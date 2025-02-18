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● Україна отримала майже 70 винищувачів F-16, переданих Данією, Нідерландами та Грецією, — Le Monde.

● Действия рф подчеркивают неготовность кремля к добросовестным переговорам и прекращению войны - ISW. кремль еще раз повторил свое заявление об отсутствии суверенитета у Украины, создав условия для москвы утверждать, что Украина не имеет права вести переговоры с россией или что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем, являются недействительными, говорится в обзоре ISW.

● Київ не визнає перемовини між представниками США та росії, які відбудуться в Саудівській Аравії, — заявив президент України Володимир Зеленський. Україна розцінює переговори без її участі як такі, які не мають результату. "Жодних угод про нас без нас", — зазначив Зеленський

● Єдиними справедливими перемовинами з росіянами були перемовини 24 лютого 2022 року між українським солдатом з острова Зміїний та з російським крейсером «Масква».

● Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що 20 лютого очікується візит спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіта Келлога до України — "Інтерфакс-Україна".

● Частину обладнання на ЧАЕС знеструмлено після атаки дрона, – Держатомрегулювання. Зокрема, на ЧАЕС пошкоджено вантажопідйомне обладнання та не працюють вентиляційні системи.

● Прошлой ночью в Воронеже неожиданно сгорели российские комплексы РЭБ Р-330Ж. Дорогостоящие станции были расположены на заводе «Протек», где их производят.

● Эрдоган и Зеленский встретятся Турции, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине, - турецкие СМИ

● Зеленський також "буде залучений" до переговорів про припинення війни, заявив Трамп. Очікується, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо завершення війни в Україні за участю делегацій США та рф.

● В Краснодарском крае выведена из эксплуатации нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская». Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС. НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории рф.

● Греція передасть Україні всі свої винищувачі F-16 Block 30 (стара модифікація), — Le Monde. Мова йде про кілька десятків літаків, які потім можна модернізувати.

● Голова Мюнхенської безпекової конференції Гойсген розчулився та заплакав під час своєї прощальної промови, завершаючи трирічний період керівництва заходом.

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● Парень купил себе книгу «Как обманывать людей в интернете», но спустя полгода она ему так и не пришла. Урок номер 1 успешно пройден.

● российская оккупационная администрация стремится к полной изоляции местного населения от украинских и международных новостей, оставляя им только пропагандистские нарративы. Для этого оккупанты обязали жителей левобережья Херсонщины демонтировать все спутниковые антенны, принимающие украинский сигнал, сообщает ЦНС.

● россиян будут штрафовать за использование старых газовых плит. Использование газовых плит после 14 лет эксплуатации теперь запрещено — за это будут штрафовать до 10 тысяч рублей при первом нарушении и от 15 до 25 тысяч рублей при повторном нарушении.

● Не може бути й мови про можливість територіальних поступок Україні в процесі переговорів, — Лавров

● москва и Белград договорились продолжить совместную работу в связи с американскими санкциями против NIS, сообщил Лавров

● Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое присутствие на параде Победы в москве 9 мая

● Экономика россии с конца 2024 года вошла в период «замедления темпов роста» — министр экономического развития Решетников

● Хотелось бы сказать, что забор дурдома просто не попал в кадр, но нет – в рф новую волну популярности словили лагеря. Лагеря для взрослых, где их наряжают в пионеров и дарят надежду, что труп Совка вот-вот воскреснет. Просто вдумайтесь, насколько надо было уничтожить настоящее, чтобы люди, думая о будущем, мечтали вернуться в прошлое. И в это прошлое тянули за собой весь мир.

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