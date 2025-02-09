● Зеленський: Міноборони розробляє спецконтракт, щоб залучити до війська 18-24-річних українців. Він пояснив, що це буде "спеціальний контракт" терміном на 1 рік, в якому "буде багато пільг, дуже високе грошове забезпечення".

● російський командир Костянтин Нагайко, якого підірвали на початку січня, помер, повідомили у ГУР. Цей воєнний злочинець був причетний до удару по кафе в селі Гроза на Харківщині у 2023 році, коли загинули 59 цивільних українців.

● росія захопила менше 20% корисних копалин України – Зеленський

● В результаті удару по командному пункту в Курській області ліквідовано щонайменше 20 офіцерів армії путіна, – Reuters

● Збито ворожий Су-25 на Торецькому напрямку, - 28-а бригада. Самолеты сейчас сбиваем крайне редко. Последний раз в сводках Генштаба сбитие значилось 4 месяца назад - 9 октября 2024.

● "Тут будуть вуличні бої... це фінальна стадія". Вулиці Покровська спорожніли. З труб на засніжених дахах не йде дим. Деякі будівлі зрівняли із землею. У місті за два кілометри від фронту залишається сім тисяч мешканців.

● Международные резервы Украины в январе уменьшились на 1,8% - до $43 млрд

● У Софії невідомий безпілотник порушив роботу аеропорту

● Канцелярия израильского премьера назвала ужасающим то, как выглядят заложники, которые были освобождены в субботу после почти 500-дневного плена в секторе Газа

● Естонія, Латвія та Литва офіційно від’єдналися від енергосистеми росії 8 лютого

● Истребители ВВС Израиля ударили по складу оружия ХАМАС на юге Сирии, сообщает ЦАХАЛ

● У п'ятницю, 7 лютого, американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи, призупинивши реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства

● Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену, посилаючись на його "погану пам'ять". Трамп заявив, що Байден "створив прецедент" у 2021 році, припинивши доступ самому Трампу до інформації про національну безпеку

● Дональд Трамп знову заявив, що має намір відновити відносини з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Таку думку очільник Білого дому висловив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. За словами Трампа, Японії подобається його ідея про контакти з Пхеньяном.

● Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордер на арешт путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, затверджені президентом Трампом, повідомляє Reuters. Санкції передбачають заморожування американських активів фігурантів списку і заборону на в'їзд до США для них та їхніх родин

● ХАМАС не позволит войскам США войти в сектор Газа, заявил высокопоставленный представитель организации Абу-Зухри в интервью турецкой газете Hürriyet.

● Суд США заморозил программу добровольного увольнения федеральных служащих

● Журнал Time на своей новой обложке усадил Илона Маска в кресло президента США

● кремлівський диктатор володимир путін доручив створити у музеї перемоги на Поклонній горі у москві постійну експозицію, присвячену війні з Україною. Вже ніхто нічого не приховує. Не СВО, а саме війна. А коли війна закінчиться, у москві залишиться музей, в якому будуть показувати, як вбивали українців. І туди водитимуть екскурсії, демонструватимуть цю експозицію іноземцям, розказуватимуть про це дітям.

● Депутаты госдуры предложили сделать дополнительный выходной по случаю Пасхи. То есть, после воскресных гуляний, предлагают сделать выходным в понедельник, дабы люди больше провели времени с близкими. В РПЦ тут же отреагировали на предложение и заявили, что длинные выходные ведут к «нетрадиционным ценностям». Священник раскритиковал идею сделать выходной после Пасхи, пояснив, что россияне поедут на дачу, где будут «шашлык и водочка», а это, по его мнению, идёт вразрез с традициями.

● путін закликав блокувати дзвінки кол-центрів з території України та інших недружніх країн, — кремль. Нагадаємо, що «офісники», як іх назвав путін, з України обікрали росіян на 250 млрд рублів

● В Карелии задерживают химиотерапию онкобольным, а врачи диспансера массово увольняются — пациентам объясняют, что лечить их просто некому.

● Премьер Грузии Кобазидзе: «Мы должны противостоять иностранной агентуре в попытке устроить революцию в Грузии с помощью НПО»

● путин отказался публично извиняться за подбитый в Грозном азербайджанский самолет

● Трамп заявил, что потери российской армии на войне превысили 800 тысяч человек

● Стоимость доставки нефти из западных портов россии подскочила почти на 50%

● В россии за одну неделю национализировали крупнейшего зернотрейдера, крупнейшего владельца складов и аэропорт «Домодедово». Владелец крупнейшего зернотрейдера, контролировавшего 14% экспорта зерна, отказался от иностранного паспорта в надежде спасти компанию, но 5 февраля её всё равно передали Росимуществу.

● Пломбииир!!! В Екатеринбурге сотрудники хлебозавода роняют хлеб на пол, а после этого спокойно пакуют и развозят по точкам. Бдительные товарищи попросили у Роспотребнадзора провести проверочку. Но те смогут приехать на завод не раньше следующей недели. А пока вкусный хлебушек ездит по магазинам. Приятного аппетита

Новости портала «Весь Харьков»