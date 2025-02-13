● Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК для людей, які мали статус обмежено придатних, до 5 червня. Раніше строк був встановлений до 4 лютого.

● Верховна Рада цього тижня не розглядатиме скасування "поправок Лозового" і створення Вищого адміністративного суду, — народний депутат Ярослав Железняк.

● У Харкові з ножем напали на військовослужбовця ТЦК. Як стверджують у Харківському обласному ТЦК, на військового напали на території РТЦК, нападник використав газовий балончик і наніс військовому поранення ножем.

● В уряді України очікують повернення понад третини біженців

● Трамп поздравил президента Сербии Александра Вучича с Днём государственности и поблагодарил его за поддержку народа Украины в его защите от российской агрессии, а также вклад Сербии в миротворческие миссии по всему миру.

● Госсекретарь США Рубио заявил, что не считает возможным прогнозировать сроки завершения кризиса в Украине.

● У Брюсселі розпочалося засідання у форматі «Рамштайн», яке вперше відбувається під головуванням Британії.

● Міністр оборони України Рустем Умєров на полях "Рамштайну" вперше зустрівся з американським колегою Пітом Гегсетом і поспілкувався з британським міністром Джоном Гілі.

● Якщо путін нападе на НАТО, результат буде нищівним. Він програє. Тому нехай навіть не намагається, він знає про це, — генсек НАТО Марк Рютте про звіт Данської розвідки.

● Усі члени НАТО згодні, що Україна повинна отримати все необхідне, щоб на початку мирних переговорів говорити з позиції сили, — генсек Альянсу Марк Рютте.

● Disney пересматривает политику разнообразия и инклюзивности (DEI). Теперь фактор разнообразия больше не будет влиять на бонусы топ-менеджеров, программа по продвижению историй «недопредставленных групп» (включая ЛГБТ) закроется, а из старых фильмов уберут дисклеймеры о «неуважении к народам или культурам».

● Генеральный инспектор USAID Пол Мартин уволен после критического отчета его офиса об администрации Трампа, — CNN. Он был освобожден от должности на следующий день после публикации отчета.

● После того, как администрация Дональда Трампа приостановила работу Агентства США по международному развитию (USAID), Китай начал предпринимать шаги, чтобы занять освободившееся место в развивающихся странах. Об этом пишет Рolitico, ссылаясь на сообщения от сотрудников USAID и других гуманитарных организаций.

● Найбільша облава на мафію в Італії: на Сицилії сотні арештованих. Її головна мета – припинити спробу "Коза ностри" відновити свою керівну структуру, відому як "Купол". Втім, мафія має багато інформаторів у владі.

● Маск призвал к полной реорганизации НАТО. Так он ответил на слова сенатора Майка Ли о том, что альянс «изжил себя», а эпоха «холодной войны давно завершилась»

● Трамп не пустил репортера агентства Associated Press на мероприятие в Овальный кабинет во вторник из-за отказа агентства называть Мексиканский залив Американским в соответствии с новым его указом

● Ахмет Давутоглу, колишній прем’єр-міністр Туреччини та впливовий політичний діяч, висунув скандальну ідею щодо включення сектору Гази до складу Туреччини.

● Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати більше не можуть бути "світовим поліцейським".

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● Китай помогает рф в производстве военных БпЛА, поставляя критически важные западные компоненты. Согласно докладу внешней разведки Эстонии, рф получает около 80 процентов таких компонентов из Китая.

● Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БпЛА, — замглавы Совета безопасности рф Дмитрий Медведев.

● Патриарх Кирилл высмеял священника, заявившего, что церковь должна думать о Царстве Божием, а не о патриотизме. Священник: «Я не согласен с такой патриотической тенденцией в церковных отношениях. Долг священника вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься». Кирилл: «Как здорово. Первый раз такое слышу. А Вы, батюшка, не из Западной Украины случайно? Идите и сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули».

● госдура решила законодательно ограничить использование англицизмов. Депутаты в первом чтении поддержали законопроект о защите русского языка: «Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open"»

● москвичи начали задыхаться запахом говна у ВТБ-арены. Жители района Аэропорт жалуются, что зловоние буквально въедается в нос. Причина — коммунальщики раскидали навоз возле стадиона. В управе помочь не могут, в администрации арены вообще не понимают, о чём речь. Вонять говной будет минимум до весны.

● В москве два человека отравились пирожками с ртутью, купленными в сети пекарен на Симферопольском бульваре. Роспотребнадзор начал расследование. Жизни пострадавших в данный момент ничего не угрожают(!)

● россия начнет закупать Coca-Cola у Талибана (террористы, запрещены в рф)

● Вопреки санкциям США разрешили экс-заместительнице Набиуллиной работать очно в МВФ

● российских мобилизованных начали принуждать подписывать бессрочные контракты с Минобороны под угрозой отправки в «мясные штурмы»

● Рубрика «вернувшиеся герои»: ветеран в Петербурге зашел в автобус и начал домогаться школьниц. За них попытался заступиться 16-летний одноклассник, но «герою СВО» это не понравилось – он вытолкал парня на остановке, обозвал «петухом» и выбил ему зубы. Позже выяснилось, что представитель новой элиты уже сидел в тюрьме за убийство девушки, которой нанёс 85 ножевых из ревности, но оттуда завербовался на войну.

● Кишечную палочку нашли в московском ресторане «The Бык». Из заведения у метро «Белорусская» изъяли полтонны опасной продукции, а сам ресторан закрыли на два месяца.

● Анекдот дня: беженцам из Курской области спели песню со словами «Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись!» Действительно, как же здорово: люди остались без жилья и работы, зато смогли собраться на этот прекрасный душевный концерт!

● «Хватит не более чем на полгода». Экс-министр финансов россии констатировал почти полное исчерпание ФНБ

● Новые выбросы мазута зафиксированы в 14 местах в Черном море. При этом МЧС рф не стало уточнять, жителям каких населенных пунктов «повезло».

● Пломбииир!!! россиянок отправят в угольные шахты. Женщинам разрешили работать в горнодобывающей отрасли — добывать уголь, управлять экскаваторами и вручную дробить породу. Решение связано с нехваткой мужиков на рынке труда, потому что большая часть уехала воевать.

Новости портала «Весь Харьков»