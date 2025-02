● Європі терміново потрібен власний план дій щодо України, — прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

● Переговоры Зеленского с Вэнсом в Мюнхене завершились без подписания сделки по редкоземельным ресурсам, - Reuters.

● США прагнуть мати свою частку в українській економіці після врегулювання конфлікту, — міністр фінансів США Скотт Бессент. Післявоєнна Україна є цінною для Сполучених Штатів, додав він. Участь держави може стосуватися стратегічних корисних копалин, енергетики та держпідприємств. "США хочуть бути партнерами України, а американці збираються брати участь у післявоєнному відновленні економіки".

● Спецпосланець Трампа Стівен Віткофф у переговорах щодо України відповідатиме за діалог з рф, а спецпосланець Кіт Келлог — за діалог з Україною та Європою, — Reuters.

● Сенатор-республиканец Роджер Уикер о речи Пита Хегсета в НАТО, в которой он заявил, что Украина не вернется к своим границам до 2014 года и не получит членство в НАТО: «Я не знаю, кто написал эту речь — ее конечно мог бы написать Такер Карсон, а Карсон — идиот в медицинском смысле. «Все знают... и люди в администрации знают, что до первой встречи нельзя говорить, на что вы согласны, а на что нет», — сказал Уикер изданию Politico, добавив, что он «озадачен» и «встревожен» комментариями Хегсета.

● Ми прийняли рішення у НАТО під час попереднього саміту, що Україна матиме перспективу членства, — лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц. «Ми вже прийняли рішення (про вступ України в НАТО — ред.) і щоб його змінити, я не думаю, що тільки одна держава-член НАТО могла б вирішувати, щоб змінити це рішення», — заявив Мерц.

● "путин - брехун, который идёт на переговоры не ради мира, а из-за страха перед Трампом. Я сказав Трампу, що путін боїться його. Так. І він мене почув. А тепер і путін знає". Ці слова Зеленського викликали бурхливу реакцію учасників Мюнхенської безпекової конференції. - Deutsche Welle

● Трамп не відповів на пряме запитання журналіста: хто винен у війні в Україні. Я думаю, що в цьому багато хто винен. Скажу дуже просто: якби я був президентом, цієї війни ніколи б не було.

● Последний пакет санкций США показал свою силу: около 60% российских танкеров, попавших в черный список, прекратили свою работу.

● Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии, чтобы увеличить помощь Украине на фоне переговоров Трампа и путина.

● Прямые и косвенные инвестиции Тайваня в США значительно выросли за последние годы и к концу 2024 превысили 100 миллиардов долларов США, предоставив почти 400 000 рабочих мест.

● Венс заявив, що Європа може потерпіти Ілона Маска, як США терпіли Грету Тунберг

● Поставки американских углеводородов в адрес Индии могут вскоре увеличиться с текущих $15 млрд до $25 млрд ежегодно. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри уточнил, что индийская сторона выступает одним из самых крупных покупателей американских энергоносителей.

● Трамп заявил, что потребует от россии и Китая отказаться от создания нового ядерного оружия.

● Армия США запретила трансгендерам служить в вооружённых силах.

● Суд отказал Эстонской православной церкви в смене названия.

● Китай заменил половину российской нефти поставками из Бразилии и Африки.

● Трамп підписав указ, який забороняє вимоги вакцинації від COVID-19 у школах. Документ, за інформацією CNN, має переважно символічне значення. У всіх 50 штатах США існують закони, що вимагають вакцинацію учнів, але багато з них не включають вакцину від COVID-19 до цих вимог, хоча вона рекомендована Центрами з контролю та профілактики захворювань.

● Сайт департаменту DOGE Ілона Маска виявився повністю відкритим для редагування. Хакери виявили, що doge.gov збирає дані з бази даних, до якої треті сторони можуть отримати доступ і оновлювати її, додаючи несанкціоновані записи на веб-сайт. Хакери самі залишили на сайті послання «this is a joke of a .gov site» і «THESE ‘EXPERTS’ LEFT THEIR DATABASE OPEN -roro». Обидві сторінки залишалися доступними для перегляду на момент публікації матеріалу.

● Окружной суд в Кракове приговорил двух граждан россии Андрея Г. и Алексея Т. к пяти с половиной годам заключения каждого по делу о шпионаже и вербовке наёмников для ЧВК "Вагнер".

● В настоящее время доллар США используется в 49,1% мировых платежей, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие.

● Трамп потребовал от Европы покупать американское оружие ради сохранения НАТО.

● США намерены ужесточить санкции против Ирана, чтобы тот мог экспортировать лишь менее 10% нефти от своих нынешних поставок или 100 000 баррелей в сутки.

● Молдова закриває російський культурний центр у Кишиневі через російські БпЛА, що впали на території Молдови

● Цены на жилье в Китае переживают худший спад за всю историю. Облигации легендарного гонконгского застройщика New World Development терпят крах. Власти работают над предложением, которое поможет Vanke закрыть дефицит финансирования в размере около 6,8 млрд долларов в этом году. Признаки проблем теперь появляются повсюду. Кратковременное оживление продаж домов сошло на нет, несмотря на многочисленные раунды стимулирования со стороны правительства президента Си Цзиньпина. Китайские банкиры в основном прекратили кредитование проектов в сфере недвижимости.

● россия отправила самолет с деньгами новым властям Сирии.

● Турция строит хаб для обслуживания яхт российских миллиардеров.

● В россии остановили модернизацию электростанций из-за отсутствия денег и оборудования.

● В россии практически остановилось развитие сотовых сетей.

● Представитель МИД Мария Захарова потребовала от ООН, ЮНЕСКО(!) и ОБСЕ осудить атаку ВСУ, в результате которой был ранен оператор «Первого канала» Юрий Шолмов.

● Объем наличной иностранной валюты у российских домохозяйств на 1 января 2025 года составил почти 9,4 трлн руб., или $92,4 млрд в долларовом эквиваленте, следует из статистики ЦБ рф. За 2024 год остатки валютной наличности на руках у населения сократились на 4,9%, или $4,7 млрд. Снижение продолжается второй год подряд, но стало более выраженным (в 2023-м оно оценивалось в $0,5 млрд). До этого сбережения населения в наличной иностранной валюте росли как минимум с 2018 года.

● США сняли все обвинения с главы криптобиржи BTC-e Александра Винника, который вернулся в россию по обмену, заявили его адвокаты.

● Жительницу Удмуртии обвинили в призывах к терроризму и отправили пока под домашний арест из-за комментария про рост цен на сливочное масло. В городском паблике она написала «Сжечь ведьму», когда там появилась новость со слов министра сельского хозяйства о том, что масло дорожает из-за слишком больших доходов россиян.

● На сайте к 80-летию победы, который обещает рассказать про вклад в победу каждой из республик СССР, почему-то нет Украины. Одну из самых пострадавших республик просто вычеркнули из списка боровшихся с фашизмом республик.

