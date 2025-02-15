● В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників, повідомляють в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед них загиблі військові з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського й Запорізького напрямків, а також з моргів рф

● Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області разом зі спільником підробив документи, щоб виїхати на відпочинок за кордон. В прокуратурі вказують, що суддя використав підроблені документи для незаконного перетину кордону і відпочинку на круїзному судні островами у Карибському морі. Окрім цього слідство встановило, що суддя незаконно отримав зарплату за час його відпочинку в сумі біля 60 тис грн

● До 13 років ув’язнення засуджено соратницю підозрюваного у державній зраді екснардепа Віктора Медведчука — колишню очільницю Львівської обласної організації забороненої партії ОПЗЖ. У повідомленні правоохоронців не вказано прізвище фігурантки, але з обставин справи випливає, що йдеться про Інну Іваночко, яку СБУ затримала у 2022 році. Від ФСБ рф вона мала позивний "Інга", додає джерело УП в правоохоронних органах

● Українці віком 18-60 років, які перебувають за кордоном і подали документи до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати свої паспорти з наступного тижня, — очільник МВС Ігор Клименко.

● На Покровському напрямку бійці 25 повітрянодесантної Січеславської бригади взяли в полон росіян за допомогою дрона з гучномовцем.

● Міноборони видало наказ щодо звільнення Марата Утюшева з посади начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій. Вважається, що головна розробка Утюшева та Центру – система DELTA, де військові в режимі реального часу бачать поле бою та планують військові операції

● У мене буде офіційний візит до Саудівської Аравії, але я не матиму там зустрічі з росіянами чи американцями, — президент Зеленський.

● Понад 150 українських військових можуть утримуватися в полоні на території Чечні. Є висока ймовірність, що вони знаходяться в Грозному.

● США можуть «закрити небо» над західними військами в Україні в обмін на рідкоземельні метали, — The Times. Варіант введення американських військ в Україну, якщо росія не зможе вести переговори в дусі доброї волі, залишається "на столі", заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

● Ми посилимо нашу роботу для прискорення вступу України до ЄС, — президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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● Спецпредставник президента США Келлог підкреслив, що путін не зможе уникнути прямих переговорів із Зеленським, наголошуючи на їхній необхідності для розв’язання конфлікту.

● НАТО никогда не обещала Украине членство по итогам мирных переговоров с россией, заявил Рютте

● Глава Пентагону: Європа не може вважати, що військова присутність США триватиме вічно

● Міністр оборони США Піт Гегсет у інтерв'ю Breitbart News заявив, що його попередні заяви щодо вступу України в НАТО не означають, що країна не може вступити до Альянсу в майбутньому.

● Президент США Дональд Трамп віддав переговорний трек із москвою своєму другові та спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Віткоффу — Reuters.

● ХАМАС заявив, що відпустить ще трьох ізраїльських заручників у суботу, 15 лютого.

● Торговые пошлины США на продукцию стран БРИКС достигнут как минимум 100%, — Трамп. «БРИКС умер, с тех пор как я сказал об этом», — подчеркнул он.

● Трамп передаст Украине ядерное оружие, если захочет, — министр обороны США Хегсет.

● Великобритания расширила российский санкционный список на пять позиций. В него в том числе попали сын экс-генпрокурора рф Юрия Чайки Артем Чайка, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин и замминистра обороны рф Павел Фрадков.

● Трамп заявил, что хотел бы вернуть россию в «Большую восьмёрку». По его словам, исключение москвы было ошибкой, и он хочет, чтобы G7 снова стала G8. Также он подчеркнул, что доверяет путину в вопросе достижения мира и заверил, что Украина примет участие в переговорах.

● США ввели санкции против прокурора МУС, выписавшего ордера на арест Нетаниягу и Галанта

● Крупнейший нефтепереработчик Турции отказался от российских поставок из-за санкций

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● В кремле заявили, что новостей по урегулированию "украинского кризиса" нет, а также ожидаемо назвали удар по ЧАЭС "подтасовкой".

● россия потеряла 10% мощностей нефтезаводов после рекордной с начала войны череды украинских ударов

● На болотах неожиданно загорелся один из цехов предприятия ВПК. Речь идет о Челябинском заводе «УралАЗ». В 2023 году он под санкциями, так как производит военную технику, в частности «Урал-4320» и «Тайфун».

● В Подмосковье церковный проповедник стал закладчиком, потому что не хватало денег. В поисках заработка он откликнулся на объявление в интернете и начал раскладывать мефедрон

● Придністров’я у п’ятницю почало отримувати газ від угорської компанії за посередництва "Молдовагазу", сплачуючи за нього завдяки російському кредиту.

● Женщина в москве продала новорожденную дочь за тысячу долларов, ей грозит статья о торговле людьми, сообщили в прокуратуре

● Белорусы за последние 10 лет стали есть меньше картофеля — премьер-министр РБ Головченко

● россия отправляет самолеты набитые миллиардами в Сирию. Информационный офис Центрального банка Сирии подтверждает: «Мы подтверждаем поступление денежных средств в сирийских лирах из россии в Сирию через международный аэропорт Дамаска».

● Над Рязанью провели воздушный крестный ход с целью защитить город от атак беспилотников. Об этом рассказали на официальном сайте епархии.

● Скидки на секс-игрушки и виагру 14 февраля разрушают духовные ценности, заявил депутат госдуры Виталий Милонов. Он предложил создать в россии полицию нравов, которая защитит традиционные устои от коммерции. По его словам, без этого общество «скатится в пошлость и меркантильность».

● В россии остановили модернизацию электростанций из-за отсутствия денег и оборудования

Новости портала «Весь Харьков»