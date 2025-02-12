❗️Рада підтримала правку, що передбачає закупівлю російських реакторів для ХАЕС у Болгарії.

● Кабмін затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн або близько $58 млн

● У Чернігівській області двоє молодиків на легковику підрізали та спинили автобус, який перевозив мобілізованих, та під виглядом поліцейських забрали у військових двох мобілізованих.

● Понад 1 мільярд доларів благодійних внесків зібрав United24 з 2022 року, завдяки амбасадорам і всім, хто допомагає, — президент Зеленський.

● Rheinmetall передал Украине еще пять десантно-штурмовых машин Caracal. Общее количество переданных Украине машин этого типа достигло 20.

● Україна опустилася в рейтингу корупції за версією Transparency International із 104 на 105 місце серед 180 країн.

● Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на указ Трампа про введення 25% мит на сталь та алюміній, заявивши, що необґрунтовані мита проти ЄС не залишаться без відповіді

● МИД Финляндии вызвал посла россии в связи с имевшим место нарушением самолетом рф воздушных границ в районе Финского залива

● Трамп заявил, что распорядился немедленно уволить членов наблюдательных советов военных академий США, обвинив их в продвижении "левых идеологий"

● Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на 500 миллиардов долларов за военную помощь — Трамп в эфире Fox News. «Украинцы могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Однажды они могут стать россиянами, а могут не стать россиянами. Но все те деньги, которые мы потратили, я хочу их вернуть. Я сказал им, что хочу эквивалент на сумму 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это», — сказал он.

● Я могу прекратить помощь Иордании и Египту, если они не примут беженцев из Газы — Трамп. «Да, может быть. Легко. Почему нет? Если они не согласятся, то я потенциально не буду предоставлять помощь», — заявил президент США.

● Армения вряд ли примет посреднические усилия россии в переговорах с Азербайджаном, заявил спикер парламента Ален Симонян.

❗️Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Министерству юстиции приостановить применение закона, запрещающего американским компаниям давать взятки чиновникам и политикам в других странах. По его мнению, применение этого закона снижает конкурентоспособность американского бизнеса за рубежом.

● Фицо написал Маску письмо и попросил раскрыть информацию о всех, кто получал гранты от США

● Спикер госдуры Володин предложил «публично покаяться на Красной площади» тем, кто получал иностранное финансирование. Он также призвал выяснить, кого USAID (то есть Госдеп) финансировал на территории рф. Если что, USAID финансировал «Единую россию».

● РосЗМІ: Посол США несподівано відвідала МЗС росії. Ні російське міністерство, ні американське диппредставництво не повідомляли про причини і цілі її візиту. Джерела російського агентства ТАСС повідомили, що деталі візиту стануть відомими пізніше.

● За оцінками міністерства оборони Південної Кореї у вівторок, Північна Корея направила близько 200 одиниць далекобійної артилерії до росії та, ймовірно, надішле ще більше військ і зброї на підтримку війни рф проти України

● Оккупанты начинают демонтаж исторического центра Мариуполя и его застройку ипотечным жильем для понаехавших

● россия заняла 154 место из 180 в Индексе восприятия коррупции за 2024 год — Transparency International. россия получила такое же количество баллов как Азербайджан, Гондурас и Ливан. Согласно данным Transparency International, это худший результат для рф за все время существования рейтинга

● «Яндекс» начал продвигать «Рувики» вместо «Википедии»

● В госдуре рф разработали законопроект, вводящий список разрешенных имен для детей — замглавы думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая (цитаты по ТАСС)

● «Украина перепродает 50% американского оружия мексиканским наркокателям , орудующим на границе с США. Это не мои догадки, это факт», – сбредил американский журналист Такер Карлсон.

● Lada Aura в Казахстане продаётся дешевле, чем в россии — разница в цене достигает 700.000₽.

● В госдуре предлагают запретить кальяны в россии

● Единороссу Валуеву запретили въезд в Азербайджан. Он прыгнул на азербайджанские «диаспоры» в россии.

● В россии почти не осталось учёных. Их число упало до минимума со времён распада СССР, сообщили в НИУ ВШЭ. Сейчас в стране 338,9 тысячи исследователей, тогда как в 90-х их было почти в три раза больше. Сокращение связано с отъездом специалистов за границу и урезанием финансирования науки.

● В правительстве рф поддержали поправки о конфискации имущества у осужденных за «дискредитацию» армии. Поставь левую щеку, убогие

● Полный запрет на аборты в россии всё ближе. Депутат Милонов заявил, что будет способствовать реализации такой идеи во всех регионах.

● Небензя: «рф требует от Запада прозрачности и отказа от избирательности в вопросах борьбы с терроризмом»

● В россии подорожает вся кондитерка — минимум на 10%, предупредили производители. А виной всему возросшие траты на новую маркировку. Разовые расходы кондитеры сейчас оценивают в 62 млрд рублей, а после ещё в 50 млрд ежегодно. Причём они вовсе в недоумении, зачем нужна маркировка, если доля фальсификата в этой категории не превышает 1,2%. В любом случае платить за неё теперь придётся рядовым покупателем.

● Ничего кроме анальгина — россиян призвали не ждать быстрой разработки отечественных лекарств.

● Пломбииир!!! москвичка купила рыбу во «ВкусВилле» и нашла в ней червей. Паразитов заметили во время разморозки стейков из нерки. Это могли быть нематоды, которые провоцируют сильные инфекционные заболевания и аллергию. Вкусвилл не перестает угощать

Новости портала «Весь Харьков»