеж по процентному доходу от замороженных активов рф в Европейский фонд для Украины. Всего за 2024 год Euroclear получил 6,9 млрд евро процентного дохода от управления замороженными российскими активами.

● Компания из Литвы поставляла рф BMW и Mercedes в обход санкций. В офисах компании прошли обыски, задержаны два белорусских и два литовских гражданина.

● Норвезькі F-35 перехопили групу російських бомбардувальників на Крайній Півночі

● Іспанія скорочує робочий тиждень з 40 до 37,5 годин без змін у зарплаті, — Reuters

● У Білому домі виник розкол щодо способу завершення війни в Україні, — NBC. Спецпосланець Трампа Кіт Келлог та радник з нацбезпеки Уолтц хочуть чинити тиск на москву, а інші члени адміністрації виступають за скорочення допомоги Україні

● Пентагон розробляє плани виведення всіх американських військ із Сирії — NBC News.

● Спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні та росії Кіт Келлог візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції у 2025 році.

● Я хочу, щоб Іран був великою та успішною країною, але такою, яка не може мати ядерної зброї, — Президент США Дональд Трамп.

● Евросоюз утвердил проект трибунала для путина

● Трамп утверждает, что разговаривает с «русскими и украинским руководством» об урегулировании войны между москвой и Киевом. Президент США не стал называть, с кем именно он общается на эту тему, но подчеркнул, что контакты идут хорошо.

● Саудовская Аравия поможет в усилиях США на Ближнем Востоке — Трамп

● США одобрили продажу Египту современного оружия почти на $1 млрд.

● Почта США прекращает принимать посылки из Китая

● Заклики США є серйозним порушенням міжнародного права. Мир і стабільність у регіоні не будуть досягнуті без створення палестинської держави зі столицею в Єрусалимі, — глава Палестинської автономії Махмуд Аббас.

● Генсек Хезболлы Наим Кассем назначен представителем Верховного лидера Ирана Хаменеи в Ливане.

● Google удалила из свода своих принципов обещание не использовать искусственный интеллект для создания оружия и в других опасных целях, пишет Bloomberg

● Шредер потрапив до лікарні з діагнозом "вигорання"

● «Зеленський не є легітимним президентом України, попри це росія готова вести з ним переговори», — пєсков

● "Кокаїн заборонений, тому що його роблять у Латинській Америці, а не тому, що він гірший за віскі", — Президент Колумбії Густаво Петро

● Ніхто у Словаччині не хоче і не готується до виходу з Європейського Союзу та НАТО. Ніхто не зацікавлений у такому майбутньому, — президент Словаччини Петер Пеллегріні.

● Печать российских книг переезжает в Китай. российские книжные издательства переносят печать в Китай: такие изменения обусловлены нехваткой красок и лака, необходимых для книжных обложек.

● Небоскрёб в виде джигита появится в районе путина в Грозном, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Жилая многоэтажка будет построена в вайнахском стиле, возведение уже началось.

● Газпром готов потратить рекордные 4 млрд рублей (38 млн евро), чтобы купить бразильского футболиста для своего ФК «Зенит». Компания спонсирует футбольный клуб с 2005 года. В то же время Газпром готовится поднять тарифы на газ для россиян и уволить тысячи сотрудников, чтобы справиться с многолетним финансовым кризисом. По итогам 2024 года Газпром стал самой убыточной компанией россии по версии Forbes.

● В россии рухнуло производство сельхозтехники

● Завод «Газпрома» на несколько месяцев остановил выпуск топлива из-за удара украинского дрона

● россияне направили рекордное число обращений в Украину из-за пропавших без вести солдат

● Индия и Турция почти на 40% сократили закупки российского угля

● Мост между россией и Северной Кореей за более чем 90 млн долларов доверили строить сочинской компании ООО «ТоннельЮжСтрой» с четырьмя сотрудниками. Компания не имеет собственного сайта и почти не демонстрирует опыт реализации крупных проектов.

● Продажи новых легковых автомобилей в рф в январе выросли в годовом выражении на 11% до 89 072 машин, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Почти треть российского рынка в январе заняла продукция «АвтоВАЗа». Продажи Lada составили 27 538 машин – на 24% больше, чем годом ранее. Также в тройку лидеров рынка вошли китайские Haval (11 825 машин, +23%) и Chery (8959 штук, +2%).

● «Те земли, которые вы называете украинскими – они на самом деле молдавские». На этот раз притязания на украинские земли высказал друг путина – бывший молдавский президент Игорь Додон в аккурат после возвращения из москвы.

● Проститутки в россии стали массово уходить из профессии, потому что мужчины реже ходят в бани и изнуряют девушек историями о войне.

● россиян ждёт новая волна инфляции — 37% крупных компаний уже заявили о планах повысить цены в этом году, пишет РБК. Это рекордный показатель за последние 7 лет, предупреждает российский союз промышленников.

Новости портала «Весь Харьков»