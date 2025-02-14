● Трамп сказав, що планує продовжувати підтримку України "так довго, як доведеться". Це під час візиту до Києва сказав і міністр фінансів Скотт Бенссент.

● США дали зрозуміти Зеленському, що все майже вирішено, — Bloomberg. Як пише видання, найгірший страх українського президента став реальністю — умови мирної угоди обговорюють без нього та за спиною (Далі буде розгорнуто)

● Україна не прийме будь-які двосторонні мирні переговори без участі Києва, — президент Зеленський.

● Жодна угода без Європи не спрацює та Європа продовжить підтримку України — Кая Каллас

● Зеленський повідомив Трампу, що Україна отримала драфт угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин і почала її аналізувати, — ОП. Остаточну відповідь щодо угоди нададуть у Мюнхені під час зустрічі з віцепрезидентом США Ді Венсом.

● Колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що заяви президента США щодо потенційних втрат України ще до початку переговорів з рф означає, що Трамп "фактично здався путіну"

● В Україні досі не прийнятий жоден законопроєкт про посилення кібербезпеки.

● россия при посредничестве Катара отдала восемь украинских детей.

● Украине и Европе не будет места за столом переговоров. Придется просто принять результат, — Bild.

● Європарламент ухвалив резолюцію із закликом не визнавати легітимною теперішню владу Грузії та бойкотувати її, а також заявив про визнання президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

● МИД Молдовы заявил о расторжении соглашения с рф о функционировании культурных центров

● Трамп намерен навсегда покончить с политикой разнообразия и инклюзивности, заявил Маск.

● Террорист-смертник устроил взрыв перед зданием правительственного учреждения Афганистана в Кабуле, данные о жертвах пока отсутствуют, сообщили в МВД талибов.

● «Радио Судного дня» активировалось перед переговорами путина и Трампа. В эфире зафиксировали 25 сообщений, среди которых слова «комиссар», «микропора» и «сучение». Станция работает со времён СССР. По версии западных СМИ, она связана с ядерным командованием, подводными лодками или системой «Мёртвая рука». Перед началом военного конфликта с Украиной её сигналы звучали особенно часто.

● Китай рад видеть усиление кооперации между рф и США по международным вопросам, сообщили в МИД КНР.

● Банкам будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для общения с людьми, «это позволит защититься от мошенников» — Мишустин

● Первый половой акт россиянок должен завершаться беременностью, заявил член-корреспондент РАН, профессор Игорь Коган.

● рф в переговорах по Украине учитывает "красноречивый" опыт "Минска-2" — Песков

● соловьев - Курскую область освобождать никто не собирается. Вернее, может и собирается, но это не первоочерёдная задача. Перед переговорами быстрее стоит освободить Сумы, Николаев и Одессу.

● В российских школах вместо звонков теперь будут звучать патриотические песни.

● В Новосибирске на местном полигоне для мусора открыли инсталляцию, посвященную павшим на СВО витязям.

● Девятиклассникам отменят половину ОГЭ, чтобы они поступали в ПТУ.

● Айтишников заставят подтверждать знания каждый год — государство включает систему оценки компетенций уже завтра

Новости портала «Весь Харьков»