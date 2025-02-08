● Україна звернулася до консервативних християн — союзників Трампа, щоб зберегти міжнародну підтримку, — NYT. Під час Національного молитовного сніданку у Вашингтоні українська делегація наголосила, що росія становить загрозу релігійній свободі християн, які не належать до російської православної церкви.

● Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України — указ №74/2025.

● ЗСУ прорвали оборону в Курській області і просунулися ще на 5 км углиб території рф, — ISW

● 6 лютого над Запоріжжям Сили оборони збили російську керовану авіаційну бомбу. Про це в коментарі Суспільному розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил. За його словами, це не перший випадок збиття авіабомби, однак невідомо, яким саме способом її вдалося уразити.

● У ТЦК та військових частинах посилили заходи безпеки на тлі нещодавніх підривів. ТЦК закликають відвідувачів не брати з собою рюкзаків, сумок та коробок.

● В Сухопутних військах ЗСУ вирішили створити правила поведінки і спілкування військовослужбовців ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів, заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

● За даними розвідки Великої Британії, у січні темпи російського наступу в Україні знизилися в порівнянні з попередніми місяцями. "російські війська зайняли приблизно 320 кв. км порівняно з приблизно 400 кв. км у грудні 2024 року", – йдеться в огляді.

● Лише 37 депутатів виїхали у відрядження до США за власний кошт — спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у відповідь на запитання про вчорашню заяву президента України Володимир Зеленського про «постійні» відрядження нардепів.

● Кінець воєнного стану не обов’язково означає відкриті кордони для чоловіків та припинення мобілізації. Ці два стани можуть оголошуватись окремо, — юрист Володимир Пилипенко.

● Україна готова евакуювати цивільних росіян із Курської області, — французька газета Le Monde. Організувати гуманітарний коридор для евакуації російських цивільних, які проживають на підконтрольних ЗСУ територіях Курщини, можливо за умови офіційного запиту від рф

● Чому Трамп хоче контролювати Панамський канал? На інфографіку показано країни, які перевозять найбільше вантажів Панамським каналом. США є одноосібним лідером.

● Болгарія отримає €500 млн компенсації за військову допомогу Україні. Зазначається, що країна вже отримала 174 млн євро від Данії в рамках двох контрактів на відправку військової допомоги Україні і очікує ще щонайменше 300 млн євро від США та Єврокомісії

● Великобританія позбавила акредитації одного з російських дипломатів в країні у відповідь на "неспровоковане і безпідставне" рішення рф позбавити акредитації британського дипломата в москві в листопаді 2024 року. Тоді росія заявила, що позбавила акредитації другого секретаря політичного відділу посольства Великобританії в москві Вілкса Едварда Прайора нібито за шпигунство. Офіційний Лондон ці звинувачення відкинув.

● Кінець епохи шантажу - Литва, Латвія та Естонія назавжди відключаться від енергосистеми рф

● МИД Франции заявил, что Париж пересмотрит право на аккредитацию для российских журналистов в стране

● Спецпредставник з питань України Келлог заявив, що Трамп готовий подвоїти санкції США проти росії, щоб зупинити війну.

● Reuters: Администрация Трампа распустила группу по борьбе с российскими олигархами. Как сообщает издание, Минюст США прекратил работу по соблюдению санкций и преследованию связанных с кремлем бизнесменов.

● Нетаньяху подарував Трампу золотий пейджер. Своєрідний гумор у людей - вибух мозку, можна сказати! (на екрані написано "дави обома руками)

● Белый дом поручил Управлению общих служб (GSA), занимающемуся закупками для правительства, расторгнуть «все контракты со СМИ», — Axios.

● Майже двома третинами людства нині правлять чоловіки віком понад 70 років, - пише BILD. З приблизно 8 млрд землян 5,4 млрд осіб, тобто 67,5% - під владою чоловіків похилого віку, зокрема в США, росії, Китаї, Індії.

● На границе между Демократической Республикой Конго и Руанде продолжаются ожесточённые боевые действия, приведшие к многочисленным жертвам.

● путин поставил правительству рф задачу добиться снижения инфляции в 2025 году

● путіну, ймовірно, доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень, які він втратив на Курщині, — The Telegraph

● За три роки великої війни путіну не вдалося захопити весь Донбас з його природними ресурсами. А нині перед російським лідером постала ще одна проблема в особі Дональда Трампа, пише Hill.

● Возможные попытки Лондона задерживать суда рф противоречат Конвенции ООН по морскому праву и получат ответ со стороны москвы, - заявил посол рф в Великобритании Андрей Келин в эфире "россия-24".

● В правительство Оренбургской области назначили участника войны в Украине Нурсултана Муссагалеева, обвиняемого украинскими властями в пытках и убийствах мирных жителей в городе Буча.

● «Питер — город цареубийц и террористов». В РПЦ заявили, что культурная столица россии — самый «нерусский город», да и к тому же является «гнездилищем несчастной страны».

● В Угорщині роздумують над тим, аби вийти із Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ). Нещодавно організацію залишили США та Аргентина.

● Новые случаи выбросов фракций мазута зафиксированы на 15 участках проведения работ на побережье на Кубани, в оккупированном Крыму и Севастополе, сообщили в МЧС рф .

● В Волгоградской области нашли эффективный способ борьбы с БПЛА, просто запретили фото-видео съёмку.

● Сеть нищемаркетов «Светофор» закрылась полностью. Налоговая приняла решение о ликвидации юрлица «Инвест Стандарт», контролирующего магазины сети в ЦФО и СЗФО. В качестве причины служба указала недостоверный юридический адрес. До этого в торговой сети прошли проверки, во время которых нашли очень много нарушений, плохое состояние помещений и проблемы с едой.

● російського генерала Андрія Гурульова виганяють з комітету оборони Держдуми рф і відправляють на «почесне заслання» в комітет регіональної політики. Генерал Гурульов, колишній командувач 58-ої армії, проявив свій талант полководця в Сирії на місцевих ринках та застіллях з офіцерами армії Асада. Також він запропонував повернути смертну кару і знищити 20% росіян, тому що вони «гниль», яка не підтримують війну проти України.

● Сирия готова сохранить российские базы на своей территории. Однако есть условие — соглашение должно соответствовать интересам Дамаска.

● Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что переговоры Тегерана с Вашингтоном не принесут никакой пользы

● Хаменеи пообещал ответить взаимностью на любые угрозы США. «Американцы высказывают свою точку зрения о нас, угрожают нам. Если они будут угрожать нам, мы будем угрожать им. Если они реализуют эту угрозу, мы ответим взаимностью. Если они посягнут на безопасность нашей страны, мы без колебаний сделаем то же самое», — заявил лидер Ирана.

● Прем’єр Грузії все ще вважає членство в ЄС до 2030 року досяжним (Ха-ха-ха)

● В детском саду Удмуртии поставили спектакль «Колобок идёт в армию».

● Мигрантам начали массово блокировать банковские счета в россии

● Пломбииир!!! Шринкфляция не пощадила даже тульский пряник — вместо 140 в нем теперь 45 грамм

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