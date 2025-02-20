❗ ️У нас немає чим збивати ракети. Мені о 5 ранку телефонує командувач і каже: «Іде 8 цілей на зближення, але в нас немає ракет ППО», — Зеленський.

● Глава Госдепа Марко Рубио заверил союзников в ЕС, что США сохранят санкции против россии до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о завершении войны в Украине,

● Потенциальное урегулирование конфликта вокруг Украины и смягчение санкций в отношении россии вряд ли приведут к существенному увеличению поставок нефти из россии, сообщил в среду Goldman Sachs. «Мы считаем, что российскую добычу нефти ограничивает целевой показатель ОПЕК+ в 9,0 миллионов баррелей в сутки, а не текущие санкции, которые влияют на направление поставок, но не на объем экспорта», - сообщил Goldman Sachs.

● Интересно, понимает ли Трамп что может забыть о Нобелевской премии мира? За вариант завершения войны, разработанный без Украины и Европы ее не дадут: она ж – премия - в Осло присуждается, а не в Ново-Огарёво.

● В Києві спецпосланець президента США генерал Келлог і повітряна тривога. І це гарно ілюструє справжні наміри путіна.

❗ Великобританія перша по-справжньому ісламістська країна, яка має ядерну зброю, — віце-президент США Джей Ді Венс

● Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, тепловізійні приціли та інше обладнання на 80 млн доларів.

● Тушение тлеющего утеплителя, изоляционного материала внешней обшивки НКБ Арка продолжается — ГСЧС

● Страны ЕС обеспокоены тем, что рф во время переговорного процесса с США может добиться вывода американских войск из Европы, пишет FT. Речь идет о возможном выводе порядка 20 тыс. военных США, направленных в Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию Байденом в 2022 году.

● Журналистов Associated Press не будут пускать в Овальный кабинет и на борт номер один, пока они не начнут называть Мексиканский залив «Американским», — Трамп.

● Компания X Илона Маска инициировала судебный иск против правительства Германии. Среди стран Евросоюза Германия предъявляет больше всего требований в отношении пользовательских данных. Причем около 87% этих требований касаются предполагаемых уголовных преступлений, связанных со свободой выражением мнения. Как считают в X, юридические требования о предоставлении пользовательских данных являются незаконными

● США провели тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили американские военные

● Борис Джонсон:

- Конечно, Украина не начинала эту войну. Это всё равно, что сказать, что Америка напала на Японию в Пёрл-Харборе.

- Конечно, страна, которая подвергается жестокому вторжению, не должна проводить выборы. В Великобритании не было выборов с 1935 по 1945.

- Конечно, рейтинги Зеленского не 4%. Они на самом деле на том же уровне, что и у Трампа.

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● Проросійські хакери запустили нову хвилю DDoS-атак проти урядових сайтів Італії. Кіберзлочинці з угруповання Noname057(16) атакували сайти кількох міністерств, карабінерів, фінансової поліції і деяких транспортних компаній

● В россии начали массово банкротиться застройщики, пишут Известия.

● Застройщики в рф начали «неофициально» снижать цены на жильё, потому что находятся в тупиковой ситуации из-за спада продаж в 1,5–2 раза

● В Тюменській області внаслідок непередбачуваного викиду газу, нафти та води епічно вибухнуло нафтове родовище, внаслідок було зупинено роботу 23 інших скважин

● путін запропонував Трампу свою нафту та доступ до Арктики, де є рідкі та рідкоземельні метали, — The Moscow Times.

● В армии рф своя обстановка: уже никто не возмущается использованию срочников в боевых действиях, пока еще есть роптания насчет денежной выплаты, но скоро Лапти Алладина с этим быстро разберется

● Делегация талибов (пока ещё признанных террористами) приехала в Екатеринбург на финансовую конференцию, где выступает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В самом Афганистане, откуда приехали почетные гости и российские союзники, женщинам запрещено получать высшее образование и участвовать в экономической и политической жизни страны.

● Volkswagen, Samsung и Volvo не смогут вернуться в россию. Все их производства обзавелись российскими собственниками без возможности обратного выкупа

● Полномочный представитель президента и герой СВО Артем Жога: «Я считаю, самая главная цель специальной военной операции, она достигнута. Это консолидация общества, его объединение — всех, от мала до велика». Для объединения, правда, пришлось убить тысячи людей, но это в их картине мира «сопутствующие потери».

● У русні все без змін. Планують теракти і заздалегідь звинувачують в них Україну. Зовсім не паляться.

Новости портала «Весь Харьков»